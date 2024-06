„DISCO IS DEAD (AGAIN)“ – Unser Begleit-Album zur fünften Staffel Discovery

Die fünfte und letzte Staffel von Star Trek Discovery forderte viele Opfer. Den guten Geschmack. Eine Menge Geduld. Aber vor allem unser aller Verstand. So blieb zum Beispiel für mich, den Spark, nur die Flucht in den musikalischen Wahnsinn. Das daraus entstandene Ergebnis nach dem Serienfinale: „DISCO IS DEAD (AGAIN)“, eine Sammlung experimenteller Songs, welche vor allem auf den zeitgleich verfassten Kommentaren einiger unserer Besucher basieren. Also Qualitäts-Texte vom Spark UND Melodien von den K.I. Borg? In was für einer Zeit wir nur leben!

Alle produzierten Lieder waren BIS JETZT wild über unsere Seite verteilt und nur schwer zu finden. Grund genug, diese zu bündeln und mit einem knackigen Cover zu versehen. Inklusive Lyrik und einer kurzen Erklärung zum Kontext. Was für ein Luxus!

Also, viel Spaß… äh… in den Ohren!

(Cover-Vorderseite, Copyright Zukunftia Records)

INTRO: „Raumschiff Discovery“

Die Antwort auf eine (verständlicherweise) nie gestellte Frage: Was passiert, wenn man Star Trek Discovery mit dem Intro der japanischen, aber altbacken eingedeutschten, Klassik-Serie „SRI“ vermischt? Kurz gesagt, schlechter als Original-Discovery isses‘ auch nich‘.

Dein doofer Browser kann die MP3 nicht abspielen. Doooof!

Etwas Kontext hier.

1. „MOPPEL MERIDA“

Hiermit fing alles an. Zeitgleich zur ersten Folge (wir waren noch so jung, naiv und erwarteten eine halbwegs interessante Story!) erschien der erste Sprung in die Welt musikalischer Kult-Hits! Bigger than Jesus? Hey, wir wollen mal nicht UNTERTREIBEN!!!

Dein doofer Browser kann die MP3 nicht abspielen. Doooof!

Jetzt geht es endlich wieder los,

(Sie sind wieder da!)

Discovery kehrt zurück

mit einer neuen Schnitzeljagd zur Rettung der Galaxis.

Und wo ein Schnitzel ist,

da ist auch unsere Moppel Merida.

Mit ihren dicken Beinen

und der Macht der Mathematik

stampft sie wieder auf das Schiff.

(Die arme Crew!)

Captain Brennschinken,

sie löst jedes Problem.

(Gottesgleich!)

Sie findet das Artefakt der Romulaner

bereits im Schlaf.

Sie rennt von A nach B für die rote Direktive.

(Rot, Gelb, Schwarz, sammel sie alle!)

Die Direktive vom Direktor

in seiner weissen Kammer der Geheimnisse.

(Frisch gestrichen!)

Bösewichter und blasse Androiden,

sie versperren ihr den Weg.

Den Weg zum Planeten der Promellianer

Riesige Steinköpfe, explodierende Drohnen.

(Unter der Säule ist der Schatz!)

All dies gehört zum Alltag,

zum Alltag der Crew der Discovery.

(Die Alleskönner der Galaxis!)

Ihr seht, der Schwachsinn, er ist wieder da

(Endlich wieder da!)

und Klapowski wetzt bereits die Messer,

(Aber unser Verstand wird stumpf.)

für sein Review auf Zukunftia.

(Zukunftiaaaa!)

Artikel dazu hier.

von Sparkiller am 08.06.24 in Intern