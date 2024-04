„Madame Web“ – Das Review

Eigentlich finde ich Filme wie diese ziemlich geil! Denn je liebloser und behämmerter sie werden, umso schneller ist die Schwemme dieser lustlosen Werke vielleicht mal vorbei. Daher danke ich seit Monaten bei jedem Nachtgebet dem Filmgott mit den Worten: „Danke, dass auch hier nichts Sinn ergibt. Danke, dass nun alle sehen, was ich seit 10 Jahren tendenziell an Marvel/DC/Sony kritisiere! Ach ja, und bitte mach, dass Kollege Sparkiller wieder mehr Reviews für ohne Bezahlung schreibt. Amen.“

Inhalt:

Der reiche Herr Dings hat Spinnenkräfte. Und jagt eine junge Rettungsassistentin mit Spinnenkräften. Warum? Weil es sein Schicksal ist.

Ihr glaubt doch alle an Gott Mammon, oooder?

Da das auf der Diversitätsskala nur für’s untere Drittelfeld reicht, kommen noch 3 junge Frauen dazu, die zufällig/absichtlich ebenfalls Spinnenkräfte entwickeln. Dabei helfen mysteriöse Visionen, bei denen man häufig Spinnenkräfte… äh… Spinnenweben und andere (dramaturgische) Hygieneprobleme sieht.

Besprechung:

Tja. Im absoluten Bewertungskeller muss man sehr aufpassen, nicht vom ganzen kaputten Geraffel in den Ecken erschlagen zu werden. Daher mache ich mal schnell das Licht an und halte die Funzel auf nur wenige der ganzen Schrotthaufen:

– Bösewichter „entstehen“ einfach, indem sie nach einem Alptraum im Bett aufwachen und ihre Freundin umbringen. („Schon wieder dieser prophetische Traum aus Filmschnipseln des Endkampfs. Tja, brauche wohl doch deine magische Agenten-Schlüsselkarte, Schatz. *ABMURKS* “)

– Die Origin-Story des Fieslings scheint zu sein: „Irgendwann mal in den Zauberkessel mit den zehn Spiderman-Movies gefallen“ – nur so ist erklärbar, warum der Typ völlig ohne Kontext nach einer halben Stunde im Spinnenkostüm aus dem U-Bahn-Schacht klettert.

Ich dachte zuerst, dass Peter Parkers zehnter Zwilling aus dem Paralleluniversums-Wohnkomplex geworfen wurde.

(Und nein, die Dschungelszene und sein Terrarium mit der grässlichen CGI-Spinne reichen mir nicht als Erklärung und Hintergrund)

Am Ende wird dieser Mensch von einer Werbetafel erschlagen – aber nicht dieser hier. Was wohl das unauffälligste Product Placement des Jahrzehnts darstellt? Im Ernst, bis zu dieser Stelle guckt das doch keiner!

– Dass der gute Mann seine drei Feinde anhand einer Gesichtserkennungs-Software findet, in die er die Gesichter aus seinem Traum(!) eingespeist hat, dazu muss ich nichts sagen, oder? Ooooder?!

(„Klapo, man darf doch auch nicht aaalles hinterfragen. Man muss Filme auch mal genießen können. Zum Beispiel diese tollen Effekte. Äh… Also die in anderen Filmen.“)

– Schon der Beginn sieht aus, als hätten Fanfilmer beim ersten Kameratest ihr eigenes Nasenloch verfehlt. Mit beknackten Einstellungen, Farbfiltern und „Mist, Sonne geht schon in 12 Stunden unter, beeilt euch mal!“-Timing versucht man uns irgendeine Hui-Buh-Das-Dschungelgespenst-Story zu verkaufen. Sogar das Schauspiel hat nicht alle Eumel am Bäumel.

(„Bring mich und mein ungeborenes Kind ruhig um… Aber nimm mir nicht meine eben gefundene, seltene Spinne! Da stecken alle meine Muttergefühle drin, buhu!“)

„Iiiih, ein alter weißer Mann!“ – „Kein Problem. Dem guck ich alles weg, was ihn ausmacht. Soll er doch aus den Ohren Pipi machen, harhar.“ – Guck mal, wer da behämmert: Ach, deshalb hat meine Mutter immer gesagt, ich solle nicht „vor der Glotze“ sitzen. Aber welche von diesen vier Girls meinte sie jetzt genau?

– Dass die Effekte aussehen, als hätte beim Streamingdienst einer die Wandfarbe mit dem Pixelbrei ausgeschüttet, muss man ja nicht extra erwähnen?

– Die Origin-Story der eigentlichen Heldin ist ein Witz in Tüten. Gefühlte Stunden muss man sich mit ihren Visionen (die ständig ganze Szenen wiederholen), Nahtoderlebnissen, Unwissenheitsbekundungen („Niemand weiß, was hier abgeht.“), nebulösen Warnungen, sinnfreien Besprechungen („Bleibt ihr im Wald – ich gucke, ob ich woanders ebenfalls nix peile.“) und einem unnötig( klein)en Großbrand in der Feuerwerksfabrik abmühen.

