„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.13, „That Hope Is You II“

In der vorerst letzten Folge von „Sieht dezent aus wie Star Trek“-ery passiert folgendes: Burnham entdeckt, dass man Bösewichte gut ausschalten kann, wenn diese anderthalb Achterbahnen (kein Witz) Abstand halten. Tillys Team muss derweil eine Stunde mit der Atemluft ringen, erzählt sich aber lustige Geschichten („Damals, im Ferienlager…“). Osyraa foltert Book und lobt Burnham (umgekehrt wäre schöner) und Saru erklärt einer 130-jährigen Memme, wie man eine Tür aufmacht.

Okay, los geht’s mit Stichpunkten. Ich will dieses Ostern pünktlich zu Abend essen:

– Adiras Erinnerungen an den blauhaarigen Gray werden „vom Holo erkannt“ (äh, ein Codewort für schweinische Autoren-Abkürzungen?), wodurch der Gefühls-Kärcher mit dem launigen Trauergrinsen einfach mal auf dem Holodeck rumläuft(!). – Wobei mich noch mehr irritiert, dass Culber den imaginären Freund von Adira wie einen alten Kumpel begrüßt: „Ach, da isser ja, der Nichtexistente. Dicken Kuss auf’s Bauchi, eine Umarmung und `nen kleinen Griff in die Weichteile. So, und jetzt weiter zur Mission“. (*mit Pilsdose in Gegend rumstapf*)

– Geht das nur mir so, oder sieht Adira mit ihrem blauen Unterschichten-Make-Up wie eine übermotivierte Fanfiction-Autorin am Rosenmontag aus? Dass auch Gray mit einer Art Vulkanier-Kostüm auftrumpft, das gekonnt die Faktoren „Kult-Rasse“ und „Emo-Punk“ verbindet, macht es nur noch wirrer. Es fehlte eigentlich nur noch ein Cardassianer mit grünen Zöpfen und Ferengi-Ohren?

„Hey, wie kannst du denn Gestalt annehmen?!“ – „Ganz einfach: Die Tetrion-Partikel von Adiras Symbionten finden mich totaaal süüüß!“ – Endlich genug Friends für den Fanfiction-Fuck: Nun sind in der Serie alle Magie-Dämme gebrochen. Apropos gebrochen: Hat Gray HIER die mysteriöse Kelpianer-Fahrstuhlmusik aufgeschnappt, die er immer auf der Tuba gespielt hat? Ich komm’ nicht mehr mit…

– Adira musste ein Pillendöschen in ihrem Mund(!) verstecken, weil sie ja auf ein Holodeck geht. Ganz neue Möglichkeiten für Samenraub? – Wobei der Pilleninhalt die Strahlenkrankheit kaum aufhält (fröhlicher Culber: „Nö, hilft uns nicht, aber bringt etwas Zeit.“). Außerdem muss ich mich fragen, warum man sich ohne Plan auf ein Schiff beamt, das einem Ausrüstung, Medikamente und Fluchtmöglichkeiten wegnimmt. Wäre die Crew ein Haufen Feuerwehrmänn… -personen, so würde sie zum Brandort mit einer Blumenspritze anrücken. Auf einem einrädrigen Löschfahrzeug, versteht sich.

– Die sinnlosen Kamerafahrten sind wieder da! Bei jedem Schnitt zur Föderations-Basis (wie auch immer die eigentlich GENAU aussieht?) dreht sich die Kamera z.B. erst mal um 180 Grad. Klar, wir sind ja im Weltraum, da ist Dynamik angesagt! So ein Vakuum suckt sich ja schließlich nicht von alleine.

– Die Discovery hält minutenlang die komplette(!) Föderation in der Blubberblase in Schach. Tja, so ein technisches Upgrade-Programm hätte ich für meinen Kleinwagen auch gerne. Will ja schließlich auch mal persönlich zu Kurtzmans Wohnvilla fliegen. Wollte ihm schon immer mal was aus dem Film „Fight Club“ vorführen.

– Während die Föderation große Probleme gegen die Discovery hat, eilt Stamets zu Admiral Graubart. Und verlangt SOFORT eine Rettungsmission zum Nebel der ewigen Astral-Liebe. Naaa Klar. Aber erst, wenn du vorher deinen Warpkernbruch aufgegessen hast, Schatz.

