„Rebel Moon, Teil 1“ – Das Review

Über Zack Snyders „Rebel Moon“ haben sich vor vier Wochen alle aufgeregt: Ein kindisches und inhaltliches Armutszeugnis sei dies. Unwürdig, langweilig und rückständig. – Dabei wissen wir doch, dass ein Armutszeugnis dazu berechtigt, fürstliches Bürgergeld zu erhalten und fortan wie die Made im Speck zu leben. Hat also auch dieser Netflix-Film ein paar Stärken außerhalb der pornösen Oberarme der männlichen Kämpfer? Lehrt uns dieses Werk gar, wie wir gegen Unrechtsregime aufstehen können? Am besten gleich 50-mal, so Sit-Up-mäßig, weil ja noch weitere Filme folgen sollen?

Inhalt:

Es geht um den Aufstand gegen eine Art Imperium – begonnen bei bäuerlichen Siedlern auf einem Mond, die all ihre Nahrung abdrücken müssen.

Bis es eines Tages an ihre Existenz geht. Fortan zieht eine ehemalige Elite-Soldatin los, um überall Mitstreiter einzusammeln, die interessanterweise nur wenige motivierenden Sätze benötigen. („Weniger Saufen, mehr Mitlaufen?“ – „Hey, das reimt sich. Und was sich reimt, ist … immer gut?“)

Bebende Glocken, dreckiges Getreide unter’m sauberen Fingernagel und Lichtschwerter in Slow Motion. Dazu kreischende Fantasy-Popbands, fleischige Plastikmonster und wehende Bademäntel… Dieser Film bietet wirklich ALLES auf, was woanders als bloße Halluzination behandelt worden wäre. („Ich muss mich irren. Der Fernseher ist bestimmt in Wirklichkeit aus?“)

Klar, natürlich fragt man sich hier, ob der Regisseur seine Testosteroncreme als Ganzkörperanzug trägt und nebenbei ein pubertäres Comicheft hinter sich herschleift – an einem Sabberfaden am Kinn.

Aber wenn man mal 10 Meter Abstand nimmt, kommt einem das alles angenehm(?) bekannt vor.

Wir sehen hier nämlich anarchische Archetypen wie bei „Alien“ (Teil 2 bis 4), Archetypen wie die Actionstars bei „Terminator“, „Riddick“ oder „Dune“. Archetypen wie bei TOS, wo Götter mit Glaskinn auch schon mal vor unbeholfenen Nierenschlägen in Deckung gehen mussten.

Eben Archetypen, wie Noah bereits einer war…

Davor scheint man aber heute Angst zu haben. Helden und Bösewichte müssen woanders ständig einen lockeren Harmlos-Spruch droppen, gleichzeitig vegan, verkniffen, popkulturell meta, ultraschnell, geistig gediegen, interessiert an Multiversen, psychischen Krankheiten, Partyspielchen und Biertrinken sein. – Eben wie Thor, Captain Marvel oder diese anderen Luschis von der 200-Million-Dollar-Ersatzbank.

Eben die mit der entspannten St(r)andleitung zu Management und Marketing-Futzis, die stets aufpassen, dass nichts zu gewagt oder politisch unpoliert daher kommt.

Daher fand ich die Leute in „Killer of the Rebell Moon“ fast erfrischend. Dies sind zwar auch total blöde, werden aber so in Szene gesetzt, dass es kaum stört.

Auf eine zugekoteten Hundewiese regt man sich schließlich auch nicht über massenhaft Taubenkacke auf…

„Wir müssen die alten Baumstümpfe aus dem Feld ziehen, damit wir besser säen können.“ – „Das sind keine Baumstümpfe. Das sind die zufrieden schlafenden Vergewaltiger.“ – Postkoitale Paketboten: Die Futzis vom Imperium, die eigentlich „nur“ massenweise Ernte wegschaffen sollen, benehmen sich oft daneben. Ein paar sind sogar so schräg, dass sie quer in die Nazi-Schablone geschoben werden mussten.

In der heutigen Zeit, wo jeder Filmseppel als Individuum angesehen wird und jeder ein Trauma mit sich herumschleppen muss, fand ich es „positiv“, dass „Rebel Moon“ quasi das zuende denkt, was wir schon immer wussten: In Unrechtsregimes ist Psychologie halt nicht gefragt. Im dortigen Militärdienst noch viel weniger. Kraft durch Freude statt Kraft durch Freud.

Der Film erlaubt sich das Stilmittel, dass die fiesen Gesellen fast alle gleich aussehen und trotzdem nicht gesichtslos wirken – zumindest in der ersten halben Stunde. Man mag es plump nennen, aber besser ein mittelmäßiges Stilmittel als bei „The Marvels“ einfach ALLE auf einmal, die sich nicht rechtzeitig den Baum hoch-gezuckt haben.

Und manche Kunstbegriffe und -kniffe sind ja auch legitim, wenn sie plump daherkommen. Bei „Fight Club“, „John Wick“ und „Mad Max – Fury Road“ hat es ja auch kaum einen gestört. Und vielleicht muss die Popkultur ja wieder lernen, uns vereinfachte Behämmerte zu präsentieren – ohne uns ein Prequel zu versprechen, in dem 20 Minuten lang die weibliche Brust gefilmt wird, an der der Antagonist zu wenig gestillt wurde.

„Ich will erneut mit eurem Anführer sprechen.“ – „Kööönnte klappen. Haben Sie denn seine Zähne wieder mitgebracht?“ – Hans Landa für Arme: Nichts hieran ist subtil. Aber in Zeiten, in denen man selbst bei Blockbustern nicht mehr weiß, was die Bösen WOLLEN (Selbst bei den letzten „Spiderman“-Filmen habe ich keinen Schimmer mehr), ist ein Psychopathen-Polterabend mal erfrischend.

Auch die Effekte müssten viel Häme über sich ergehen lassen: Zu viel Action in Zeitlupe, zu viele typische Zack-Zack-Snyder-Einstellungen, zu martialisch, künstlich und düster. Aber: All das hat auch Vorteile!

Die ständigen Zeitlupebeffekte z.B. wissen, dass man bei mancher Action NICHT mit simplem Rumgeschnippel tricksen kann. Zwar sieht manches dadurch grauenhaft künstlich aus (Stichwort „Tentakel auf dem Körper“), aber wie bei Zack Snyders Film „300“ geht das fast als gewollte Stilmittel durch. Motto: „Ihr könnte gerne kotzen, aber ICH entscheide, ob euer Magen rhythmisch oder chaotisch agiert“.

Und bei manchen Sachen (Stichwort: „Oktopus-Alien, das aus einem Mann ragt“) war ich sogar überrascht, wie liebevoll die Effekte, das Design und der generelle Hintergrund wirkten.

Klar, ich habe gekotzt bei manchen Bildern: Dauernde Unschärfe wie bei Kirks Gespielinnen in der Brunftzeit, seltsame Linseneffekte wie im Randgebiet eines Schwarzen Lochs, die Farbfilter generell Grün, Blau und Orange geprügelt, künstliche Schärfen und Unschärfen, die selbst ein reales Waldgebiet wie eine Bluescreen-Besenkammer erscheinen lassen – und, und, und…

Aber immerhin besitzt Snyder einen Stil, den man erkennt. (*Farbtabelle mit 97 Graus und Grüns rauszieh*) Und das rechne ich ihm zwar nicht hoch, aber immerhin mit einer einer doppelstöckigen Bierkiste an. – Prost, Künstler!

Die ständige Schwammigkeit am Bildrand wirkt in Bewegung, als würden die Bauern freischwebende Vaselineflecken anpflanzen. Schade, denn das lenkt von dem echt interessanten Roboter ab, der als Prügelknabe äußerst männlicher Muskelmänner herhalten muss. (hier NICHT rechts im Bild)

Nicht falsch verstehen, eigentlich sollte ich diesen Film nicht verteidigen… Er ist ein B-Movie mit C-Movie-Ambitionen, müffelt erstaunlich nach Heringstopf auf der Großraumheizung und klaut sich seine Ideen aus 5 anderen Filmen zusammen. Davon sind 4 total behämmert, altbacken oder schlechte Star Wars-Teile.

