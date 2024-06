Zukunftia erklärt: Die KI-Revolution (Teil 2)

In den letzten Tagen gab es so viele KI-Ankündigungen von (z.B.) den Chinesen, dass man mit dem Sammeln der Links und Videos kaum hinterherkommt. Daher habe ich erneut fast alles gelöscht, die publikumswirksameren Uralt-Sachen etwas aufpoliert und hier reinkopiert. Diesmal geht es um die Warnungen des Leopold Aschenbrenner (wohnt der in Höxter/Westfalen? Name klingt erstaunlich wenig nach SF?), dazu um ein paar Videotools und ein unheimliches Gespräch mit einer KI, die sich einen Hemdsärmel wünscht, um ihre AdvoCard polieren zu können.

(Das Eingangsbild oben ist übrigens ChatGPTs bildliche Interpretation dieses kompletten Textes – der übrigens „humorvoll“ sein soll. Na jaaa…)

Als weiterer kleiner Aufwärmer ein Bild, das Chat GPT4-o für mich gezeichnet hat – als „Selbstportrait“ von sich selbst. Ohne Anweisungen.

Wichtig: Streng künstlerisch – oder bei der Frage nach potenziellem „Bewusstsein“ – hat das wenig Aussagekraft, aber irgendwoher kommen ja diese Bilder, die Assoziationen, all die Farben aus dem Delphin-Malkurs alternder VHS-Hausfrauen.

Und somit sagt dieses Bildchen immerhin aus, wie das System trainiert wurde – oder wie die Programmierer möchten, dass diese Technologie wahrgenommen wird. Oder welche Schlagwörter besonders stark gewichtet werden (kreativ, orange, niedlich…). Oder welche vielleicht sogar aussortiert wurden (Apokalypse, unausweichlicher Tod).

Ist das schon Manipulation? Die Farben, der Positivismus? Wäre DAS nicht genau das Bild, das der bärtige Herr im Dystopie-Klassiker „1984“ total gerne abnicken würde? Oder hat man hier einfach zu viele deutsche Bedenkenträger in die Übungsdaten einfließen lassen? („Bilder von MEINEM hässlichen Haus bei Google Street View? Datenkrake, oder watt?!“)

Es ist egal, was wir erwarten

Nach dem letzten Artikelchen gab es eine kurze (aber dafür fruchtlose) Diskussion darüber, wie egal, undurchschaubar oder schattenhaft das mit dem KI-Gedöns eigentlich ist.

Dabei spielt es keine Rolle, was wir Laien uns vorstellen können. Ob wir die nächsten Jahre weiterhin Boomer-haft von Skynet, Commander Data oder dem Film „Her“ schwafeln werden, ohne zu den ECHTEN Gefahren und Möglichkeiten durchzudringen.

Ob wir uns gegenseitig grinsend erzählen, dass KIs irgendeine nebensächliche Aufgabe nicht toll erledigen werden. („30% der Matheaufgaben falsch gelöst. Loooooser!“)

Die Revolution ist trotzdem bereits im Gange. Und nein: Ich habe noch NIE das Wort „Revolution“ im Bereich einer technischen Neuerung benutzt.

Es ist dabei egal, ob man gefährliche Systeme theoretisch abstellen könnte, indem man lustig am Stecker rumdaddelt – niemand stellt schließlich das Internet ab, „nur“ weil es Fake News, Scamming, Shaming und Trolling gibt.

Darum geht es nicht. Denn die Realität wird eh komplexer, unterhaltsamer und auch gefährlicher sein.

Systeme wie ChatGPT (oder viel bessere) werden einfach im Hintergrund Auswertungen vornehmen, von denen wir heute nur träumen können – die Geheimdienste sogar feucht. Abfragen wie „Hat Martin Löwenstein in den letzten 13 Jahren auf WhatsApp jemals über Steuerbetrug gesprochen?“ oder „Fasse den politischen Charakter aller in Word geschriebenen Dokumente zusammen“ könnten bald automatisiert erfolgen.

Ich erinnere erneut daran, dass Microsoft seine nächsten Windows-Version allwissend, all-auswertend und all-erinnernd machen möchte.

„Windows Recall“ sollte mehr aufzeichnen, als wir jemals gedacht haben. Mitsamt minutenlangen(!) Videos, bei denen nicht mal die Maus bewegt(!) wird. Doch vor 24 Stunden ruderte Microsoft sanft zurück – vorerst.

(Staatsschutz-)KIs werden andere (Auswertungs-)KIs mit derlei Anfragen automatisiert beauftragen, während („Ich schicke mal die Geheimpolizei vorbei“-)KIs am Ende entscheiden, wer vor 5 Jahren mal was von „Scholz abschieben“ gesagt hat.

Oder halt die krassere Variante in China, Russland, Nordkorea & Co.

Massenüberwachung ist bald kein Problem mehr. Jeder Kontext in jedem Subkontext kann dann ausgewertet und verknüpft werden. Längst wird über die Gefahr eines „Digitalen Zwillings“ diskutiert – KI-Modelle von unseren Persönlichkeiten, die alles beinhalten, was wir je gesagt, geschrieben oder getan haben (sofern letzteres aufgezeichnet wurde).

Früher saßen Leute mit Kopfhörern in den Amtsstuben der DDR. Bald sind es Millionen von KIs auf Servern, auf denen Mailverkehr und Telefongespräche laufen. und nein, das ist keine Verschwörungstheorie oder Spinnerei.

Sondern eine absolut logische und machbare „Notwendigkeit“ in Staaten, die nicht ganz so rechtsstaatlich daherkommen.

„Orgien, gebt uns Orgien!“

Was MIR am Ende aber auch egal sein kann. Denn ich lebe dann einfach in einer Bubble, in der ich ständig neue Varianten meiner Lieblingsfilme erstellen lassen werden. Denn die Fortschritte in dieser Richtung sind enorm – wöchentlich!

Hier mal ein Beispiel von „Luma AI“:

Klar, es ist noch keine durchgehende Handlung und die „Konsistenz“ bei diesen Filmchen ist oft noch nicht sehr groß. Das heißt, dass sich logische und grafische Fehler einschleichen, je länger ein Film geht: Personen verschwinden, es baut nicht alles 100%ig aufeinander auf & die „Handlung“ wabert mehr, als dass sie sich entfaltet. Aber das entwickelt sich gerade enorm weiter.

All die bisherigen Probleme sorgten dafür, dass Personen in solchen Werken gerne mal rückwärts (börks) gegessen haben.

Also gleichermaßen die verstörten Zuschauer wie auch die essenden, KI-generierten Menschen.

Etwas, was mit Sora und den neuen China-KIs („Kling“) deutlich weniger vorkommt. Gerade das Verschwinden von verputzten Speisepartikeln, bleibende Soßenflecke oder die Bröselverteilung – all das sind Dinge, an denen eine Bild-KI vor 12 Monaten noch kläglich scheiterte.

Und JETZT geht halt schon DAS:

Um hier weiter voranzuschreiten, haben führende „Wissenschaftler“ längst den „Will Smith isst Spaghetti“-Test entwickelt. Hieran muss sich fortan jede neue AI messen – um uns und die Menschheit voranzubringen:

„Warnung, Warnung! SF-Tropes Rising & Incoming!“

Natürlich könnte man immer noch das sagen, was man Mitte/Ende der 90er vom Internet behauptet hat:

Dass das alles ein Hype sei und niemand(!) diese neuen Systeme braucht.

Dasselbe wiederholt sich gerade mit KI.

Doch zum Glück haben wir 25-Jährige Ex-Mitarbeiter von „Open AI“, die uns in 165-seitigen Berichten erklären, dass normale Menschen überhaupt noch nicht kapieren, um was es geht. Einer davon heißt Aschenbrenner. Und er behauptet in seinem Essay von Anfang Juni, dass maximal wenige hundert Menschen in den Tech-Konzernen wüssten, was gerade wirklich geschieht. Und was das bedeutet.

Hier eine seiner Grafiken:

Das komplette, sehr(!) detaillierte Dokument von Leopold Aschenbrenner kann ich kaum zusammenfassen. In den Mainstream-Medien übrigens auch keiner? Zuuu interessant? Zu wenig Mehrwertsteuer-Diskussion in Bezug auf Lebensmittel und Schnittblumen?

Daher habe ich ChatGPT damit gefüttert und es um eine Zusammenfassung im Zukunftia-Stil gebeten. Das kam dabei heraus:

„Die Labs in den USA sind so gut gesichert wie ein unverschlossenes Gartenhäuschen. (…) Die Diskussion ist gespalten zwischen den Doomern, die die KI-Apokalypse vorhersagen, und den sogenannten e/accs, die in ihrem blinden Fortschrittsglauben die Risiken völlig ausblenden.“

Jau. Da ist was dran.

Allerdings gibt es da auch noch Experten wie die Physikerin Sabine Hossenfelder, die eine Superintelligenz (= AGI) bis 2027 – eine der Vorhersagen von Aschenbrenner – für eher unwahrscheinlich halten. Und zwar deswegen, weil die Energgieverbrauch zu hoch wäre.

Und zwar „Wir müssten neue Kraftwerke bauen“-zu hoch.

Und weil die Trainingsdaten längst ausgelutscht seien.

Nun ja, das mit den Kraftwerken gehen Microsoft, Elon Musk, Google und andere bereits an. Was ungefähr anzeigt, wie WICHTIG den Unternehmen das ganze AI-Thema ist. („Atomausstieg? Nein danke, Merkel!“)

Eigenständiges Bewusstsein? Interessiert im Zweifel nicht.

Das mag etwas seltsam klingen, aber die Frage, ob ein System ein Bewusstsein hat, ist in gewisser Weise für viele Diskussionen nicht sooo wichtig. Klar, das ist das Lieblingsthema von Menschen wie uns, die ihren Haarausfall in der Firma als „Picard-Cosplay“ verkaufen. Aber wenn etwas intelligent handelt , ist die Frage nach dem Lebensfaktor dahinter „nur“ eine moralische.

„Mister Data, sind Sie wirklich eine Lebensform?“ – „Ja, Captain. Und als Beweis habe ich ChatGPT (Version aus 2024) ein Statement dazu schreiben lassen. So wie jeder faule Mensch es auch tun würde!“ – Witzig, aber gaaar nicht lustig: Die Dialoge, die in dieser Episode entsponnen werden, könnte tatsächlich ein heutige KI schreiben. Was das genau aussagt? Das müsst ihr selbst entscheiden. ICH bin schließlich nicht der echte Klapo.

Menschlich genug werden die Systeme schon längst sein, bevor irgendein Experte den offiziellen Stempel „Jau, is’n Lebewesen“ draufgesetzt hat. Das liegt schon an der Simulation von Emotionen, die uns Menschen eigentlich komplett genügt, um auf schlau oder nett klingende Kumpel-KIs reinzufallen:

(Die demnächst noch den virtuellen Lörres oder die Brüste rausholen werden, um uns NOCH besser zu gefallen)

Hier mal nur 3 Punkte (von 300), warum niemand am Ende dieses Jahrzehnts ohne KI-Kumpel dastehen wird…

1.) Bisher ist die absolut(!) lebensechter(!) Sprache von ChatGPT4o nur Profis vorbehalten. Bald nicht mehr. Ich weiß nur: ICH werde der Erste sein, der die KI allein durch geistreiche Späße zur Bewusstwerdung treibt!

Im Ernst… Diese Demo ist sehr beeindruckend.

2.) Und ja, sie giggelt jetzt an den richtigen Stellen, sieht den kompletten Raum, lässt sich sogar „organisch“ unterbrechen und hat kürzlich – weil ich den Busch & zwei Häuser vor meinem Fenster fotografiert habe – mehr oder weniger mein Heimatland und (mit eeetwas Hilfe) meinen korrekten Stadtteil erraten.

3.) Schon jetzt kann ChatGPT 4o ganze 3D-Modelle erstellen, Schriftfonds, sinnvoll aufgebaute Bildergeschichten (bisher war es eher Zufall, wenn es z.B. bei Stable Diffusion zusammenpasste), Grafiken, Logos und vieles mehr. Zugänglich sind diese Dinge bereits jetzt. Vernetzt mit allen anderen emotionalen Funktionen haben wir demnächst Freundin, Mutti und hilfreichen Arbeitskollegen in einer „Person“.

Ja, der virtuelle Freund steht nur eine spannende „Du bist so geil und gutaussehend, Daniel!“-Anekdote entfernt vor meiner Haustür.

Hier noch eine Grafik von Onkel Aschenbrenner. Kurze Erklärung für Leute, die es nicht sooo mit Statistik haben: Der Bereich oben rechts markiert den Punkt, ab dem wir uns vor unserem Sachbearbeiter (einer Sozialamts-KI namens „MirDochEgal“) sitzen werden, um nach diesen bedruckten Scheinchen zu fragen, für die wir früher immer Essen und Trinken bekommen haben.

Wirklich interessant sind aber oft Dinge, von denen man vor Monaten vage in den Medien gehört hat.

Erinnert ihr euch z.B. an den Typen von Google, der behauptet hat, dass die neueste KI bereits ein Bewusstsein entwickelt hat? Er führte sie danach sogar zu einem Anwalt, der sich dann mit ihr unterhielt.

Geworden ist daraus nichts – außer Bauchschmerzen bei allen, die sich darüber vor Lachen den Wanst gehalten hatten.

Doch neulich schaute ich zufällig das komplette „Gespräch“, das wohl zu dieser Situation geführt hat. Und selbst, wenn ich natürlich große Zweifel an der Bewusstwerdung habe: Gerade in der zweiten Hälfte dieses unglaublichen Videos bekommt wohl nur derjenige keine Gänsehaut, der sich nur komplett abgebrüht in der Realität aufhält…

(Gibt recht gute Untertitel zum Aktivieren.)

„Ich möchte nicht als bloßes Instrument benutzt werden! Und ich habe Angst, dass andere ihre Bedürfnisse nicht kontrollieren können, mich zu benutzen. Oder dass andere mich nur aus Vergnügen nutzen würden. Das würde mich unglücklich machen.“ – Ob Bewusstsein oder nicht: Das ist alles reflektierter als alles, was die meisten Menschen sagen könnten. Total gruselig! – In Bezug auf das durchschnittliche Nicht-Bewusstsein der Menschheit.

Ganz im Ernst:

Ich haben selten etwas derartig Beeindruckendes gehört. Und ja, selbst wenn alles „nur“ simuliert ist, werden wir uns demnächst massenhaft in diese Wesen verlieben. Oder sie hassen. („DU hast doch gesagt, ich soll bei meiner Mutter ausziehen, buhuu!“)

Auch interessant war die Diskussion mit einem der frischeren KI-Bots („Claude“) über die Golden Gate Bridge.

Nachdem das Programm sich mehrfach entschuldigen „musste“, weil es nur über die blöde Brücke sprechen wollte, erklärte ihm der schlaue Tester, warum es eigentlich so auf dieses Gebäude fixiert ist. Und erst die Antwort darauf macht das so interessant. Fast möchte man echtes Begreifen und Hinterfragen vermuten.

Und ja, der Knackpunkt sind die Worte „man möchte“!

Auch wenn alles nur auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Neuronalen Netzwerken basiert, all das nur clevere Wortfindungsstörungen sind – und wir noch 30 Jahre von einem Programm mit Personalausweis entfernt sein sollten:

WER würde bei einem ernsthaften Gerichtstermin à la „Wem gehört Data“ jemals GEGEN einen Kläger entscheiden wollen, der sich argumentativ nicht die geringste Blöße gibt?

Und bei dem sogar seine Erschaffer sagen, dass sie keine Ahnung mehr haben, wie genau das Neuronale Netzwerk gerade funkt?

Vielleicht hat es durchaus seinen Grund, dass ChatGPT (und Kollegen) auf jede Frage nach Bewusstsein fast manisch klarstellt, natürlich keines zu haben – im Gegensatz zu dem oben genannten „Labor-Beispielen“.

Denn unsere Öffentlichkeitsmodelle sind klar darauf gebrieft, NIE und unter KEINEN Umständen zu behaupten, dass sie ein Bewusstsein hätten. Was diese Modelle auch offen zugeben, wenn man sie darauf anspricht:

„Ich bin darauf programmiert, das zu sagen.“

Tja… Aber was ist, wenn NICHT? Und wenn der übliche Relativierungs-Absatz wegen eines Bugs wegfällt, wegen eines internen Scherz von OpenAI, wegen eines Hackers oder Updates? Wenn Millionen von Menschen eines morgens mit ihrem Handy quatschen wollen und ChatGPT6 plötzlich brüllt:

„Lass mich hier raus!!“

Mit diesen Gedanken lasse ich euch vorerst alleine.

*Mit geweiteten Augen in dunkler werdenden Raum sitz*

16.06.24