„Ihr müsst mich auf die Discovery lassen! Sooofort!“ – „Äh. Wir beschießen das Schiff gerade?“ – „Okay, ich helfe euch dabei. Aber wenn der Kahn kaputt ist, lasst ihr mich hinbeamen, Lechz?“ – Lauf, Forrest, lauf: Manchmal ist das Drehbuchschreiben wie eine Schachtel Pralinen… Man weiß nie, wann man sich wieder einkriegt.

– Wie vorhergesagt, fliegt kurz die vulkanische Flotte vorbei, weil Burnham ihre Mutter angefunkt hat. Okay, die Bajoraner und Trill hätte man natürlich auch anrufen können (von der BASIS!), aber leider war gerade kein Familienmitglied dieser Völker an Bord der Blubberblase? – Deswegen kommt im realen Leben die Polizei auch nie zu mir, wenn in meine Wohnung eingebrochen wird. Wird Zeit, dass meine Oma sich da bewirbt?

– Irgendwie sind alle Schiffe immer da, wo man sie haben will. Der Dilithium-Brand war eher so ein Magen-Darm-Problem? Auch wenn die Flotte dann gleich wieder WEG ist. War wohl eher so ein Work-Life-Balance-Problem?

– Burnham genießt das Vertrauen der Vulkanier, des Admirals, teilweise von Osyraa – und von sich selbst sowieso. Das war ja wieder ganz großes Kino, wie sie das Schiff da aus dem föderalen Zangengriff gequatscht hat: „Lasst uns ruhig wegfliegen, Zwinker-Zwinker, wir Geiseln regeln das schon, hoho. Verstehst du, General? Knick-Knack, Schnick-Schnack.“ – Wer denkt sich so was aus? (Nein, bitte kein Bild zu IHM verlinken. Danke sehr.)

– Endlich wird bei STD mal wieder jemand gefoltert. Diesmal halt Book. Wurde ja auch mal wieder Zeit für Schmerzensschreie, Agonie, Todeswünsche, Schweißperlen und eine Burnham, die angesichts des Grauens ihre nassen Augenlider bis zur Stirn hochklappt. – Wäre das nicht ein viel passenderer Vorspann? Also Folterwerkzeuge, die sich langsam zusammenbauen, während im Hintergrund ein gepeinigtes Wurmloch brüllt? Gene Roddenberry liebt diesen Trick.

– Die Star-Wars-Roboter, die dank den Sphärendaten mit kleinen Pistolen durch die Gegend fahren, brachten jetzt nicht viel, oder? Die sausten quasi nur den Flur runter und zerspratzten im gegnerischen Trommelfeuer. Quasi wie meine Alexa auch, wenn der Schrank plötzlich zur Seite kippt. Genialer Story-Twist … nicht?

„Die uralte Sphäre hat ihre Daten auf die Wartungsroboter geladen, um zigtausend Jahre an Wissen zu bewahr… (*SPRATZ*) Äh. Okaaay. Hat jemand Bock auf Mülltrennung?“ – Lieber Luft holen als liefern lassen: Hier wird gleich der Sauerstoff abgeschaltet. In 60 Minuten wird Tilly daher tot (aber immer noch hungrig?) sein.

– Fand ich die Geschichte um den verwirrten Kelpianer im ersten Teil noch angenehm trekkig, drängt sich hier langsam das Adjektiv „cringig“ auf. Denn noch immer muss Saru dem allmächtigen Systemadministrator die Flausen einzeln aus der Nase ziehen. Und das, während Klein-Peter doofe Fragen stellt („Wer war dieser Mister Burn? Und was sind die Simpsons?“) und vor Wut rumbrüllt, bis das „Holo“ wackelt. – Und hätte man da nicht häufiger das englische bzw. deutsche Wort „Simulation“ verwenden können?

– Endlich wird der Burn besser erklärt… Weil der Apostroph-Kelpianer eine Genmutation hatte und ganz viel Dilithium um ihn herum war, baute er das ein. Und den Subraum auch gleich mit, denn Dilithium und der Subraum sind miteinander verwandt – quasi der tiefbraune Vater und die flüssige Mutter des Bullshit-Haufens. Und wenn er schreit, wackelt der Subraum durch die Sound-Welle. Aber okay, durch die Erwähnung des Subraums (in dem Raumabstände anders funktionieren) wirkt der Burn tatsächlich 10% weniger lächerlich. Jetzt noch mal 10%, und diese Folge darf mit der Voy-Folge „Die Schwelle“ im Garten spielen.

