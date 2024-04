DS9 – 5.03 – „Looking for Par’Mach in All the Wrong Places“ – Vergleichsreview

Neulich hatte ich eine Vision: Was wäre, wenn man einfach die Folge 5.03 von DS9 der Folge 5.03 von DISCO gegenüberstellt? Einfach mal so, weil dann keiner behaupten kann, beim Vergleichen eine besonders tolle Episode ausgesucht zu haben… Und tatsächlich eignete sich „Looking for Par’Mach in All the Wrong Places“ erstaunlich gut dafür. Denn hier wird ebenfalls geliebt und verziehen, bis der Theaterregisseur die Butterbrotsdose zuklappt. – Klar, ein magisches Artefakt gibt es hier nicht. Es sei denn, man zählt längst vergessene Erzähltugenden dazu?

Inhalt:

Es geht um Eifersucht, Liebe, Verdrängung und Verballhornung verschiedener Personen… Ja, allein die Inhaltszusammenfassung enthält mehr abgeschlossene Soap-Elemente als eine halbe Staffel Discovery:

– Keiko findet es total super , dass Miles der Kira aus der Wanne hilft – oder sie dauermassiert und ihre Oberschenkel nach gefährlichen (gefährlich heeeißen?) Stellen absucht. Schließlich trägt Kira leihweise Keikos Kind im Bauch…

Das ist zwar alles total übertrieben (Keiko: „Weitermassieren! Wozu hast du denn deine Erektion sonst, Miles?!“), ist aber auf diese naive, nicht eifersüchtige Art total erfrischend. Eifersucht ist eh das allerlangweiligste Stilmittel, wenn es filmisch nicht gut umgesetzt wird.

(„Du Wüstling! Dieser zerschlagene Teller wird dich lehren, deine biologisch nachvollziehbaren Bedürfnisse zu zügeln, aaargh!“)

– Kira lässt sich gerne von Miles verwöhnen, merkt aber durch Odo, dass sie es übertreibt. Und den Chief zu sehr in Schutz nimmt, obwohl der plötzlich seine Arbeit liegenlässt, um Bäuche zu reiben – den eigenen eingeschlossen.

Nebenbei kämpft sie dagegen an, Gefühle für ihn zu entwickeln. Und, Achtung!, Discovery: Das wird anfangs nicht mal GESAGT. Man hat hier extra ein Konzept namens „Blicke“ und „Schauspiel“ eingeführt. Gibt’s das demnächst auch für Woke?

„Ja, ein biiisschen tiefer, Chief O’Brien!“ – „Wir können uns ruhig dutzen, Major.“ – „Es reicht doch, wenn meine Pobacken vergnügt Ihren Vornamen rufen?“ – Backe, Backe, Mutterkuchen: Am Anfang fremdelte ich etwas mit dieser Szene. Aber SF heißt ja auch, alterhergebrachte Glaubenssätze hinter sich zu lassen (*Michael Burnham sanft vom Kreuz abhäng*)…

– O’Brien geht es ähnlich. Hin- und hergerissen zwischen gleich ZWEI Frauen mit mütterlichen Toleranzhormonen entscheidet er am Ende, NICHT mit Kira auf Bajor runterzugehen. Obwohl Keiko das will. Denn der empfohlene Erholungsort ist viel zu schön und romantisch.

Da weiß der alte Schwerelöter sofort: Einmal alleine mit der Frau Major und es rappelt in der hoseninternen Schraubenkiste. Er entscheidet sich also fast panisch für den Fortbestand seiner Ehe – obwohl das Fremdgehen lächerlich einfach gewesen wäre!

– Noch interessanter kommt da Worf daher. Obwohl er zu Beginn der Folge in die Klingonin Grilka verliebt ist, weiß er schnell, dass er als Entehrter null Chancen bei ihr hat. Daher hilft er einfach Quark(!), bei der Frau zu landen – quasi als sein Stellvertreter zu fungieren.

So darf Worf durch all die Tipps, die Übungskämpfe und sogar einen richtigen Kampf (wo er Quark mit einem Spezialgerät fernsteuert) nämlich mal ein echter Klingone sein. – Und ja, das ist fast exakt die Story von Cyrano de Bergerac.

– Dax läuft die meiste Zeit so nebenher. Aber eigentlich merkt man es schon: Sie will unseren Worf! Ihr Gerede von „lustigeren, erreichbaren Frauen“ ist dann eigentlich sehr durchschaubar, aber Worf rafft’s erst spät. Das passt zu seinem Charakter ebenso wie die Tatsache, dass er es vielleicht doch bemerkt hat – es aber nicht erwähnte.

– Am Ende bekommt Dax ihren Worf zum gewalthaltigen Beischlaf, Miles und Kira bleiben beste Busen(rubbel)freunde und Quark und Grilka haben Sex, bis die Rippen und Bashirs Zwinkerauge knacken.

Ende Blut, alles Blut.

