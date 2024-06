Zukunftia erklärt: Die KI-Revolution (Teil 1)

Na toll, eigentlich wollte ich noch ein paar Tage an meiner KI-Special arbeiten. Videos einfügen, Daten recherchieren, bereits Recherchiertes wieder streichen. Aber inzwischen werden jeden Tag(!) derartig viele bahnbrechende Entwicklungen angekündigt (natürlich nur auf Youtube, in der Presse wird lieber nebulös gemunkelt), dass ich zumindest den ersten Teil rausblasen sollte. Denn erst neulich kündigte Nvidia – aka „Aktienwert-ermöglicht-Frühinvestoren-den-Vorruhestand“-Firma – unter anderem „Digital Humans“ an. Und nebenbei sorgen die neuen „Blackwell“-Chips dafür, dass KI-Anwendungen auf klassischen Servern bis zu 18x so schnell laufen. Aber: WARUM all das eigentlich? Nun, Zukunftia weiß es.

Da schwirrt einem langsam echt die Birne – und der Pöter der Industrie sowieso. Weil der seit Monaten nämlich nur noch Neuentwicklungen raussch m eißt.

Nach gut 25 Stunden an konsumierten Interviews, Experteneinschätzungen und Weltuntergangspropheten (immer gut, um anhand von denen erneut die Experteneinschätzungen abzuklopfen) fühle ich mich mental und hosenscheißtechnisch zumindest grob in der Lage, die nächsten Jahre vorherzusagen.

Oder zumindest das, was vor einem halben Jahr schon krass war – aber irgendwie nicht bis zu meinem Großhirn vorgedrungen ist. („Aaaach, Computer werden halt immer schneller…“)

Kein Witz: Diesmal ist’s wirklich eine Revolution, Mutti!

Auch wenn ich bereits länger (auf niedrigem Niveau) mit Stable Diffusion, ChatGPT und lokalen Windows-KIs rumteste, wird mir erst jetzt klar, was eigentlich abgeht.

Und wieso Exponentialwachstum und Selbstlernfähigkeiten alles umwerfen werden, was irgendwie mit Informationen zu tun hat.

Ja, in den nächsten Monaten wird es Firmenchefs, Politikern und Journalisten erst auffallen, WAS die KI-Revolution eigentlich bedeutet. Und wie sehr sich die heutigen Möglichkeiten allein dadurch potenzieren lassen, indem man alle Ebenen einfach miteinander verknüpft. Und dann anwendet. Von Anfang bis Ende.

So kennen wir KI-Systeme bisher von Zukunftia: Lustige Wegschmeißer-Bilder à la „Sisko isst eine Melone“. Aber allein HIER ist so viel Spezialwissen enthalten (Anatomie, Wahrscheinlichkeiten, Wissen um Lichtbrechung, Ästhetikregeln und Millionen gescannte Kunstwerke), dass es fast ein Wunder ist, dass wir dies zu unseren Lebzeiten erleben. Auf einer ollen Grafikkarte, die fies hustet, wenn sie einen Shooter startet…

Nein, wir reden hier nicht von schwer erkennbaren Fake-Bildchen, einer Spielerei am Handy oder etwas Produktionssteigerung in irgendeiner Industrie, in der immer nur der Nachbar arbeitet – man selber aber nicht.

(„Wir gießen den Stahl jetzt 12% schneller, wegen der neuen Computaaas. Darf ich jetzt 5 Stunden den Laubbläser anmachen?“)

Das hier wird in Monaten/Jahren auf dem Niveau eines TNG-Brückencomputers sein, auf dem Level eines Holodecks (nur ohne die Kraftfelder & unsichtbaren Laufbänder) oder eines Holodocs.

Um mal konkret zu werden, werfe ich ein Wort ein, das neben „Robotern“ und „KI“ noch nicht bekannt sein dürfte:

„Agenten“

Eigentlich sind das nur AI-Klumpen, die für dich zum (digitalen) Bürgeramt gehen, deine Arzttermine (digital) vorbereiten, deinen Handyvertrag (digital) verlängern – und dabei mit den Agenten von Vodafone „diskutieren“.

Falls man dann überhaupt noch so was Popeliges wie Handyverträge HAT.

Ich habe ja auch keinen „Wasser aus der Leitung trinken“-Vertrag, über den ich jährlich drübergucke?

„Agenten“ sind das, was man jetzt „Apps“ nennen könnte. Nur halt mit mehr Möglichkeiten, weniger Datenschutz und mehr „Seele verkaufen“ in Richtung der anbietenden Softwarekonzerne. Sie werden gemein sein wie kläffende Schoßhündchen. Sie wollen dein Auto tanken, die Bonuspunkte dafür sofort in Bitcoins investieren und diese dann deinem Bruder überweisen, weil du dem seit Jahren immer Geld leihst.

Sie werden uns ganze Knöpfe an die Backe schwafeln, wenn wir es wollen. Und auch dann, wenn nicht.

Sie spendieren uns Beziehungstipps, ein tröstendes Hologramm auf der Brillen-Innenseite, dazu eine Mikromimik-Analyse, warum die nette Arbeitskollegin vorhin für 3 Millisekunden so nett gegrinst hat. (Liebe? Oder hat es IHR Agent ihr empfohlen?!)

Diese Dame lässt sich von einem öffentlichen KI-Agenten durch ein öffentliches Gebäude führen. Zumindest stellt MEINE KI sich das so vor. Und die muss es ja wissen?

Klar, am Anfang wird man das noch bescheuert finden. Aber spätestens, wenn auf dem Smartphone das Helferlein fragt: „Hey, 97% deiner Freunde fand diese Transaktion gut!“, wird man schwach werden. Zumal die Systeme der Zukunft eh viel besser die ganzen Apps verknüpfen werden.

Statt mich bei Picnic, Lieferando und Flaschenpost durchzuklicken, sage ich der blöden App einfach: „Will drei Kisten Bier und 2 Pizzen“ – und ich bekomme dann zwei Blumensträuße und 5 Nasenpflaster geliefert.

Kleiner Scherz… Weil’s zumindest am Anfang noch nicht perfekt läuft.

Was dann dafür sorgt, dass WIR Alten das NIE wieder nutzen werden – siehe meine Eltern, die heute noch von „Betrügern im Internet“ schwafeln, wenn ich bei Amazon bestelle. Während die junge Generation all das dankend annimmt.

Warum auch nicht? Immerhin haben all die Helferlein dann bereits ihre Jobs vernichtet. Da wird man ja wenigstens etwas Spaß haben dürfen…

Klar, auch das Gegenteil wird munter verbreitet („Alle arbeiten MEHR in MEHR Jobs, weil mit KI … noch MEHR hinten rauskommt?“). Aber man überlege sich selber mal, wie lange ein Grafiker für ein kleines Indie-Spiel früher (= vor 2 Jahren) diese Grafik hier bauen müsste:

Klar, eine Grafik ist noch kein Spiel oder eine fertige Werbekampagne. Aber wenn DAS hier die Buchhaltung für das Jahr 2023 wäre und IHR der angestellte Buchhalter, versteht ihr, worauf ich hinauswill.

Was das Bewahren von Jobs angeht, gehen viele Personen von kleinen Inselchen aus, die immer bleiben werden:

– „Ein Mensch wird stets mit Menschen reden wollen!“ (Im Ernst: Echt jetzt?!)

– „MEIN toller Job bedeutet, dass ich mit vielen Menschen verhandeln muss. MICH braucht man.“ (Aber auch nur, solange auf der andere Seite noch Wesen mit Gließmaßen sitzen)

– „Apotheker wird man immer brauchen!“ (Nein, wir brauchen eine Art DHL-Packstation, wo der Kasten mit den Pillen aufgeht und uns „Gute Besserung“ wünscht)

Klar, erst wird das natürlich alles undenkbar sein. So wie die Aussage von 2022, dass man immer tolle Designer brauchen wird (2022: „Nutzt diese Tools nicht, Leute!“ / 1 Monat später: „Guck mal, ein Affe auf einem Einrad!“).

Aber irgendwann wird man z.B. eine simple, einfache Rechtsberatung bei einem KI-Anwalt zulassen. Weil: Die aaaarmen Armen können sich ja keinen echten leisten.

Und außerdem rettet man ja Leben, wenn die Kamera daheim das Hautkrebs-Screening einmal im Monat durchführt?

So wird es anfangen. Und weitergehen. Der Computer aus Star Trek wird uns in 5 Jahren bereits wie ein blöder Witz vorkommen. Schon deswegen, weil seine Betonung nicht mal halb so gut ist wie besten KI-Sprachgeneratoren. Also HEUTE schon.

Aber bisher waren wir argumentativ fast nur im Spaß-Segment unterwegs.

Über die echten Gähn-Jobs mit Tabellen und Daten haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber das machen ja bereits andere ständig:

„Und wenn ich statt der Qualle eine Quelle sehen möchte, muss ich nur liebevoll meinen Fortschrittsglauben massieren.“ – Videobearbeitung seicht gemacht: Vor wenigen Tagen stellte Microsoft Ideen vor, wie man Videoschnitt vereinfachen könnte (hier: „DaVinci Revolve Studio“). Die Grundidee: Wir machen einfach NIX mehr und sagen: „4 Sekunden computergeneriertes Meerestier bitte!“ – Endlich als Videoexperte wieder jahrelang ausschlafen?

Statt menschliche Experten in Outlook, Word, Excel, Grafikprogramm, SAP und Konsorten wäre im Büro dann nur noch EIN Oberprogramm nötig: Nämlich eines, das den menschlichen Eingabesklaven ersetzt. Wobei man die meisten Unterprogramme auch einfach weglassen kann.

Denn niemand braucht mehr Outlook, wenn die KI die Mails als Text (von mir aus mit Bildchen) direkt auf dem Server liest. Die KI kann schließlich selber den Kunden betreuen!

Und sooo kompliziert ist es auch nicht, Büromaterial zu verbuchen oder Zertifikate vom Zulieferer anzufordern. Sobald Windows seinen KI-Agenten überall installiert und dieser Zugriff auf ALLE Daten bekommt – und genau das ist konkret geplant! – braucht der mich eigentlich nur zwei Wochen beobachten, bis ich ersetzbar bin. Kann natürlich sein, dass ich ab und zu drüberlinsen muss („Was? 50 Tonnen Handtuchpapier bestellen? Dabei sind doch 95% aller Kollegen im Home Office.“), aber welche Firma bezahlt DAFÜR schon 4000-6000€ Gehalt im Monat?

Windows mit all seinen Druckertreibern, Taschenrechnern und Anzeigeoptionen wäre dann nur noch eine unsichtbare Plattform im Hintergrund. Oder im Vordergrund. Je nachdem, ob noch einer davor sitzt. Oder wie oft.

Das war nur ein kleiner Einstieg in den Berufsleben-Ausstieg. Das nächste Mal geht es um KI-Systeme, die exponentiell besser als die heutigen sind. Und nur wenige Monate entfernt.

Also ICH find’s spannend.

ChatGPT 4-o? Bitte moderiere du das hier ab. Im Zukunftia.de-Stil!

„Gerne! Also, verpassen Sie nicht den zweiten Teil – schließlich haben Sie auch den ersten irgendwie überlebt!

Bis bald und denken Sie daran: Die Zukunft ist nur einen Algorithmus entfernt!“

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 05.06.24 in All-Gemeines