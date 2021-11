Große Dinge kommen auf uns zu… „Discovery“ wird uns bald zeigen, dass die Elemente „Fantasy“, „Irrenhaus“ und „sinnlose Gewalt“ keine Widersprüche sein müssen – oder gar ein Quotenbringer. Zeitgleich arbeitet Denis Villeneuve am zweiten „Dune“-Teil, der als Arbeitstitel bereits „Bangen wegen Teil III“ heißt. Somit bleibt uns nur wenig Zeit, weitere Klassiker aus ihrem Versteck zu prügeln und sie mit „Shame!“-Rufen über den Marktplatz zu führen. – Unverschämt, wie abgeschlossenen und selbstbewusst früher doch Filme waren!

Platz 9.) Star Wars – Das Imperium schlägt zurück

So musste es ja kommen…

Mit meiner Ankündigung, zu jedem Franchise höchstens zwei Kandidaten zuzulassen, war ein weiterer SW-Film die logische Folge.

So logisch wie das Guckvergnügen, wenn man ALLE positiven Merkmale des Vorgängers noch mal steigert. Und Dinge hinzufügt:

– Kultige AT-ATs stapfen wie Schildkröten durchs weiße Wonderland. Doch sie habe eine Schwäche… Die Füße!

– Der kurze Fall aller Helden: Harrison Ford wird in einem Betonmischer „tiefgefroren“ und Luke sagt in einem Cliffhanger seinem Arm „Macht’s gut!“ (wegen „der Macht“. Lustig?)

– Wir sehen eine Wolkenstadt. Was definitiv cooler als Wasserwelten ist.

– Die Basis für jahrzehntelange Parodien à la „Ich bin dein Vater.“ wird endlich gelegt!

Darüber hinaus erfreut der zweite Teil mit einer düsteren Stimmung. Schon beim Beginn, in dem Luke ein Wesen mit dem Lichtschwert zerteilt, wird klar, dass diesmal nicht nur umfallende Fußsoldaten geben wird. Nein, diesmal geht es an die Innereien. Auch psychologisch betrachtet.

„Klar kann ich dich trainieren, Luke. Aber mir ist meine Lieblingskatze ans untere Ende des Sumpfes gefallen. Sammle bitte 15 Salbeipflanzen, um sie zu retten.“ – Questma(r)ker: Wie in Videospielen muss der Held sich über verschiedene Stationen aufleveln. Hier sucht er gerade nach den „Giftstulpen der Nekrophilie“ (Plus 3).

Trotzdem vergisst man aber nie die Diversität(!), die lockeren Sprüche und farbenfrohen Designs. Alles ist eine Symphonie der Ausgeglichenheit, die wir bis heute – erfolglos – mit CGI-Keulen aus Filmen herauszukitzeln versuchen.

Frauen sind stark, Helden dürfen verzweifeln und die Bösen sogar (in Maßen) Folter ausüben. Und trotz der Tatsache, dass das Imperium sich am Ende vom letzten Film „besiegt“ anfühlte, wirkt es niemals so, als hätte man eine billige Fortsetzung nachgeschoben.

Ein Film, den man nicht oft genug sehen kann.

Nach 15 Jahren Pause könnte ich ihn direkt mal wieder gucken…?



Platz 8.) Terminator 2

Ab jetzt wird es schwer.

Jeder dieser Filme ist super. Jeder ist kultig. Jeden MUSS man gut finden, sonst lauern mir demnächst Fanboys mit Gummi-Lichtschwertern und Plastik-Phasern auf. Und wenn da nicht deren typischen Sprachfehler wären, könnte ich ihren Anweisungen sogar Folge leisten…?

Terminator 2 ist jedenfalls genial. – Das liegt weniger an seiner Story (= zwei Killer-Roboter; eine Zeitreise; eine böse KI im Hintergrund; ein offenes Lavabecken bei Thyssen-Krupp), als an der Ausführung derselben.

Denn bei Werken wie diesen wird einem erst bewusst, was Trash von Kunst unterscheidet.

In den Händen eines weniger begabten Regisseurs hätte jede Szene zur absoluten Lachnummer werden können. Das beginnt schon mit den Verflüssigungseffekten des Gegenspielers, die damals brandneu waren – und noch Jahre später in anderen Filmen schlechter wirkten.

Stichwort in Anlehnung an DS9: „Der Odo-Effekt“

„Was, ich habe eine Nachricht aus der Zukunft bekommen? Und darin steht, dass wir in zerstörten Städten, bei schlechter Gesundheit und bitterarm leben werden? A-Aber … wie ist der Inhalt dieser Botschaft nur zu uns gelangt?“ – „Sagte ich doch: Dein vorläufiger Bescheid von der Rentenkasse war im Briefkasten…“

Doch die Umsetzung von James Cameron punktete in allen Bereichen. Mit seinen Farbschemata, perfekten Schnittfolgen, ruhigen Momenten und futuristischen Gefahren schreibt dieser Film bis heute Geschichte. Und „Geschichte“ ist meistens mehr als nur Action:

Zum Beispiel „Hasta la Vista“, die Atombomben-Vision, die Hetzjagd in der Nervenheilanstalt (warum haben wir in der Zukunftia-Redaktion eigentlich so wenig Platz dafür?), und, und, und… – Das alles sind ikonischere Ikonen als die Schlafzimmerdekoration des Papstes.

Doch auch die Darsteller setzte man so in Szene, dass jeder Moment in Erinnerung der Erinnerung bleibt – wie zwei alte Kaugummis, die man mit Pattex zusammengeführt hat. Sei es der verloren-verzweifelte Blick von Sarah Connor, die stoischen Non-Minenspiele von Schwarzenegger, oder auch Robert Patrick, der die 90er-Jahre-Coolness gleichzeitig erfunden UND durchgespielt hat.

Und wollen wir alle in der Zukunftia-Disco mal 6 Stunden lang den toll-minimalistischen Soundtrack abspielen?

Platz 7.) Aliens

Und noch mal James Cameron.

Erneut muss man zugeben, dass die Story auf dem Papier nicht sooo erwähnenswert wäre – wie schon bei Teil Eins. Doch Filme in der SF-Top-10 leben nicht von ständigen Twists und Plot-Kniffen, sondern von der Stimmung. Oder von der erwünschten Ver-stimmung, die eine dystopische Welt uns beschert.

Diese Art der Gradlinigkeit ging leider in späteren Jahren verloren… Doch hier haut sie noch rein wie ein Facehugger als Gesichtsmaske im Kosmetiksalon!

Noch heute geht dieser Film als Lehrvideo für Filmschaffende durch:

– Die Alien-Puppen und -Extremitäten sehen so extrem gut aus, dass ich mich frage: Sind eigentlich heute alle Bastelstuben in Hollywood geschlossen?

– Die kaputte, vermüllte und nasse Umgebung strahlt eine derartig rottige Schönheit aus, bei der Kollege Sparkiller unbewusst nach „Gelsenkirchen“-Ortsschildern zu suchen beginnt.

– Das Design der Alien-Queen am Ende ist phantastisch. Ganz zu schweigen von dem befriedigenden „Platsch“, wenn die Granaten in den Eiersack einschlagen – und der Beutel ein Aquarium ausläuft. (bitte genau so bei Tante Friedas Kaffeerunde erzählen!)

– Fahrstühle, Fahrzeuge, Exoskelette: Alles besitzt ein reduziertes Design, das wunderbar funktioniert. Gerade beim Exoskelett-Kampf frage ich mich heute noch, wie sie das so glaubwürdig hinbekommen haben.

– Ikonische Momente: Aliens, die aus dem Wasser auftauchen, der Facehugger im Labor, das Erwachen von Ripley zu Beginn… Darf ich mich in diesen Film reinlegen, ohne danach in eine peinliche Talkshow zu müssen?

