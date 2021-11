Eine Reihenfolge für Filme zu finden, ist Schwerstarbeit. Zumal die Kategorie „Lieblingsfilm“ nie ganz greifbar ist. – Ist das nun der Streifen, den man 1998 bis 2006 zehnmal gesehen hat? Oder einer, den man in Zukunft noch dreimal sehen möchte? Muss so eine Bestenliste auch Geheimtipps beinhalten, um seriös und hilfreich zu wirken? („Die brasilianische Version von ‚Moon Trap‘ ist über jeden Zweifel erhaben!“) Oder ist der Fokus auf Publikumslieblinge der Beweis dafür, dass die Schwarmintelligenz doch nicht sooo dumm ist?

Da die Lobhudelei ab jetzt mehr Raum einnimmt, gibt es diesmal nur drei Filme. Doch meine Berechnungen haben ergeben, dass die Wartezeit bis zu Platz 1 und 2 exakt ausreicht, um all diese Filme noch einmal zu sehen, zu analysieren – und in der Fußgängerzone mit aggressiven Bettelbanden zu besprechen.

(Was eine ziemlich genaue Beschreibung des normalen Zukunftia-Lesers sein dürfte?)

Platz 5.) „2001 – Odyssee im Weltraum“

Die übliche Diskussion „Darf ein Film ruhig sein?“ stellt sich hier erneut – oder eben nicht?

Da diese Diskussion müßiger und zeitraubender ist, als sich einfach mal 2 Stunden Gedanken (oder Gefühle) über das Gezeigte zu machen, verweise ich direkt auf mein Review zu „2001 – Odyssee im Weltraum“. Und eigentlich gibt es dem nichts hinzuzufügen. Außer ein paar Herzaugen-Smileys von meiner Seite.

Und einen Chorprobentermin, weil ich Sparkiller zwingen will, in der Redaktion diesen Part nachzusingen.

„Babys im All? Wird wohl ein Kadett bei ‚Discovery‘ sein?“ – Kein Kinderkram: Interpretieren kann man das Ende bis heute. Muss man aber nicht.

Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das hier weniger Film als Gemälde ist. Und ja, somit hätte er in der Kategorie „Die 25 schönsten SF-Gemälde“ landen müssen. Doch wenn ein Film von 1968(!) es schafft, in jeder einzelnen Einstellung perfekt zu sein, ist das so verdienstvoll, dass ich beinahe einen Knick in den Monolithen kloppen möchte. Denn verbeugen sollte sich jeder vor dieser Leistung.

Ja, all dies ist anstrengend – wenn man generell ein kleines Energie- und Geduldslevel mitbringt. Dieses Werk lebt von den Bildern und der Musik, weniger von der kryptischen „Story“. Aber das ist okay. Der Film ist wie die sehr hübsche Frau, der man zuflüstert: „Bleib doch einfach ein bisschen neben mir liegen.“ Und sie sagt: „Aber ich kann dir gar nichts Neues erzählen.“ Und wir so: „Egal. Ich will einfach nur, dass du für mich da bist – Mutti.“

„2001“ fühlt sich an, als hätte man hundert SF-Filme auf Lunge inhaliert. Als hätte man die Essenz von zehn philosophischen Büchern absorbiert. Als hätte eine klassische Musik-CD für viele Stunden rotiert. Als hätte Kubrick uns ins Gesicht masturbiert.

Aber das ist okay. Das ist gut. Das bringt uns weiter. JEDES Werk, das ich wochenlang im Kopf habe, sollte per se einen Oscar bekommen.

Oder jeden anderen Vornamen, nach dem es ihm verlangt…

Woran merkt man, dass man sich in der Schwerelosigkeit befindet? – Daran, dass die Flurwand voll mit Zebrastreifen ist.

Der Film wirft Fragen – oder eher BILDER – auf, ohne für alles eine Antwort zu liefern. Meine persönliche Top-„Q&No-A“-Liste findet ihr hier:

– Werden wir von Aliens gelenkt? Und wenn ja, würde man’s verstehen?

– Oder geht es darum, die Menschheit aus der Unmündigkeit zu führen? Kant liebt diesen Trick!

– Wäre ein (funktionierender) HAL-9000 ein besserer Mensch als die Menschen selbst?

