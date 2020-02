Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.05 – „Stardust City Rag“

Harrr, ihr Landratten! Na, genießt ihr euren kur(t)zen Ausflug auf dem Faschings-Schiff der Föderation? Wenn ja, dann verbrennt bitte mal eine TNG-Staffelbox, damit wir wissen, dass ihr es ernst meint. Wichtig wäre mir auch, dass ihr kurz beide Augen mit einer Klappe bedeckt. Wie? Nein, nicht wegen der Piratenthematik, sondern wegen der grafischen und psychischen GEWALT in dieser Folge. – Reißt bitte kurz einer Katze den Schwanz ab, wenn ihr das verstanden habt.

Inhalt: Um endlich Bruce Maddox zu finden, müssen Picard und Crew auf den Blade Runner-Partyplaneten reisen. Kurz nachdem wir eine Welt namens „Vergessen“ kennenlernen durften. Und ja, die heißt wirklich so. Auf Deutsch. In der englischsprachigen Version.

Jedenfalls versuchen sie hier, Seven of Nine zu verkaufen (da Implantate wertvoll), damit man endlich von Maddox den Satz erfährt, dass Dahjs Schwester namens Schnotzi(?) auf einem Borg-Kubus ist. – Puh, geht ja richtig flott voran!

Besprechung:

Ey, Kollegen! Habt ihr gesehen, wie brutal dem Icheb (ja, der aus Voyager!) zu Beginn das Auge rausgedreht wurde? Krass. Das war sooo gegenwartsbezogen und modern, da bin ich vor Freude dabei glatt mit meinem fliegenden Auto in eine Amazon-Drohne gekracht!

Wie, ihr wollt keine drastische Gewalt? Ihr ewig-gestrigen Alt-Trekkies, euch werd‘ ich folt… helfen! Wollt ihr euer Star Trek etwa genauso wie früher? Aus eurer Kritik schließe ich nämlich, dass ihr wieder alles so wie beim altbackenen TNG haben wollt, gebt es doch zu! Ihr wollt doch nur „Mission Farpoint, Part 3 bis 10“, und weil ihr das nicht bekommt, habt ihr euch plööötzlich und aus heiterem Altmänner-Himmel überlegt, dass ihr keine losen Gliedmaßen und Schusswechsel mit … ohne Überlebende mögt. Moralisch verlottertes Gesindel, allesamt! Erfreut euch gefälligst an der schlichten Schönheit des Todes und denkt immer daran: Es ist schließlich NUR eine TV-Serie. Und deshalb habe ich mir auch NUR zwei Argumente rausgesucht, um sie zu verteidigen. (= sie ist „erfrischend“ und „spaßig“, ich bin daher „gespannt, wie es weitergeht“)

„Ich gestehe… äh… bestätige hiermit, dass ich mein linkes Auge aus freien Stücken (haha, „freie Stücke“!) an Kurtzman gegeben habe. Ferner sage ich ohne Druck auf mich oder meinen Oberschenkelknochen (leider außerhalb der Kamera) aus, dass diese Szene inhaltlich absolut notwendig war.“ – great, greater, Geiselhaft: Mit dieser Szene verarbeitet die Autorin Kirsten Beyer die operativen „Brainstormings“ im Writer‘s Room.

Ernsthaft jetzt: Selbst Geralt von Riva würde behaupten, dass das nicht mehr „sein Star Trek“ ist. Aber gut, die Serie kann deswegen ja trotzdem recht lehrreich sein. ICH wusste zum Beispiel nicht, dass zwischen dem Dunkelroten noch dieses komische Knochending sitzt…?

Und endlich habe ich auch verstanden, was der Ausdruck „Diverse Charaktere“ bedeutet.

Am Beispiel von Picard könnte man nämlich sagen, dass wir übergangslos verschiedene Figuren in einer bekommen:

– alter grantiger Mann auf der Schwelle zum „Komm ins Licht!“. Bekommt von ehemaligen romulanischen Geheimdienstmitarbeitern die Schuhe gebunden. Hat null Bock auf Irgendwas, will in Ruhe von Data träumen und auf den AOK-Mann mit der Giftspritze warten.

– politisch aktiver Haudrauf. Reaktiviert gerne alte Bekanntschaften, reist herum, versteht sich toll mit Söldner-Captains, Drogenabhängigen und überforderten Wissenschaftlerinnen.

– kinderlieber Grüßonkel, der Flüchtlingsplaneten mit einem Sack halbgefrorener Eiswürfel bedenkt. Stanzt sich (zusammen mit jungen Romulanern) gerne Grasflecken in die weiße Missionars-Kleidung.

– zwischen den drei obigen Polen: Meldet sich Jahrzehntelang nicht bei alten Freunden, weil er eine Mission nicht ausführen durfte und mit jugendlichen 75 Jahren in den Vorruhestand abgeschoben wurde. – Äh, von sich SELBST.

– alter, weiser Redekünstler, der heute wie gestern jeden motivieren und fördern kann.

– alter, greiser Laber-Eumel, der heute nur noch stammelt und in Folge 2+3 leider „vergessen“ hat, seine (Video-)Beweise zum Treffen mit den Chefs mitzunehmen („#Brauchschiffaberschnellbitte“)

Und nun kommt noch ein weiterer Picard dazu: Nämlich der, der ohne Probleme in Undercovermissionen geht. Einer, der Spaß daran hat, sich als Mischung aus Piraten-Mafiaboss und geistig behindertem Staubsaugervertreter zu verkleiden. Einer, der das alles „cool“ findet und sich für einen lockeren Typen hält – solange er für Alex Kurtzman die Begattungsmatratze in Sachen „Jugendlicher Antiheld“ mimen darf.

„Haha! Witzig, genauso eine hatten wir auch auf der Enterprise! War nur 1,30 Meter größer, nannte sich Geordi und hat sich immer schwarz angemalt, hihi.“ – Klicken sie HIER, um den Virus nicht herunterzuladen: In der fernen Zukunft hat man immer noch Probleme mit Pop-Ups und personalisierter Werbung. Und demnächst bei „Picard“: Ein feindlicher YouTuber disst den Captain wegen einem misslungenen Prank-Video!

Kurtzmans 5-Jahres-Vertrag ziiieht sich langsam, oder? – Ja, ich verstehe schon, dass der angesteuerte Planet eher oberflächlich und profitorientiert ist. Daher habe ich mir beim Zuschauen (siehe Bild hier drüber) auch nur EIN Ohr vom Kopf abgerissen. Dennoch erinnere ich mich dunkel an Zeiten, in denen Planeten und Kulturen mehr waren als ein flotter Gag im Autorenraum der Ja- und Harhar-Sager. Klar, solche Einsprengsel sind totaaal witzig, ich verstehe die Intention und Fragestellung (= „Ihr mögt doch auch ORVILLE, oooder?!“) und habe auch pflichtschuldig geschmunzelt. – Aber könnten wir trotzdem wieder Star Trek für Nicht- bis Leichtbehämmerte bekommen? Danke. – Ja, ich verstehe schon, dass der angesteuerte Planet eher oberflächlich und profitorientiert ist. Daher habe ich mir beim Zuschauen (siehe Bild hier drüber) auch nur EIN Ohr vom Kopf abgerissen. Dennoch erinnere ich mich dunkel an Zeiten, in denen Planeten und Kulturenwaren als ein flotter Gag im Autorenraum der Ja- und Harhar-Sager. Klar, solche Einsprengsel sind totaaal witzig, ich verstehe die Intention und Fragestellung (= „Ihr mögt doch auch ORVILLE, oooder?!“) und habe auch pflichtschuldig geschmunzelt. – Aber könnten wirwieder Star Trek für Nicht- bis Leichtbehämmerte bekommen? Danke.

