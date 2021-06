„2001 – Odyssee im Weltraum“ – Das Review

Ich muss gestehen: Ich habe „2001“ nie gesehen. Jedenfalls nicht richtig, nur mit selbstverliebtem Schielen. – Klar, ich erinnere mich an schöne Bilder auf einem 15-Zoll-Monitor, die an mir vorbeiglitten wie flüssiger Honig vom Sonntagsbrötchen. Ich erinnere mich an viel selbstbestätigendes Nicken („Ja, jaja. Sehr gute Effekte für damals, jaja. – Bin ich jetzt intellektuell?“) und an eingeredetes Pseudowissen in Bezug auf den klassischen Soundtrack („Hey, das kenne ich! Das ist ‚Also sprach die kleine Nachtmusik‘ von Wolfgang Beethoven!‘“).

Okay, was das Hintergrundwissen angeht, habe ich auch heute nur dezent dazugelernt („Was? Es gibt zwei Wolfgang Strauss-e? Und die sind sogar Vatter und Sohn?“), aber dank der neuen Heimkino-Ausstattung erweitert die Technik nun meinen Verständnishorizont.

Denn jetzt wirken die Bilder und Einstellungen erst so richtig! Wenn sich die Königsklasse des 1968er-Modellbaus anschickt, wunderschöne Raumschiffe und Stationen zu präsentieren, während mir traumhafte Walzerklänge einen TNG-tauglichen Zukunftsoptimismus ins Großhirn tanzen, DANN kommt man ins Staunen. Und wir reden hier nicht mal über den Inhalt des Ganzen, denn – trotz der noch folgenden Zeilen – ist der an manchen Stellen gar nicht sooo wichtig.

Manchmal zählen nur Stimmungen, Gefühle, Kunst(un)verständnis und das Zurückhalten des klassischen „Ich spule mal vor“-Reflexes.

„Ihr sagt, dieses schwarze Ding hätte einen Wert von mehreren Millionen Dollar?“ – „Ja. Wir vermuten, dass es sowas wie eine Berliner Einraumwohnung ist. Ein eher großes Exemplar.“ – Schwarzmalerei: Die eigentlich optimistische Zukunft erhält hier einen bedrohlichen Rahmen. Oder ist diese Zukunft gar nicht rosig und wird vielmehr vom Monolithen verbessert?

Eigentlich ist die Handlung recht zerklüftet. Je nachdem, was man mitzählt, kann man sogar vier Hauptebenen ausmachen, die oberflächlich betrachtet nur lose zusammenhängen:

– Wir starten mit einer prähistorischen Affenbande, die sich am Wasserloch gegenseitig mit dem Stock verhaut, nachdem sie den berühmt-berüchtigten Monolithen mit Bananenpampe betatscht haben.

– Danach sehen wir einen Mann, der kurz in der Lounge der Raumstation abhängt und – körperlich tiefenentspannt – mit anderen Leuten über Astronauten am Jupiter spricht, die sich nicht mehr melden. Auch sehen wir einen Monolithen auf dem Mond, der die Anwesenden mit einer fiesen Rückkopplung in den Raumfahrerhelmen grüßt.

– Dann lernen wir Astronauten kennen, die mit dem Supercomputer HAL in ebendiese Richtung unterwegs sind. Nach einem angeblichen Defekt am Schiff gehen beide raus und werden zu 50% vom Computer abgemurkst, nachdem bereits 100% der schlafenden Crew abgemurkst wurde. Warum genau? Na, DAS ist die große Frage im Deutsch-Leistungskurs.

– Als der letzte Astronaut am Ziel ankommt, schickt ihn der Monolith auf einen LSD-Trip, an dessen Ende der arme Kerl sich als alter Mann, als Pflegefall-Pauschale und dann als schwebendes Weltraum-Baby sieht.

„Ich werde eine neue Menschheit begründen, ein neues Denken und eine neue Evolution! Äh… Hat vielleicht irgendwer eine 500 Kilometer lange Leiter zur nächsten Babyklappe dabei?“ – Fruchtblase im All, Fruchtquark im Kopf: Natürlich arbeitet der Film mit Metaphern und abstrakten Bildern, die man als gebildeter Mensch nicht wörtlich nehmen darf. Zum Beispiel ist die Erde gar nicht rund. Und auf dem Mond war auch noch niemand.

Klar, in dem Roman (den ich nicht kenne) wird das sicherlich besser erklärt. Allem voran die Tatsache, dass der schwarze Trumm von Aliens geschickt wurde, die mit seiner Hilfe die Entwicklung der Menschheit steuern. Wobei auch diese Tatsache zerklüftet und widersprüchlich rüberkommt: Schließlich hauen sich die Affen erst dann den Schädel ein, nachdem sie das Alien-Schwarzbrot berührt haben. Und wirklich zuvorkommend ist der Dunkeltrümmer zu keinem der Astronauten: Entweder müssen nach der Begegnung Vermisstenanzeigen rausgegeben oder die Ohrmuscheln ausgetauscht werden.

Und ob der Monolith nicht sogar schuld daran ist, dass HAL 9000 plötzlich durchdreht, steht auch noch im Raum. Schließlich ist der Computer überzeugt davon, dass die „Mission zu wichtig“ ist, um von den Menschen ausgeführt zu werden. Obwohl das Artefakt menschenähnliche Lebensformen benötigt, um seinen LSD-Budenzauber bewirken zu können?

Wie man es auch dreht und wendet, ein runder und logischer Film mag nicht entstehen. Schon allein die Tatsache, dass der empathielose HAL am Ende „Angst“ empfindet, ist geeignet, auflösungsfixierte Zuschauer in den Wahnsinn zu treiben. Ja, dieses Unbestimmte und Offene könnte man negativ ankreiden, ist aber die große Stärke von „2001“.

Und das Schließen dieser Lücken ist die Schwäche von „2010 – Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen“. Tatsächlich fühlen sich die offenen Fragen realer(!) an als die konkreten Facts. – Das muss man Stanley Kubrick tatsächlich hoch anrechnen!

„Wie kommst du darauf, dass er uns beobachtet?“ – „Mich hat das rot blinkende ‚Großer KI-Prank!‘-Schild vor der Kapsel misstrauisch gemacht.“ – Die Filmthemen haben mich zum Nachdenken gebracht, was unser Verhältnis zum Internet angeht. Seitdem lege ich stets eine Schweigesekunde ein, bevor ich die AGBs der Techkonzerne ungelesen bestätige.

Dieser Film lebt von seiner bunten und hemmungslosen Vielfalt, aufwändig verpackt im Gewand eines filmgewordenen Schnarch-Beamten. Mir machte sogar richtig Spaß, dass man vom Prügel-Schimpansen bis hin zum elaborierten Raumstations-Sesselpupser die gesamte Spannbreite des menschlichen Miteinanders gezeigt bekommt:

– So scheint die Menschheit z.B. durchaus geeint druff zu sein (siehe die Russen im Weltraum). Andererseits erleben wir nur wenige, flüchtige Augenblicke mit alten weißen Männern und dienenden Stewardessen.

– Wenn man mal von HAL absieht, scheinen die neuen fehlerfreien Computer die Menschheit voran zu bringen. Aber viele fehlerhafte Exemplare können all das wieder zunichtemachen? (vielleicht reicht der eine, an dem das Atomwaffenprogramm hängt?)

– Selbst wenn der Monolith der Menschheit hilft: Darf er das eigentlich? Und was passiert überhaupt konkret? Will ich überhaupt, dass mir ein dritter Arm wächst, weil die Evolution meint, dass ich dann mehr Corona-Impfdosen injiziert bekommen kann?

Und so weiter…

Gut, vielleicht kommt einem das alles nur so wichtig und fundamental vor, weil die Bilder so grandios sind? Und dass einem „Also sprach Zarathustra“ (Link) entgegen dröhnt, obwohl wir nur Affen mit der Knochenkeule sehen, hilft ebenfalls beim (eventuellen) Selbstbetrug.

Trotz aller Widersprüche, von denen man sich die Hälfte nur einbildet, weil Guck-Gewohnheiten nicht bedient werden, verging die Guckzeit wie im Monolithen-Fluge. Der Film mag lange Einstellungen haben, doch im Gegensatz zu „Avengers – Endgame“, wo es im Prinzip egal ist, ob man sich nun 10 oder 20 Minuten wirkungslos das Fressbrett massiert, habe ich mich nie angeödet weggedreht. Im Gegentum: Die Modelle sehen so funktio- und genial aus, dass ich das Gefühl hatte, dass Raumreisen exakt SO aussehen müssen. Einzelne Sequenzen (wie der berühmte „Rundlauf“ mittels Fliehkraft) könnte man auch heute noch in einen Dokumentarfilm packen.

„Ich gehe die Meile entlang. Ich gehe die Meile entlang.“ – Gut, dass es 1968 noch keine E-Roller gab: Trotz einiger geklauter Sequenzen aus dem Film „Green Mile“ wirkt Stanley Kubricks Schwerstlingswerk noch immer wegweisend. Abzweigungen kennt der Film ja kaum…

Somit rollt das Geschehen wie eine Natur-, nein: Strukturgewalt über den mehr oder wenigen offenen Zuschauer, stets bereit, für den schnarchigsten Schlummerzauber oder für das genialste Meisterwerk gehalten zu werden. Ihm selbst scheint’s egal zu sein. Er thront und dröhnt einfach – wie der Monolith selbst…

Ob die Menschheit am Ende das große Los gezogen hat, bleibt offen. Schließlich erfahren wir erst im (zu Recht) vernachlässigten Nachfolgewerk „2010“, was der schwarze Schelm am Jupiter eigentlich wollte. Und das hat tatsächlich klare SF-Gründe…

Wenn man es genau nimmt, nimmt „Odyssee im Weltraum“ die spätere Handlung in Form von Metaphern vorweg. – Wobei dieser Schwurbel-Ansatz sogar frischer wirkt, als der später gezeigte „Twist“ im Sequel.

Manchmal ist es halt einfacher interessanter, mal kurz die Verwirrung und Verschreckung anzuschmecken, die auch WIR beim Besuch von Alientechnologie erwarten dürften. Denn sobald man zu viel erklärt bekommt, werden aus Mysterien wieder langweilige Klischees. Und aus brodelnden Stimmungen werden quäkende Stimmen in der Autorenkonferenz. Und aus dem paralisierenden Chorgesang ganz schnell eine mittelmäßige Aufführung von „Hänschen Klein“.

Halt, Moment mal… – Die Hänschen-Szene fand ich ja sogar GENIAL!

Fazit: Langeweile sieht anders aus. Auch ein bunt gepunkteter Kreis (statt dem schwarzen Rechteck) oder ein wild schießender Roboter (statt dem stoischen HAL 9000) hätten den Film nicht besser gemacht. Ich behaupte sogar: Lebendigere oder präsentere Darsteller hätten das Werk nur verwässert.

Das Sperrige gibt uns ein recht gutes Gefühl davon, wie hilflos und klein man sich fühlen würde, wenn Aliens unsere Erde beeinflussen würden. Und damit meine ich nicht die „Aufgeklebte Nase“-Aliens, sondern uralte, unbegreifliche Zivilisationen mit ihrer kruden Alltagslogik („Was?! Erst die Magensonde, dann die Entführung und auf dem Weg raus erst die Betäubung?!“)

Ob dies ein Meisterwerk ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich hingegen lege mich fest und betrachte all diese Zutaten, Ideen und Farbtupfer als…

… absolutes Kleisterwerk.

Bitte mehr davon. Ich liebe es.