„Ich glaube, wir sind füreinander bestimmt.“ – „Und das erkennst du nach einer Nacht?“ – „Nö. Khaless hat mir ein Post-It an den Kühlschrank geklebt.“ – Ehrenvoll macht Liebe toll: Es gab Zeiten, da fand ich die ganzen Rituale, Regeln und Klingonen-Worldbuilding mühsam. Heute denke ich: „Richtiges Worldbuilding?! Aber ich habe die Weihnachtswunschliste doch gerade erst rausgeschickt?!“

Viel besprechen möchte ich hier eigentlich nicht. Man will ja nicht unter SF-Fans als tattriger Opa verstanden werden, der jede C-Episode einer B-Serie krampfhaft nach A+++-Momenten absucht.

Dennoch möchte ich sportlich darauf hinweisen, wie wenig klischeehaft diese Folge rüberkommt. Gerade im Vergleich zu Discoverys 5.03-Story, wo die man einfach vor (un)vollendete Tatsachen gestellt wird:

– „Du, wir haben uns auseinander gelebt.“ – „Ach so. Das würde erklären, dass wir beide nur Dünnpfiff miteinander reden?“

– „Mein Volk will nicht, dass wir uns treffen.“ – „Na, dann machen wir es halt nicht/doch.“ – „Was denn nun?“ – „Nun warte doch wenigstens die nächsten 7 Episoden ab, Mensch!“

Tja. In den 1990ern war es halt noch üblich, spielerisch mehrere Liebesstadien pro Person(!) pro Folge(!) in weniger als 6 Minuten(!) pro Nase zu erzählen. Da kam Langeweile fast nur auf, wenn man im Kopp die ganzen Raumschlachten durchging, die man lieber gesehen hätte – die es aber eigentlich NIE gab. Jedenfalls nicht so ausführlich, wie man es sich danach jahrelang eingebildet hat.

(„Ja! Stun-den-lang wurde um die Raumstation gekämpft! Das war sooo episch! Hier, ein 2-Minuten-Best-of-Zusammenschnitt der gesamten 3 Minuten!“)

Dass hier Klischees ebenso oft etabliert wie aufgebrochen wurden, darf man DS9 besonders anrechnen. So sind die ehrenhaften Klingonen sogar während des Endkampfes bereit, Quarks Proklamation anzuhören – die er natürlich nur zum Zeitschinden einschiebt. Aber immerhin: „Er hat unsere Bräuche respektiert, jetzt ehren wir seine!“

Das ist zwar alles affiges Kasperletheater und schnell wieder vergessen, nachdem Worfs Fernsteuerung wieder geht, fügt aber immer wieder was Interessantes hinzu. Und das ohne süßliche Musik, tränenverhangene Äuglein oder eine seitlich reingrätschende Michael Burnham.

„Juchuu! Grilka wird mich nach diesem Kampf in ihr Haus lassen!“ – „Wie hast die Vagina unserer Chefin gerade genannt, Unwürdiger?!“ – Beischlaf nur mit appem Arm: Wer hier unbedingt MEHR Science Fiction wünscht, kann sich ja an den Urologen Neon und seine Matrix halten: „Die blaue Pille? Oder aber ZWEI blaue Pillen, harhar?“

Sisko kommt übrigens in die der kompletten Folge nicht vor! Warum auch nicht? Man muss ja die Screentime nicht – wie bei „Strange New Worlds“ – dazu nutzen, den Captain in jeder Episode Nudeln kochen zu lassen.

Nein, eine besonders tiefgründige Geschichte ist das hier nicht. Dafür fehlt es an Zeit, weil fast zu VIEL erzählt wird.

Und es passt auch zu einem verliebten Quark nicht, fast in einem Kampf getötet zu werden. Oder jemand anderen aufzuspießen.

Aber dies alles zeigt, wie viele Storyarcs man damals noch in die knappe Zeit gequetscht hat – und wie viel Mühe man sich gab, auch lächerliche Ideen kurzzeitig zuzulassen. Wenn man es danach wieder zurückfuhr.

(Keikos Besessenheit davon, dass Miles die Kira kräftig anpackt, war schon komisch. Fast sah ich sie mit einem Trenchcoat dasitzen und hauchen: „Und jetzt will ich zuschauen, wie ihr es euch gegenseitig besorgt.“)

Fazit:

Solche Episoden sind besser gealtert als Saurianischer Brandy in Alufolie.

Damals noch als Soap-Blödsinn und Anti-SciFi verlacht, entdeckt man neben den aktuellen Trek-Produktionen eine Stärke nach der anderen.

Nur wenige Momente könnte man hier vorspulen, nur wenige Leute mit dem Brotmesser von der Mattscheibe knibbeln. – Man wäre recht schnell raus aus dem inneren Aufbau der Dramaturgie.

Die „seltsamen“ Momente gehören dabei zu den gelungenen Szenen untrennbar dazu! Denn zusammen bilden sie eine machtvolle Einheit – wie der starke Worf, der dem Ferengi hilft, eine unerreichbare Klingonin zu erobern.

Oder das verstörende 3er-Ehegespann, das am Ende alle nur NOCH stärker und vertrauensvoller zurücklässt.

Glaubwürdigkeit wäre natürlich schön, aber filmische Klarheit und (etwas) Mut sind definitiv drin.

Klar, hier geht es „nur“ um Sex und Ehe – aber ich habe dabei keine Sekunde auf die Uhr geschaut.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM