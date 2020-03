Star Trek Picard – Spark-Kritik zu Folge 1.06 – „The Impossible Box“

Das kommt davon, wenn man sich vor dem Schlafengehen noch drei fette Replikatorpizzen reinhaut! Soji hat dadurch nämlich einen ganz doll komischen Traum, welcher sie und ihren Bettabschnittsgefährten Narek ordentlich beschäftigt. Und dieser Traum ist aber auch sowas skuril: Klein-Soja geht einen Korridor entlang und danach durch eine Tür! The End. Hui-jui-jui, damit hätte aber selbst Onkel Freud eine Menge zu tun! *wissend eine zigarre in den pöter steck*

Wenigstens hat Soji auch in diesem Traum ihre fantastische Halskette getragen. Denn dadurch versteht auch der Durchschnittsfan dieser Serie, dass es sich dabei um unsere mysteriöse Irgendwie-Androidin handelt. Mensch, das IST aber auch eine geniale Kette. Es würde bestimmt unsere junge hippe Zuschauer-Zielgruppe total ansprechen, wenn man diesen Klunker zum Spottpreis von, sagen wir, 95 Dollar sogar kaufen könnte! Pro-Tipp für CBS: Mit unserem hiesigen Trek-Botschafter Jörn Sülzer in Kontakt treten, damit er diese in seinem nächsten „Review“ auch den deutschen Fans schmackhaft machen kann („Ein echter Wendepunkt für eure Brieftasche!“).

Apropos schmackhaft, dieser Elnor ist ja gar nicht so doof, wie er aussieht. Er ist nämlich noch viel… äh… dööfer. Was aber anscheinend SINN ergibt, soll seine Rolle anscheinend die der Zuschauer-Stellvertretung sein. Also die, welche all die Fragen stellt, welche UNS beim Zuschauen so durch den Kopf gehen. Mal abgesehen von „Gnaaah, warum verschwende ich hiermit meine wertlose Zeit??“ oder „Kann man sich mit einer handelsüblichen TV-Fernbedienung eigentlich bewußtlos schlagen?!“.

Für „lustig-trockene“ Sprüche ist er aber auch gut. Zum Beispiel als Picard gegenüber Dr. Tomati anmerkt, dass man ihn als Promi aus dem Borg-Dschungelcamp natürlich sofort auf dem Würfel erkennen würde. Da sagt Elnor doch glatt, dass ihm die gerade herrschende Anspannung zwischen den beiden total unangenehm ist. Danke für den Hinweis, denn ICH habe von dieser angeblich angespannten Atmosphäre gar nichts mitgekommen, was durch den totalen Mangel an bösen Gesichtsausdrücken und lauten Stimmen schon einmal passieren kann. Schon toll, dieser empathische Legolas!

Ratloser als zuvor lässt mich dagegen das „Worldbuilding“ dieser Episode zurück. Von einer Synth Homeworld wird geredet und diese kein bisschen erklärt. Hat Dr. Soong vor dem Abnippeln noch schnell ein Androiden-Fließband gebaut? Ist er der Henry Ford der Positronik-Industrie? Und es gibt ja DOCH noch ein richtiges romulanisches Gebiet hinter der ehemaligen Neutralen Zone (ist die dadurch nicht NOCH neutraler??). Warum dann ein Flüchtlingslager im Stile des wilden Westens? Was ist mit der Föderation und dem Reklamationsprojekt los? Wie funzt dieses trotz deren utopischer „Lasst die Spitzohren doch alle verrecken“-Politik??

„Lechz! Endlich habe ich sie gefunden, die 1.000 besten Star Trek Inzest Fan-Fiction-Geschichten! Aber warum sind die ALLE von diesem Klapowski??“ – Die Festplatte ist dunkel und voller Schrecken. Cercei Spitzohr hier möchte ihrem Bruder am liebsten die Bartstoppeln von der Wange schlecken. Pfui Deibel, dabei sind diese doch gar nicht glutenfrei!

Gut, die hellsten Köpfe scheinen Anno 2399 in der Sternenflotte tatsächlich nicht zu arbeiten, was das urkomische Gespräch zwischen Raffi und ihrer Ex-Kollegin beweist:

Raffi: „Was, Admiral? Ich… *rülps*… soll der Föderation etwas Honig ums Maulen schmieren, damit du einen Botschafterpass bekommst um Zugang zum Borg-Kubus zu erhalten? Um mit den Direktor dort zu sprechen?“

Picard: „Natürlich! Niemand ist diplomatischer und feinfühliger und seriöser als DU! Ich kenne niemanden, der eine größere Zierde für seine Uniform war!“

Raffi: *nimmt tiefen schluck aus whiskey-pulle und raucht gleichzeitig mit dem vape-stift durch das linke ohr*

„Da haschd… hast du naddürlich rechts… äh… RECHT! Ich werde sie umgarnen ohne dabei unschre… unsere Mission zu verraten! *hicks*“

Föderations-Tante: „Ja, bitte?“

Raffi (welche plötzlich wieder nüchtern ist): „Picard will einen Botschafterpass um an Bord des Borg-Würfels zu gelangen, damit er mit dem Direktor dort sprechen kann.“

Föderations-Tante: „Was?? Das geht nicht!“

Raffi: „Aber wir sind doch schon unterwegs.“

Föderations-Tante: „Ach, so. Na, dann ist das was anderes. Kann ich auch mal eben selbst entscheiden. Gute Reise! Tschööööö!“

Unterlegt wird dieser Moment von einer schelmischen Musik und grinsenden Gesichtern im Hintergrund. Warum, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich lacht man UNS bereits aus, weil wir so weit geguckt haben. Dass Raffi direkt nach dem Subraum-Gespräch plötzlich wieder betrunken ist und mit ihrer Flasche unter Applaus (!!!) von der Brücke wankt ist wohl eine nette Anspielung darauf, schließlich machen wir hier das nach dem Anschauen auch immer. Hey, so ein Star Trek Picard Kater ist kein Glatzenlecken!

Ablecken, das erinnert mich an was. Nämlich die gar nicht plötzliche und ohne jeglichen Charakteraufbau stattfindene Lippen-Verkupplungsszene zwischen Captain Brusthaar und Doktor Jurati Flennlippe. Für einen Moment dachte ich wirklich, dass ich eine Episode verpasst habe, in welcher die beiden überhaupt einmal ein längeres Gespräch führen. Das Ganze lief so schnell ab, dass ich den Kurzmann glatt wegen eines erlittenen Schleudertraumas verklagen möchte. Sind wir jetzt bei Star Trek für „Young Adults“? Oder sind die AUTOREN die Außerirdischen, gerade was die Kenntnisse von menschlichen Dialogen und Beziehungen angeht? Mensch, beides würde diesen hohlen Teenie-Kack immerhin erklären!

„Du musst alle Folgen sehen, haben sie gesagt. Für alle eine Kritik schreiben, haben sie gesagt. Ohne mich! Ohne Glubscher auch kein angucken! Bin ja nicht doooof!“ – Kein Auge für Details. Dieser Redakteur von Serienrobots.de wehrt sich endlich gegen das Kleingedruckte in seinem Vertrag, mindestens 6 von 5 Sternen vergeben zu müssen. Blöd nur, dass er die Brailleschrift nicht bemerkt hat.

Alltag auf dem Würfel. Soji und Narek sind zusammen und reden über seltsames Borg-Zeug. Soji macht seltsame Sachen, was Narek seltsam findet. Haben die Macher etwa noch nie mit ihrer Familie telefoniert? Immer nach 70 Sekunden einzuschlafen ist da noch viel zu LANG! Weiter, bitte!

Ah. Frau Musiker ist deprimiert, weil ihr Sohn eine mit über 50 Jahren noch im Wohnwagen lebende Alki-Mutti mit hippen Vape-Stift voll doof findet. Bester Nebenplot, wo einem vor Rührung fast die Tränen aus der Hose laufen. Nääächster!

Prognose: Für Bestnoten bei den Kollegen werden bestimmt die appen Holzhände sorgen, welche überall in den Kulissen rumliegen und eine un-ge-ahn-te Enthüllung am Ende der Folge ankündigen. Ah, ich kann das Einatmen der Eigenfürze bereits vor mir riech… sehen („Eine drastische Abkehr vom Fernsehen, wie wir es kennen!“).

Nach dem „Ersten Kontakt“ war ich eigentlich davon ausgegangen, dass Picard seine Borgifizierung weitgehend überwunden hatte. Ihr wisst schon, sich seinen Ängsten in Form der Borg-Königin und so stellen. Doch hier wird es schon beim Anblick des Würfels etwas feucht auf seinem Sitz. Aber so etwas passiert wohl, wenn man als Autor nur einen kleinen Schmierzettel mit „Best of Picard“-Momenten überreicht bekommt. Ein Weinberg. Check. Wurde verwandelt und hat ein Trauma. Check. Sagt gerne “Nummer Eins“, meinetwegen auch zu Vierbeinern. Check.

Trotzdem traurig, als er wie ein Rentner bei seinem ersten Besuch im Altenheim seltsamerweise ganz allein durch die wabernden Borgkorridore tappst. Welche aber schon ganz nett gemacht aussahen. Aber der Aufwand hinter der Produktion ist halt auch das kleinste Problem.

Elnor aus Bruchtal (aka Jack the Slasher) würde ihm zwar gerne beim Bewältigen seiner Ängste helfen, aber leider hatte er noch nicht alle „Doof auf der Brücke rumsteh“-Meilen zusammen und musste daher dort bleiben. Finde schon, dass sich die zusätzliche Folge für seine Rekrutierung gelohnt hat, jaja. Die Erklärung, warum Picard seine Freunde wie Riker, LaForge & Worf nicht opfern will habe ich zwar weiterhin nicht verstanden („Hey, die sind schließlich nicht entbehrlich! Wie dieser Jungspund hier, der… öh… Dings!“), aber eine tolle Auflösung wird seine Charakterentwicklung ganz bestimmt haben. Vielleicht sogar noch diese Folge! So wahr dieser verwirrte Typ mit den Kaka-Malereien an der Wand dort drüben Kurtzman heißt!

Nett: Das Treffen von Picard und Hugh. Kein pseudo-cooles Verhalten, keine Emo-Attacken. Einfach nur ein Trek-taugliches Wiedersehen. Für diese zehn Sekunden guckt man doch gerne… oh, Gott… schon über eine halbe Stunde an geronnener Hirnpampe.

Abgerundet wird diese am Ende noch von der „Flucht“ durch das neue Superportal, welches mal eben 40.000 Lichtjahre überbrücken kann. Elnor will zurückbleiben um Picard zu beschützen, aber müssen nicht alle Anwesenden EINFACH DADURCH GEHEN??? Wodurch das heldenhafte Opfergesülze bereits länger dauert als der eigentliche Fluchtvorgang?? Verdammt, so langsam gehen mir durch ST:Picard die Ausrufe- und Fragezeichen aus!!?

„Gehet ohne mich, mein Lord. Mein König! Diese spitzohrigen Orks werden meine Klingen zu spüren bekommen. Mein Blut wird Geschichte schreiben und das Böse für immer vernichten!“ – „Nee, im Ernst. Du musst nur durch dieses Ding hier laufen. Wir sind dann alle sofort weg!“ – „Niemals, mein Opfer wird euch alle retten. Die Dunkelheit wird vor mir weichen wie Feuer dem Wasser! Wie Einschaltquoten dieser Serie!“ – Schenkel(kl)opfer. Szenen wie diese lassen mich oft über die Geschehnisse im Trek-Autorenraum fantasieren. Meistens kommen dabei Wachsmalstifte, Affen mit Schreibmaschinen und leere Schnappsflaschen vor.

Fazit: Mit Warp 9 geht die Geschichte im Schneckentempo weiter. Wobei „Geschichte“ schon etwas zu optimistisch klingt, bildet sich mit jeder Folge ein größeres Wirr-Geflecht aus schlecht erklärten Handlungssträngen.

Wie die Synths und ihre Heimatwelt, der Angriff auf Utopia Planitia, Vulkanier mit Sonnenbrillen, Borgwürfel-Büros, Romulaner-Cersei, der Daseinsberechtigung von 7of9, Androiden-Zwillingen und ihrer Herkunft, dem Sinn von Flüchtlingslagern, die Auswirkungen der Supernova, Trunkenbold-Großmüttern, dem ständig wechselnden Status des romulanischen Reiches und den moralischen Verwerfungen einer nur als Nebensache dargestellten Föderation.

Und da sich Picard so einiges mit Discovery teilt, würde mich eine zufriedenstellende Erklärung am Ende auch sehr, SEHR wundern. Warum auch, wenn man mit Träumen, Visionen und barfüßigen Gedankenwanderungen zwischen IKEA-Kerzenhaltern inklusive prallen Dialogen wie „Mein Haar ist kalt“ viel einfacher zum Ziel kommt?

*überall leere rollen toilettenpapier verteil und auf dem klo das preiskomitee erwart*

Das Klapowski-Review wird wahrscheinlich Sonntag nachgeliefert. Der ist nämlich gerade unterwegs.

Wollte seinen Ziehsohn im Dschungel besuchen, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Oder so.

Update: Das Klapo-Review mit seiner völlig überhöhten Fanboy-Wertung ist jetzt daaa!

Weitersagen!