– Geht es hier eigentlich nur ums Altwerden? Das kann durchaus sein, denn: Mit jedem Lebensjahrzehnt bekommt der Film eine Schulnote mehr von mir.

Klar, dieser Streifen ist nicht für jede Stimmung geeignet, aber visuell, musikalisch und (teilweise) inhaltlich steht er zu Recht an der Spitze der Movie-Nahrungskette.

Platz 4.) „Blade Runner 2049“

Apropos langsame Filme: Auch dieser Kandidat gehört dazu. Wobei es „mutig“ ist, dieses Werk bereits nach wenigen Jahren so weit oben einzuordnen. (Was natürlich eine Art „First-World-Mut“ ist, den wir auch zeigen, wenn wir z.B. die Butter mal von einer anderen Marke kaufen.)

Aber es ging nicht anders… Ästhetisch ist dieser Film so stilsicher und schön, dass dies bereits die Hauptbotschaft transportiert. Denn die Themen Versklavung, Abhängigkeit von der Technik, Liebe in Zeiten der KI, Identität und Erinnerungen (um nur einige der Schlagwörter zu nennen, welche diese SF-Abschlussprüfung erfordert) werden selten verbal mitgeteilt.

Die Bilder sind das Einzige, was einem zeigt, wohin eine kranke Gesellschaft führen kann. Was Entmenschlichung von fühlenden Wesen bedeutet. Sogar der Hauptdarsteller tut einem nicht den Gefallen, mit Sätzen à la „Das ist ja fuuurchtbar!“ dem Zuschauer irgendwas aufzudrücken.

Und Nein: Niemand stellt sich hier hin und blubbert einem die Ohren wässrig, was jetzt z.B. die Rechte von Replikanten sein sollten.

„Madame? Wer sind denn die erstarrten Leute links und rechts von uns?“ – „Das soll repräsentieren, wie unaufmerksame Zuschauer UNS beide wahrnehmen.“

Vielmehr sehen wir eine unterdrückte Gesellschaft, indem wir sie NICHT sehen. Die Replikanten sind entweder perfekt eingebundene Killermaschinen mit der Lizenz zum Schweinsein – oder aber kochen sich am Rand der Heide eine Zwiebelsuppe. Und wollen in Ruhe gelassen werden.

Es gibt keine Replikanten-Gewerkschaft, keine brüllenden Politiker, keine coolen Aufständischen, keine weinenden Hausfrauen („Sie klauen unsere Jobs!“) oder sonstige Klischee-Gruppen, die irgendwelche Dystopie-Interessen für den Zuschauer bündeln. Oder uns artig aufsagen. Und DAS fand ich so erfrischend fordernd. Allerdings erwartet der Film damit eine gewisse Grundbildung in Sachen Science Fiction. Oder – fast noch schlimmer – in Sachen Mitdenken.

Alle wichtigen Themen kann man sich selber DENKEN, während man über Kinderarbeit, Drohneneinsätze und Industrielle im Allmachtswahn stolpert. Und wenn die Hauptfigur erkennt, dass auch das beste Damen-Hologramm keine echte Liebe verheißt, ist das wundervoll visualisiert. Dann schwebt die Angebetete nämlich plötzlich wie eine griechische Göttin in Neonfarben über dem Geschehen. – Unerreichbar. Unberührbar. Und die Flugsicherheit gefährdend.

Wunderbar verkörpert von Ana Celia de Armas Caso, einer kubanischen Schauspielerin mit dem gewissen Etwas.

„Dieser Baum ist das einzige, was an die alte Welt erinnert. Verdörrt, vertrocknet, aber das letzte Stück Natur…“ – „Quatsch, ich bin Trocknio. Der sprechende Replikantenbaum.“ – Die Interpretation obliegt dem Zuschauer. WENN er hier denn zuschaut.

Der ätherisch-synthetische Soundtrack passt perfekt auf diese Bilder. Er verheißt Träume (= in der eigenen Buchse, aber auch gesellschaftlich), wirkt aber anderseits künstlich. Er ist wie die hier skizzierte Gesellschaft. Ein Traum in Bytes und Manipulation. Der lilastichige Versuch, Menschen zu entmenschlichen, ihnen dabei aber ein saugutes Gefühl zu geben.

