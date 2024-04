„Star Trek – Discovery“ – Review zu 5.01 + 5.02

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Abgesehen vom Humor ist Discovery schon komisch. Gefühlt ist auf der einen Seite die Pilotfolge schon zwanzig Jahre her, auf der anderen vergehen bis zur nächsten Staffel immer nur wenige Minuten, düstere Vorahnungen sei Dank.

Und diese werden einem auch direkt zu Beginn der ersten Folge mit einem bis ins Mark gehenden „Wooooow! Woohoo!“ von Burnham bestätigt, welche wie ein Superheld locker-flockig mit einem ganzen Raumschiff auf unruhig blitzenden Warp-Wellen reitet. Von minderwertigen Nebencharakteren und unwürdigen Crew-Komparsen natürlich keine Spur. Hach, Mega-Brennschinken, was habe ich dich vermisst…

*mit dem daumen die tablettendose aufschnipp*

Flashback, wenige Stunden zuvor. Auftritt unseres zweitliebsten Charakters, der heiteren Wuchtbrumme der Herzen. Dem Knödel der Heiterkeit. Der laufenden Dauerwelle mit dem Dauergrins. Genau, Moppel-Merida is back, da hilft auch kein Rausschreiben in der vorherigen Staffel. War wohl nix mit den großen Schauspielangeboten? Okay, Free Willy ist ja auch schon etwas her. (Wie sich dieses Canceln wohl anfühlt?)

Jedenfalls feiert man gerade das „ungefähre“ 1000-jährige Jubiläum der Föderation, was sehr schön diese energische „Was nicht passt, wird passend gemacht“-Motivation von Discovery symbolisiert. „Star Trek“ drauf schreiben ist okay, aber die ganze Arbeit dahinter wie ständiges Fakten checken, schöne Dialoge schreiben, Design-Richtlinien einhalten und die allgemeine Botschaft beibehalten ist dann doch etwas nervig.

DANN lieber alle Darsteller in diese runde Bühnen-Blase der CGI-Maschine packen, wie auch hier beim Sekt-Empfang, damit auch alles schön künstlich und billig in der Umsetzung wirkt. Im Zweifelsfall noch ordentlich am Unschärferegler drehen und fertig ist der visuelle Bankrott.

Dafür mehr Platz zum Atmen für tolle Dialoge, sagt ihr? Leider kommt auch beim Anstoßen mit blauen Eiterblasen-Champagner nur etwas Gejammer rüber („Meine neue hohe Position hat einen voll doofen Namen, buhuu!“). Eine dröge Stimmung, welche von Michael mit einem emotionalen wie austauschbaren „To change!“ gerettet wird. Im Ernst, ihre Rolle als Retterin der Galaxis UND Vollzeit-Psychologin ist bestimmt anstrengend bei dieser Bande dysfunktionaler Heulsusen. Da fehlt nur noch Windeln wechseln, bei Tilly dann gerne auch mal in XXL.

Verständlich, dass Saru bei sowas schon keinen Bock mehr auf seine alte Truppe hat und sich lieber mit einer vulkanischen MILF beim Tanzen vergnügt. Bis auf perverses Liebesgeflüster („Gedankenverschmelzung? Komm, wir verschmelzen lieber KOMPLETT! Dort, hinter der Topfpflanze! Lechz!“) ist dies aber auch nicht wirklich interessant, da T’Love Interest ansonsten auch über keine weiteren Charaktereigenschaften verfügt.

Apropos nicht interessant. Die DS9-Wurmlochwesen scheinen mittlerweile nach Untermietern zu suchen, da sich die private Dimension (Holodeck? Frisch gestrichenes Zimmer im Altenheim?) von Kovich im selben Weißton präsentiert. Diese ständige Einführen neuer Kulissen aus dem PC wirkt auf mich nur noch nervig. Alles kommt steril einfallslos aus dem Rechnenknecht und selbst bei den Phasern kann man sich schon nicht mehr sicher sein, ob sich diese nicht gleich wieder in elektrische Luft (?) auflösen.

Andererseits ist die weiße Leere ein passendes Raumdesign, da Burnham ja irgendwo auch „der Abgesandte“ ist, eine gottgleiche Figur welche von vielen angebetet wird („Lasst mich ihre Dreadlocks berüüüühren!“). An dieser Stelle startet dann auch eine Schnitzeljagd, welche sich wahrscheinlich bis zum Ende der Staffel fortsetzen wird:

Die dazugehörige Geheimhaltung von Kovich kommt einem als Autor auch sehr gelegen, muss man dem Zuschauer dadurch gar nicht erst erklären, WARUM man sich eigentlich auf die Suche nach einem 800 Jahre alten Raumschiff der Romulaner macht. Ein bisschen ominöses Geschwurbel á la „Rote Direktive!“, „Es ist lebenwichtig für die Föderation!“ und fertig ist der Spannungsbogen. Schließlich ist einem als Schreiberling an dieser Stelle noch gar nicht bekannt, was im Finale eigentlich passiert. Einfach so vage bleiben, dass darin ALLES passieren kann (siehe auch die vorherigen Staffeln).

