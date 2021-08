Top-Listen haben eine ganz spezielle Faszination: Die eigene ist immer etwas anders als die des Vorstellenden. Und nur selten liegen empörte Zwischenrufe („Wieso ist mein verklärter Retro-Film nicht drin?!“) und dankbar aufgerissene Äuglein („Deine Geheimtipps sind Bitcoin-Gold wert, Klapo. Ich danke dir!“) so nahe beeinander. – Bitte seht diese Vorstellungsreihe als versöhnlichen Ausgleich dafür an, dass wir oft nur Zeit für den Schrott haben, die Perlen aber vergessen – oder sogar die Austern schamhaft wegschließen.

Wie auch immer. Diese ultimative Liste der SOFORT anzusehenden, BESTEN Science-Fiction-Filme aller Zeiten wird sicherlich für Gesprächsstoff sorgen. In meinem Kopf hat sie es zumindest getan… („Hm, aber ‚Flubber‘ ist schon irgendwie mehr SF als ‚Cowboys & Aliens‘, oder?“)

Das war alles gar nicht sooo einfach, wie ich vorher dachte. (Lustig, das sagt Alex Kurtzman auch jeden Tag?)

Um die Top 25 nicht mit acht Star Trek-Filmen, 3x „Zurück in die Zukunft“, 11x , 6x , 3x „Star Wars“ und 2,5x „Alien“ zu fluten, habe ich mich entschieden, maximal zwei Filme pro Franchise auszusuchen. – Das hatte sich aber eh schon von selbst ergeben. Denn sooo zeitlos kultig ist vieles nämlich gar nicht! Ja, brauchst gar nicht peinlich berührt wegschauen, Star Trek!

Im Zweifel habe ich künstlerisch hochwertigere und aussagekräftigere Filme höher eingestuft als den Rest. Nur deswegen mussten grandiose Kult-Klassiker wie „Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe“ oder „Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen“ aus dieser Liste fliegen. Schade eigentlich. Aber ich kann mich hier ja nicht mit „Barbaralla“ blamieren, nur weil ich den Titelsong immer unter der Dusche singe.

Knapp nicht dabei: „Flesh Gordon“. Schade, dabei gibt es hier schräge Aliens aller Couleur.

Nicht berücksichtigt wurden zudem „Avatar“ (Werbung für Hippie-Pflegeprodukte, keine Science Fiction), der ganze Fantasy-Schmonz (Grünes Kraftmonster mit geplatztem Hemd durch Gammastrahlung? Euer Ernst?) und irgendwelche Zeichentrick- oder Animationsfilme. Denn „Wall-e“, „Akira“ und Co. kann ich ja mal extra abhandeln. In der übernächsten Pandemie nehme ich mir gerne Zeit dafür!

Uralte Klassiker sind ebenfalls unterrepräsentiert. Aber das liegt vor allem daran, dass „The Quiet Earth“, „Forbidden Planet“ und Co. nicht mehr gaaanz das Space- und Dystopie-Gefühl verbreiten, wie sie es damals taten. Toll sind sie natürlich trotzdem. Bitte alles angucken und danach das moderne Zeug noch mal objektiv bewerten! Inhaltlich, nicht tricktechnisch. – Alex Kurtzman hasst diesen Trick.

Los gehts…

Platz 25.) „Der Marsianer“

Erst stand hier der Film „1984“ (von 1984). Aber aus einer spontanen Laune heraus („Wie, Antidepressiva schon wieder teurer geworden?!“) entschied ich mich für einen Film der letzten 10 Jahre.

Seltsam: Die wahre Größe und Gefährlichkeit des Alls kommt oftmals am besten in einer kackbraunen Wüste mit Stolperfallen rüber. DAS sollten diese feinen Herren Psychologen mal erforschen, jawollja!

„Der Marsianer“ bewies damals, dass man auch mit bodenständiger SF das Publikum abholen kann. Ich würde sogar behaupten, dass der Film so bodenständig ist, dass er schon fast nicht mehr wie SF wirkt. Kaka auf Kartoffeln schmieren und altmodische Raketentriebwerke zünden, das geht schließlich heute bereits. Nur halt (noch) nicht auf dem Mars – aber wenn wir die Chinesen nett fragen, helfen sie uns bestimmt dabei?

Da viele der noch folgenden Filme eher zum Heulen animieren („Wie, es kann doch nicht ALLES in der Zukunft kaputt sein? Was ist denn z.B. mit diesem Future-Ei?“ *Knirsch*), war ich auch froh, diesen recht zuversichtlichen Vertreter anbieten zu können.

Die Menschheit? Eher gechillt drauf. Die NASA? Höflich und zuvorkommend. Der Marsianer? Bleibt positiv und erfindungsreich, halt ein Ausnahmeforscher. Die Technik? Hat ihre Tücken, zugegeben, aber dafür hat sie’s auf einem anderen Planeten.

Auf – einem – anderen – Planeten. Wie cool ist das denn?!

Platz 24.) „Moon“

Zugegeben, ich habe den Film bisher nur einmal gesehen, aber meine Erinnerung ist eine SEHR positive. Zumal er in einer Zeit rauskam, in der man „Science Fiction“ zunehmend mit Leuten in Verbindung brachte, die mit einem bunten Cape andere Kasperlefiguren verkloppten. – Und ja, damit meine ich in erste Linie „Star Trek 11“ und erst danach Marvel.

Sam Rockwell, alleine auf dem Mond? Kann das denn spannend sein? – Klar. Und wenn nicht: ent-spannend ist ja auch nicht schlecht?

„Moon“ ist so schlicht wie sein Name: Ein Kammerspiel (= Bonuspunkt) in atmosphärischer Kulisse (= Bonuspunkt) und einer Hauptfigur(en), die in einer ungewöhnlichen Kulisse einiges über sich erfahren. Das sollte ICH wohl auch mal ausprobieren? (*Landkarte von Sachsen-Anhalt ausbreit*)

Nebenbei wird Bio-Ethik verhandelt, Rohstoffpolitik und die Frage, was einen Menschen einmalig macht – oder eben nicht, Hüstel.

Kurzum: Ein toller Film, den ich baldmöglichst auf großem Fernseher wiederholen möchte. Gerade vor dem Hintergrund, dass die jüngsten Amazon- und Netflix-SF-Eigenproduktionen ebenfalls Kammerspiele zu sein versuchen („Voyagers“, die Serie „Solos“), am Ende aber aussehen, als hätten Studenten mit Greenscreens olle 90er-Jahre-Serien neu verfilmt.

Und vielleicht war „Moon“ auch wichtig, um einige ruhige Geheimtipps der letzten Jahre überhaupt möglich zu machen. Wer weiß das schon? (Mein persönlicher Tipp: Unser Leser „Serienfan“)

Platz 23.) „Equilibrium“

Eigentlich ist’s ein B-Movie, bei dem die Prämisse (= Gefühle werden chemisch unterdrückt) nicht immer glaubwürdig rübergebracht wird. Vor allem, wenn Politiker fast mit Schaum vor dem Mund argumentieren, wie pöööse doch alle Gefühlsregungen sind… Da die normalen Menschen nur emotionslos aus der Wäsche schauen dürfen, wirkt das schief – und fast wie ein Filmfehler.

Aber gerade das Schräge macht den Reiz des Films aus. Gerade die seltsame Kampftechnik, mit der man einen Raum voller Pistolenträger überwältigen kann, schreit förmlich: „Wir wollten 1984 mit Elementen aus Matrix verschmelzen – und mit der Phantasie eines Sechsjährigen!“

Lustigerweise funktioniert das zu 90% extrem gut. Sei es die – eigentlich manipulative – Szene mit den süßen Welpen, die Wiederentdeckung alter Kunstwerke oder die Zwischentöne zu Beginn des Films.

Von der Stimmung her dezent wie „V wie Vendetta“, dafür aber mit mehr Christian Bale. Man kann eben nicht alles haben…

Kurzum: Wem „1984“ zu deprimierend ist, bekommt hier einen guten Ersatz. Und das berühmte „Neusprech“ können wir dieser Tage auch selber einführen, oder?

Platz 22.) „Event Horizon“

Der ewige Geheimtipp für Nachwuchs-Boomer schaffte es souverän auf einen 22. Platz.

Klar, hier wird der Anspruch nur so hochgehalten, wie roter Glibber spritzen kann. Aber die Art und Weise, mit der Spannung und Ekel erzeugt wird, ist bis heute bemerkenswert. Auch jetzt zweifle ich nicht daran, dass die Filmcrew – mitsamt Kulissen, Lichtstimmung und Sam Neill – beim Dreh durch eine fremde Dimension des Schreckens geflogen ist. Allein die Höllen-Szenarien (auf verwaschenen Überwachungskameras) sorgen dafür, dass man jede Minute danach 100%ig ernst nimmt.

Bereits der Dreh dieser Szenen soll angeblich so widerwärtig gewesen sein, dass diese Filmschnipsel die Filmcrew nachhaltig verstört haben.

Damals hatte ja noch nicht jeder Zugang zu dem Kommentarbereich von YouTube und Facebook…

Hier sehen wir Sam Neills Beitrag zum Thema: „Wie ich mir nach ‚Star Trek – Into Darkness‘ selber die Augen rausoperiert habe.“ Einer musste ja mal den Anfang machen.

Doch vor allem die sich drehenden Metallkreise im Maschinenraum (=Antrieb) haben mich sofort davon überzeugt, dass hier eine Art LaForge mit Pentagramm-Faible für die Schiffstechnik verantwortlich war. Zusammen mit der bunten 90er-Jahre-Lichtstimmung, einigen Halluzinationen(?) und diversen B-Movie-Überraschungen sorgt das alles dafür, dass man sich keine Sekunde langweilt.

Ergo: Nach „Alien“ einer der wenigen Space-Horror-Zugänge, die man erwähnen kann. Die Kandidaten der letzten Jahre könnte ich kaum nennen – geschweige denn zitieren. Hier klappt das aber gut:

„Wo wir hinfliegen, brauche wir keine Augen.“

Platz 21.) Die Fliege

Statt „Predator“ gibt es an dieser Stelle „Die Fliege“. Schon deshalb, weil der „Body Horror“ hier ein Ausmaß genommen hat, der einen heute noch verstört – es sei denn, mit sieht Kollege Sparkiller vorher in die Redaktionsräume stiefeln.

Nichts gegen die Fliege. Karl Lauterbach trägt meist selber eine… – Im Ernst: Die praktischen Effekte sind noch heute genial!

Und nein, ich weiß auch nicht, warum mich das so fasziniert. Vielleicht ist es der ewige Wettstreit zwischen dem Tierischen und dem Menschsein. Der Wettstreit zwischen Technik und Natur, zwischen Normen und Anarchie, zwischen Neugier und Selbstzerstörung, zwischen Pubertät und Altersarmut.

Die Bilder sind schmutzig, drastisch und irgendwie nicht schön. Aber gerade diese Lust am Schleim macht diesen Film aus. So wie Jeff Goldblum hier (un)freiwillig Franz Kafkas „Die Verwandlung“ nachspielt, so stehen auch wir manchmal kopfschüttelnd neben uns und denken: „Wenn der eigene Körper schön ist, bleibt man’s nicht. Und wenn man’s nicht ist, wird’s auch nicht besser.“

Da bleibt einem nur, sich die Fingernägel abzuknibbeln und auf einem großen Kuhfladen über die Fragen der Menschheit zu sinnieren.

Platz 20.) Arrival

Weiterhin ist dies mein liebster „Aliens nehmen Kontakt auf“-Filme. Wo Steven Spielberg das Thema in „Unheimliche Begegnung“ noch so sehr verkitschte, dass man nicht mehr wusste, ob man einen seeehr langsamen „E.T.“-Film oder einen sehr technisierten „Elliot, das Schmunzelmoster“ sieht, geht es hier um GANZ andere Themen.

Wie würden wir reagieren, wenn etwas derartig Fremdartiges auf der Erde landen würde? Nein, wir würden nicht in Regenbogenlichter glotzen und den Aliens Spieluhr-Musik vordudeln, sondern mit einer SEHR nassen Hose vor dem seltsamen Dingsbums stehen. Und Linguisten, Anthropologen, Mathematiker und Waffennarren (nur für den Fall…) anbetteln, uns Klarheit zu verschaffen.

„Hey, ist das Armin Laschet in Gummistiefeln unter dem Raumschiff?“ – „Klar, irgendwie muss der ja seine Umfragewerte aufmöbeln.“ – Herzlich Willkommen bei einem Scherz, den in zwei Jahren keiner mehr kapiert.

Nebenbei geht es hier um Sprache, die Wahrnehmung der Zeit und darum, ob es so etwas wie Schicksal gibt. Zugegeben, das Ende fand ich nicht ideal, aber der Rest hatte eine Sogwirkung, wie ihn nur langsame Bilder und Klänge zu erschaffen vermögen.

Fortsetzung folgt…