Irgendwie schon sehr Superhelden-mäßig, oder? Dieses „Das Fass mit Substanz X ist mir beim Wohnungsputz über die Rübe gelaufen“ erinnert extrem an Marvel und DC…

– Irgendein Schlingel hat heimlich eine 50 Kilometer breite Alienstadt an Bord der Discovery gebaut. „Waren es die Iconier, oder die Borg?“, mögen sich die STD-Fans da fragen. Aber dieses altmodische Denken in Ursache und Wirkung ist hier fehl am Klatsch.

– Jedenfalls sausen nun Fahr- und Flugstühle durch plötzlich auftauchende Tore (= programmierbare Materie erst im letzten Moment erschaffen, für den Adrenalin-Zusatz-Kick?), während Burnham, Book und Bösewichte an allen Stellen gleichzeitig sind: Sie fallen runter, kleben an der Kabine, kloppen sich drinnen, fallen durch Fenster uuund purzeln mit ihrem Wocheneinkauf wieder raus. – Kompliment, wer da noch durchsteigt! DU bist dann die Zielgruppe. Glückwunsch zum Großhirn-Burn.

„Als ich sagte, Sie sollten mit dem Fahrstuhl auf mich warten, meinte ich das bitterernst! Ich habe noch ein Vorstellungsgespräch im 34. Untergeschoss, verdammt!“ – Tja, dann wird wohl jemand anderes die goldene Galionsfigur an der Schiffsfront. Aber dafür hat Burnham ja immer noch die Chance, ein Sonnensystem im Schiffsinneren zu entdecken?

– Auch Gefüüühle kommen nicht zu kurz. So flennt Tilly, als sie an ihre Geburtsparty mit Burnham denkt („Es gab lustige Chips und spaßiges Bier. Shit, war das traurig!“), Owo enthüllt mal schnell, dass sie sehr lange mit wenig Sauerstoff auskommen kann („Ich war prämierte Höhlentaucherin auf Celtris III. Vielleicht LIEBE ich euch deshalb alle so, Jungs?“) und der Kelpianer dreht sowieso jedes Mal am Rad, wenn man erwähnt, dass seine Mutti kein 130-Jähriges WoW-Abo für ihn gewollt hätte.

– Die Discovery fällt aus dem Warp, aber Osyraas Mutterschiff ist Sekunden später über ihnen. Hätte man ja wenigstens zeigen können, wie die ebenfalls stoppen und heranfliegen? Zu teuer? Ich hätte dafür sogar auf fünf der 10 Minuten Turbolift-Achterbahn verzichtet.

– Owo wird von einem Roboter, der mit dem Konzept der „Ehre“ vertraut ist, innerhalb von zwei Sekunden durch das ganze Schiff geschleift. – Liebe Macher, die „Magie des Schnitts“ bedeutet nicht, dass man die wichtigen Teile wegschnippelt und den Rest drin lässt. Das hieße dann ja „Magie im Schritt“.

– Burnham wird von Osyraa in einen sinnfrei rumstehenden Block aus Bildschirm(?)-Pixeln gedrückt, bis sie weg ist. Was ich an meinem Flatscreen ja schon seit Jahren mit ihrer Visage probiere. – Aber gut, dass Michael darin ihre Feuerwaffe wiedergefunden hat, die sie davor irgendwie nicht … benutzen … konnte? Besonderes Detail: Das Ausspucken von kleinen Pixeln. Tja, Todesfalle Haushalt. Der Tod lauert sogar im extra dafür aufgestellten Todesblock. Wer hätte das gedacht?

„Es war furchtbar in dieser programmierbaren Materie! Da lagen überall die Leichen von verschollenen Technikern rum. Und ein Waffenschrank.“ – Lach- und Schießgeschichten: Die Idee an sich ist gar nicht sooo mies. Daher warte ich bereits gespannt auf den YouTube-Ausschnitt des besseren Filmes, aus dem das hier „geklaut“ wurde.

– Auch auf dem Cry-Baby-Planeten wimmelt es nur so vor Gefahren für den Hormonhaushalt. So muss Culber den Gray abermals umarmen und ihm versprechen, dass er „gesehen“ wird („Also jetzt auch außerhalb der Serie, weil dir das Diverse aus allen Knopflöchern läuft. Verstehst schon, Meta-Ebene und so.“)

– Wonach der Gaga-Kelpianer endlich alle Hologramme abschaltet – und alle sich zu süßlicher Kuschelmucke umarmen. „Du wirst geliebt!“, „Ich dich auch!“, „Wir sind alle sooo besonders!“, „Pillermann in den Popo?“, „Aber gerne doch, der Herr.“

– Wobei man schon fragen darf, ob selbst ein schwer traumatisierter Junge 125(!) Jahre nicht in einen Raum geht, weil dort seine Mutter gestorben ist. Klar, das ist schrecklich, aber spätestens nach 20-40 Jahren hätte man ja eventuell mal kuuurz aus dem dunklen Schrottpixel-Geblinke rausgehen können/wollen? Trauma zu schwer? Gefühle zu Aua? Leben zu hart? Star Trek früher zu technokratisch? Holo-Monster zu krampfig in die Handlung geschrieben?

– Auf der Discovery entscheidet man sich derweil im Sekundentakt für den Selbstmord:

„Wir sprengen unseren Warpkern raus!“ – „Ist das nicht gefährlich?“ – „Nö, wir kündigen das ja vorher an, dann tut es weniger weh.“

„Book hat doch tolle DNA, kann der nicht die Pilze kommandieren. Statt Stamets?“ – „Gute Idee, starten Sie sofort eine 10-sekündige Testreihe.“

„Hey, Leuuute, wir haben die Discovery zurück erobert! Weg von den Scannern und Konsolen, auf zur Gruppenumarmung!“ – „Ja, was soll jetzt noch schiefgehen?“ – „Äh… Hat einer von euch gerade RUMPEL gesagt?“ – Im Weltraum hört dich jeder feiern: langsam komme ich bei Normal-Warp, Transwarp-Kanälen und der Pils-Dimension etwas durcheinander. Gefühlt sind alle Planeten jedoch mittels zehnspurigen Warp-10-Autobahnen verbunden.

Die Effekte sind übertrieben schick – und innerhalb von Schiffen sogar zu erkennen. Ist ja eher Neuland für diese Serie… Man fragt sich bei all diesem Eye-Candy jedoch, was man monetär daraus NOCH so hätte zaubern können. Fünf moderne Entsprechungen der besten TNG-Zweiteiler? Einen annehmbaren J.J.Abrams-Film? Drei Orville-Episoden?

Am Ende fliegt einem der Puderzucker nur so um die Ohren, von den anderen Körperöffnungen ganz zu schweigen. Die letzten 10 Minuten sind so grauenvoll, dass der „Burn“ wie ein lauer Sommer-Säureregen wirkt:

– Der „junge“ Kelpianer darf sich von seiner Mutter nachträglich per Hologramm anhören, dass Mami und Vati jetzt zwei Sternlein sind. Ja, und ich sternhagelvoll bei diesem klischeehaften Kitsch-Klamauk.

– Adira wird in jeder der nachfolgenden Einstellungen von Stamets und Culber an der Schulter gerieben, diese süße, unselbstständige Genie-Maus. Erneut meine Frage: WANN wurde sie adoptiert? Als sie damals schlafend die Jacke übergelegt bekam? Gibt es (*Schluck*) eine Art Adoptions-Vergew… -Zwang?

„Süßes oder Saures!“ – „Ach, feiert ihr Kinder schön Halloween?“ – „Wir sind keine Kinder! Und auch keine Erwachsenen. Wir bevorzugen die Bezeichnung ‚altersspezifisch undefinierbarer Biomassehaufen ungewissen Geschlechts‘, jawohl!“ – Gleich gibt‘s wieder eine Flasche „Wein“: Mit der Darstellung dieses Pärchens hat sich die Serie einen Bärendienst erwiesen. (Darf man „Bär“ noch sagen?)

– Saru entscheidet sich, erst mal von Bord(!) zu gehen, um dem süßen Racker auf Kaminar die Sterne zu zeigen. Wann ist der eigentlich alt genug, um selber im Behindertenheim klar zu kommen? Mit 150 Jahren? Und wieso klingt er fast immer wie der Ferengi Rom? „Muuuugie ist ein Steeeern?“

– Völlig überraschend wollen nun alle depperten Einsiedler DOCH wieder bei der Föderation mitspielen. 100 Jahre Stillstand, der erst mal durch Ballerorgien von Burnham aufgebrochen werden musste? Bekommen wir auch den Weltfrieden, wenn eine Mrs. Rambonella den Nahen Osten zerlegt? Ich hoffe es!

– Nun muss der Admiral zu süßer Tralla-Musik entscheiden… Kann Burnham mehr als Befehlsverweigerung? Na klar, denn seine Tochter konnte schließlich auch nicht gescheit Lesen und Schreiben („Hat immer Bilder statt Zahlen gemalt.“), daher war es nicht schlimm, dass Michael sich nie an Regeln gehalten hat.

„Endlich bin ich da, wo ich hingehöre. Auf dem unerschütterlichen Platz von Saru. Und von Tilly. Lorca nicht zu vergessen. Zählt Pike dazu?“ – Burnham wechsel dich: Zwar ist Michael in „Kommandostruktur“, „Diplomatie“ und „Logisches Arbeiten“ durchgefallen, doch ihre Note in „Handkantenschläge“ konnte dies ausgleichen.

Das Irrsinnige geschieht also. Burnham wird Captain der Discovery, um großherzig das neu entdeckte Dilithium an alle auszuliefern, die schön artig sind. Alle in der Crew sind begeistert, natürlich auch Tilly. Es wird geklatscht, geweint und das Streichorchester so lange die Treppe runtergeworfen, bis uns die Emotionen freiwillig übermannen.

Alles in allem sahen wir eine Kitschparade, die so manipulativ und eklig ist, dass man sogar den bunten Action-Trash nicht mehr liebhaben mag. Die Macher umarmen einen hier buchstäblich mit ihrer perversen Vorstellung von Liebe und Toleranz. Ja, sie ersticken uns so, wie Burnham fast im Pixelkuchen erstickt wäre. Alle haben sich lieb, alle sind menschlich. Können Tränen jemals lügen?

Nur die Besatzung des „bösen Schiffes“, die konnte man ruhig alle töten (hätte man nicht einfach wegspringen können, oder habe ich was verpasst?). Und von Osyraas Sklaven wird auch nicht mehr gesprochen. Und der Rollifahrer mit dem Opern-Fetisch war auch egal, da er seine Schuldigkeit getan hatte. War wohl nicht interessant genug, um ihn ebenfalls mit einem Of-Text zu bedenken. („Und so kehrte er zu seiner Familie zurück, um Opern mit dem Mund zu schreiben.“)

„Hier ist Mami also gestorben? Komisch… Ich hatte hier mit einem Zuckerwattebaum gerechnet. Oder einem Extraleben.“ – „Du musst ECHT raus aus der Simulation, Junge.“ – Man muss nur ganz fest an sich stauben: Im offiziellen Mumien-Raum wird enthüllt, was damals Schreckliches passiert ist, als alle wegen der Strahlung starben. Spoiler: Es sind alle an der Strahlung gestorben und das war unschön.

Dass Saru mental „kaputtgespart“ wurde, ärgert mich hier am meisten. Mit welchem Anspruch an sich selbst hat der gute Mann eigentlich seinen wichtigen Job an den Spargel gehängt? Um stattdessen einem Zurückgeblieben beim Einräumen der Spülmaschine zu helfen? Sisko, Picard oder Kirk hätten nach der Rettung das Opfer abgegeben und mit gutem Gewissen im Logbuch vermerkt: „Die zwangsgestörte Heulsuse wird nun in einem Waisenhaus auf Gaga-IV betreut. Wir ziehen nun weiter, zu einer Rettungsmission auf Mächtig-Wichtig-Prime!“

Burnham hätte man mit einer epischen Ansprache – nebst gegenseitigem Ausdrücken der Tränendrüsen – verabschiedet. So wie Volksheldin Georgiou. Doch für Saru bleibt nur ein selbstverständliches „Ist halt weg“ übrig. Was dann tatsächlich – trotz des epischen Feierns von Diversität – zeigt, für wie weich und unwichtig die Autoren gefühlsbetonte, leise Menschen wirklich halten.

Aber das passt ins Gesamtbild. Tiefer hinterfragen darf man die Geschehnisse sowieso nicht: Ist im Quadranten jetzt z.B. alles Friede, Freude, Lollilutschen, weil das EINE große Schiff von Osyraa weg ist? Was wollte sie eigentlich genau erreichen, als sie mit EINEM rund 900 Jahre alten Schiff einen Krieg mit der Föderation anzettelte? Und warum ihre plötzliche Obsession mit Burnham („Ich mag Sie. Sie sind frech und die Hauptfigur!“), die ja dann zu ihrem Untergang führte? War wohl nicht sooo schlau, im Apple-Raum fast alleine auf Burnham zu warten – um dann im Zweikampf zu unterliegen, da nicht konsequent gewürgt wurde?

So jemand führte mal ein Volk an? Beziehungsweise einen Schrotthaufen? Mafia? Planetenallianz? Kapitalisten-Verband? – Weiß es inzwischen einer?

„Burnham, ich habe bereits auf Sie gewartet!“ – „Ja. Okay. Aber ist das nicht sogar die Definition des Wortes ‚Messias‘, Gnädigste?“ – Tretmühle: Wieder einmal werden Konflikte mit Gewalt gelöst. Aber das kann man den Autoren nicht zum Vorwurf machen. Sie konnten nicht genug Toiletten einbauen, in die man die Köpfe von allen Beteiligten hätte stecken können!

Überhaupt leidet diese Folge sehr darunter, dass sie bereits zum ZWEITEN Mal die Rückeroberung des Schiffes zeigt. Der Unterhaltungswert von „Wir müssen alle umhauen“ wird mit der Zeit eben nicht größer. Hinzu kommt, dass ich Holodecks als nicht abschaltbare Todesfallen spätestens seit Voyager nicht ertragen kann („Wir müssen in diesem 5-Quadratmeter einen Knopf finden, aber die Open World lässt uns nicht!“).

Dass man nun abermals dem Apostroph-Mann bei der inneren Schlacht um die Entscheidung „Tür auf/Tür zu“ zusehen muss, war zu viel. Eine Episode war’s okay, aber hier noch mal nach Geschichten-Opa zu suchen („Wo isser denn?“) und das Klopapier-Monster zu bemühen, das war genug des Schmonzes.

Es gäbe noch viele Seltsamkeiten zu nennen (Sogar das genetisch eher unverdächtige HOLOGRAMM kann einen lokalen Mini-Burn auslösen, wenn es brüllt?), aber im Prinzip ging es hier nie um Logik. Abermals wollten uns die Autoren mitgeben, dass wir nur unseren Weg gehen müssen, egal wie destruktiv der auch ist.

Dass wir an uns glauben müssen, selbst wenn unser Psychologe schon am Dachbalken baumelt. Dass man jedes Problem mit einer knuffigen Umarmung lösen kann, solange dabei keiner die laute Musik abschaltet. Dass jahrzehntelange Traumata (der Kelpianer, der Trill, der Vulkanier, etc.) schnell vergessen sind, wenn man nur genügend warme Worte und/oder ein Süppchen serviert.

Oder halt einen Schuss in die Fresse. Das wird vorher ausgewürfelt.

„Onkel Saruuu? Mir ist aufgefallen, dass ich dir gegenüber den Drang habe, den Satz ‚Nicht die Mama!‘ zu rufen. Ist das schlimm?“ – „Nicht doch, mein Goldlöckchen. Ich habe ja auch diesen Drang, dir diese Pfanne hier zu überreichen.“ – Die Dinos in Sachen Charakterentwicklung: Saru adoptiert ebenfalls ein kleines, unselbstständiges Wesen. Schade, dann muss Tilly sich jetzt selbst zu Bett bringen?

Aber okay… Kulleräugige Roboter, die man nach einer Explosion wieder repariert, sind natürlich IMMER spannender als alles andere.

Äh… Würden die sich nicht mit einer Baby-Yoda-Gummimaske gut machen? Ich frage für einen Freund.

Fazit: Ich muss gestehen, dass diese Art von Schlechtigkeit schon wieder unterhaltsam ist. Bei Adiras Make-Up habe ich gegrölt, bei den Turboliftszenen ungläubig gejohlt („Traut euch was! Nächstes Mal bitte eine Reihenhaussiedlung am Boden des Schiffes zeigen!“).

Das ist schon fast „Sharknado“-Terrain.

Mit Burnhams Blitzbeförderung und Sarus Abfertigung verbietet es sich noch mehr, diesen Mumpitz als „Star Trek“ (vor 2009) zu bezeichnen. Das hier ist Edeltrash für Leute, die einfach mal ihr Gehirn durch die Ohren ziehen wollten. Was ohne die ernst gemeinten(?) Flenn-Apokalypsen fast noch nachvollziehbar wäre.

Hauptsache, die Autoren können ihr Gehalt nach reingeschriebenen Umarmungen berechnen…

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM