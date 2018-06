Verkurtzte Arbeitszeit: Alex Kurtzman macht für 5 Jahre Star Trek!

Einen schönen guten Tag, ihr Volltrottel! – Wie? Nein, wir versuchen nicht, Quote durch Zuleserbeschimpfung zu machen, denn wir ALLE sind die Volltrottel. Zumindest für CBS. Denn unser alter Freund, Alex Kurtzman (auch „Der Rick Berman der Schmerzen“ genannt), hat soeben für fünf weitere Jahre im Schoße von Gene Roddenberry unterschrieben. Mit was genau er dort gesäugt wird, spielt erst mal kein Rolle, denn zeitgleich kamen ein paar neue Gerüchte zu NEUEN Trek-Serien zum Vorschein.

Die Fakten und Gerüchte:

– Aufgrund seiner Leistungen wurde Alex Kurtzmans Vertrag mit CBS um ganze 5 Jahre verlängert. Angeblich sei seine „Fähigkeit beispiellos, ein erfolgreiches Projekt zu hüten“, ebenso wurden sein „Geschmack“ und sein „Talent“ gepriesen.

– Gleichzeitig kommen neue Gerüchte ans Tageslicht, dass bis zu VIER neue Trek-Serien in der Entwicklung seien. Darunter:

– Ein Projekt rund um Khan

– Eine Serie rund um Patrick Stewart

– Eine Serie, die an der Starfleet-Academy spielt.

Klapos Meinung:

Ein FÜNFjahresvertrag? Für so eine lange Zeit würde ich noch nicht mal mein Ehegelübde zementieren!

Und welches „erfolgreiche Franchise“ hat Kurtzman denn jetzt genau betreut? Etwa „Transformers“, das auch von einem Zufallsgenerator mit vorprogrammierten Krachbumm-Vokabeln durchgeplant werden könnte? Oder „Spiderman – Rise of Electro“, wonach Herr Sony heulend an der Straßenecke aufgefunden wurde („Haben sie mal eine Dollar? Nicht für Essen, für Alkohol.“)? Und ja, ich entschuldige mich schon jetzt dafür, dass ich diese Beispiele immer wieder erwähnen muss. Aber wenn jemand nun mal von Beruf Lokus-Tieftaucher ist, kann man schlecht beim dritten Mal anerkennend von einem „Fachwirt für Bewässerungstechnik“ sprechen.

Aber gut, gehen wir mal kurz davon aus, dass Kurtzman HINTER den Kulissen bisher grandiose Arbeit geleistet hat. So ein Personalgespräch mit Drehbuch-Ikonen wie Gretchen Berg oder Aaron Harberts führt sich ja schließlich nicht von allein („Haben Sie eine Cherry-Tastatur?“ – „Yes, Sir!“ – „Ich auch. Willkommen im Team.“)… Irgendetwas MUSS er ja geleistet haben, das an mir vollkommen vorbei gegangen ist. Alternativ tippe ich darauf, dass J.J. Abrams Vaterkomplexe für den Mann hegt und Hollywood auf irgendeine perfide Art erpresst („Kein Kurtzman – kein Star Wars. Deal with it.“)

Doch selbst WENN Kurtzman der Godfather auf Storytelling wäre, so wäre es doch eine bessere Idee, erst mal „Discovery“ auf ein akzeptables Niveau zu führen? Auf ein Niveau, das sogar Gretchen und Aaron um ca. 40 Dezibel leiser fluchen lässt? Die gerade vorbereitete Vorgeschichte zu „Game of Thrones“ plante man ja auch nicht gleich nach der ersten Staffel… Oder um mal einen griffigen Vergleich zu wählen: Man kann doch einem Ingenieur, der bisher das Spielzeug in den Ü-Eiern designte, nicht plötzlich die Planung für das ultimative Elektroauto übertragen – um dann nach zwei Wochen noch einen Elektro-Lkw und eine Elektro-Mondrakete zu fordern.

Und ich halte den Schritt – natürlich – für verfrüht, jetzt schon zwei oder gar drei neue Serien anzupacken, während Michael Burnham immer noch im Glotzwettbewerb mit sich selbst gefangen ist. Von ihrem Real-Life-Ego mal ganz zu schweigen.

Beängstigender finde ich auch, dass man erneut die „Worst of“-Ideen der letzten 17 Jahre reaktivierte. Wenn man den aktuellen Gerüchten denn Glauben schenken darf.

Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch an die Gerüchte vor dem Start von „Enterprise“, dass man möglicherweise eine Serie an der Akademie sehen wird. Und tatsächlich war diese Möglichkeit recht konkret in Planung. Schon damals fand ich diesen Einfall so schwach, dass ich aus reinem Protest „Star Trek – Nemesis“ um zwei Schulnoten hochstufte. Motto: Lieber ein Mumien-Movie im Geiste von „Star Trek V“ als Teenie-TV im Geiste von … Geistlosigkeit.

Nun ist also erneut die Rede davon, eventuell mit unterbezahlten und unter-bejahrten Vollnoobs zu starten. Eben mit Starfleet-Akademikern, die durch die Kraft der allerersten Einsätze („Beenden Sie den Bürgerkrieg auf Ceta Prime, Kadett!“) zu vollwertigen Führungspersönlichkeiten reifen („Beenden Sie den Bürgerkrieg auf Delta III, Captain!“). Und, lasst es mich jetzt schon raten: Die Serie wird erneut vor Kirk spielen, vielleicht sogar Kirk selbst zeigen (oder seinen zuvor unbekannten Halbbruder?) und endlich erklären, wie Uhura eigentlich zu ihrem kurzen Rock gekommen ist.

„Mister Cruise, ich suche ein paar Ideen für eine quasireligiöse SF-Sekte, die von Aliens faselt, viel Geld einbringt und die allertreuesten Anhänger am allermeisten verarscht.“ – „Tut mir Leid, Kurzter, dazu fällt mir rein – gar – nichts – ein.“ – Kurtzurlaub vom eigenen Talent: Hier sehen wir den trek’schen Programmgestalter am Set seines letzten Megakrachers „Die Mumie“.

Und dann sind da noch die Gerüchte um eine Captain-Picard-Serie. Die kamen ja schon vor Wochen aufgrund einer seltsamen Patrick-Stewart-Bemerkung auf („Muss mir Discovery mal langsam ansehen. Habe einen guuuten Grund dafür!“), klingen aber fast zu schön, um wahr zu sein. Okay, vielleicht darf der alte Haudegen mal bei Discovery aus dem Zeitloch winken, aber mehr vermutlich nicht. Für lange Serien ist der Mann auch mit 77 langsam zu alt. Solchen Leuten gibt man für gewöhnlich einen pathetischen Dialog je Folge und belastet sie mit maximal zwei Drehtagen je Monat.

Wobeeei ich eine winzigkleine Miniserie (sagen wir: 200 Folgen?) mit Picard durchaus begrüßen würde! Der Mann kann gerne auch Gaga-Dialoge wiedergeben; ich würde trotzdem an seinen Lippen hängen. Selbst, wenn er sinnfrei von Pilz-Antrieben faselte, so würde ich dennoch fragen: „Herr Stewart, mit welchem Weißwein wird denn dieses exquisite Gericht genossen?“ – Da bin ich immer noch ganz Fangirl. Kicher. Zwinker.

Aber egal, welche Mini- oder Maxiserien jetzt in Planung sind, welche abstrusen Ideen man für fünf Serienjahre noch so haben könnte: Ich finde diesen Aktionismus arg seltsam. Okay, Disney bzw. Marvel planen jetzt schon Trilogien im Trilogie-Dreifachpack, aber DIE haben ja wenigstens ein paar Erfolge geliefert, bis sie es taten. Bei Star Trek hat man hingegen das starke Gefühl, dass man jetzt UNBEDINGT irgendwas liefern muss, da man sonst von der Industrie, dem Zeitgeist oder der Heiligen Dreifaltigkeit abgehängt wird.

Das Gesamtpaket „Star Trek“ erinnert nur noch an ein Trümmerfeld, in dem nur noch die Genesis-Bombe Ordnung in das Chaos zu bringen vermag. Schlimmer wird es nur noch, wenn man die hiervon unabhängigen Filme betrachtet.

Man faselt z.B. tatsächlich wieder von Neben- und Vorgeschichten zu „Der Zorn des Khan“, nachdem Cumberbatch ja bereits als Notfall-Indianer herhalten musste, will abwechselnd das Chris-Pine-Universum rebooten, es ausbauen oder mit Quentin Tarantino pimpen, plant angeblich bis zu VIER Serien gleichzeitig, während man abwechselnd behauptet, bei Discovery natürlich NICHT Spock zeigen zu wollen, es aber dann wiederum für eine Knalleridee hält.

