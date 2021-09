Heute folgt Teil 2 unserer großen Reihe: „Warum ist Film XY eigentlich nicht auf der Liste?!“ – Und langsam wird es eng für einige Publikumslieblinge. Wird es „Star Wars – Episode 9“ überhaupt noch in die TOP 20 schaffen? Und was ist mit dem Geheimtipp, den ihr mir vor drei Jahren in einer Mail (mit drei korrekt geschriebenen Wörtern) zugeschickt habt? Und wieso verspüre ich einen immer größer werdenden Rechtfertigungsdruck, je weiter wir nach oben klettern? Wir liefern die Antworten!

Platz 19.) Independence Day

Ich weiß nicht, was aus unserer Welt geworden ist… In sämtlichen Bestenlisten, die ich durchgesehen habe, ist dieses Kunstwerk nicht vorhanden. Erst später erinnerte ich mich beim Abschreiten meiner altmodischen Blu Ray-Sammlung (demnächst mit Elektro-Roller) an die Freude, die mir dieses Werk stets bereitet hat. Ja, eine Bestenliste ohne diesen Film, das wäre wie ein Kühlschrank ohne Duplo drin.

Noch heute zitiere ich ungefragt an der Fußgängerampel Kultsätze wie: „Willkommen auf der Erde, Arschloch!“, „David, David! Ich muss meine Mutter anrufen!“ oder „Klar. So was können alle Fernsehtechniker.“

Dann stelle ich mir vor, wie der US-Präsident abwechselnd mit einer Superbombe, einem Computervirus oder einem Fips-Asmussen-Witzebuch diverse E.T.s verkloppt. Dicht gefolgt von Will Smith, der mit einem 90er-Jahre-Düsenjet interstellare Megazivilisationen hinwegfegt.

„Hmm… Heute schenke ich meinem Schatz einen Strauß Explosionen zum Vatertag.“ – Ein Rums, sie alle zu knechten: Leider funktionierten Action- und Katastrophenfilme mit US-Patriotismus hiernach nicht mehr. Vom offiziellen Nachfolgerfilm habe ich heute übrigens nur noch einen homosexuellen Brent Spiner beim Unfug-Reden im Kopf. – Äh… Oder war das bereits „Star Trek – Picard“?

Manchmal stelle ich mir epische Schattenwürfe auf den Bielefelder Wahrzeichen vor, stelle mir vor, wie ein gigantischer Laser in das Rathaus einschlägt (mit einem Spruch wie: „Beantragt doch mal DAS hier!“) und stelle mir vor, wie motivierte Einzelpersonen ein ganzes Alien-Volk davonjagen.

Dieser Film ist Kunst in seiner reinsten Form. Und „Kunst“ kommt ja bekanntlich von „Kaputtmachen“. Im Ernst: Von allen danach folgenden Zerstörungs-Blockbustern kam keiner mehr an diese „Reine Lehre“ heran. Selbst Emmerich selber traf nie wieder dieses perfekte Geschmacksmiteinander von Einzelschicksalen, dummen Sprüchen und wunderschönen Effekten.

Platz 18.) Star Trek – First Contact

Wir müssen auch als kritische Zeitgenossen ehrlich sein: Nie waren sich die humanistische Botschaft von Star Trek (1968-1996) und der Versuch, ein gewalttätiger Publikumsmagnet zu sein (1996-2027) so nahe. Und selten hat das Gesamtprodukt so GUT funktioniert wie hier!

Besonders Datas Entwicklung wurde hier schön nachgearbeitet. Dies war wichtig, weil der Gefühls-Chip in „Generations“ nur dafür sorgte, dass der Mann sich beim Lachen an seiner Zunge verschluckte – zugegeben, kein Wunder bei einem krassen Nebendarsteller wie „Mister Trikorder“.

Dank der Borg-Queen fragte sich der Android aber erstmals: Wie fühlt sich Haut an? Wie echte Lust? Bin ich den Borg näher als den Menschen? – Tja, und am Ende musste er seine neue menschliche Haut sogar symbolträchtig zerstören, um die Borg zu besiegen.

In vielerlei Hinsicht fühlte sich der Film (trotz seiner Schwächen) wie ein würdiges TNG-Finale an. Ja, dieser Film ist für mich das Ende einer kurzen Trek-Ära, in der ziemliche viele Fans ziemlich … zufrieden waren. Eben die perfekte Mischung aus Neu & Alt, Analog & Digital, Intim & Bombastisch, Oberflächlich & Tiefgründig, Superdoof & Supersexy.

Ja, unser Freund J.J.Abrams hätte gar nichts „modernisieren“ müssen! Ein Film in diesem Stil könnte auch heute noch funktionieren. Und wer bis heute behauptet, dass es hier nur um Gewalt geht, lügt wie gedruckt. – Aber ich habe euch trotzdem lieb.

„Toll! Ich wollte schon immer ein richtiger Junge sein.“ – „Was für ein Zufall. Diese Hautfetzen SIND von einem richtigen Jungen!“ – Haut haut halt rein: Hier muss Data sich noch aktiv entscheiden, wann er Gefühle empfindet, bevor dieser interessante Aspekt in Film 9 & 10 einfach fallen gelassen wurde.

Gemessen an dem, was man uns heute oft als „Motivation“ verkaufen will, ist dies hier hohes Arthouse-Kino: Wir sahen den „Ersten Kontakt“ mit einer fremden Lebensform, einen großen Erfinder, der aber „nie eine Statue sein“ wollte, erleben eine Zeitreise zu einem wirklich wichtigen Augenblick, sehen Picards verwundetes Ego, eine der besten ST-Raumschlachten und eine Menschheit, die noch seeehr viel zu lernen hat. Aber: Trotzdem Bock drauf verspürt.

Klar: Das rigorose Vorgehen von Picard (immerhin sind die Borg ehemalige Crewmitglieder) sorgt bis heute für Kritik. Aber lässt man diese zwei-drei Momente außen vor, so bleibt immer noch die rührende Rede, warum die Menschheit kein Geld mehr braucht, dazu die aufkeimende Hoffnung einer am Boden liegenden Erde und einen Data, dessen emotionale Reise rund „beendet“ wird.

Der Soundtrack ist ebenfalls extrem gelungen und verbindet locker-leichte Momente mit dezentem Horror. Muss man auch erst mal schaffen.

Da kann ich es auch verkraften, dass die Idee einer Borg-Queen nicht bereits in der TV-Serie zementiert wurde.

Platz 17.) Blade Runner

Kommen wir zu dem schwierigsten Film auf der gesamten Liste. Hier bin ich mutig und würfle… äh, stufe ihn auf Platz 17 ein.

[Wichtig ist eh, dass diese Reihenfolge von der Kirchenkanzel gepredigt wird und es sich niiie wieder ändert.]

Nach einer halbstündigen, erinnungsreaktivierenden Schnelldurchsicht habe ich aber das starke Gefühl, dass er genau HIER hingehört. Sei es wegen der wegweisenden Optik (selbst Bielefelder Regen ist nicht so schön!), dem absolut einprägsamen Soundtrack (Irgendwas mit „Drröööhn-Taröööhn“?) und der Frage, die über jeder Szene steht: Ist diese langatmige Jagd auf Menschen, die nur eeetwas anders sind, überhaupt auch nur eine Minute Film wert? Oder ist das nicht die Geschichte der Menschheit selbst und daher extrem wichtig?

Ist es nicht traurig (bzw. supertoll), dass „Blade Runner“ eigentlich nur die alte Geschichte von der Angst wiederholt? Angst vor dem Anderen. Angst vor der eigenen Schöpfung. Angst vor dem, was in einem selbst sein könnte (Schrauben?). Angst vor einem defekten Regenschirm, während der Wetterdienst 80 Liter/Quadratmeter ankündigt.

Ich weiß, der Film kann durch seine Länge anstrengend sein. NOCH anstrengender ist es allerdings, jeden einzelnen Frame auszudrucken und in Postergröße ins Wohnzimmer zu hängen. Verdient hätte es Blade Runner.

Zugegeben, die Geschichte kann man schnell zusammenfassen – was aber niemals die Bildgewalt und Grundaussage schmälert. Wir sehen z.B. fast puppenhafte Menschen, abgewechselt von Replikanten, die sich wie Schaufensterpuppen kleiden. Alles erscheint verhandelbar, zweideutig und (ent)täuschend. Ja, sogar die eigenen Erinnerungen sind nur eine unverbindliche Vergangenheitsempfehlung. Jede Szene atmet daher die Frage: „Warum bin ich hier – und wenn ja, wie viele?“

Alles Fragen, die aufgrund der heutigen Identitätspolitik (= Bin ich Schlumpf oder Mann?) ganz neue Fahrt im Wasserglas aufnehmen.

Und eigentlich geht es NICHT um roboterhafte Replikanten, sondern um ganz arme Schweine… – und um das mittelgroße Actionfinale, bei dem der Ausspruch „Jipiyaahay, Schweinebacke!“ durchaus passen könnte.

Platz 16.) Das Ding aus einer anderen Welt

Auch hier muss man sich von der Vorstellung lösen, dass wir „nur“ ein wildes Schnetzelfest erleben. Vielmehr erleben wir hier eine Darstellung vom verhassten Fremden, vom Unerklärlichen … und des Misstrauens selbst. Quasi eine Horrorvorstellung, wie sie nur AfD-Mitglieder beim Einsteigen in die städtische U-Bahn erleben.