Wo „Matrix“ der Holzhammer war, ist „Blade Runner 2049“ das Skalpell…

Platz 3.) „Star Trek – Der Film“

Ich weiß auch nicht, wie der so weit oben gelandet ist…

Vielleicht liegt es daran, dass ich diese Geschichte für epischer, schöner und universeller halte als die Suche nach dolmetschenden Meeressäugern (Star Trek 4) oder das Zurückstutzen eines randalierenden Psychopathen (Star Trek 2).

Könnte ich diese Crew bitte noch mal in einer Serie erleben? – Diese traurige Stimmung in Braun-Beige passt doch gut zu heutigen Filmen à la „Dune“ oder „Tenet“?

Dass dieser Film langatmig ist, ist ein gemeines Gerücht. – Das sich aber leider hält wie das schwere V’Ger-Raumschiff in einem Schlagloch. Nein, hier geht es nicht nur darum, von A nach B zu fliegen, sondern auf dieser Reise immer wieder neue Fragen zu stellen.

Nur dass WIR die quengelnden Kinder auf der Rückbank sein müssen, weil sonst die Faszination des Films nicht rüberkommt:

– Wie wichtig ist es einer Schöpfung, seinen Schöpfer zu sehen/zu verstehen? Anscheinend so wichtig, dass man seinen Erfinder vor lauter Übereifer auf der Landstraße überholen/überrollen kann.

– Wie menschlich ist Ilia noch, nachdem sie zur Sonde von V’Ger umprogrammiert wurde? Und ja, die Antwort „Gar nicht, weil sie schon immer ein Alien war!“ ist aus humoristischen Gründen zulässig.

– Geht es nicht auch darum, dass in diesem kühlen Film auch z.B. Spock oder Kirk wieder menschlicher werden? Irgendwie scheint es mir, als müssten die TOS-Hauptfiguren bis zum Ende ebenfalls wiederbelebt werden. So eine Art Richtungsfindung kann man diesem Werk nicht absprechen.

– Die Idee, dass die Voyager-Sonde sooo weit gereist ist und der schrottige Klumpen das Interesse eines Maschinenvolkes so sehr weckte, dass sie ein riesiges Raumschiff bauten, ist eine Lobpreisung an den Forschergeist.

– Nie wirkte das Weltall so bedrohlich, unbekannt und groß wie in diesem Film. Dazu kommt, dass Transporterunfälle und psychedelische Irrfahrten in Wurmlöchern einfach mal „passieren“. Das ist noch nicht ganz das gemütliche TNG-Wohnzimmer, aber auch nicht die militaristische DS9-Erfahrung oder die comichafte Voyager-Irrfahrt.

– Eigentlich liebe ich alles an dieser Sternenflottenvision. Ich mag den kargen Look von Vulcan (da wird man schon aus Langeweile ein Logiker?), die emsige Stimmung im Sternenflottenhauptquartier (warum ging das danach nicht mehr? Echte Künstler alle im Ruhestand?) und das Design der Brücke, das gemütlich und technisch zugleich wirkt.

Doch der wichtigste Grund, warum dies hier der beste Trek-Film ist: Die Musik! Jerry Goldsmith ließ es sich nicht nehmen, die spätere TNG-Fanfare zu entwickeln, das Klingonenthema zu „kulten“ und V’ger einen Klangteppich zu genehmigen, der wie ein umkippender Schrottplatz klingt. Und das ist im positivsten Sinne gemeint!

Der Weltraum, unendliche Breiten: Da ich die Enterprise durchaus als Crewmitglied wahrnehme, fiebere ich auch bei diesen Sequenzen mit. – Pass auf, da kommt ein Huckel, kleines Schiff!

So gut ich auch alle Argumente GEGEN diesen Film kenne: Ich kann keinen davon bestätigen. Klar, ein bisschen mehr Humor und Dialog wären sicherlich möglich gewesen, aber auf der anderen Seite gilt für diesen Film tatsächlich mal:

Schlau, don’t tell.

Wenn ich die letzten beiden Film zuende sortiert habe, melde ich mich noch mal. Bis dahin dürft ihr mir gerne – als überlebensgroße Walsonde aus ST4 verkleidet – auflauern und diese Liste kritisieren.

Ich freue mich drauf!