Klar, vieles sind Gerüchte und nicht alles wird umgesetzt werden. Doch die Außenwirkung solcher Leaks ist eher mies.

Schöner und vertrauenserweckender wäre es für mich, von maximal ZWEI Serien zu erfahren, die von gestandenen SF-Experten innerhalb von zwei bis zwanzig Jahren durchgeplant werden. So was wie: „2020 sehen wir eine Serie, in der die Föderation am Abgrund steht und Patrick Stewart auf eine letzte Reise geht.“

Halt eine frische Richtung, der man treu bleibt – und fertig! Von mir aus kann es deprimierend sein, neuartig, bunt oder total durchgeknallt. Aber bisher hat man das Gefühl, dass stets nur die ältesten Fan-Ideen aufgegriffen werden. Und abgesehen von Picard schwebt über allen Gerüchten der penetrante „Reboot“- und „Prequel“-Gestank. Ob „Academy“ oder „Khan“: Stets schwingt der Satz „Was war eigentlich damals mit XY?“ mit. Geplant wird nur mit Figuren, deren Ende man kennt oder Personen, die ausbildungsbedingt noch nix zu melden haben. Man könnte ja sonst versehentlich an kreative Freiheiten gelangen.

Und somit bleibt nur meine leise Hoffnung, dass Kurtzman mit der Kraft der 5 Jahre im Rücken (und beruhigenden 5 Millionen Dollar pro Jahr) doch mal aufsteht und ruft: „Weg mit Khan! Ich will mal ANDERES Zeug!“

Ja, Alex! Googel doch einfach mal nach weiteren Trek-Figuren aus erfolgreichen Trek-Filmen! So viel Zeit muss sein, um danach endlich die jugendlichen Abenteuer der Walsonde präsentieren zu können, den schulischen Werdegang der Borgqueen oder die Leiden eines jungen Klingonen namens Kang.

Noch KÖNNT ihr die Satire schlagen. Ihr müsst es nur weiter versuchen!

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Star Trek zum Kurtzen! Soviel man an den Werken von J.J. Abrams auch rumnörgeln kann, grundsätzlich kann man deren Erfolg schon irgendwo nachvollziehen. Sie sind halt flott, sympathisch und verfügen über den Story-Kaloriengehalt einer Probepackung TicTac. Weniger ist halt manchmal weniger (im Zuschauer-Kopp) und dafür mehr beim Boxoffice. Ganz anders sieht es da beim Alex aus, bei welchem ich auf IMDB erst ganz nach unten scrollen muss, um mit „Xena“ endlich etwas Brauchbares zu finden. Und wer weiss schon, wie viel Einfluss er DORT hatte? Der Rest schwankt eher zwischen „Würg, Transformers! Jemand etwas Kernseife dabei?“ und „Klingt ja gar nicht mal so gut!“. (Eine Meinung, welche ich auch bereits zur Disco-Ankündigung dezent habe durchblicken lassen.) Gut, ein paar anspruchsvolle Sachen gibt es da schon. Zum Beispiel „Hawaii 5-0“, welches Product Placement derart subtil einsetzt, dass ihr TV-Anfänger es wahrscheinlich gar nicht erst erkennt! Was also, beim Hollywood-Gott, rechtfertigt einen 25 Millionen Dollar Vertrag über 5 Jahre? Qualität ist es schon einmal nicht. Weswegen eigentlich nur der aktuell herrschende Trend bleibt. Ihr wisst schon. Der, wo man uns bekannte Dinge zeigt, wo wir dann vor Freude grunzend und furzend „Hey, das kenn ich doch!“ rufen. Das Ende der ersten Discovery-Staffel war da ja nicht anders. Und da man laut Newsmeldung sogar bereits bei Patrick Stewart an der Tür geklingelt hat, wird das wohl auch erst einmal nicht abreißen. Trotzdem freue ich mich natürlich schon jetzt darauf, wie Kollege Klapowski ALLE neuen Trek-Serien ausführlich rezensieren wird. Habe auch extra alle Wände frisch aufpolstern lassen!

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 20.06.18 in Star Trek: Discovery