Nicht nur, dass wir nicht WISSEN, welche Person vom unheimlichen Alien-Parasiten befallen ist. Denn das ginge ja noch, wenn es denn halbwegs verlässliche Anzeichen gäbe (Schnelltests? Forschungsstation je nach Inzidenzwert runterfahren?)…

Hier ist das Grauen aber so unbestimmt, dass man nicht mal weiß, was das fremde Wesen eigentlich genau anstellt. Welche Körperteile lösen sich als erstes ab? Kopf? Bauch, Beine, Po? – Und ist da eigentlich noch ein menschliches Bewusstsein, bis „ES“ durchbricht? Schließlich verhalten sich die Infizierten ja vollkommen normal…

Endlich mal ein neues Feindbild. Sein Name: „Alte Reiße-Männer“… – Ist das hier Fortpflanzung, Machtpolitik, purer Sadismus? Oder einfach nur der verquere Kunstbegriff von Aliens? („Der Kopf auf den Spinnenbeinen? Keine Ahnung, ich wollte einfach in einer Galerie ausgestellt werden!“)

Klar, die üblichen Deutungsmöglichkeiten bleiben uns natürlich erhalten. Wie z.B., dass es hier eigentlich um die amerikanische Kommunistenjagd in den 50er-Jahren geht. Man könnte mit Hexenverfolgung und klassischem Body Horror (á la „Die Fliege“) daherkommen. Aber irgendwie ist hier noch mehr drin. Eine Art Grauen, das aus dem Unterbewusstsein kommt. Und das sich beim Zuschauer auch genau DA wieder einnisten will.

Da hilft nur: Tür abschließen, Riegel vorlegen – und in den Kommentaren behaupten, dass dieser Film als Horror-Streifen eigentlich nichts in einer SF-Liste verloren hat.

Platz 15.) Contact

Ich weiß, „Contact“ ist nicht extrem beliebt. Er gilt als langatmig, hat angeblich zu wenig Aliens und am Ende sogar kitschige(?) Bilder zu bieten.

In den letzten Jahren musste ich jedoch oft an ihn denken. Gerade diese kühle Entwicklung der Marke „Arrival“ macht für mich den Reiz aus: Erst stehen staunende Nerds vor ihren Empfangsgeräten, dann muss man lernen, wie man die übermittelten Alien-Baupläne entschlüsselt und zum Schluss (an Extremisten und politischen Widerständen vorbei) das Projekt umsetzen. – Doch wer sich zum Thema „Zukunft“ auch mal eine Arte-Doku statt der Transformers-Filme ansieht, wird verstehen, dass gerade DAS das Spannende ist.

Und dass man am Ende des steinigen Weges nur eine Kommunikation „erntet“, deren Existenz man am nicht beweisen kann, ist durchaus clever. So wird die oft gestellte Frage nach der Sinnhaftigkeit von Forschung (= „Erst mal auf der Erde alle Probleme lösen, bevor man teure Raketen baut!“) einfach am Ende der Teil-Erkenntnis noch mal gestellt.

„Ihr haltet das für wenig wissenschaftlich? Dann wisst ihr wohl nicht, dass dieser Strand ausschließlich aus linksgepolten Anti-Neutrinos besteht.“ – Sehnsuchtsort oder Quatsch-Finale? Das Ende spaltet die Gemüter. Dabei ist man niemals so CO2-neutral auf die Bahamas gekommen.

So wie die Regierung lieber ein paar erhellende Gespräche mit großköpfigen Alienwesen bekommen hätte, so müssen auch wir uns fragen: „War es das wert? Hätte ich statt der interpretationsbedürftigen Wahrheit nicht lieber was gesehen, was meine tiefsten Sehnsüchte erfüllt hätte? Zum Beispiel eine brauchbare Star Trek-Serie? Oder einen Replikator für den Heimgebrauch? “

Ein bisschen zeigen sich die Außerirdischen zum Schluss wie die Wurmlochwesen in DS9: Man redet über Verstorbene, scheint mit Raum/Zeit eine eher lockere Beziehung zu pflegen und generell andere Philosophien als die Menschen zu verfolgen. Das geht so weit, dass die Erlebnisse der Heldin plötzlich zu etwas Religiösem werden.

Das alles mag seltsam und „falsch“ wirken. Aber ist das nicht egal, wenn DAS die Wirklichkeit hinter unserer Alltagswelt ist?

Meiner Meinung nach wirkt der Schluss nur esoterisch. In Wahrheit werden Themen wie Trauer, persönliche Weiterentwicklung und die ideale Darstellungsweise von Südseestränden diskutiert.

Und was sind eure Plätze 19 bis 15? – Oder von mir aus 7 bis 14? Schreibt es einfach in die Kommentarspalte eures Lieblings-YouTubers und schickt uns den Link!