„Star Trek – Discovery“ – Review zu 5.03 – „Jinaal“

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

An dieser Stelle schon einmal Danke an das Discovery-Produktionsteam! Unglaublich, für wie viele ungeliebte Hausarbeiten man sich aufraffen kann, wenn im Wohnzimmer die neueste Disco-Folge droht. 6.433-teiliger IKEA-Schrank? Kein Problem, Dank Tilly Hamsterbacke als Standbild!

Wobei Faulheit ist mittlerweile auch im Trek-Universum kein Unbekannter mehr, wo man sich sogar selbst nur ins nächste Stockwerk beamt. Schade, dass Captain Pike in seinem piependen Mülltonnen-Rollator diese flotte Art der Fortbewegung nicht mehr miterlebt hat! (Andererseits… Glück gehabt, Pille!)

Schon in Folge 3 bin ich bereits überrascht, wie hart man sich in das Kreativität-Wundermittel der Schnitzeljagd reinkniet. Die Forscher, welche im 24. Jahrhundert den roten Artefakt-Hering auf Matjes Fünf fanden, haben nämlich wirklich Spaß an der Sache gehabt:

Den ersten Tipp gibt es auf einem zerbrechlichen Raumschiff, welches seit Jahrhunderten (!) in einem Asteroidenfeld (!!) rumtreibt. Wo man wichtige Hinweise zudem in einem Tagebuch aus PAPIER (??) niedergeschrieben hat.

So befindet sich ein Versteck auf einem Planeten mit Laseraugen-Statuen, wo die Tradition romulanischer Hintereingänge zur Lösung führt („Ah, der geheime Satz ist also HINTER der Säule!“ – „Da is’ gar nix.“ – „Öh… DARUNTER, meinte ich!“).

Der Trill-Forscher dagegen malt zur Täuschung ein Symbol auf einen Steinhaufen, wo aber nichts zu finden ist. Und das echte Versteck speichert er AUSSCHLIESSLICH in seiner Rübe in der Hoffnung, dass seinem Symbionten in den nächsten Jahrhunderten nichts passiert.

Eine absolut wasserdichte Rätselkette und gleichzeitig eine schöne Demonstration, dass Intelligenz und Klugheit zwei verschiedene Paar Schuhe sind.

Die Suche nach dem fehlenden Lego-Baustein nimmt aber nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Folge ein. Der Rest besteht, natürlich, aus interpersonellem Draaaama: Babybacke Dingsbums und sein/ihr Trill-Lover Gray mögen sich zwar noch ganz doll, auf Distanz ist aber trotzdem irgendwie die Luft raus (Hologramm-Kommunikator und so putt?) und man macht daher Schluss. Booker trauert seiner Nicht-Tochter Moll hinterher, deren Beziehung überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen wirkt. Schönling Saru heiratet sich, vom Haupt-Plot (nooooch?!) komplett distanziert, in die reiche Familie von T’Milf ein und kämpft gegen knatter-neidische Rivalen (oder so ähnlich). Also alles nichts, was wir nicht bereits zigfach in anderer Pelle bei Disco erlebt haben.

Interessanter fand ich dagegen das Zusammenspiel von Rayner und Tilly, welche wegen ihrer großen Fresse endlich einmal von einem glaubwürdigen Mitglied der Sternenflotte zusammengeschissen wird. Leider passiert dies wohl nur für den „Am Ende ist auch er ein ganz Lieber“-Effekt („Einer von uns! Einer von uns!“) in den formenden Fettfingern von Tilly Butterberg. Trotzdem, die Verwirrung der Disco-Crew, wo diese endlich einmal auf einen PROFESSIONELLEN Vorgesetzten treffen, hatte schon etwas sehr Befreiendes. Unter Klassik-Picard hätten die doch alle nach zwei Stunden einen Nervenzusammenbruch, aber Hallo!

Applaus auch für den Trill-Sicherheitsdienst, wo bereits eine Kapuze reicht um eine Gruppe von gefühlt fünf Personen zu infiltrieren. Haben die ihre Ausbildung auf einer Fregatte im roten Meer gemacht, oder was?

Fazit: Die Gag-Frage, ob die Folge von ChatGPT geschrieben wurde, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so abwegig. Die Rätsel-Abschnitte wirken so willkürlich und die Dialoge so lahm, man würde damit wohl eine VERBESSERUNG der Qualität erreichen. Wobei ich den Charakterwechsel von Culber nett gespielt fand („Tunten-Modus AUS!“) und mir auch wieder die aufwändigere Musik aufgefallen ist. Wer auch immer der Komponist davon ist. Hallo? IMDB??

Aber so wird es auch bis zum Finale weitergehen. Die Folgen werden nur sehr lose miteinander verknüpft (der jeweilige Autor will schließlich nicht immer den vorherigen Ballast übernehmen) und am Ende gibt es ein Finale, welche mangels handfester Aussagen niemand hätte kommen sehen.

Wie in all den Staffeln zuvor halt auch, Star Trek Picard inklusive. Bläh.