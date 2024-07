Die 20 schlechtesten SF-Filme seit dem Jahr 2000 (Platz 10)

Die Reihe um die miesesten Filme hat leider etwas unter den jüngsten Geschehnissen gelitten. (*auf sich selbst zeig, der im KI-Wahn um die Verkehrsinsel renn*) Daher nun der längst überfällige neue Teil unsere filmhyster… filmhistorisch fundierten Kritik zu den miesesten SF-Blockbustern ab den 2000ern. Diesmal muss ich meine verlorene Liebe für diskusförmiges Schwebegedöns in Independence Day Resurgence zum Ausdruck bringen. Wobei DAS der Grund ist, warum ich am Strand nicht mehr den zugeworfenen Frisbees hinterherjage. (Sorry, Kollege Sparkiller)

Das Tolle am alten „Independence Day“-Film war nicht (nur) die simple Story und nicht der „Humor“.

Auch wenn der natürlich half, die tiefgründigen Themen zu verkaufen („Ahaaa! Ist der Einsatz eines alienschädigenden Computervirus eine Kritik an der Monopolstellung von Microsofts Windows?“).

Wichtig waren aber besonders die absurden Dimensionen (gesellschaftlich, versicherungstechnisch, größenmäßig) und die Gegensätze, die sich wie Schichtkuchen durch meine Neuronen-Fete zogen:

– Underdog klärt Menschheit auf („Radiowellen, kennste, kennste?“)

– Sesselpups-Präsident organisiert Widerstand

– Opa ist die coolste Sau

– Ein Alki rettet den Tag

Dazu kam das nahezu perfekte Timing aus „Hinhalten“ und „Wegsprengen“ sowie all die verspielten Mini-Experimente:

Riesige Schiffe hängen über Städten, sind aber immer noch – etwas – kleiner als sie. Gerade für das Auge sind Kuchenformen ja sehr angenehm.

Während unten die Wolkenkratzer optisch unaufgeräumt in der Gegend rumstehen, thront oben eine einfache Form. Wie der Monolith aus „2001“, nur halt beweglich, rund und in der Geschmacksrichtung „Supertrash“. Und während die Todesscheibe da so hängt, deklinieren die Menschen erst mal alle Emotionen durch: Verwirrung, Verehrung, Flucht, religiöse Gefühle, technische Analysen, Familienszenen und Obrigkeitsgläubigkeit („Mister Präsident, was denken SIE?“ *an Rockzipfel dranhäng*) – wobei das größte Fantasy-Element ist, dass der Leader tatsächlich Eier in der Hose hat, deutlich unter 80 Jahren alt ist UND eine flotte Ansprache auf den Lippen trägt.

Damals galt das als Schwarz-Weiß-Malerei, aber maaanchmal, wenn mordende Schergen einen auszulöschen versuchen, darf man sich das schon mal gönnen, finde ich. Relativierende Doktorarbeiten können später ja dann die Überlebenden verfassen?

Der zweite Film hat jedenfalls nix davon!

„Waaah, die große Zieharmonika bedroht uns! Fahr schneller!“ – „Quatsch, das ist eine riesige Schraubenmutter, die man mit Chilipulver eingerieben hat.“ – Augen auf beim ungläubigen Augenreiben: Die Bildsprache ist nicht mehr universell lesbar. Was gerade Aliens sehr wütend macht, was irgendwie … den … Kreis … wieder … schließt?

Was vorher klar und simpel daherkam, ist nun ein seltsamer Brei, bei dem alle Kontraste in bewegungsloser Antischönheit verwischen – und aufrecht stehend weggammeln. Ein Werk, bei dem man mit der GANZ großen Pfeffermühle noch mal zehnmal so viel reinreiben wollte. Und das, obwohl eigentlich die punktuellen Momente (Sprengung Weißes Haus, Erster Strahlenangriff auf das Hochhaus) früher das Highlight waren.

Am schlimmsten war es, dass das landende Raumschiff plötzlich Mondgröße(!!) besaß. Spätestens hier war klar, dass hier keine große (aber vielleicht abwendbare) Katastrophe auf die Erde zukam, sondern man quasi mit einer Gewehrkugel auf einen Tennisball schoss – und sich herzlich darüber beömmelte, dass der danach wild rumspringt. In tausend Teilen.

Hier gab es nichts mehr abzuwenden, sondern nur millionenfachen Tod mit schlechten Bildern zu „verwalten“. Der Weltuntergang passiert beim zweiten Teil quasi in den ersten Minuten, wonach der Film fast ein Post-Apokalypse-Film wird. Allerdings mit der dem unpassenden Gefühl, dass rein dramaturgisch noch was Spannenderes und Größeres aufschlagen müsste.

Konnte man in den 90ern noch mit jedem Statisten und jedem Hund in Großaufnahme mitfiebern, faltet man in 2017 ganze Flotten und Städte einfach per CGI zusammen. Tja, Mutti räumt halt den Tisch namens Erde ab und Vati sprengt mit dem Gasgrill die Garage.

Ergo: Emotionen und Schrecksekunden gibt’s hier nur für eingefleischte CGI-Kritiker. („Hey, wieso sieht das 20 Jahre später nicht echter aus?!“)

„Arrgh. Diesmal ist alles … anders. Sie wollen unsere E-Autos, sterbende Führungspersönlichkeiten und die übliche Diskussion, wie viel ‚China‘ noch erlaubt ist.“ – Edgar Wallace präsentiert: Der Würger aus der Nebelmaschine. Momente wie diese hatte ich über die letzten 8,2 Jahre total vergessen. Und über die Zeit vor ca. 7,5 Jahren breiten wir auch mal höflich den Mantel des Schweigens.

Die Bedrohung war nun so riesig, so gigantisch und optisch auf den Planeten „draufgeklebt“, dass Physik, Übersicht und ökonomische Grundsätze in einem Abfluss meiner Großhirnrinde verschwanden. Anders ausgedrückt: WAS soll den Aliens denn bitteschön fehlen, wenn deren Metallressourcen in EINEM Schiff gefühlt zwanzig Mal so groß wie alle Erze der Erde?

Was will mir ein Standfuß(!) des Raumschiff erzählen, der so groß wie ein Kontinent(!) ist? Dass man da ziemlich soliden Boden hat, ostwestfälische Steingärten sei dank? Dass wir bei der Siegesfeier garantiert niemanden dort betrauern werden, weil: „Der Film kannte da halt keinen“?

Ich lege mich hiermit fest: All das andere Rumgehampel im Wasser, bei Brent Spiner im Labor oder zwischen zerdepperten Städten (durch die Gravitation entwurzelt) war definitiv zu viel des Bluten.

Nichts gegen viele Opfer und krasse Bilder, aber die zynische Plattklopfung von ALLEM (Zitat: „Es landet im Atlantik.“ – „In welchem Teil?“ – „Auf dem Ganzen!“) impliziert ja nur, dass es gar nichts Rettenswertes gibt. Kein normaler Mensch kann das angerichtete Chaos am Ende als Sieg verbuchen, niemand irgendwas Tragikkomisches sehen. Nichts wurde enthüllt oder geschont.

„Oh mein Gott! Der mittlere Eumel überkreuzt sich mit dem seitlichen Dingsbums! Davor hatte ‚Ghostbusters‘ doch immer gewarnt?!“ – Willkommen bei den Abenteuern von „Klumpi“, dem lustigen Raumschiff-Rüssel: Natürlich könnte man mit diesem Fleckchen Erde Mitleid haben. Andererseits: Habt ihr euch die Innenstädte im Ruhrpott mal angeschaut?

Fazit:

Ein fauler Film, der sich so sehr an Größe und Gigantomanie aufhängt, dass für die Geschichte (nicht mal für eine simple) kein Platz mehr ist. Die Erde ist nur noch ein Pickel am Arsch des Raumschiffs und die Menschlein so degradiert, dass sie einem egal werden.

Somit fühlt sich jeder Nationalismus (= chinesische Pilotin) und jedes nette Wiedersehen (= der uralte Judd Hirsch) wie eine Begegnung mit Untoten an.

Dies ist tatsächlich einer dieser Filme, wegen denen ich bis heute dezent trauere… Was gar nicht selbstverstädnlich ist.

Von Marvel habe ich z.B. ja bereits jedes Jahr ungefähr 20% weniger erwartet. Und andere Trashmovies wie „John Carter“, „King Kong“ und „Transformers“ hatten immerhin keinen gelungenen Vorgänger.

Doch „Independence Day 2“ hatte lediglich eine AUFGABE in dieser Welt. Nämlich MICH nach allen Regeln der Trashkunst zu unterhalten und dabei trotzdem optisch perfekt zu sein.

Und dazu hatte der Film auch viele Möglichkeiten! Denn wer behauptet, dass man hier keine kreativen Ideen hätte erwarten dürfen, der lügt.

Ein riesiges UFO am Nordpol, das die Polkappen abschmilzt, DAS wäre doch mal was gewesen? Quasi Klimakritik und optisches Vielerlei in einem…

Schade. Fade.

von Klapowski am 13.07.24 in Filmkritik