Aber allein das Fehlen dieses perfekten Bonbon-Filters, der bei Amazon Prime, Disney+ und Netflix gesetzliche(?) Pflicht ist, nötigt mir schon ein hemdsärmliges „Endlich scheißt mal wieder einer auf den Tisch!“ ab. – Rebell Moon hat Mut zur Hässlichkeit, zur Blödheit, aber auch zur klassischen Struktur. So sammelt man die meiste Zeit einfach irgendwelche mit-rebellierenden Mitstreiter ein, die aus irgendeinem Grund vorher noch eine kurze Videospiel-Quest zuende machen müssen, um dann achselzuckend mit den Protagonisten mitzuziehen. „Mir doch egal, wem ich das Fressbrett vernagele.“

Ähnliche Einfachheit gilt hier für die Schausteller… Äh… Schauspieler selbst. Die einzelnen Rollen mögen mehr (billige) Kernigkeit verströmten als Bio-Mandarinen, aber wenn der muskulöse Amboss-Typ auf eine Art Drachen einspricht und dabei fast weint, hat das schon was. („Wir sind beide weit weg von Daheim. Nenn mich Conan. Conan, der Barb… Blablar. „)

Auch die anderen machen aus dem flachen Drehbuch erstaunlich viel. Also rein mimisch jetzt, die Dialoge geben ja wenig her.

„Ja, ich bin die Borg Queen. Mein alter Job endete aber, als ich unbedingt alle kulturellen Eigenheiten auf diesem Spinnen-Planeten assimilieren wollte.“ – Bildsprache für Staubdumme: Der dreckige, schmierige Look hat immer wieder mal was. Man fühlt sich wirklich in eine filmische Dystopie versetzt. Auf die eine oder andere Weise sogar 90% der Zuschauer?

Ich gebe zu, das letzte Drittel war für mich eine Quälerei:

– Stumpfe Rekrutierungs-Reden, zu denen schon damals Opas brauner Nachttopf übergelaufen ist.

– Immer mehr Figuren aus dem Comic- und Bodypainting-Bataillon, die silberblickig in die Kamera glotzen.

– Sich wiederholende Elemente auf Seiten der Guten wie auch Bösen. („Günther, guck kernig! Sonst bringt die Freiheit dir keinen neuen Plastikpinöppel an der Uniform!“)

– Interessante Figuren sieht man nicht mehr, weil andere interessante Figuren minutenlang die Kulissen plattsitzen.

– Dialoge, die nicht mehr gut-stumpft wirken, sondern schlecht-stumpf.

– Dazu kommt der gammelige Nachgeschmack, dass es noch mit Teil 2 weitergehen muss, bevor man sich eine Meinung bilden darf.

Also… 10% einer Meinung vielleicht. Wegen Teil 3 und so.

Also am Ende ein ganz klassischer schlechter Film. Muss man halt Bock drauf haben.

Fazit:

„Rebel Moon“ erhielt viel Hate von nerdigen Allesguckern. Und lädt gerade deshalb ein, ihn wertzuschätzen.

Klar, der Look wandert so oft zwischen „Eigentlich cool“ und „Hat mein Fernseher einen Scheibenwischer?“ hin und her, dass man im Kopf ein halbes Schleudertrauma bekommt.

All das ist verwirrend, abstoßend, pubertär, sich selbst überschätzend und den Zuschauer unterschätzend.

Äh, das schätze ich zumindest – richtig kapiert habe ich am Ende vieles nämlich nicht mehr.

(„Leute, wie ausgearbeitet GENAU ist dieses Imperium jetzt eigentlich? Oder sehen wir nur das, was an Star Wars-Fanfiction noch in einem alten Wordpad-Dokument stand?“)

Trotzdem ordne ich mich nicht bei denen ein, die hier einen halben oder eine Stern vergeben.

Das hier ist halt klassische Scheißunterhaltung für Leute, die sich gerne drüber aufregen (Anwesende eingeschlossen). Und das macht immerhin MEHR Spaß, als sich bei „The Eternals“ zu fragen, ob man den jetzt wirklich gesehen hat – oder einfach nur einen Traum von einem unruhigen Schlaf hatte.

