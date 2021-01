„Picket Fences“ – Die Serienkritik

Kennt ihr „Picket Fences“? Das lief in den 90ern oft mit Star Trek zusammen – was die passendste Zusammenführung war, die man sich denken kann. Quasi wie „Bleistift“ und „Anspitzer“. Danach wurde es naturgemäß still um die Serie, während Mastermind David E. Kelley sich in „Ally McBeal“ (für drei Folgen kultig), „Boston Legal“ (leicht albern) oder „Chicago Hope“ (soll ich das nachholen?) austobte. Doch Picket Fences bleibt bis heute sein Magnus Opus der TV-Geschichte. Die Mona-Lisa der Zuschauererziehung. Die Neunte Symphonie der Denkanregung. Wir blicken zurück.

Inhalt der Serie:

In der Kleinstadt Rome geschehen oft gesellschaftsverändernde Dinge… – Menschen in tiefer Not streben seltsame Gerichtsprozesse an, Religion und Vernunft befinden sich alle paar Wochen im Widerstreit und manchmal steht sogar ein Mordprozess ins Haus. Doch die skurrilen Bewohner der Stadt wie z.B. Sheriff Brock, seine Frau Jill oder der bärbeißige Richter Bone (Hey, ein weiterer Star-Trek-Bezug? Bones?) versuchen stets, einen gerechten Ausweg aus all diesen Fällen zu finden.

Auch, wenn dies oftmals nicht möglich ist…

Besprechung:

Um es vorab zu sagen:

Picket Fences ist so grandios gealtert, dass diese Erzählweise wieder in Mode kommen sollte: Zackig erzählt, Figuren zackig etabliert, viele Storys wieder zackig beendet – und den Obrigkeiten der Kleinstadt gerne mal ein paar Zacken aus der Krone gebrochen. Oder wieder reingeschraubt. Oder Gesellschaftsnormen mal probeweise angebogen.

Dies ist eine jener Serien, bei denen ich überrascht war, wie frisch, interessant, gut gespielt und ausgewogen sie HEUTE noch wirken. Wie fein der Humor daherkommt, wie geschliffen die Dialoge, wie anbetungswürdig das Grundkonzept. Wie gottgleich das Gesamtkunstwerk. Wie gewöhnungsbedürftig grieselig die Bildauflösung. – Denn die ist nämlich nur in SD. Aber wenn es mich nicht stört, braucht es euch auch nicht zu stören. Sonst verklage ich euch!

Gerade der langfristige Ansatz mag zu gefallen:

Wo man heute staffelweise irgendeine verschwurbelte Handlung verfolgt, um zu erfahren, warum Aliens/Zeitreisende mal irgendwann neben die Kloschüssel gemacht haben („Dark“ / „The Expanse“), ist diese „altmodische“ Erzählweise ehrlicher. Und für Leute mit beschränkter Frei- und Lebenszeit angenehmer.

Was bekommt man, wenn man einen jüdischen Anwalt mit einer nervösen Polizistin und einer kleinwüchsigen Telefonistin kreuzt? – Keine Ahnung, aber ihr habt geschmunzelt. Wir sehen uns vor Gericht!

Wobei man nicht mal sagen kann, dass es sich um Einzelepisoden handelt. Denn obwohl viele Dinge abgeschlossen „wirken“, werden persönliche Beziehungen oder wegweisende Kriminalfälle nie komplett vergessen – und später wieder erwähnt. Ebenso wie Anekdoten, wie „Weißt du noch, der Serienbadewannennutzer?“ oder die tödlichen Kryostase-Versuche an Fröschen.

Auffällig ist, dass nur in den seltensten Fällen wild zwischen den Beteiligten rumgepöbelt wird. Trotz schweren Themen wie Totschlag oder Abtreibung bleiben Diskussionen immer auf einem so hohen Niveau, wie man es in realen Nachbarschaften niemals hätte („Sie haben nicht richtig gefegt!“ – „WAS? Ich werfe dir `ne Bombe rüber, Mistkerl!“).

Diese Entdramatisierung auf einem ansonsten hohen Dramalevel tut der Serie gut. Zumal dies eine gute Überleitung zur formelleren Stimmung vor Gericht ist.

Die Fälle sind eh meist so ungewöhnlich (und dennoch bodenständig), dass man Heul-Orgien und Wutanfälle gar nicht braucht – und nicht WILL. Im Gegensatz zu anderen Serien kommen die Charaktere mit vielen Härten sogar sehr gut zurecht. Oder wir bekommen die 5 Minuten „Burnhamisierung“ halt gar nicht erst gezeigt.