Nimm mich jetzt, auch wenn ich schieße – Geht das nur mir so, oder war die ganze Bedrohungssituation mit ihrem „Haaach, wie unangeneeehm heute“ raunen? Mal ganz abgesehen vom Timing, der Durchführung, der Lokalität und der generellen Anwesenheit einer solchen Szene. Also in einer Trek-Serie, meine ich jetzt. – Geht das nur mir so, oder war die ganze Bedrohungssituation mit ihrem „Mexican standoff“ ziemliche Klischee-Grütze aus dem Abfalleimer schlechter Autoren? Da stehen ernsthaft minutenlang ein gefühltes Dutzend an Leuten rum, halten sich ständig die Waffen an die Birne, während die Hintergrund-Transen sich etwas irritiert umdrehen und vermutlichraunen? Mal ganz abgesehen vom Timing, der Durchführung, der Lokalität und der generelleneiner solchen Szene. Also in einer, meine ich jetzt.

„Bruder, lass mal den Sack mit Drugs rüberwachsen! Aber pass auf, dass uns die Polente nicht erwischt!“ – Anarcho-Anachronismus: Manchmal sind die tiefgründigen Gedanken und Szenarien halt seeehr gut in Star Trek versteckt. Mein Vorschlag: Eine klingonische Death-Metal-Sängerin, die davon singt, „Shakespeare umzunieten“.

Reden und Reden lassen – Mal abgesehen von der neuen ST-Welt, die ich für so erstrebenswert halte wie die besserem Mittelklasse-Niveau. Zumindest im Vergleich zu der letzten „Darf ich den mexikanischen Elfenstaub wegsaugen?“-Episode. Und da meine Erwartungshaltung inzwischen auf STD-Niveau rumdümpelt, kann ich mich bereits über Kleinigkeiten freuen. Zum Beispiel darüber, dass Seven NICHT mit einem lockeren „That’s the power of math… äh… mass shooting!“ in die Mission einwilligt, sondern erst mal nach dem zuvor abgelehnten Getränk fragt. – Mal abgesehen von der neuen ST-Welt, die ich für so erstrebenswert halte wie die Entkörperung im ersten „Lexx“-Film, sind die Dialoge zu BEGINN aufMittelklasse-Niveau. Zumindest im Vergleich zu der letzten „Darf ich den mexikanischen Elfenstaub wegsaugen?“-Episode. Und da meine Erwartungshaltung inzwischen auf STD-Niveau rumdümpelt, kann ich mich bereits über Kleinigkeiten freuen. Zum Beispiel darüber, dass Seven NICHT mit einem lockerenin die Mission einwilligt, sondern erst mal nach dem zuvor abgelehnten Getränk fragt.

Nicht nur Picards Wein hat mächtig Körper – Langsam geht mir die Story echt auf die Hirnimplantate. Wofür braucht man denn nun die ganzen lebenden Borg samt Innereien? Nachdem die Voyager tonnenweise Material für’s Patentamt mitgebracht hat, es zigfache Begegnungen gab, man die Biester seit gut 45(!) Jahren kennt UND die Technologie eigentlich „nur“ auf Nanobots basiert, deren Programmierung man erforschen könnte, erscheint mir die gemischte Schlachtplatte in dieser Serie reichlich doof. Klar, das kultig-kommentarlose Abknorpeln von Armen und Beinen macht alles „spannender“. – Aber auch nur dann, wenn man Fragen nach Ethik, Zwischentönen und Abwägungsprozessen total öde findet. – Langsam geht mir die Story echt auf die Hirnimplantate.braucht man denn nun die ganzen lebenden Borg samt Innereien? Nachdem die Voyager tonnenweise Material für’s Patentamt mitgebracht hat, es zigfache Begegnungen gab, man die Biester seit gut 45(!) Jahren kennt UND die Technologie eigentlich „nur“ auf Nanobots basiert, deren Programmierung man erforschen könnte, erscheint mir die gemischte Schlachtplatte in dieser Serie reichlich doof. Klar, das kultig-kommentarlose Abknorpeln von Armen und Beinen macht alles „spannender“. – Aber auch nur dann, wenn man Fragen nach Ethik, Zwischentönen und Abwägungsprozessen totalfindet.