Halt alles ein sehr faules Schreiben von Geschichten, welches mich auch hier wieder an „Rise of Skywalker“ erinnert: Es wird sich irgendein Artefakt aus dem Arsch gezogen welches die Helden zu Punkt B führt. Dort findet man dann den nächsten Hinweis und nach einer Actionsequenz geht es dann weiter nach Punkt C. Dazu gibt es noch ein Bonnie & Clyde Bösewicht-Päarchen, Nostalgie-Gummipunkte („Sie hat Picard / Soong / Betazed gesagt!“) und fertig ist Bedrohung der Galaxis. Und am Ende befindet sich wahrscheinlich eh nur wieder Lieeeebe in der romulanischen Keksdose. Besser wäre aber Hoffnung, die könnte ich nach fünf Staffeln Disco echt gut gebrauchen.

Aber in dieser Beziehung habe ich nicht viel gefunden. Booker wird mit einer fadenscheinigen Ausrede wieder an Bord geholt („Bist voll der Experte, was böse Leute angeht! Selten, sowas.“), wo dieser sich auch direkt nützlich macht („Die Artefakt-Klauer fliegen bestimmt genau zu diesem Planeten. Hier, die genaue Adresse mit Hausnummer. Der Weltraum ist bekanntlich sehr, sehr klein!“). Neben diesen fantastischen Ortskenntnissen hat er aber auch die krasse Schmuggler-Sprache voll drauf, was überhaupt nicht zum fremdschämen wirkte als er sich damit das Vertrauen von Bonnie und Clyde erschleichten wollte („Yo-Yo, Homies! Wasuuuuup!? Mir wurde gepeilt, dass ihr den glitterigen Hot Stuff in eurem Cargodeck am hiden seid! Ich bin auch voll der famous Space-Gangster, lasst also einen Deal über die Holocam machen. Bookmaster B out!“).

Irgendwo lustig, dass das Ziel der Jagd am Ende irgendwas mit den „Schöpfern aller humanoiden Rassen“ zu tun hat, welche auf einer „Geht so“-Folge von TNG basieren. Vielleicht konnte man Salome Jens für die letzte Folge ja noch einmal aus dem Ruhestand zerren.

Aber all das ist halt nur ein wackeliger Rahmen für viele Szenenwechsel und computerige Actionsequenzen, wo die Sternenflotte ihre superstabilen Raumschiffe mal eben als Schaufel (!) in den Boden rammt um einen Erdrutsch aufzuhalten. KÖNNEN diese Dinger eigentlich überhaupt noch kaputt gehen?! Aber gerade bei den Szenen auf dem Wüstenplaneten wurden meine Augen schon manchmal etwas glasig vor lauter Desinteresse. Es sieht halt ALLES so verwaschen und unecht aus, selbst die Charaktermomente finden nur in sterilen Umgebungen aus der Unreal Engine statt. Wo bleibt denn endlich das Update für gute Unterhaltung?

Und selbst mit all diesen Möglichkeiten wird es oft klein und popelig. Der Föderationsrat in Star Trek IV wirkte dagegen sogar noch größer und realistischer als die kleine Kammerbutze in dieser Folge. Selbst wenn die Föderation nur aus ZWEI Planeten bestehen würde, wäre doch in Sachen Verwaltung VIEL, VIEL mehr los, als es hier zu sehen gibt. Aber selbst begleitendes Personal oder sonstige Statisten sind nicht vorhanden. Muss Frau Präsident sich ihren Kasten mit stillem Wasser selber aus dem Keller holen, oder wie?

Ausnahmsweise nett und groß wirkte dafür der promellianische Planet mit Tempel, Ruinen-Köppen und echten Grünpflanzen. Selbst dies erinnerte zwar stark an den Waffenhändler-Planeten aus TNG (USS Lollypop!), aber man nimmt ja, was man (er)tragen kann.

Echt schön zudem auch die Musik, wo man sogar ordentliche Melodien raushören konnte und die Instrumente dabei an alte Trek-Zeiten erinnerten. Gut gemacht, Herr… *blätter*… Samuel Lucas? Antonio Andrade? War auch schon mal eindeutiger bei IMDB.

Fazit: Neue Staffel, selbes Geraffel. Heilsbringer-Michael treibt erneut ihre Schäfchen vor sich her, während sie gleichzeitig dem roten Faden mit rechtschaffener Ausdauer hinterher rennt. Die meisten Problemlösungen stammen von ihr, wenn diese auch meist an ihren verfilzten Haaren herbeigezogen werden („Die fünfte Textreihe ist, wie bei Romulanern üblich, bestimmt HINTER der Säule! Nur, öh, in diesem Fall DARUNTER, wodurch unser Gedankengang nun gar keinen Sinn mehr ergibt…“).

Zur selben Zeit sind die bisherigen beiden Folgen (minimal) erträglicher, weil man sich (bis jetzt) auf einen einfachen „Hasch mich, ich bin der McGuffin“-Plot begrenzt. Der Schwerpunkt „Okay’ige Actionsequenzen mit schnellen Ortswechseln“ lenkt also zumindest etwas vom üblichen Story-Schwachsinn bei Disco ab.

Also, wenn DAS kein Kompliment ist, welches man später auf die Rückseite der Blu-ray drucken kann!