„Hey, ist das eine Hand in einem Glas?“ – „Ja.“ – „Versteck es! Wenn es die Kirche zuerst findet, behaupten sie wieder, das sei die ‚Hand Gottes’.“ – Spurenverunsicherung: Immer wieder wird in der Serie erwähnt, dass die örtliche Polizei keinen guten Ruf habe. Daher habe ich das Poster von Maxine (die Dame links) auch nach 25 Jahren vom Kamin genommen.

Ich würde sogar behaupten, dass wir hier eine alternative Art von TNG sehen. Nur dass das „Raumschiff“ eine ganze Flotte ist, die zufällig aus Arztpraxis, Sheriffbüros und Gerichtsgebäuden besteht. In jeder Episode wird mindestens ein moralisches und/oder rechtliches und/oder gesellschaftliches Problem behandelt und von allen Seiten beleuchtet. Und das manchmal so schnell und pointiert, dass man nur staunen kann, wie sehr scheinbar „antiquiertes Fernsehen“ seine Dialoge raffen kann, ohne dass Inhalt verloren geht.

Picard, der früher gerne mal Anteile der Legislative, Exekutive und Judikative verkörperte (ganz grob ausgedrückt!), wurde zu diesem Zwecke einfach mal in mehrere Stücke zerschnippelt. Wie oben erwähnt, unter anderem in einen Richter (zufälligerweise sieht der aus wie Boothby, der Sternenflottengärtner), den diversen Bürgermeistern oder den pflichtbewussten Sheriff Jimmy Brock. Und nicht selten ringen diese Anteile untereinander um die großen Themen unserer Zeit. Religion gegen Wissenschaft, Hoffnung gegen Wahrscheinlichkeit, Schule gegen Gewalt, ja, quasi alle denkbaren No(r)men gegeneinander.

Doch ist das noch AKTUELL? Oder schlafen einem bei all den alten Autos, Moden, Frisuren und Bundesgesetzen die Füße ein?

Zugegeben, heutige „Zeitthemen“ besitzen natürlich einen stattlichen Temporal-Abstand zu 1993-1996. Bill Clinton ist lange nicht mehr Präsident und HIV nicht mehr DAS Überthema. Aber trotzdem: Krankheiten, Abtreibung, Behinderungen, Waffengesetze, Religion, Kindererziehung, falsche Moral und reale Unmoral werden noch so lange aktuell bleiben, wie auf unserem Globus noch Quer- oder Geradedenker aufrecht stehen.

Dafür sorgt schon eurer doofer Nachbar, der alle wichtigen Themen anders handhaben würde als IHR selber. – Der Blödmann! Verklagen?

In einer Zeit, in der man Clowns noch zeigen konnte, ohne an Horror zu denken, gab es eine Serie, die für damalige Verhältnisse als „gewagt“ galt. Apropos Horror: Tom Skerritt spielte vorher u.a. in einem großen Kinofilm den Raumschiffcaptain. „Alien“ hieß der Streifen. Das war aber vermutlich nicht ganz so kontrovers? Ging ja nur um Gewalt, nicht um Gott.

Und wenn ein Thema mal veraltet ist, kann man sich mit wenig Hirnschmalz-Verrenkung eine moderne Entsprechung ausdenken. Denkt euch syrische Flüchtlinge statt schwarze Schüler, die keiner will: Passt wieder. Internet-Gerüchte statt Mund-zu-Ohr-Gerüchte: Passt wieder. Donald Trump statt des sympathisch-ehrlichen Hobbyverbrechers, der aus irgendeinem Grund beliebt ist: Passt wieder.

Die Serie schafft es dabei durch kleine Drehs und Kniffe, dass man sich selten in Klischees verirrt. Plötzlich ist es z.B. der MANN, dem vorgeworfen wird, dass er sich aufreizend angezogen hat, wodurch es eventuell zu einem Missbrauch AN IHM kam. Und was ist, wenn nicht der alte Knacker sich vor dem Tod noch ein junges Ding anlacht, sondern das junge Ding bald zu sterben droht – und der alte Knacker zum zweiten Mal Witwer zu werden droht? Ja, da bleibt einem das Lachen über den alten Lustgreis schnell im Halse stecken.

Äh… Zumal man SELBER einer ist, wenn man die Serie noch von der Erstausstrahlung kennt? (*schluck*)

Diese Verrenkungen dienen dabei nicht billigen Schockeffekten oder „Twists“, sondern sind drin, um die Gedankenwelt der Zuschauer mal ordentlich durch den Pürierstab zu jagen. Ja, zugebenen: Manchmal erscheint es nicht gaaanz nachvollziehbar, warum die aufgeklärte Ärztin für das Verwenden von abgetriebenen Babyföten (z.B. gegen Parkinson) eintritt, dann aber fast einen konservativen Heulkrampf bekommt, wenn es um Geschlechtsidentität geht. Gerne auch mit „GOTT“ als oft zitiertes, medizinisches Ausnahmetalent.

Aber hey: Bei EUCH ist das ja auch nicht immer konsistent. Und bei mir auch nicht. – Und das ist ja das Schlimm… Schöne: Der Spaß bei Picket Fences steckt in der Änderung alter Denkmuster. Und dass man sich ständig sagt: „HA! Obwohl die Serie so alt ist, ist sie trotzdem NICHT in Klischeefallen gefangen, von denen ich 2021 ausgegangen bin!“

Da fragt man sich: Ist man vielleicht SELBER schlechter gealtert als die Show? So im Kopp?

„Nichts gegen Indianer. Ich wünschte, ich wäre selbst einer! Ein jüdischer, natürlich…“ – „Ist dieser spielerische Umgang mit Kulturen nicht furchtbar rassistisch, Douglas?“ – „Lassen SIE sich mal als Junge die Vorhaut abschneiden, danach haben sie ganz andere Probleme!“ – Dieses Gespräch findet in der Serie nicht statt, KÖNNTE es aber. – Hey, Moment?! Wurde ich damals etwa … GEPRÄGT?

Und wären wir heute sogar weniger in der Lage, z.B. eine Episode über eine absurd dicke Frau zu drehen, die ihren Mann im Bett erdrückt hat? Oder über das Liebesleben der Kleinwüchsigen? Was ist mit Zeugen Jehovas im „Alle Medizin ist Sünde“-Rausch?

Man stelle sich den Aufschrei auf Facebook vor, wenn heute eine jüdische Figur in einer Serie absichtlich(!) jüdische Klischees bedienen würde. Da würde man erst mal mit dem spitzen Bleistift durchzählen, ob denn auch genug Juden in der Produktion mitwirken.

Wobei auch das Anführen von Klischees in „Picket Fences“ oftmals nur der Brain-Entkrampfung dient. Bevor DANN wieder etwas geschieht, das nichts (oder wenig) mit Klischees, Engstirnigkeit oder Verurteilungen zu tun hat. Und ich frage mich ernsthaft, ob dies auch heute noch von gewissen Kritikern „gesehen“ werden würde.

Oder ob Teile des Publikums bei jeder zweiten Story moralische Grundsatzprobleme hätten. („Der Geschlechtsumgewandelte wird nicht von einem Geschlechtsumgewandelten gespielt? Pfuii!“) Vorstellbar wäre es, aaaber ich will der heutigen Medienlandschaft nichts Unredliches, Unhöfliches oder politisch Inkorrektes unterstellen.

Das wäre schließlich total schwul von mir.

„Warum sollen wir an Gott glauben, wenn er so schlimme Dinge zulässt? Dass Dad mit uns über Selbstbefriedigung redet, zum Beispiel.“ – Kindermund tut Dialoggold kund: Die Kinder des Sheriffs reflektieren in vielen Folgen die Geschehnisse. Und haben am Ende oft eine gute Perspektive auf die Dinge. („Transen sind mir egal, Hauptsache Bonbons und Immanuel Kant!“)

Ein Fest für die Sinne sind jedenfalls die Dialoge. Niemand redet „einfach so daher“, sondern hat immer gute Gründe, bestimmte Dinge so zu formulieren. Wo sich eine gewisse moderne Trek-Serie mit „Jipiyaaayhey, Warpkernbacke!“ aus der Affaire zieht, hat hier jeder etwas Wichtiges zu sagen. Oder zumindest etwas, was die Geschichte oder ihren Kumpels (z.B. den Humor oder das „Worldbuilding“) voran bringt.

Klar, nicht jede Story reißt einen mit und bei manchen – wenigen – Elementen würde man sich wünschen, dass die Macher WEITER gegangen wären. So war ein halb-lesbischer Mini-Kuss doch arg zahm. Andererseits spielt es für das Grundthema „Homosexualität in der Kleinstadt“ keine Rolle, welche Körperöffnungen innerhalb welcher Zeitfenster beteiligt waren.

