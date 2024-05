Dune: Prophecy Teaser – Nachschub für den Sandkasten

Gleichzeitig in der fernen Zukunft und 10.000 Jahre in der Vergangenheit, vor der Geburt von Paul Atreides und vor den Bene Gesserit, spielt diese unerwartet angekündigte Prequel-Fortsetzung in Serienform. Wir wissen bereits, was geschehen wird. Aber was passierte… BEVOR wir es wussten? Äh.

So viele Fragen.

Wie viel/wenig wird man von Dune zeigen, damit der Titel Sinn ergibt?

Hat diese überreife Feige in der Frischhaltefolie viele wichtige Vitamine?

Wie viele Folgen Game of Thrones haben die Macher vorher gesehen?

Geht Kollege Klap schon JETZT einer ab?!

Im Herbst werden wir es erfahren, warum auch immer. Huuui!

