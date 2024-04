„Moppel Merida“ – Der Comeback-Hit von „Deep Space Fein“

Jahre ist es her, dass es in der berühmten Trek-Band „Deep Space Fein“ zum Streit kam. Manche sagen, es lag am Koks-Problem von DJ ClubKlap („Waaas, ich soll ab sofort mit Fernwärme heizen?!“), andere schieben den großen Bruch dagegen auf das Liebesleben von The Spark („Waaas, das ständige Aufpumpen geht dir auf die Nerven!?“). Doch die neue Disco-Staffel brachte die beiden für eine harmonische Kooperation wieder zusammen. Und da sag noch einer, dass Hass immer nur zu unsäglichem Leid führt! Tja, Yoda, jetzt siehst du aber alt… äh… noch älter aus!

