Zukunftia genießt unter Qualitäts-„Paid-Content“-Webseiten nicht den besten Ruf: Zu viel Gelaber, zu viele kritische Analysen, zu viel Fixierung auf Meinung und Logik, dafür aber viel zu wenig Bock auf Marketingelaber. Und jetzt auch noch das: Die letzten „Star Trek“-News, die sich vor allem darum drehten, wie erfolgreich Discovery doch sei, werden von mir Trottel auch noch angezweifelt! Da sieht man mal, wie Gaga mich die komischen Mails von Kollege Sparkiller wirklich gemacht haben. („Guck mal, das neue Blog-System ist jetzt viel komplizierter geworden!“)

CBS verkündet einen Zuschauersprung von 72% – und begründet dies u.a. mit „Discovery“ (und Sportevents) Quelle

Sooo viele neue Zuschauer in den letzten Tagen? 72 Prozent! Das ist aber eine tüchtig hohe Zahl, wenn die sonst eher bis 100 geht, oder?

Blöd nur, dass wir keine echten Zahlen bekommen (5.000? 50.000? 500.000?), was den Schluss zulässt, dass diese doch nicht sooo toll sind, wie potenzielle Geldgeber das vielleicht gerne hätten. Denn gerade bei einem so winzigen und um Marktanteile kämpfenden Streaming-Anbieter wären ECHTE Mengenangaben extrem hilfreich – wenn sie denn tatsächlich gut wären.

Bei solchen Dingen darf auch gerne Freund Zufall ausgeschlossen werden. Wenn so etwas nicht genannt wird, ist das niemals der Faul- oder Schusseligkeit eines Pressesprechers zuzuschreiben, sondern stets mit einer Absicht verbunden.

So dürfte vor allem das wichtige SAFC-Championship-Spiel für den Zuschauerzuwachs gesorgt haben. Wobei diese Kunden natürlich auch dabei bleiben müssten – und nicht nach wenigen Wochen wieder kündigen. Ebenso darf vermutet werden, dass die meisten Sportfreaks keine Minute „Discovery“ gesehen haben dürften. Denn: Prozentual unterteilt nach Events wurden die neuen Zuschauer „natürlich“ auch nicht. Dabei ist für einen Online-Streaming-Sender die 100%ige Zuschauer-Erfassung naturgemäß leicht.

Und nur der mathematischen Vollständigkeit halber: Ein 72-prozentiger Anstieg von einem Basiswert namens „Viel zu wenig“ ist theoretisch auch noch „Zu wenig“. Aber klar, die Zahl „72%“ an sich klingt erst mal beeindruckend und eignet sich gut fürs Marketing. Wer daraus jedoch ableitet, dass Star Trek gerade durch die Decke geht, könnte sich vertun, denn:

Die Picard-Serie wird „Limited“ sein. Quelle

Ach, was wurde doch für ein Gewese um die neue Picard-Serie gemacht.

Und nun mogelte man uns in der Variety-Überschrift mal schnell ein „Limited“ rein. Ich dachte, man wolle einen „steten Strom an neuem Star-Trek-Inhalt“ gewährleisten – am besten noch das ganze Jahr über? Warum dann also nur eine „begrenzte“ Episodenanzahl? Klar, Patrick Stewart ist teuer, aber das wusste man doch sicher auch schon vor einigen Wochen, als man mit dieser News mächtig auf die Pauke haute und am liebsten den ganzen Kalender mit Trek-Events vollgepflastert hätte?

Hat man hier etwa die Episodenanzahl vorsichtig reduziert, nachdem der Start von Discovery nicht ganz so vielversprechend war? – Okay, es wäre möglich, dass der ältere Herr nicht mehr die Ausdauer und Lust für einen Monolog-Marathon hat… Jedoch gibt es noch eine dritte News, die weiterhin meine „Discovery läuft nicht so doll“-These beflügelt:

Die „Sektion 31“-Serie wird erst nach „Discovery“ starten, weil man den „richtigen Zeitpunkt“ finden müsse. Quelle

Man habe keinen Grund, sich zu beeilen, heißt es in dem Artikel.

DAS ist dann mal besonders interessant. Auch hier fragt man sich, was denn aus dem Ziel der ganzjährigen Trek-Berieselung geworden ist. Gehen wir mal für einen Moment davon aus, dass Discovery noch jahrelang super-saugut läuft, so werden wir also einige Jahre lang KEINE Serie mit Michelle Yeoh sehen. Was noch weniger Sinn macht, wenn „Picard“ nur kurzzeitig laufen wird…

Und ob die Schauspielerin den Bock (und die entsprechende Vertragsgestaltung?) hat, so lange zu warten, sei dahingestellt. Auffällig war sowieso, dass man die neue Serie exakt mit dem Start der zweiten Staffel ankündigte – um eine Woche später kräftig zurück zu rudern.

Zitat: „We’re seeing it more as we’re getting a good jump on making sure that there is a good fulsome stream of Trek material.“ – Freie Übersetzung: „Wir werden mal irgendwie sichergehen, dass wir irgendwas machen können, falls wir Discovery ersetzen. Irgendwas müssen wir ja dann zeigen.“ Wobei man schon bei der Anfangsfloskel „Wir sehen es ja eher als…“ hellhörig werden müsste. Sowas verwendet man nur, wenn man gerade keinen Bock auf das Projekt des Chefs hat. Oder er selbst nicht!

Dass man die Serie NIE sehen wird, wenn Discovery mies läuft oder gar abgesetzt wird, muss ich ja nicht extra erwähnen, oder?