– Generell sind alle Dialoge eine Zumutung. Reine Blabla-Vehikel, weil man in der U-Bahn nun mal was sagt. Oder Teenie-Mädels sich auf der Rückbank streiten müssen. Oder weil auf der Baby-Party noch mal erklärt werden muss, dass jemand die Mudder im Dschungel plattmurkste. Dabei hätte mich eher interessiert, wie die Tochter von dort weg-adoptiert wurde?

– Nach über der Hälfte kommt der Film natürlich in Schwung: Die Hauptfigur liest in Zeitlupe die alten Tagebücher ihrer Mutter und redet dabei laut mit sich und ihrer Katze (nennen wir sie einfach „Zuschauer“?). Derweil überlegen die Mädels, ob sie im Diner einen Kuchen essen sollen – oder lieber mit den dortigen Jungs flirten.

Diese Spannung! Diese Enthüllungen! – In Teil 2 geht es dann in die Apotheke, Fußpilzsalbe kaufen?

„Tja, ich glaube, wir haben uns hier verfranst.“ – „Ich habe doch gesagt, dass wir nicht hinter unserem Drehbuchautoren herlaufen sollen!“ – „Aber der hatte doch diese lustige Jacke an! Die mit den zusammengenähten Ärmeln.“ – Im Wald, da sind die Räuber*innen: Der Plot hat ein paar Längen. Ist aber nicht schlimm. Hate-Watchen ist nun mal ein Job für harte Naturburschen wie mich.

(*mit Taschenmesser 8 halbe Sterne von Endwertung wegschnitz*)

– Zum Glück werden auch soziale Themen diskutiert: Wessen Eltern z.B. reich oder arm sind (vermutlich verdient der Plastikmüll-Ozeanograph ganz gut?) oder wessen Eltern den ganzen Tag nicht daheim sind (= alle 6!).

Dass die Frauen hier gar nicht wie Teenager aussehen, fügt immerhin etwas dringend benötigten Humor hinzu…

– Noch mal zur Erinnerung: Dass der Bösewicht NUR deshalb die Damen umbringen will, weil er geträumt hat, dass sie IHN umbringen, ist richtig faul. Nichts gegen Kausalitäts-Mindfuck, aber das ist arg viel bzw. arg wenig, was man da vom Zuschauer verlangt? (Khan: „Kirk, ich träumte von einem oberkörperfreien Mann, der mir in die Fresse haut. Endlich habe ich ihn gefunden, harrr!“)

– Niemand verhält sich glaubwürdig. Alles riecht nach Schauspieler an einem Set. Und nicht mal gute an einem gutem…

Egal, ob man plötzlich auf Tischen tanzt oder die traurige Vergangenheit ausbreitet („Mein Vater wurde abgeschoben. Ich nicht. War ja in der Schule.“). Alles wirkt stets doppelt doof und dreifach gestellt. Oder, wie die Produzenten es wohl nennen würden: „Mehrwert für den Zuschauer“

„Guten Tag. Ich bin der Ihnen zugeteilte Bösewicht.“ – „Äh… Ich hatte eigentlich nur ein paar Schuhe bestellt?!“ – „Na, dann warten Sie mal ab, wie ich schauspiele!“ – Anlocken, bis die Socken qualmen: Gute Action gibt es hier nicht mal im Traum. Dafür erklärt man sich gegenseitig in Visionen, warum man eigentlich hier ist. Spoiler: Alle können nachts schlecht schlafen.

Hier können wir bereits aufhören. „Madame Web“ ist halt so ein weiterer Schnellschuss, auf den 15-20 Jahre hingearbeitet wurde. In der blinden Hoffnung, dass man einfach nur Superhelden aus der vierten Reihe braucht, denen man eine neue – oder einfach GAR KEINE – Geschichte auf den Leib schreiben muss, ist das hier halt Franchise-Vollpfostenschuss Nummero Fünfzig.

Dass die Madame Web aus den Comics interessant ausschaut, geht hier natürlich unter. Lieber hätte ich tatsächlich eine Omma auf’m Sitzball gesehen:

Aber so was Experimentelles erlebt man bei Hollywood natürlich nicht.

Wobei ich mir das Setting von Regisseur Denis Villeneuve sehr interessant vorgestellt hätte! Oder gar im Stile einer Pornoparodie?

Fazit:

Lachhafte Helden- und Geldverdien-Vision, bei der man sich fragt, wie selbst unterdurchschnittliche Autoren, Produzenten oder Marketing-Muttis so etwas für spannend halten konnten.

Wenn hier 2 Stunden lang NICHTS passiert und man die eigene Heldenreise erst mal wortreich herbeiphantasieren muss („Da! Habe schon wieder was geträumt! Schnell, aufs Fressbrett klopfen, dann geht der Wecker aus!“), ist es nicht übertrieben, das Superheldenkino inzwischen am Bodensatz zu verorten.

Viel schlimmer geht es nicht.

„The Flash“ und „Black Adam“ hatten wenigstens Tempo in den Bildern und nahmen sich selbst (absichtlich?) auseinander – das hier aber ist ein einziges Kreisgewichse, bei dem der Lümmel nicht mal auf Halbmast steht.

Äh… Das ist vermutlich der falsche Moment, um zu gestehen, dass mir Dakota Johnson abstrakt-theoretisch(!) ganz okaaay gefiel als verwirrte Spinnenspinnerin?

Für die Regie konnte sie ja wenig.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM