Star Trek – TOS: „Landurlaub“ – 1.15 – Review

Eine der Episoden, die ich am häufigsten gesehen habe, ist „Landurlaub“. Vermutlich liegt es daran, dass man damals dachte: „Oh, seit über 10 Episoden läuft da eine Wiederholung von TOS! Gleich mal reinschauen… Äh, was, ein HASE?“ – Somit ist das hier nicht die beste Episode, die kultigste oder die mieseste. Sie ist einfach die, die immer DA war. Und das auch lange nach dem Gucken, wenn Tommi Piepers Synchronstimme noch durch den Äther des eigenen Verstandes hallte („Komm, Jimmyboy, verpass mir eine!“) und man Bilder von Tigern und Weltkriegsflugzeugen aus alten Katalogen ausschnitt.

Inhalt:

Auf einem unbekannten Park-Planeten möchte die Crew einfach mal Landurlaub machen.

Doch schon bei der ersten Tour sieht die Mannschaft seltsame Dinge: Rittersleut, Raubkatzen, alte Schulkumpanen und Personen im Rabbit-Maskottchenkostüm tauchen auf – und verschwinden wieder.

Doch erst, als Pille von einer Lanze aufgespießt wird und liebestolle Don Juans die weibliche Nebenrolle begrabschen, ist Schluss mit frustig! Da weiß Kirk: Er muss einen der handgreiflichen Hallodris ordentlich verwemsen!

Besprechung:

Nein, meine Lieblingsfolge ist das wahrlich nicht. Und auch Gene Roddenberry (und der ursprüngliche Autor) hielten sich bei all dem Auf- und Abgetauche diverser Showelemente den Brägen.

Die Episode galt schon bei ihrer Entstehung als zu fantasylastig, wurde von Roddenberry mehrmals umgeschrieben und verzögerte sich angeblich um einen EINEN(!) Drehtag. Was bei all den Nachdrehs und CGI-Effekten heutzutage nur wie eine niedliche Bonusrunde klingt…

Die Gründe sind vielfältig einfältig:

– die Art der „Visionen“ ist leider eher klischeehaft bis uninteressant: Alice im Wunderland statt halbnackte Nymphen, ein „hübsches“ Kleid für die Dame (die passende Bettpfanne zu dem Oma-Gebamsel fehlte leider), ein wilder Tiger aus Archivaufnahmen und ein mental verstrahlter Prügelverrückter aus Kirks Ausbildungstagen. Ja, da lacht der Papa und die Mama wundert sich…

Ein Haus aus Zwiebelmett, das wäre doch mal was gewesen? Oder irgendwas Intelligentes wie ein Klingone, der den Weltfrieden für Hosenknöpfe anbietet?

„Jimmy-Boy! Wenn du mich dreimal schlägst, darfst du das Furzkissen unter deinem Toilettensitz behalten, versprochen“ – Der Witzbold, der nur Bold genannt werden sollte: Das ist der Beweis, dass auch vor Michael Burnham fehlgeleitete Figuren bei der Starfleet arbeiteten, die nicht alle Datteln am Zaun hatten.

– In der deutschen Synchro sind die Kloppereien mit Finn extrem anstrengend. Die Stimme von Tommi Pieper (ALF) ist zwar inzwischen kultig, zersägt aber mit ihrem Schräbbelcharme den halben Märchenwald. Auf Englisch ist’s deutlich erträglicher.

– Die Geschichte selbst besteht nur daraus, dass „da was Seltsames ist“, das man halt stundenlang beobachtet. Bis man halt auf die Lösung kommt. Das alles ist halt ein harmloser Ferienplanet. Gefahr nur für Gäste, die im Winter den See betreten. Eltern haften für ihre Kinder.

– Waren die Visionen bei „Talos IV – Tabu“ noch hochintelligente Gedankenspiele nahe an „Matrix“ (Was wünscht man sich wirklich und wie sehr kann man eine Simulation lieben?), ist das hier die Kindergartenvariante von „Irgendwas müssen wir halt diese Woche filmen“. Fallhöhe gibt es keine, da eben nichts auf dem Spiel steht.

Das weiß der Zuschauer zwar beim ersten Schauen nicht, doch spätestens in der Wiederholung beginnt das große Gähnen.