„Keine Angst, ich werde dich hier rausholen, mein Kind. Ich muss nur dieses Ding zerstören!“ – „Was… was ist diese missgestaltete Monstrosität, Ripley?“ – „Wir Monsterjäger nennen es ‚Alien – Covenant‘!“ – Tragfähig: Ganze 30 Jahre, bevor endlich starke Frauenfiguren erfunden wurden, wurde diese starke Frauenfigur erfunden. Die 793 starken Frauenfiguren dazwischen allerdings außen vor gelassen.

Klar, etwas weniger Action und mehr Schummerstimmung hätten ebenfalls funktioniert, aber dafür bekommt man hier eine Sigourney Weaver in Topform, eine brauchbare Zusatzmotivation in Form eines (kaum nervenden) Kindes und einen Hauch Kapitalismuskritik.

Kurzum: Ein Film, der einen wirklich gruselt.

Vor allem, wenn man nach Schwachpunkten suchen will… Brrr.

Platz 6.) Zurück in die Zukunft

Zugegeben, so wiiirklich Science Fiction ist dieser Film nicht. Denn die SF-Elemente sind nicht der Rede wert und treiben Trekkies auf dem Holodeck höchstens in eine Sanatorium-Simulation. Im Ernst: Plutonium aus Libyen, Blitzschlag nach Terminvereinbarung und eine Fluxkompensator-Erfindung nach dem Sturz vom Toilettendeckel…? Das ist schon harter Stoff.

Aber ein extrem guter! (*Snief*)

Egal, wie oft ich den ersten Film sehe: Er wird einfach nie langweilig. Ob in halber Geschwindigkeit, auf Russisch oder in Falschfarben: Jede Szene ist perfekt gespielt, unterhaltsam und durchgetaktet. Hier finden wir noch 100%iges Biofleisch am Knochen. Kein Speck. Keine Knorpel.

Und das liegt vor allem an den Hauptcharakteren, die einerseits echte Menschen sind, andererseits aber wie Comicfiguren wirken. Christopher Lloyds Grimassen würde mich auch zum Schmunzeln bringen, wenn sie auf einem positiven HIV-Test aufblitzen würden. Und Michael J. Fox verkörpert den linkischen Jugendhelden so charmant, dass er in der Popkultur-Bibel zu recht die ersten 50 Seiten in Beschlag nimmt.

„Marty, Marty! Die Karre ist so verstrahlt durch das ganze Plutonium, dass man nicht normal aussteigen kann.“ – „Hat das mit den Flügeltüren zu tun?“ – „Nein. Wir brauchen zum Rausklettern einen sogenannten … Atomausstieg. Gnaha!“ – Spruchreif: Einige Dialoge sind so gut, dass in der Vergangenheit zwei Clowns verkuppelt werden mussten, um sie zu zeugen.

Ohne „Zurück in die Zukunft“ hätte eine Generation an Zuschauern niemals begriffen, wie alle nachfolgenden Zeitreisefilme funktionieren. Oder eben auch nicht.

Besonders wichtig war hier auch die MUSIK. Das Helden- und Zeitreisethema schallert einem stets so einprägsam in die Ohren, dass man hier schon die Berge und Täler der vierten Dimension zu SEHEN glaubt.

Leichte Kritik könnte man vielleicht an der Darstellung von Martys Eltern üben. Die sind beide sooo begriffsstutzig und oberflächlich, dass ihre „Liebe“ am Ende wie eine Strafe wirkt. Man kennt das ja aus der eigenen Verwandtschaft: „Ich musste mit Onkel Ernst zusammenbleiben, damit wir das Haus im Jahr 2048 abbezahlen können.“

Klar, am Ende ändert sich ihr Leben, aber das ist eher Zufall und EINER willkürlichen Aktion (= Biff an’s Glaskinn hauen) geschuldet.

Trotzdem gilt: Wer diesen Film nicht in seiner persönlichen Top-Liste hat, ist gegenüber seinem Filmgeschmack einfach…

eine – feige – Sau?

Das war es erneut. Wenn euer Lieblingsfilm diesmal nicht dabei war: Tröstet euch! Vielleicht ist er ja bereits weeeit abgeschlagen (als sogenannter „Movie-Abschaum“) auf Platz 24 oder 25 erwähnt worden? Das wäre doch mal was…