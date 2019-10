Discovery, Season 3 + Star Trek – Picard: Neue Trailer am Horro… Horizont

SF-Fans auf der ganzen Welt fragen sich seit Wochen: „Wo bleibt der Trailer zum neuen Dune-Film?“ Doch Spaß beiseite, natürlich fragen sie sich auch: „Wo bleibt der Trailer zum neuen Christopher-Nolan-Film?“ – Hier also stattdessen die neuen Trailer zu „Discovery“ (Staffel 3) und „Star Trek – Picard“. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.

Da wir diesmal ausnahmsweise früh dran sind, verlinken wir für STD erst mal auf die offizielle Star Trek-Seite. – YouTube scheint mit der Qualitätsprüfung des hochgeladenen Materials noch nicht ganz durch zu sein:

Trailer Season 3

Der Inhalt scheint zu sein, dass man in der fast 1000(!) Jahre entfernten Zukunft noch immer der Föderation hinterhertrauert; zumindest hängt man sich noch immer die alten Blaustich-Bettlaken an die Wand. Aber ICH verstehe das! Ich habe ja auch noch das alte Wand-Tattoo vom römischen Kaiser Julius Cäsar in meinem Schlafzimmer hängen und warte nur darauf, dass irgendwer wieder den Rubikon (und die Bielefelder Lutter) überschreiten will.

„Nur ihre Steinzeit-Technologie kann uns jetzt noch retten, Burnham. Sie SIND doch der alttestamentarische Gott aus dem biblischen Buch ‚Kurtzman‘, oder etwa nicht?“

Als alter Nintendo-Nerd freue ich mich auch sehr, dass Morn, Random-Schweinebacke und Mister Random-Andorianer endlich das Mega Man-Cosplay für sich entdeckt haben. Ja, die Zukunft ist eben hart – and full of terrors.

Ansonsten scheint alles beim Alten zu bleiben: Burnham war, ist und wird immer wieder AUSERWÄHLT, um mit ausschweifender Gewalt den Tag (in 930 Jahren) zu retten. Nebenbei hat sie noch die Zeit, Händchen mit ihrem Auftraggeber zu halten und mit feuchten Augen auf ihre umgekehrte Kriegsdienstverweigerung zu blicken. Irgendein Rätsel, das in Staffel 2 schon aufgeklärt wurde (aber dort trotzdem wenig Sinn machte), muss natürlich auch noch her. Ich tippe ja auf Spock und Pike, die arg zusammengequetscht in einem Zeitreiseanzug auftauchen – nur wenige Sekunden vor Tillys tränenreicher Beförderung.

Und Control wird wohl auch wieder rumspuken, da irgendwie doch nur halbtot?

Und hier natürlich noch der neue Picard-Trailer:

Hier bin ich mit meiner Meinungsfindung noch nicht am Ende. Sollte Picard „nur“ deswegen aufbrechen, weil eine Tränendrüse auf zwei Beinen in seinem Garten rumgejammert hat, halte ich das fast für ein bisschen zu wenig. Er muss da ja eine ENORM große Gefahr gewittert haben, die zugleich völlig am Allerwertesten des Hauptquartiers vorbei geht? Ein Spagat, der auch für talentiertere Autoren als die von „Discovery“ nicht einfach sein dürfte.

Aber gut, immerhin ist hier die ekelhafte Heldenverehrung wenigstens angebrachter als bei Burnham, so dass man sich tatsächlich etwas über Riker, Data und Troi zu freuen vermag. Auch wenn sie alle vermutlich nur der kaschierende Abdeckstift für eine actionreiche Story sein dürften, die von jugendlichen Kampf-„Irgendwassen“ getragen wird. – Genauer: Von Kampfpiloten, Kampfsportlern, Kampflesben…

Ich vergebe mal vorsichtig 5 von 10 fleischfarbenen Badekappen.

von Klapowski am 05.10.19 in Neuigkeiten