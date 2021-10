Ihr habt gerufen? Wir kommen grooven! – Nach einigem Hin- und Herschieben der verbleibenden Listenplätze erfolgt nun also die Fortsetzung unserer Aufstellung. Etwas schade ist es aber, dass „DUNE“ inmitten dieser Reihe veröffentlicht wurde. Denn eigentlich hätte der Film auf dieser Liste auftauchen müssen (zwischen Platz 20 und 10?). Doch da er so neu ist, müssen wir das irgendwann später nachholen. Wie wäre es in ein paar Jahren mit einer Liste namens „Die 5 besten SF-Filme von Denis Villeneuve“? ICH wäre dabei!

Platz 14.) Brazil

Dass dieser wirre Film so weit oben angesiedelt ist, wundert mich selbst. Aber vielleicht ist ja ein ähnlich klingendes Werk (= Disneys „Basil“?) in unseren Scanner gefallen? Zusammen mit einem alten Mistkäfer an der Redaktionslampe? Und dann kam halt das Wort „Brazil“ raus?

Ziemlich genau das geschieht auch beim Start dieses Klassikers von Terry Gilliam… Nur dass in einer dystopischen Gesellschaft ein Widerstandskämpfer mit einem braven Bürokraten verwechselt wird. Der danach in einen Fieberalptraum der Verfolgung gerät. Gefühlt kommt dabei eine Mischung aus „Monty Python“, „1984“ und irgendwas von Franz Kafka heraus. – Was ich an solchen Stellen IMMER sage, denn außer Kafka kenne ich kaum irre Autoren.

Dies ist jene Art Film, bei dem weniger kunstliebende Zuschauer (= immer Mama + Papa) gerne mal „Was ist das’n für Quatsch?!“ dahergrunzen. Aber das kennen wir als Trekkies ja eh schon…

„Kein Problem, Madame. Auf dem Handy besitzt ihr neues Profilbild genau die richtige Größe, wenn man es auf 16:9 anzeigt.“ – Breit gefächert: Es geht um Schönheitswahn, Konsumkritik und Unterdrückung. Puh, nur gut, dass unsere „Corona-Diktatur“ wenigstens nicht anstrengend für die Augen ist.

Besonders dieser „bunte“ Stil, bei dem es auch Fischaugen-Perspektiven oder Comichaftes zu sehen gibt, macht es schwer, diesen Film richtig einzuschätzen. Die meiste Zeit wirkt er wie eine Komödie ohne gute Gags. Wie ein Bilderbuch ohne Storyboard, auf das jemand bunte Kaugummis geklebt hat. – Doch je weiter man die bunten Bilder analysiert, die Traumsequenzen goutiert und die Fluchtszenen konsumiert, umso großartiger wird „Brazil“.

Denn durch die schrägen, fast unlogischen Momente bekommt man einen Zugang zu dieser Diktatur, den man sonst nur selten sieht. Und man erkennt, dass (lachhafte) Bürokratie, (technisch absurde) Überwachungstechnik, (ablenkende) Konsumwelten und (amüsante) Verhörmethoden am Ende eben NICHT spaßig und schrullig sind, sondern im Kopf ganz schön Aua machen.

Apropos „Aua im Kopf“: Je nachdem, welche Version des Filmes ihr seht, solltet ihr euch unbedingt mit der Endsequenz beschäftigen.

Platz 13.) Inception

Tatsächlich, ein Film von Christopher Nolan ist auf der Liste.

Gerade dieser Regisseur hat es bei mir nie leicht. Entweder erfreut man sich an den tollen Ideen und der Ernsthaftigkeit der Geschichte (was heute nicht selbstverständlich ist) oder man ärgert sich über platte Figuren, „Style over Substance“, die laute Musik von Hans-“Darf ich meinen Kopf auf diese Orgel legen?“-Zimmer, welche über die Dialoge dröhnt – oder generell über das behämmerte Ende der Batman-Trilogie.

Doch „Inception“ hat bei mir einen Nerv getroffen. Dabei ist die Geschichte mit dem „Traum im Traum im Traum“ gar nicht so logisch, punktet aber mit allem, was hinter den graustichigen Bildern steht. Aber dazu später mehr…

Dabei ist es gar nicht negativ, dass die Traumbilder eher unkreativ und „normal“ wirken. – Im Gegenteil: Eine Art fluffige Traumwelt mit ablenkender „Alice im Wunderland“-Optik hätte dem Werk nicht gut getan. Nur, weil man ALLES träumen kann, muss man als Regisseur auch nicht ALLES umsetzen. Sonst kommt am Ende solch hyperaktive Kreativitäts-Epilepsie wie „Ready Player One“ heraus. Und das kann niemand wollen.

Eigentlich geht es darum, wie wir Realität wahrnehmen, wie wir mit Trauer umgehen oder wie weit wir gehen würden, um aus der Realität zu entfliehen. Quasi „Matrix“, nur halt mit Daunenkissen statt einer gläsernen Schlafkapsel.

Und ob man sich nicht lieber in einer „falschen“ Welt mächtig fühlen möchte, als sich in einer „realen“ Welt schwach zu fühlen.

Die Stadtverwaltung empfiehlt: Einfach abends die Straßen zusammenfalten. So können die, die OBEN wohnen, nämlich ohne CO2-Emissionen runter fall… fahren.

Der brummende Dröhn-Soundtrack von Hans Zimmer passt hier sogar gut. Ebenso der kühle, fast unpersönliche Look der Traumwelt(en), der deutlich darauf hinweist, dass es in den allerwenigsten Menschenseelen um’s Blumenpflücken oder Sich-Selbst-Akzeptieren geht.

Ich behaupte sogar: Die Sinn- und Lösungssuche an den Grenzen von Raum & Zeit, die wir später in „Interstellar“ und „Tenet“ erlebten, funktioniert hier am besten! Schon deshalb, weil man sich als Zuschauer in einem Traum (in einem Traum, in einem Traum…) niemals mit Fragen der Logik belasten muss.

Platz 12.) Die Körperfresser kommen

Wer sich schon immer mal richtig fremd & deplatziert fühlen wollte, sollte auf jeden Fall mal ein Ding tun:

Sich einen Film von Mathias Schweighöfer ansehen.

Für alle anderen empfehle ich allerdings dieses Meisterwerk von 1978. Selten konnte ich so stark fühlen, wie „falsch“ einem die Welt vorkommen kann, ja, wie zerbrechlich unser Platz in unserer Gesellschaft ist. Und wie gruselig es ist, wenn andere Wesen einen ständig beobachten, bewerten und einem seltsame Blumenzwiebeln unters Bett schieben. (Nein, ausnahmsweise nicht Google oder Amazon)

Denn wie bei „Das Ding…“ oder „Blade Runner“ geht es hier darum, dass fremde Wesen unter uns sind, wir sie aber nicht zu erkennen vermögen. Wir wissen nicht, was sie machen, was sie wollen und warum GENAU ihr Internist ständig die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber wir wissen, dass uns da etwas ersetzen will. Unseren Platz einnehmen. Unsere Ressourcen beanspruchen. Unsere monatelang reservierte Playstation 5 abgreifen.

„Das kommt davon, wenn man die pränatalen Früherkennungsuntersuchungen ausfallen lässt. Oder die Zeugung in einem Sack Torf durchführt.“ – Alter Schleimer: Die tollen praktischen Effekte sind hier gar nicht so wichtig. Sie schaden aber auch niemandem. Außer der eigenen Verdauung. Örks.

Bei diesem Film ist der Prozess des Ersetzens auch körperlich so schmerzhaft, wie er bereits psychologisch klingt. Denn wer von der Alienschlingpflanze befallen wird, wird einfach … ausgehöhlt. Und das ist feucht, es ist klamm, es ist schmutzig – und es erklingt ein ekelhaftes Röcheln wie beim Impfgegner auf der Corona-Intensivstation. Keine Sekunde möchte man das erleben, was Leonard Nimoy und Donald Sutherland hier sehen.

Wobei die schlimmsten Momente jene sind, wenn sich Köpfe in die Richtung der Hauptfiguren drehen. Wenn die Leute im Bus einen mit diesem „Irgendwann kriegen wir dich!“-Gesicht angucken (okay, in heutigen Großstädten fast normal) oder die eigene Frau so seltsam aus der Wäsche schaut, dass man nur noch mit offenen Augen schlafen will.

Ein Meisterwerk.

Platz 11.) Star Wars – Eine neue Hoffnung

Auch, wenn ich nicht der größte Star Wars-Fan bin, muss dieses Werk gewertschätzt werden. Klar, im Grunde ist dieser „Sith gegen Jedi“-Plot in jedem einzelnen Film gleich (nur, dass der Bauantrag-Status der Todessterne variiert), aber das ist ja nicht der KERN der Saga.

Der Kern sind die praktischen Effekte, die märchenhafte Stimmung, die kreative Überführung alter Legenden und Heldenreisen in eine SF-Welt: Der starke Siegfried, der eben als wurstiger Mark Hamill beginnt. Der Bösewicht, der sich selbst entmenschlicht, indem er eine depperte Maske trägt – und wie der Leibhaftige mit Stimmbandentzündung spricht. Der weise Mentor, der sich zwar Eremiten-mäßig zurückgezogen hat, aber noch ein letztes Mal aus seiner Wollkapuze herauslugt, um den Bösen die Locken zu bürsten.

Gerade der erste SW-Film zeigt uns bereits kompromisslos, wie kultig derartige Schinken sein können. Der unvergessliche Soundtrack sagt einem bereits Minuten vor der ersten Wüstenwanderung, dass wir hier nur zur Hälfte trashige Roboter sehen. Die andere Hälfte ist wie ein klassisches Musikstück in Moviegestalt, bei dem selbst Mozart nach wenigen Takten mitgewippt hätte.

„Eine Rebellion? Die moralisch guten Menschen retten? Neue Fähigkeiten erlernen? – Kein Problem, ich hole meine Frau!“ – Im Kreise der klassische Heldenreise: Was früher üblich war, ist heute (zumindest mit Männern) teilweise verpöhnt. Schade, dabei zeigt „Dune“ doch gerade, wie man es RICHTIG macht.

Jeder Soundeffekt, jeder Schnitt und jede Kulisse sind hier perfekt. Das Art-Design wirkt nie überladen (was sich später ändern sollte) und steht so sehr für sich selbst, wie man es später nur von wenigen SF-Filmen kennen sollte.

Klar, ein paar Kulissen und Momente sind im 4K-Zeitalter nicht optimal gealtert. Aber wer in dieser Liste auftaucht, hat im Grunde auch diese Hürde genommen. Und: Wenn man es genau nimmt, ist dieser Film sogar der abgeschlossenste von allen!

Imperium besiegt, Ehrung erfolgt, Helden leben/lieben. Fertig!

Platz 10.) Starship Troopers

Alles an diesem Film schreit den Zuschauer an, dass es sich hier um übelsten Blödsinn handelt. Um Unfug, bei dem man das erhoffte „Kunstwerk“ mit der Lu… Pupe suchen muss:

– Markige Militaristen-Sprüche rund um Ehre, Gewalt und Auspeitschen

– Oberflächliche Liebschaften von viel zu schönen Menschen

– Monster-Action und Ballergedöns, bis die Bundesprüfstelle weint

– Schauspiel, das nicht über das Nötigste hinaus geht (und nötig ist hier nicht mal viel!)

Aber all das ist gewollt – und geht tiefer, als es Dialoge wie „Das ganze Gehirn weggelutscht“ vermuten lassen.

Beim Schauen bekommt man immer wieder ein komische Gefühl, das man am Anfang noch für Zufall hält:

– Wieso haben Zivilisten kein Wahlrecht?

– Wieso sollten die Bugs einen fernen Planeten angreifen wollen/können? Ist es ein Logikloch, oder können plumpe Insekten wirklich Meteoriten auf die Erde(!) schleudern?

– Ist es nicht eher so, dass die Menschen zuerst den Alienplaneten gestört haben, nicht umgekehrt?

– Wieso erinnern manche Uniformen an Nazi-Klamotten?

– Warum wird so viel Wert auf die (satirisch gemeinten) Rekrutierungsfilmchen gelegt?

– Und wieso ist das alles so verstörend wie anziehend, obwohl keine der Hauptfiguren sympathisch wirkt?

Meine persönliche Antwort ist: Dieser Film ist tatsächlich beides! Nämlich eine hohle Actionklamotte für die Doofen, aber auch eine feinsinnige Kriegsfabel für die Klugen. Und egal, wo man sich auf dieser Skala einordnet: Man wird exakt so sehr unterhalten und belehrt, wie man es selber gerne hätte – ohne das Gefühl, dass man die Hälfte nicht kapiert.

„Leute! Wir sind hier gerade auf eine Öl gestoßen!“ – An der Haubitze, da gibt’s koa Sünd: Alles scheint erlaubt und erwünscht. Da gehe ich mit – vor allem, was die (teilweisen) praktischen Effekte angeht!

Dass die Effekte auch heute noch absolut brillant wirken, ist besonders erstaunlich. Auch 20 Jahre später gibt es wenige CGI-Klamotten, die besser aussehen.

Das war es für die nächsten Wochen. War die Liste okay so? Soll Sparkiller auch noch eine machen? Oder habt ihr gar keinen nennenswerten Geschmack und hängt euch einfach an den unseren dran? Schreibt es in die Kommentare, denn dann können wir das lesen!