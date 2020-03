Star Trek Picard – Klapo-Kritik zu Folge 1.06 – „The Impossible Box“

Wir konnten endlich vom Würfelglück der Autoren profitieren: Diesmal kommen wir im Borg-Kubus an! Und da der so gut bewacht ist wie die Roddenberry-Autorenregeln im CBS-Gebäude (= gar nicht), kommt jeder rein, der sich in seiner eigenen Gähn-Psyche hochgeschlafen hat. – Lustig ist übrigens, dass der Titel „The Impossible Box“ für das Duo Kurtzman/Star Trek stehen kann, für das übliche Mystery-Box-Gedöns oder sogar der Name von Picards Raumschiff sein könnte. Mensch, diese Psychologie… Wäre DAS nicht auch mal was für diese Serie?

Gut, dass ich euch sehe, Leute! Ich muss euch was Krasses erzählen: Ich hatte gestern einen Traum, in dem ich das starke Gefühl hatte, dass ich nicht real bin. Daraufhin habe ich mich an eine imaginäre Beraterin gewendet, die mich an einen von mir herbeihalluzinierten Psychologen verwiesen hat. Der gute Mann hat mir dann in einem Drogentrip suggertiert, dass ich eine Kiste öffnen muss, in der eine weitere Kiste ist, die der Schlüssel zur Vergangenheit eines ganz bestimmten Mannes ist.

Okay, ganz so schlimm ist es in dieser Folge natürlich nicht – ich befleißigte mich hierbei des Stilmittels der (extrem leichten) Übertreibung. Aber dafür habe ich in meinem Gleichnis noch die 5 Zwerge weggelassen, die in dem allgemeinen Vorhersehungs-Trip wichtige Rollen spielen: Der rauchende Genie-Zwerg, der stets alles weiß (Raffi), der doofe Zwerg, der aber noch dööfer wird, wenn es drauf ankommt (Elnor), außerdem der rattige Hibbelzwerg (Jurati), der Hardman-Zwerg (Rios) und seine diversen Holozwerge.

Ihr seht schon: Es geht heute um die Verzwergung von Star Trek. Die eigentliche „Geschichte“ ist nur die (Laber-)Sülze, die drum herum gewickelt ist… Wie Kollege Sparkiller schon wundervoll dargelegt hat, ist das hier weiterhin keine dolle Story, sondern ein Schwafeltrip in die unendlichen Weiten von… äh… dem, was wir bereits seit 5 Folgen sehen. – Borgschiffe, Schrottschiffe und Dialoge, bei denen man mal schnell schiffen gehen möchte.

„Oh Gott, da ist ja … GAS in der Kiste! Was kann es nur sein? Ist es giftig?!“ – „Kommt drauf an, was Michael Chabon und Alex Kurtzman so gegessen haben?“ – Alles raus, was keine Quote zahlt: Das Mystery-Box-Phänomen wird ja schon länger an Drehbuch-Grundschulen besprochen. Und ich bin echt sooo gespannt, wie diese Schulen das Mysterium auflösen. – Ihr auch, Lechz?!

Erneut geht es hier nicht um moralische Entscheidungen, um das Befolgen oder Interpretieren von sinnvollen Vorschriften, um Abwägungsprozesse, diplomatische Verhandlungen oder ein „Höheres Gut“, sondern permanent um Leute, die sich gegenseitig was „schulden“:

Hugh ist nett zu Picard, weil der mal nett zu ihm war, Jurati ist nett zu Rios, weil die Blume zwischen ihren Beinen mal wieder gegossen werden musste, Raffi redet sowieso nur von SCHULD, Elnor muss nun auch seine Schuld bei Picard begleichen (was am lustigsten ist, denn Picard hat dafür nichts geleistet und Elfo GAR NICHTS kapiert), Rios schuldet Picard sein Raumschiff als Geld-Gegenwert, während Soji ebenfalls nur wegen des „Blumendüngers“ (bei Romulanern läuft das anders) eine Verpflichtung zur Nutzung der heiligen Barfuß-Kammer empfindet.

Klar, SCHULD funktioniert eine Weile ganz gut, ich bezweifle aber, dass das die Serien-Jubler solche Episoden in ein paar Monate noch mal schauen wollen. Denn nichts ist langweiliger als alte Handyverträge, sobald man einen neuen besitzt. Doch trotzdem purzelt aus der ollen Picard-Serie einfach nichts Nachhaltigeres raus. Hier will man ja schon fast tiefenpsychologisch drangehen und sich fragen, was Kurtzman und Chabon gegen ihre Autoren in der Hand haben. Bei solchen Drehbüchern möchte ich weiterhin vermuten: Eine Schul(d)-Tüte?

Ich verstehe aber, warum diese Folge allgemein ganz gut ankommt: Hugh ist der übliche Bonus für alte Fans, trotz viel Geschwafel sind die einzelnen Orte durchaus abwechslungsreich (Träume, Lampenabteilung von Ikea, Borg-Queen-Kammer mit Superportal drin, etc.) und am Ende des Tages hat man ja ENDLICH Soji gefunden! – Wofür man sich jetzt 2 bis 4 Episoden lang Kurtzmans Käseraspel angesehen hat, der gelangweilt am alten TNG-Klops rubbelte, damit Storysplitter abfallen…

„Raffi, ich lasse euch NUR rein, weil ich dich seit Jahren nicht mehr kenne, du mich nervst und die Beziehungen zu den Romulanern mir seit heute am Popo vorbeigehen – mein Sodbrennen ist nämlich wieder da.“ – Macht klein, was euch klein macht: Star Trek funktioniert seit 2009 nur noch über persönliche „Kontakte“, was wohl Kurtzmans Hollywood-Leben widerspiegelt. Hier tut einem jeder einen Gefallen, der einem die letzten 7 Tage nicht aufs Maul gehauen hat. Gemeckert wird dabei trotzdem. Ist ja schließlich eine tiefgründige Geschichte.

Ich fühlte mich diesmal übrigens nicht gelangweilt, aber dafür intellektuell herausgefordert.

Alleine schon, um hier jetzt „WIDERSTAND IST ZWECKREICH“ brüllen zu können!

So frage ich mich z.B., ob Hughs Arbeit auf dem Kubus nicht eher dafür spricht, dass er Soji und Picard an die Romulaner verrät! Der Mann hat seit Jahren sein Lebensglück darin gefunden, Borg zu befreien, wirft aber seine ehrenvolle Berufung weg, als Picard in alle Richtungen „Vertraut mir! Raffi weiß schon, was ich hier tue!“ ruft. Denn Hugh wird entweder beim Kampf gegen die Romulaner sterben, aufgeben oder fliehen müssen.

Weiterarbeiten geht ab jetzt ja nur noch als Lampenschirm im gezeigten Meditations-Raum?

Anders gefragt: Hätte ein Arzt, der seit Jahren Verletzte an der syrischen Grenze versorgt, auch für einen „alten Kumpel“ seine Kameraden erschossen und Patienten verlassen, weil irgendeine Trulla irgendwas Besonderes an sich hat?

Das ist DOOF, nicht rührend oder logisch.

Schlimmer ist da nur, dass Elnor mal eben schnell in die Deckenverkleidung(?) vom Borgschiff beamen konnte (gibt‘s für so was eine Kurzwahltaste?), damit er Romulaner massakrieren kann. Sparkiller hat ja schon dargelegt, warum das Abwarten an der rettenden(!) Portal-Schwelle totaler Mumpitz ist. Ich sage noch zusätzlich: Da spritzte die pure Mordlust aus den Gichtgriffeln der neuen Showrunner.

Warum Leben beenden, wenn der romulanische Hilfsarbeiter vielleicht nicht mal weiß, worum es hier geht?! – Womit er offiziell schon mehr mit uns gemeinsam hat als wir mit Picards Ficker-, Killer- und Drogen-Bande…

Und wieso wollte Elnor jetzt unbedingt sterben/sterben lassen? Weil die Autoren nicht wussten, was sie mit dem Kind im Körper eines Kindes anfangen sollten? – Okay, der Bengel wollte ja von Anfang an eine „unmögliche“ Mission, weil es im Gegensatz zu den Klingonen ehrenhaft ist, bei einer Mission zu SCHEITERN… Aber hat der Nonnenorden zusätzlich eine hohe Lebensversicherung (5 Barren goldgepresste „Ausländer raus“-Schilder?) auf den Namen von Elnor abgeschlossen? Und wie GENAU hat der sich jetzt rübergebeamt? Hat der für so was eine Art Siebten „Ich bin Picard scheißegal“-Sinn?

„Lauft, ich halte sie für euch auf!!“ (*Mit Mini-Cooper auf die A38 fahr*) – Nicht nur Raffi kennt die Worte „Blutbahn“ und „Reinspritzen“: Elnors tiefgründiger Charakter findet nach epischen Dialogen wie „Meine Behinderung wurde nie eindeutig diagnostiziert“ ein episches Ende. Jetzt kapiere ich auch, warum Picard nicht Worf mitnehmen wollte. Dieser dröge Langweiler hätte die Worte „Bleib auf dem Schiff!“ womöglich befolgt!

Und dann gab es noch diese schönen Details in Sachen „schlechte Dialoge“…

Zum Beispiel, als Jurati unserem Picard ganz unverhohlen erklärt, was die Borg mit ihm gemacht haben und generell machen (das wissen neue Zuschauer ja seit 5 Folgen tatsächlich nicht!):

„Ach ja, das ist zufällig das Standardwissen in der Androiden-Schule, an der ich war! Analsonden, furchtbare Schmerzen und rostige Kleiderbügel im Auge, stimmts?“

Toll auch, dass die Trek-Fanfare(!) spielt, nachdem Raffi mit Schnapsflasche vom Sessel wankt! Das machen die doch mit Absicht, diese Trek-liebenden Schelme? Zumal man DANACH ja mal zu ihr hätte hingehen können, um zu sagen: „Wir haben da übrigens seit 200 Jahren Substanzen, die gegen Alkoholsucht helfen (erzählt mir nach TNG und VOY bloß nichts anderes!), magst du da vielleicht mal kuuurz auf die Krankenstation, am Heil- oder Erleichterungsmittel nuckeln?“ – Aber nein, stattdessen wird geklatscht, weil die Nörgeltante mit dem Storchennest auf dem Kopf sich so herrlich für 2 Minuten zusammengerissen hat. Faszinierend, wie niedrig die Limbostange für die „Weiterentwicklung der Menschheit“ aufgehängt wurde.

Und hätte man Picard in dieser Szene nicht mal zu alter Form zurückfinden lassen können? – „Hier spricht Admiral Picard. Ich befinde mich im Auftrag der Föderation auf einem unangekündigten Inspektionsrundflug am Rande des Föderationsgebiets. Ich erbitte Andockerlaubnis, um einen Schaden an den Maschinen zu beheben und einen alten Freund zu besuchen.“

Gerne hätte man dann mit dem romulanischen Wachhabenden darüber diskutieren können, ob es nicht besser wäre, den Mann an Bord zu lassen. Schließlich sind die Romulaner ja arme Flüchtlinge und dringend aufs Hilfslieferungen angewiesen? Das hätte man auch gerne etwas subtiler handhaben dürfen: „Sie kennen mich sicher, mein Freund. Die Sternenflotte hat mich doch tatsächlich wieder für den aktiven Dienst reaktiviert, weil ich ein Händchen dafür habe, Ressourcen und deren Verteilung gut einzuschätzen. Tjahaha… Und wissen Sie was? Der Kommandostab überlegt seit Monaten, ob die Hilfsflüge an romulanische Flüchtlingswelten nicht unsere Kapazitäten übersteigen. Ist das nicht ein Ding? Tja… Darf ich jetzt rein?“

Wobei das natürlich nicht erklärt, warum man Picard offiziell(!!) empfängt, nachdem die (unterwanderte) Sternenflotte und die (unterwanderte) Romulanerführung ihn BEIDE nicht dort haben wollen! Es gibt also überall total wichtige Verschwörungen, aber das kurze Memo (“Glatzenmann nicht reinlassen“) blieb irgendwie im Subraum hängen?

„Ich glaube, dieser Borg-Kubus ist nicht betriebssicher. Die Feuerlöscher hätten schon vor zwei Monaten gewartet werden müssen!“ – Immerhin haben die Showrunner mal was von „Dramaturgischer Fallhöhe“ gehört… In ein paar Sekunden fällt unser Picard übrigens Hugh freudestrahlend in die Arme. Aber warum auch nicht? Picard ist seit seinen neuen Kreislaufmedikamenten ja auch eher ein „Herz-Typ“ geworden.

Apropos „Unglaubwürdig“ und „Gefährdete Leben“: Erstaunlich ist auch, dass man beim Belabern von Sternenflottenfrauen nicht mal beweisen(!) muss, dass man den VIP, für den man Zugangsberechtigung erhalten möchte, überhaupt an Bord hat!

Ich könnte also vom Sitz eines Reisebusses aus einen beliebigen Typen von der Landesregierung anrufen und behaupten, dass ich den Ministerpräsidenten von NRW bei mir habe: „Ja, ist wirklich eilig. Der will mit ein paar mittelgroßen Koffern und Schubkarren eine Nacht im Lagerraum der Bundesdruckerei verbringen. Aber alleine und ohne Kontrollen. Sie wissen ja, wie der alte Zauselkopf ist, ha-ha-ha.“

Toll auch, wie uns weiterhin JEDE Emotion erklärt wird, da man uns ebenfalls für eine seltene Borg-Spezies mit komplett rausgebohrten Augen und Ohren hält (wobei das auf Fans vom neuen Star Trek zwangsläufig zutrifft?):

Jurati: „Der Weltraum ist kalt und will uns töten! Das weiß ich als eine der abgeklärtesten Topwissenschaftlerinnen mit absoluter Sicherheit. Und weil das nicht subtil genug ist, reihe ich noch ein paar Worte hintereinander: Traurig, einsam, hoffnungslos, verloren, Geldbörse im Spind vergessen, Hose hintenrum geplatzt, Augen ganz nass, weil salziges Wasser rauskommt. Habt ihr mich ver-stan-den?“

Alle anderen: „Echt jetzt? Du willst uns mitteilen, dass du gestern ZWEI Portionen Linsensuppe hattest?“

Noch besser kommt da fast nur das Gefasel vom Zwillingspaar… Da ist plötzlich die Rede vom Heimatplaneten(!) der Synths (hat der zufällig die Form einer Battlestar Galactica-Staffelbox?), die man unbedingt in den Träumen von Soji finden müsse. Und weil das alles sooo furchtbar wichtig ist, wird der Entdecker dieser Tatsache – nennen wir ihn mal „Dawson’s Creek“-Spock – weiterhin von seiner schaftleckenden Schwester gehänselt, ausgelacht und demotiviert. – Denn nur SO erhält der Mann die Premium-Motivation und Selbstsicherheit, die er zum Spionieren braucht.

„Dahj, du musst mir jetzt deine Antwort auf eine sehr alte Frage des Franchises geben: WIE – VIELE – LICHTER?“ – Kein Licht am Ende des Kurtzman-Tunnels: Weiterhin werden wir mit plumpen Pardauz-Dialogen wie „Tust du das für mich?!“ und „Du musst dich konzentrieren!“ belästigt. Aber immerhin: In der nächsten Staffel wäre das sogar noch etwas steigerungsfähig („Das macht mich sehr ungeduldig.“ – „Deine Ungeduld macht mich sehr unsicher.“ – „Deine Unsicherheit macht mich extrem wütend.“)

Super auch, wie Rios so drauf ist: Stets grinst er die verzweifelten Leute um sich herum an und macht den Eindruck, sich geistig längst selbst in eine Zigarre eingewickelt zu haben. Trotzdem sind seine Hilfestellungen natürlich immer brauchbar: „Ich kann es nur empfehlen, mit einem Captain zu schlafen“, oder in Richtung der mental zerstörten Raffi: „Niemand macht immer alles richtig.“ – Gibt es für die Autoren eigentlich Essensmarken für jede verpasste Dialogzeile mit INHALT?

Wobei die Dialoge vor 20 Jahren natürlich unzeitgemäß waren, weil es da noch um Aufträge und Pflichterfüllung statt um spontane Gefüüühle und Ahnungen ging. Total krass, wie viel moderner sich das heute anfühlt. (*Schnäuz, Lach, Flenn, Nervenzusammenbruch bekomm*)

Ach ja… Ich muss die Psychotherapeuten unter euch kurz was fragen: Wie groß schätzt ihr die Heilungschancen von ehemaligen Borg ein, die sinnfrei im Dunkeln auf dem Borgschiff rumwanken müssen? – Klar, natürlich muss man vorher die Einäugigen abziehen, die wegen mangelnden Räumlichkeits-Sehens in die vielen Abgründe stürzen.

Im Ernst: Seven of Nine, Picard und Icheb wurden recht fix wieder zum Menschen, während man hier halbbefreite Borg lediglich verwirrt rumwanken lässt. Die sitzen dann ohne (gezeigte) Therapie in irgendwelchen kahlen „Erholungsräumen“, um sich zur Genesung (des mangelnden Forschungs-Budgets?) die kahlen Wände anzusehen. Schon interessant, wenn man bedenkt, dass man auch Topfpflanzen(!) oder Therapiehunde(!) aufstellen könnte. Man bedenke: Sogar Picard darf auf Rios‘ Schrotthaufen den ganzen Tag in der Weingut-Simulation abhängen, damit er sich wohler fühlt.

„Hier erholen sich die ehemaligen Borg von den Strapazen?“ – „Ja, wir spielen sogar klassische Musik. Rhythmisches Piepsen und unheimliches Wummern. Ein Traum.“ – Da blühen einem die leeren Augenhöhlen vor Freude auf: Durchdacht erscheint mir die Rückgewinnung nicht. Mir fehlt definitiv eine Chorgruppe („Nicht mehr im Canon singen leicht gemacht“) und eine Art „Leben“ nach den ersten Stunden („Okaaay. Ich bin Sternenflotten-Botaniker und will jetzt meine Familie sehen!“ – „Schnauze, sie sitzen jetzt da rum und sind dankbar, kapiert?!“)

Zum Schluss möchte ich noch auf der Unsinnigkeit von Sojis „wertvoller“ Traum-Vision hinweisen. Woher weiß sie, dass die zwei Monde nicht ZEHN Monde waren, von denen sie nicht alle sah? Und sind sie wirklich rot, oder ist es nur die Färbung der Atmosphäre? Oder sind es doch Planeten und sie SELBST ist auf einem Mond? – Das ist aus so vielen Gründen so schwachsinnig und öde, dass man sich nicht wundern muss, dass die Autoren uns seit vielen Folgen immer wieder erzählen, wie absurd öde und leer der Weltraum doch ist. Ist doch eh alles gleich und unendlich. Und wie viele Monde wird es im Universum schon geben? (*An Fingern abzähl*) Drei vielleicht? – Tja, der Dunning-Kruger-Effekt schlägt wieder mal unbarmherzig zu…

Zumal man sich für das „Ritual“ in der Lampenkammer wirklich noch was Alienhafteres hätte ausdenken können! Wir erlebten nicht mal eine gescheite Hypnose, sondern nur das, was Kurtzman & Co. sich vom letzten Entspannungsseminar bei der CBS-Fortbildung gemerkt haben: Augen zu. Dem Mann mit der warmen Stimme zuhören. Der einem in Traumreisen erzählt, wie viel MEHR GELD man verdienen kann, wenn man ruuuhig einatmet – und ab und zu ausatmet.

Da hätte ich eine Art Geistesverschmelzung spannender gefunden. Aber dann bitte etwas, was auch „Dawson’s Creek“-Spock irgendwie fordert oder sogar bedroht. – Bisher musste der ja nur „Denk doch mal naaach!“ oder „Wie rum machen wir es heute, Schnucki?“ grunzen…

„Oh Gott, bin ICH das etwa?! Ich … b-b-bin … bin also … eine … starke Frauenfigur, die viele Mädchen inspirieren wird! Toll!“ – Danke, Alex! Endlich habe ich ein Bild gefunden, das ich verwenden kann, um alle neuen Trek-Figuren zu porträtieren. Wobei aber eigentlich noch ein frecher Graffiti-Schriftzug („Fuck the future!“) auf die Holzpuppe gehört?

Fazit: Eine Episode wie aus dem Leerbuch… Ein bisschen Action, ein bisschen Blabla und ein bisschen Kulissenbeschau für Leute mit extremer Lichtempfindlichkeit.

Okay, auf den ersten Blick geht es zwar voran und wir erhalten endlich Antworten auf Fragen, die wir uns seit 5 Folgen stellen (= „Werden sich Picard und Soji sehen, bevor ich wie Patrick Stewart aussehe?“).

Doch auf den zweiten und dritten Blick ist das genauso doof wie zuvor: Die Föderation und die Verschwörer sind ein unorganisierter Kasperhaufen, den man mit Handpuppen und uralten Bekanntschaften (Hugh, Sternenflotten-Dame) veräppeln und umgehen kann.

Mit etwas Verstand und Mühe könnte das sogar spannend sein.

Aber bei der derzeitigen Art von „Erzählung“ muss man leider immer FLOTT seine Meinung abgeben, damit die nicht noch weiter absinkt, bevor man „ENTER“ gedrückt hat. – Mal ein etwas anderer Wettlauf gegen die Zeit, wa?

(*Klack*)