„Überraschung, Jim! Ich war gar nicht tot! Es war nur der sogenannte ‚Kleine Tod‘, wie man den Orgasmus gemeinhin nennt.“ – Lieber Holodeck statt Bluter-Fleck: Pille wurde nach seinem Tod in den „unterirdischen Anlagen“ wieder zusammen geklöppelt. Was ich immer noch für zu risikoreich für einen Freizeitplaneten halte! („Der abgeschlagene Kopf ist leider in den See gefallen. Aber die Park-Taucher kommen ja morgen aus dem Urlaub wieder…“)

– Ein bisschen interessant ist höchstens, dass die Crew urlaubsreif ist und Kirk quasi überredet werden muss. Schade nur, dass dieser Ansatz von einem Kirk verkirkert… verkörpert wird, der sich alle paar Sekunden streckt, massiert werden will oder nervig rumgähnt. („Ach neeein, ich brauche keinen Landurlaub. Wenn ich umfalle, kann ich ja im Liegen die nächsten Missionen vorbereiten, Ächz.“)

So einen nennt man im Büro gemeinhin jemanden, der „die nächsten 3 Wochen krankfeiern will“ ™.

– Witzig ist vor allem, was man heute alles auf dem großen Fernseher sieht: Auf der Wiese des angeblich unbewohnten Planeten steht ein Wasserhahn, überall sind abgesägte Baumstümpfe, in der Ferne sieht man verschwommen so was wie Zäune und Schirme. Ja, da hat der Wunscherfüllungs-Mechanismus gleich eine halbe Kleinstadt hergezaubert.

– Wirklich konsequent ist die Story nicht erzählt. Alle beschworenen Menschen sehen z.B. ultrarealistisch aus, werden nach dem Ableben aber zur speckigen Puppe mit Theaterschminke. Wirklich effektiv wehren (scannen und Gerätschaften runterbeamen hätte ich sogar dazu gezählt) tut sich auch keiner.

Warum auch, wenn Kirk eine ehemalige Geliebte – Ruth – im Abendkleid über die Pappfelsen schweben sieht?

„Toll! Als alter Samurai-Fan wollte ich immer schon so eine Kanone haben.“ – „Cool. Damit können wir uns ein paar Fische schießen?“ – Willkommen bei der Damenspiegelung: Die Lady links muss die meiste Zeit ihrer zerrissene Uniform vor die Brust pressen. Aber okaaay, ich will ja ihre geheimsten Phantasien nicht shamen. (*verrucht mit Nadel und Faden wink*)

Auch psychologisch ist das hier eine Männerphantasie, die bereits in den 1960ern im Tümpel versenkt gehörte: Sulu sieht einen Samurai, weil er so gerne gegen einen kämpfen würde. Und die andere männliche Nebenrolle interessiert sich für olle Kampfflugzeuge. Kirk liebt Kloppe und Pille möchte bei seinen erotischen Träumen auch gleich zwei Staubwedel schwingen (siehe Bild oben).

Nur die Dame träumt von Prinzessinnen und starken Degenschwingern. Bei aller (korrekten) Aufregung über die heutige Wokeness muss man konstatieren, dass das hier inzwischen peinlich wirkt.

Ja, mir ist beim Facepalm fast die Zigarre ins Whiskeyglas gefallen!

Fazit:

Der „Planet“ sieht in HD schon sehr fein aus: Das sind zwar stets die selben zehn Quadratmeter um den Viacom-Gartenteich herum, aber die Farben sind brillant und das Grün gepflegt. Wer genau hinsieht, erkennt hinten sogar eine schnuckelige Straße. – Trotzdem ist das alles besser, als wenn’s im Studio gedreht worden wäre. („Sooo schönes Plastikgras hier. Würg.“)

Spätestens dann wäre vom Fantasy-Flair nichts mehr übrig gewesen.

Aus SF-Sicht bietet die Folge aber nur dystopisches Kopfweh – spätestens bei der dritten Rumkugel-Runde von Kirk beim Faustkampf.

Schon verrückt, dass er sich DAS unter Entspannung vorstellt, nachdem er jede Woche bereits Aliens verprügelt? Hat der Mann denn nie genug? Geistiges Vorbild von „Fight Club“ oder watt?

Vermutlich sollte das aber eine lockere Spaßepisode sein. Das gelingt dann auch irgendwie – wenn man denn die passenden Trinkspiele parat hat. Zum Beispiel immer dann, wenn das ganze Phänomen NULL wissenschaftlich untersucht wird.

(*100-Liter-Fass Bier reinroll*)