Maddox Interruptus – Das Ende, bei dem die KI-Tante den kranken Maddox kaltmacht, war nicht arg überraschend. Nach der Seven-Szene hätte mich wohl nur noch der explodierende Kopf von Patrick Stewart schockiert… Wobei ich wenig gegen Gewalt habe, wenn sie denn gerechtfertigt ist. Aber so grausam, wie Maddox hier umkommt, muss das Androiden-Geheimnis ja voll der Oberkracher sein? Irgendwas mit Zeitreisen, falschen Identitäten, Mysterien in der grauen Vorzeit von Völkern – oder so was? Ja, so was gab es bei Star Trek bekanntlich noch NIE, weswegen alle Wissenden zurecht „mordsmäßig“ überreagieren. – Das Ende, bei dem die KI-Tante den kranken Maddox kaltmacht, war nicht arg überraschend. Nach der Seven-Szene hätte mich wohl nur noch der explodierende Kopf von Patrick Stewart schockiert… Wobei ich wenig gegen Gewalt habe, wenn sie dennist. Aber so grausam, wie Maddox hier umkommt, muss das Androiden-Geheimnis ja voll der Oberkracher sein? Irgendwas mit Zeitreisen, falschen Identitäten, Mysterien in der grauen Vorzeit von Völkern – oder so was? Ja, so was gab es bei Star Trek bekanntlich noch NIE, weswegen alle Wissenden zurecht „mordsmäßig“ überreagieren.

„Ich muss Sie leider töten, Maddox. Denn das Geheimnis um die Romulaner und die Borg ist so groß und megakrass, dass kann sich kaum einer vorstellen, uuiuiuii! Nicht mal Alex Kurtzman.“ – Fortan nannten sie ihn alle den „Marmelade-am-Kopf-Mann“: In dieser Folge, liebe Kinder, haben wir gelernt, dass… äh… Dings halt… – Ach, geht einfach wieder zum Spielen raus, Tiere quälen oder so.

Seid gerührt, die Toten waren nette Leute! – Aus welcher alternativen Drehbuch-Schule kommt das eigentlich? Wir sehen anfangs, wie Icheb das Aufstellen einer Ölbohrplattform im eigenen Gesicht nicht überlebt, gefolgt vom Tod vom KI-Experten Maddox. Mal abgesehen davon, dass Letzterer sich vermutlich in Jodie Whittakers Androiden-Körper verpflanzen ließ (bei Kurtzman-Trek stirbt man nicht; das wäre zu gnädig), ist es dämlich, dass man permanent Leute umbringt, die wir nicht KENNEN und MÖGEN. Nur, um dann sofort Mitgefühl von uns – oder den anderen Figuren – zu verlangen. Wo sind wir denn hier? In meiner Nachbarschaft in der realen Welt? – Aus welcher alternativen Drehbuch-Schule kommteigentlich? Wir sehen anfangs, wie Icheb das Aufstellen einer Ölbohrplattform im eigenen Gesicht nicht überlebt, gefolgt vom Tod vom KI-Experten Maddox. Mal abgesehen davon, dass Letzterer sich vermutlich in Jodie Whittakers Androiden-Körper verpflanzen ließ (bei Kurtzman-Trek stirbt man nicht; das wäre zu), ist es dämlich, dass man permanent Leute umbringt, die wirKENNEN und MÖGEN. Nur, um dann sofort Mitgefühl von uns – oder den anderen Figuren – zu verlangen. Wo sind wir denn hier? In meiner Nachbarschaft in der realen Welt?

Aufschneider am Schneidetisch – Nachdem ich kürzlich erneut bei „Star Trek 8“ reingeschaut habe, glaube ich, dass Jonathan Frakes mit dem Brandeisen neue Regie-Regeln aufgedrückt bekam: Wir sehen z.B. Captain Rios, der verkleidet auf den hippen Disco-Planeten runterbeamt (oder auch: „Planet der angestrebten Zielgruppe“), wobei aber ständig reingeschnippelt wird, was in der Vorbesprechung gesagt wurde. Vermutlich nach dem Motto: „Der Ort, den wir für interessant halten, trägt sich nicht ohne Chaos-Elemente!“ Oder aber man traut uns nicht zu, für 5 Minuten im Kopf zu behalten, WARUM man exakt so vorgehen muss. Okay, zugegeben, ich habe es mir fast nicht gemerkt. Dazu stehe ich aber. Und ich glaube, die Autoren können extrem gut damit leben. (= „Na und? Der Partyplanet ist doch trotzdem DA, oder?“) – Nachdem ich kürzlich erneut bei „Star Trek 8“ reingeschaut habe, glaube ich, dass Jonathan Frakes mit dem Brandeisen neue Regie-Regeln aufgedrückt bekam: Wir sehen z.B. Captain Rios, der verkleidet auf den hippen Disco-Planeten runterbeamt (oder auch: „Planet der angestrebten Zielgruppe“), wobei aber ständig reingeschnippelt wird, was in dergesagt wurde. Vermutlich nach dem Motto: „Der Ort, den wir für interessant halten, trägt sich nicht ohne Chaos-Elemente!“ Oder aber man traut uns nicht zu, für 5 Minuten im Kopf zu behalten, WARUM man exakt so vorgehen muss. Okay, zugegeben, iches mir fast nicht gemerkt. Dazu stehe ich aber. Und ich glaube, die Autoren können extrem gut damit leben. (= „Na und? Der Partyplanet ist doch trotzdem, oder?“)

Clean ins Klo getextet – Die Szene, in der Raffi über ihr Clean-Sein spricht, ist furchtbar geschrieben. Hier wird alles so klar und kurz ausgesprochen, dass der einzige Interpretationsspielraum darin liegt, ob man die angeblich „inspirierten“ Zuschauer auslachen oder wegschließen sollte. „Ich bin clean“, „Mir geht es gut“, „Du warst nie da“, „Jetzt schon“, „Für dich und dein kleines Enkelkind“, „Wenn du es zulässt“… – So geht das in einem fort. Vor allem ist das nicht mal realistisch. Wir schreiben oder sagen ja auch nicht: „Die Folge war doof“, „Die letzte war auch doof“, „Jetzt ist das Review ja da“, „Das ist gut“, „Auch für mein kleines Ekel-Kinn“, „Das ist richtig“… – Die Szene, in der Raffi über ihr Clean-Sein spricht, ist furchtbar geschrieben. Hier wird alles so klar und kurz ausgesprochen, dass der einzige Interpretationsspielraum darin liegt, ob man die angeblich „inspirierten“ Zuschauer auslachen oder wegschließen sollte. „Ich bin clean“, „Mir geht es gut“, „Du warst nie da“, „Jetzt schon“, „Für dich und dein kleines Enkelkind“, „Wenn du es zulässt“… – So geht das in einem fort. Vor allem ist das nicht mal. Wir schreiben oder sagen ja auch nicht: „Die Folge war doof“, „Die letzte war auch doof“, „Jetzt ist das Review ja da“, „Das ist gut“, „Auch für mein kleines Ekel-Kinn“, „Das ist richtig“…

„Mein Sohn, diese traurige Musik soll verdeutlichen, wie sehr ich dich vermisse.“ – „Mama, du warst nie da, als ich dich gebraucht habe.“ – „Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass ich schon seeehr guten Stoff hatte. Hier, fühl mal! (*Jutesack hochhalt*) – Wiedersehen macht Freu… Heule: Nach WAS war sie abhängig? Wie wird man clean? Und wie genau waren die Familienverhältnisse? – Oh, wir müssen wieder zur Knarrenszene zurückschalten. Na dann… (*Schmerzmittel von Sparkiller gereicht bekomm*)

Einfach mal laufen lassen – Wenn wir mal fünf Schritte zurückgehen (Vorsicht, zerfetzte Borg-Körper hinter euch!), so ist die komplette Geschichte jetzt nicht gerade das, wofür Herr Emmy seinen bekannten Preis abstauben würde. So hat Picard von einer wichtigen Figur (= Dahj) erfahren, dass er eine wichtige Figur aufsuchen muss (= Watsch?). Dafür muss er aber erst wichtige Figuren rekrutieren (= Schmatzo, Rios, Elfo, Frau Drogenberatung), die mit ihm eine wichtige Figur täuschen (= Reptiliengesicht), damit diese eine andere wichtige Figur sehen will (= Seven), damit wir eine andere wichtige Figur sehen (= Nachtclub-Sadistin), die uns eine andere wichtige Figur gibt (= Maddox), die dann vielleicht weiß, wo sich Flatsch(?) aufhält. – Puh… Ich nehme an, die vielgerühmte „Weiterentwicklung der Menschheit“ beschränkt sich auf die Fähigkeit, sehr lange Fußmärsche zurückzulegen? – Wenn wir mal fünf Schritte zurückgehen (Vorsicht, zerfetzte Borg-Körper hinter euch!), so ist die komplette Geschichte jetzt nicht gerade das, wofür Herr Emmy seinen bekannten Preis abstauben würde. So hat Picard von einer wichtigen Figur (= Dahj) erfahren, dass er eine wichtige Figur aufsuchen muss (= Watsch?). Dafür muss er aber erst wichtige Figuren rekrutieren (= Schmatzo, Rios, Elfo, Frau Drogenberatung), die mit ihm eine wichtige Figur täuschen (= Reptiliengesicht), damit diese eine andere wichtige Figur sehen will (= Seven), damit wir eine andere wichtige Figur sehen (= Nachtclub-Sadistin), die uns eine andere wichtige Figur gibt (= Maddox), die dann vielleicht weiß, wo sich(?) aufhält. – Puh… Ich nehme an, die vielgerühmte „Weiterentwicklung der Menschheit“ beschränkt sich auf die Fähigkeit, sehr lange Fußmärsche zurückzulegen?

„Warte, Seven! Ich wollte mir noch schnell einen bösen Schnurrbart ankleben!“ – Klar, die Nachtclub-Tante mit der angenehm verständlichen Antagonisten-Sprechweise („Iiiich wollte nuuuur, dass duuu leidessst!“) hat Icheb bei lebendigen Leibe ausgeweidet. Und solche Sadisten (die leider einfach so SIND, da können die Autoren ja nix dafür, dass sie dass so aufschreiben mussten ) verdienen nun mal den sofortigen Tod. Nur „Picard hat das noch nicht verstanden“, meint Seven, dass „die Galaxis kein Mitleid mehr kennt“. Logisch, denn der ECHTE Picard spielt ja hier auch nicht mehr mit, sondern hat irgendwann 2002 zu existieren aufgehört. Der hat’s gut! – Klar, die Nachtclub-Tante mit der angenehm verständlichen Antagonisten-Sprechweise („Iiiich wollte nuuuur, dass duuu leidessst!“) hat Icheb bei lebendigen Leibe ausgeweidet. Und solche Sadisten (die leider einfach so SIND, da können die Autoren ja nix dafür, dass sie dass so aufschreiben) verdienen nun mal den sofortigen Tod. Nur „Picard hat das noch nicht verstanden“, meint Seven, dass „die Galaxis kein Mitleid mehr kennt“. Logisch, denn der ECHTE Picard spielt ja hier auch nicht mehr mit, sondern hat irgendwann 2002 zu existieren aufgehört. Der hat’s gut!

„Wieso nanntest du mich Seven of NEIN-NEIN-NEIN? Das ist nicht mein Name.“ – Da, wo die rote Wolke wabert, stand eben noch ein Mensch. Aber der ist jetzt wohl ein wahrhaftiger Einwohner von „Free Cloud“, was? HAHAHA! Cloud! Blutwolke! Versteht ihr?! HAHA! (Das muss dieser klassische, intellektuelle Trek-Humor sein, von dem TOS-Zuschauer früher immer geschwärmt haben?)

Alles in allem bleibt man hier rat-, mut- und hirnlos zurück. Niemand hat was gelernt, niemand hat sich entwickelt, keiner hat was „bekommen“ (Maddox hätte erst nach weiteren 2 Minuten Screentime gezählt), keiner was verziehen, verstanden, verarbeitet, verhindert (Picard z.B. den Rachefeldzug von Seven), verteidigt. Aber okay, so bleibt es halt nur bei: Vergoren. Verlangsamt. Vergewaltigt. – Sind schließlich auch schöne deutsche Wörter.

Und vergessen wir auch nicht den Planeten namens „Vergessen“, der für mich fortan das Credo in Bezug auf diese Episode sein wird!

Fazit: Wer hätte mal gedacht, dass ich 5x meine Jugend-Schutz-Pin bei Amazon eingeben muss, um eine „Star Trek“-Folge zu gucken?

Das lag auch daran, dass ich den Quatsch so oft pausieren und zerstückeln musste, dass man ihn fast für einen Borg halten könnte (*Tusch*).

Inhaltlich und intellektuell ist das alles so weit unter‘m Laternenpfahl angesiedelt, dass da selbst der Hund nicht mehr draufpissen will. Und wem meine Wortwahl zu drastisch ist: Scheißt euch nicht („fucking“) ein; das sind nur Worte in einem ironischen Review, das nur ein paar Leute lesen.

Macht euch lieber Sorgen darum, wenn euch drastische Gewalt, kaltblütiges Morden, eine Dystopie im Namen der Sternenflotte, Selbstjustiz und eine verlotterte Sprache in Star Trek nichts ausmachen. DAS sind die eigentlichen Baustellen.

Also muss uns Kurtzman zukünftig mit noch MEHR Gewalt abhärten? Okay… Ja, das muss wohl die Lösung sein…

Bewertung als Star Trek-Episode:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als Teil einer generischen Quatsch-SF-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Der beste schwule Piraten-Bond, den ich je gesehen habe! Uff, ganz schön brutal, diese Doktor Fräulein Mengele vom Planeten Vergessen (Hätte der Deutsche im Autorenteam nicht einfach jemanden fragen können?). War man beim „Ersten Kontakt“-Film schon etwas ruppiger bei der Borg-Schnibbelei, konnte man hier seine leere Chipstüte praktischerweise auch zum Reinreihern nutzen. Noch ein paar optische Nerven zum Augäpfel-Salat? Aber so ist das Star Wars-Universum nun einmal. Hier wird ein Torso abgesägt, dort stopft man Luke in die Taun-Taun-Innereien zum aufwärmen. Sehr „warsig“ war dann natürlich auch Stardust-City. Übergroße Blade Runner-Hologramme, Städtepanoramen mit viel Flugverkehr, Zwerge am Klavier und 3D-Werbebanner beim Anflug (Blocker-Plugin nicht installiert?). Komisch, dass man dabei immer wieder Sachen aus Star Trek erwähnt hat wie Mr. Mot, Picards glatzköpfigen Friseur. Oder den Tranya-Fusel von TOS. Das waren wohl einfach so ein paar freundschaftliche Gags zwischen konkurrierenden Fandoms. War das eigentlich der selbe Kasino-Planet wie bei Episode VIII „Die letzten Jedi“? Hatte mir jetzt nicht alle Namen gemerkt, aber schade, dass man den machtbegabten Stalljungen nicht mehr gezeigt hat. Was wurde aus deeem eigentlich? Wartet der noch auf Episode X? Etwas übertrieben fand ich ja den Gastauftritt von Patrick Stewart als französischer Pirat mit Augenklappe in der Lederkluft. Nach seiner ernsten Picard-Rolle wollte er wohl mal etwas anderes ausprobieren. Nett: Sogar die Voyager-Melodie konnte man übrigens bei seinem Gespräch mit Jeri Ryan kurz raushören. Ihre Rolle als Whisky-trinkende Laserrevolver-Heldin war dann aber ähnlich ungewöhnt zu der doch eher besonnenen 7of9. Ob die bei der nächsten Folge von Star Trek Picard auch auftaucht? Gibt es eigentlich technische Probleme, oder warum kann man sich diese noch nicht ansehen? Fazit: Ein unterhaltsames „Star Wars trifft James Bond“-Special, welches anscheinend als Überraschung veröffentlicht wurde. Story-technisch fehlte zwar eine Menge Aufbauarbeit, aber vielleicht war das so gewollt. Nächste Woche geht es aber mit Star Trek weiter, ooooder? Wertung (als doof-spaßiges Star Wars Holiday Special):

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM Wertung (als theoretische Star Trek Folge):

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM



