Darf … ich … auch … jetzt? JETZT? – Ich meine die aktuellen Gerüchte um die neue Picard-Crew, die bereits ausführlich auf zahlreichen SF-Portalen diskutiert werden. Es wäre ja schon schräg, wenn wir hier als „InTouch der SF-Webseiten“ auf lästerliche Analysen verzichteten. Zumal es gar nicht schlimm wäre, wenn nichts hiervon der Wahrheit entspräche. Denn dann könnte ich derlei fiese Texte später noch mal machen! Nur vielleicht dann mit Figuren, bei denen es einem nicht gar so leicht fällt…?

Als Quelle soll heute dieser Verein dienen. Den kenne ich zwar kaum, doch hat er sich meine Vor- und Nachschusslorbeeren durch diesen detaillierten Leak bereits redlich verdient!

Für folgende Rollen sollen also derzeit Schauspieler gecastet werden:

Starton ist Anfang 30, männlich und interessiert sich sehr für positronische Gehirne. Er ist eher charmant und sehr aufgeregt, was die Forschung bei Picards Mission angeht – hat aber große Angst vor Weltraumreisen. Seine nicht näher erläuterte Grundhaltung würde sich aber über die Zeit wandeln.

Zuk-Analyse:

Wer Klempner für Positronenhirne einstellt, sollte auch eines dabei haben. Da Data aber bisher kein Besuchsrecht für das mutierte TNG-Universum zu haben scheint, muss da noch irgendwas anderes dahinterstecken. So wie bei Stamets, bei dem wir uns damals noch wunderten, wie man einem „Pilzexperten“ ständig etwas zu tun geben könnte. Der Rest ist für uns ja Baldrian-Geschichte. – Äh, nur rein theoretisch: Wie viele Positronengehirne müsste man eigentlich im Warpkern verheizen, um richtig flott zu fliegen?

Aber vielleicht ist ja das Schiff selbst eher „positronisch“ bzw. die Natur des Artefakts, nach dem man in der Serie wohl sucht. Spontan bekomme ich jedoch ANGST.

Apropos Angst: Schon unsere Hoshi bei „Enterprise“ war ja eher eine Vakuum-Schisserin. Was das mittelfristig an spannendem Erzählpotential gebracht hat, das wissen wir ja bereits: „Uuuuh, mir ist etwas mulmig. Aber ich fliege jetzt TROTZDEM mit, so!!“

Connie ist weiblich und ebenfalls Anfang 30. Sie ist amerikanisch-afrikanisch und hat ein aufbrausendes Temperament, verzeiht aber schnell. Sie hat ihren Ehemann verloren, wurde auf ihrem Planeten zur Todesstrafe verurteilt und fliegt jetzt mit einem „überqualifizierten“ Schiff irgendwelche Personen zu einem Artefakt hin – und wieder zurück.

Zuk-Analyse:

Todesstrafen-Empfängerin? Busfahrerin? Witwe? – Das klingt auf jeden Fall schon mal interessant und nicht zu generisch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf der Pilgerreise zum „Artefakt“ sehr viele interessante Aliens kennenzulernen gibt („Nein, sie dürfen das Wurmloch nicht anfassen, das hat der Sisko im Inneren nicht so gern.“)…

Zumindest scheinen hier politische und religiöse Dinge am Rande zu köcheln, was schon mal mehr als bei DISCO ist. Stören würde es mich aber, wenn nicht nur ihr Personenbeförderungsschiff überqualifiziert ist, sondern auch sie durch die ganze Quadranten-Juckelei zur „besten Pilotin in der Föderation“ geworden ist – was ja bei Disco-Trek mal schnell passiert, wenn man mal ein paar Tage im Simulator rumgedaddelt hat… („Herr Müller, da Sie nun 4 Jahre mit ihrer Boing-747 über Rumänien geflogen sind, bekommen Sie jetzt den besten amerikanischen Militär-Jet zugewiesen. Wie bitte? Nein, wir haben sonst kein Genie gefunden. Tilly lebt ja nicht mehr.“)

Lawrence ist ein schnieker Typ Anfang 30. Obwohl sich Connie (siehe oben) eher als Pilotin eignen würde, wird er diesen Job wahrnehmen. Seine Präferenzen hierfür sind, dass er von Beruf … ein DIEB ist. Sein moralischer Kompass ist daher recht flexibel.

Zuk-Analyse:

Jetzt geht’s langsam in die Richtung „Star Trek gucken statt die Rollenspiel-Würfel rausholen“…

Was in einem Fantasy-Setting noch irgendwie charmant erscheint, wirkt doch bei Star Trek etwas arg gekünstelt. Man stelle sich nur das Einstellungsgespräch vor:

„Wir wissen, dass sie alles besorgen können, Lawrence.“

„Ja, sie nennen mich die Ein-Mann-Olsen-Bande am Kaugummiautomaten!“

„Wir untersuchen ein Artefakt und benötigen dafür jemanden, der Dinge stehlen kann!“

„Aber… Wir sind die meiste Zeit auf einem Raumschiff! Mit Replikatoren! Und wir könnten uns als Föderation auch Dinge KAUFEN? Haben wir etwa kein Budget für unseren Ausflug? Außerdem könnten wir Dinge auch ungefragt an Bord beamen?“

„Unseren Autoren fällt schon was ein. Außerdem tragen sie eine Lederjacke (mit eingestanzten Föderations-Symbolen) und machen die Damen wuschig.“

Dr. Smith ist eine Art medizinisches Notfallhologramm, das die Crew in vielerlei Hinsicht unterstützen soll: Ingenieursfragen, Wissenschaftsgedöns, Taktisches und Medizinisches. Also war für die Piloten- und Diebesfähigkeiten (siehe oben) der Speicher bereits zu voll? – Er ist gelassen, hat aber manchmal Probleme mit den Emotionen der Leute um sich. Er soll kein (oder nur wenig) Bewusstsein entwickeln.

Zuk-Analyse:

Okaaay, ich gebe den Machern 2-3 Episoden, bis sie dem Kuchen nicht mehr widerstehen können und der Erste sich die Frage stellt, ob der Smith nicht doch ein Bewusstsein hat. Alternativ fragt sich Smith selber, wie es wohl wäre, auf die Toilette zu gehen, zu popeln oder alte Voyager-Episoden nachspielen zu dürfen.

Abgesehen von den üblichen KI-Fragen, die mich sogar mittelmäßig umgesetzt langsam nerven, halte ich diese Rollenspielfigur für maßlos overpowert. Hier würde ich die Skill-Punkte noch etwas auf „Boden fegen“ und „Altenpflege“ (= Picard?) umverteilen. Ansonsten repariert er womöglich den Warpkern, während er Connie verarztet und geologische Scans des nächstbesten Planeten anfertigt.

Wenn er sich dann noch überall bewegen kann und lernt, was der Unterschied zwischen einem Lächeln und einem Tobsuchtsanfall ist, kann Picard eigentlich auch zuhause bleiben – und diesen allmächtigen Avatar aus der Ferne steuern.

K’Bar ist ein 17 Jahre alter Romulaner, der total verrückt nach Picard ist (Boyfriend?) und einst in einem weiblich besetzten Spezialorden großgezogen wurde. Er kann supertoll kämpfen (als „tödliche Waffe“ sogar), ist aber anfällig für Stimmungsschwankungen. Er strebt danach, stets im Augenblick zu leben.

Zuk-Analyse:

Okay, der pubertierende Raufbold, der sich manchmal mit romulanischer Heavy-Metal-Musik zudröhnt, ist also auch dabei. Prima, das hatten wir ja auch erst einmal.

Das mit dem „weiblichen Orden“ könnte noch mal total wichtig werden, am Ende aber auch nur unnötiges Gender-Gedöns sein („Wir haben gemerkt, dass Männer keine Orden führen können.“), zumal die Romulaner in den 90ern einen extrem gleichberechtigten Eindruck machten.

Und besonders aufbrausend waren die doch auch nie? – Aber okay, in einer Rasse gibt es natürlich extrem unterschiedliche Personen. So hätte ich z.B. auch gerne mal einen klingonischen Wissenschafts-Nerd gesehen.

Ob wir wirklich einen Picard erleben wollen, der jugendliche Hitzköpfe bändigen muss, wird sich noch zeig… – Oh. Stopp! Hat sich gerade gezeigt. Habe da keine Lust darauf. Schade.

Endlich: Der Fanfilm „Star Trek – Renegades“ geht in Serie. Er wird nur anders heißen.

Indira liest sich exakt wie Tilly: Anfang 20, ist total schlaubi-schlumpfig, hat aber ihre sozial aneckenden Momente. Ach ja, sie ist „physisch sehr agil“. Also genauso wie Tilly neuerdings… Sie will manchmal zu viel auf einmal, findet aber ihren Weg.

Zuk-Analyse:

Star Trek hat es ja schon immer(?) gesagt: Wer schlau und jung ist, hat gefälligst sozial im zweiten Gang zu fahren. Ohne Psychoklaps wird man heute nicht mehr zum jungen Genie ernannt, weswegen die Serie vermutlich auch „Picard und die Helikoptereltern“ heißen wird. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Eltern dieses Seelenwrack alleine mit einem 100-Jährigen umherreisen lassen.

Ach Gottchen, was könnte da nur alles passieren!

Alana kommt von der Geheimdienstseite, ist um die 50 (und somit 25 Jahre älter als der Durchschnitt!) und hat immer gerne Drogen und Alkohol(!) genascht. Wobei ich letzteres für Star Trek schon fast für zu profan halte, auch wenn’s vermutlich immer ein Thema bleibt. Jedenfalls wittert sie überall Verschwörungen und ist sich ihrer selbst sehr sicher, selbst wenn sie falsch liegt. Sie ist also „Carrie“ aus der Serie „Homeland“. Und zwar ziemlich exakt!

Zuk-Analyse:

Ich fand es ja schon immer spannend, mal einen echten Geheimdienstler an Bord zu haben. Allerdings dachte ich dabei weder an die Schnauzbart-Zwirbler von STD („HAHAHAH! Wir sind sooo bööööse!“), noch an ein weiteres Psychowrack, das sich seine Fehler nicht eingestehen kann(!) und nebenher ein paar Pillen nascht, um noch weniger auf die Ketten zu kriegen.

Wer soll ihr irgendwas glauben? Auf welche Art und Weise soll sie uns nicht auf die Nerven gehen?

Zusammenfassend stellt sich die Frage, was Picard verbrochen hat, dass man ihm derartige Millennials mit auf den Weg gibt. Nichts gegen sympathische Halunken wie z.B. in Firefly, aber bis auf Connie, Starton und Dr. Smith scheint dies ein glorreich-halunkiges Durcheinander an Pflegebedürftigen zu sein. Hier wird man also zwangsläufig epische Soap-Dialoge mitbekommen („Im Orden haben mich die Frauen immer mit ihrer weiblichen Güte verwöhnt, Pfui Teufel!“) oder sich ärgern, wenn über all die im Einzelfall interessanten Details wieder mal hinweggetrampelt wird, da nicht genug Zeit da ist.

Und am Ende muss Papa Picard wieder alle auf Spur bringen, weil das die einzige Eigenschaft ist, die sich Stewart und Kurtzman zu dem Charakter gemerkt haben? Irgendwas mit … diplomatisch?

Aber vermutlich sehe ich das viel zu schwarz? Schreibt es in die Kommies und gewinnt einen Hater-Schminkkoffer zum Schwarzmalen!