Schafft man es erst mal, über die „Boah, ist das aaaalt, Alter!“-Hürde zu kommen, bekommt man neben TNG eine der besten Serien geboten, die sich unterhaltsam(!) mit moralischen Problemen beschäftigen. Dass viele medizinische Probleme etwas abgehoben oder SF-mäßig wirken (darf man z.B. ein krebskrankes Kind einfrieren? ), stört kaum. Im Gegenteil: Es geht um Dinge, die mal kommen WERDEN, da spielt es erzählerisch keine Rolle, wie der Stand der Medizin im Jahre 1994 war. Diese Show ist nun mal keine Geschichtsstunde und kein Abbild des Justizsystems (Mörder 24 Stunden nach Tat schon verurteilen!?), sondern eine eigene Kunstform.

Maxine bewegte sich manchmal am Rande zur „Nervigen Figur“: Zu emotional, zu widerspenstig, zu widersprüchlich. Doch im Gegensatz zu heute war an diesem Empfinden NICHT der sexistische Zuschauer schuld. Was dann vielleicht der Grund war, dass man die Figur in der zweiten Staffel deutlich solider zeichnete?

Trotz meiner Textwüste dort oben ist die Serie niemals trocken, selten belehrend und nur manchmal traurig. Wenn der Sheriff z.B. seinen Sohn über Masturbation aufklärt (“Ist ganz natürlich, na klaaar!“), „es“ selbst aber angeblich „nie“ tun würde, so ist das urkomischer, als es sich… äh… hier gerade liest. Und Douglas Wambough, der jüdische Winkeladvokat, sorgt durch seine erfrischenden Ideen eh für Dauerunterhaltung, gefolgt von spontanen Polizeiaktionen oder allerlei Enthüllungen (z.B. Damenschuhsammlung beim Priester).

Nein, liebe Geschworene, ich finde einfach nichts Schlechtes an der Serie, das man clever – oder plump – besprechen könnte. Ja, eher könnte sie UNS noch in einer Sonderfolge auseinandernehmen – und danach wieder zusammenbauen.

David E. Kelley verrät NIE seine Figuren oder gibt sie der Lächerlichkeit preis. Jedenfalls nicht einen Zentimeter mehr als nötig. Ja, selbst der gemeinste Mörder oder verstockteste Obdachlose (Frank, der Kartoffelmann) ist eine Person mit Wünschen, Erfahrungen oder zumindest sehr vielen Kartoffeln.

Zugegeben: In der zweiten Staffel wird deprimierend oft das Schicksal von todkranken Menschen besprochen. Mit Baby im Bauch, ohne Baby, im Koma oder ohne Koma. – Organe spenden, Geräte abstellen, Angehörige bequatschen? Baby weg? Baby retten? Baby befragen? Das wurde teilweise anstrengend. Was erst dann „leichter“ wirkte, als sich Richter Bones darüber beschwert, „jede Woche einen derartigen Fall“ auf dem Tisch zu haben.

„Die Stadt hat das Recht, einen Obdachlosen zu verjagen, bis er erfriert. Punkt! Nächster Fall: Müssen die religiösen Buntstift-Figuren aus dem Kindergarten entfernt werden?“ – Bis in die Knochen: Henry Bone hat es nicht leicht. Dafür ist er aber die einzige Hauptfigur, die nicht ständig VOR diesem Thresen erscheinen muss.

Und dann ist ja noch der kleine Junge, der Jude werden möchte (darf der das?). Oder die Tochter des Sheriffs wird von einem recht sympathischen Mann entführt. Oder ein potenzieller Mörder soll mit seinem Glauben an Gott den Standort der Leiche bekanntgeben (ohne gleichzeitig zu gestehen). Oder, oder, oder…

Fazit: Da es gut 90 Folgen sind, könnte ich noch deutlich mehr schreiben.

Und ja, ich könnte kritisch sein und die drögeren Episoden hervorheben, in denen GOTT ein wenig zu viel Raum bekommt. Oder die Folgen, in denen die Organspende-Storys überhand nehmen. Oder die Geschichten, in denen man den Hauptfiguren nicht mehr so gaaanz abnehmen will, dass sie immer noch konservativ druff sind. („Was?! Man kann auch NICHT an Gott glauben? Sapperlot!“)

Aber das stört nicht – oder ist sogar gewollt und notwendig.

Schlechte Folgen habe ich keine einzige gefunden. „Picket Fences“ ist noch immer toll. Ende der Durchsage.

Und jetzt raus hier!