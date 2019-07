Schnell, Zäpfchen in den Po! Das Picard-Fieber ist ausgebrochen!

Sagte ich gerade erst noch zum Klapo, dass wir doch ein bisschen zu viel über die neue Picard-Serie berichten, da holtern und poltern direkt wieder die krassesten News den Weinberg herunter! Zuerst nur in der Form einiger kleiner Info-Krümmel vom kurzen Alex plus ein fesches neues Promo-Foto der alten Picard-Reblaus. Doch dann ballerte man direkt noch einen Extended-Trailer hinterher! Und diesen sogar nur für uns, der exklusivsten deutschen Trek-Newsseite, wo gibt! *finger in dicke trekkie-ehrenwampe drück*

Zuerst die kein bisschen vagen News-Fetzen:

Ja, Picard kommt wieder in den Weltraum!

So sagt The Kurtz: „Es werden Ereignisse stattfinden, welche Picard zurück zu den Sternen führen.“

So sagen wir: Fantastisch! Star Trek IM WELTRAUM! Ich komm gar nicht damit hinterher, dem Daniel frischen Wind zuzufächern. Wer hätte schließlich DAMIT gerechnet?!

Dies bedeutet nicht, dass der Gute wieder bei der Sternenflotte anheuert!

Dazu sagt Achsel-Alex: „Dadurch trägt er nicht mehr das Gewicht der Verantwortung mit sich herum. Captain sein ist oft schwerer als ein großer Mann zu sein. Wie handelt man, wenn man nur ein einzelner Mensch ist?“

Wir finden: Warum wird immer die Verantwortung ignoriert, welche Kurtzman auf seinen Schultern trägt? Die Verantwortung, leere Interviews ohne Inhalt zu führen. Sich in Sekunden politische Worthülsen auszudenken? Wie handelt man, wenn man nur eine seelenlose PR-Maschine ist?!

Es wird eine durchgehende Handlung und keine Einzelfolgen geben.

Der Ax-Mann: „Das ist für den Trek nichts Neues, aber für Picard.“

Das Zuk-Team: Gerne, schließlich funzte das bei Discovery schon so super! Und wenn man noch auf viele der selben Macher zurückgreifen kann, dann ist der Erfolg doch bereits garantiert?! *auf industrie-container mit valium schiel*

Picard ist ruhelos, aber doch irgendwie der selbe.

K-Alex: „Viele Dinge der Vergangenheit verfolgen Picard.“

Chabon: „Er ist älter. Und woanders.“

Zukunftia: „Spoiler-Alarm! Spoiler-Alarm! Man kann es auch übertreiben mit den Details? Unsere Frage: Muss man sich die Serie jetzt eigentlich noch ansehen?!“

Weitere TNG-Charaktere könnten durchaus auftauchen.

Kurtz the Knorz: „Es muss dafür schon einen wichtigen Story-Grund geben.“

Wir zucken: Ja, dieser nennt sich schlechte Quoten. Oh. Hallo, Discovery-Finale! *wink*

Quelle & ein bisschen mehr: https://ew.com/tv/2019/07/18/star-trek-picard-storyline/

Dazu gab es auch ein neues Foto. Picard auf einem Weinberg. Man kann dem PR-Team wirklich nur applaudieren. Das Zusammenbringen sich derart ähnelnder Zielgruppen wie Winzerfreunde und Science-Fiction-Fans kann man nur bewundern. Das perfekte Rezept, wie unsere ausgiebige Berichterstattung ja immerhin beweist:

Zum Schluss aber das Beste. Im Netz wurde über das deutsche Synchronstudio doch tatsächlich der Extended-Trailer geleakt, welche eigentlich erst zur ComicCon aufschlagen sollte. Gleichzeitig wird dadurch auch die Beteiligung von Ernst Meincke bestätigt, der deutschen Stimme unseres geliebten Captains!



https://streamable.com/1injb

Genial ist vor allem das Verschmelzen der bekannten, besonnenen, Tugenden von Picard mit der des neuen Star Treks. Echte Fans erkennen bestimmt den köstlichen Seitenhieb auf den letzten Kinofilm.

