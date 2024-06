„Star Trek – Discovery“ – Review zu 5.10 (FINALE) – „Life Itself“

Sehr geehrte Frau Burnham, wir bedanken uns herzlich für Ihre treue Teilnahme an unserer Schnitzeljagd. Leider müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass der Hauptpreis – nach Absprache mit unseren Juristen – Ihnen NICHT zugestellt werden darf. Es bestehen rechtliche Bedenken seitens unserer Geschäftsleitung in Bezug auf „Vernichtung des Universums“ (um nur ein Beispiel zu nennen). Wir bedauern, dass Sie und Ihre Freunde bei unserem Marketing-Event in Lebensgefahr geraten sind und verbleiben mit freundlichen Grüßen; Ihre GAGA Corp. – P.S.: Bitte entsorgen Sie den Hauptpreis selber. Wir stecken zwar in der Schachtel drin, würden uns aber kurz die Augen zuhalten.

Inhalt:

Michael und Moll finden sich in einer grellen CGI-Schleuse wieder, die zum Artefakt führt.

(Spoiler: Der Weg WAR bereits das ZIEL. Hashtag Keine_Armlänge_Abstand)

Ebenso springen manchmal ein paar Breen aus aus ihrer mentalen „Huibuh!“-Haltung. Das irritiert Michael und Moll so sehr, dass sie sich minutenlang die Fresse frottieren.

Am Ende latscht ein Mitglied der Progenitor-Rasse aus’m Blumenbeet – und betet etwas runter von wegen „Vertrauen“ und „Das wird schon“.

Tote lebendig machen geht nicht, Michael ermutigen dafür aber umso mehr.

Alle gehen dann nach Hause, heiraten und haben vieeele Lebensjahrzehnte, die wir (gefühlt) in Real-Time miterleben dürfen.

Besprechung:

– Mal was Positives zu Beginn! Manchmal wollte ich tatsächlich den Bildaufbau festhalten – da er recht gelungen war! Dann stand ich buchstäblich mit Nägeln und einem Hammer vor’m Fernseher („Festnageln! Machen Sie’s so!!“), weil manche Elemente – z.B. Regen, Sturm, Effekte – Stimmung aufkommen ließen.

– Blöd nur, dass all diese Ansätze nach 5 Sekunden wieder verpufften. Denn auch im Finale unterbricht man sich selbst ständig mit neuen „Ideen“. Alles wirkt, als würden sich die Autoren überschlagen, noch schnell ALLE visuellen Elemente vom Kritzelboard einzubauen.

Wie beim … Porno? („Was wäre, wenn Michael es kopfüber und in einem Hurrikan macht?“ – „Du meinst… zurück zu einer Luke springen? Jaaa, das macht mich GEIL!“)

– Sollen wir noch mal kurz rekapitulieren, WAS wir hier eigentlich gefunden haben? Nämlich ein High-Tech-Gerät in einer Minidimension, das man nur finden kann, wenn man kilometerweit NICHT über schwebende Plattformen latscht? Sondern einfach zur Hauptzentrale geht, die irgendwie ein Blumenbeet ist.

Mystik hin oder her, aber so richtig eingeleuchtet hat mir dieses konkrete Bild nicht. Hätte auch ein Spargelhof sein können?

Hier diktiert nicht die Funktion das Design, sondern der Autoren-Klemmfurz das Design. Kleiner Unterschied, große Wirkung!

„Sollen wir ins helle Licht gehen?“ – „Sehr gerne, meine Freundin. Ich wollte angesichts dieser 5. Staffel eh schon lange TOT sein.“ – Lafer, Lichter, Lecker: Gut, dass das Ziel am Ende NICHT dort ist, wo die Funzel am hellsten lockt. Aber auch das ist leider nicht mehr überraschend in dieser Serie. („Ach, wir müssen nur an LIEBE denken, dann kommt der Supermarkt-Einkauf automatisch zu uns?“)

Besonders egal war diesmal der „Kampf“ zwischen Discovery und diversen Breen-Schiffen. Da gab es die üblichen „Heureka!“-Momente bei Stamets („Was ist, wenn wir alle Warpblasen BLAU machen?“ – „Genial! Lassen Sie’s so!“), zeitschindendes Tilly-Geschwafel und die üblichen Krisengespräche im Hauptquartier („Saru, machen Sie doch mal Diplomatie und so. Ja, nur Sie haben diesen komischen Schlitz im Gesicht, aus dem Worte kommen.“).

Nebenbei dreht sich die Kamera kreisförmig um Schiffe, Partikeleffekte und Schwarze Löcher. Was uns verdeutlicht, dass die verschossenen Strahlen total stark und mächtig sind! Wie in einer Kloschüssel aus Zucker, in die man reinstrullt. Nur grafisch nicht so übersichtlich.

Natürlich dauern all diese aufgeführten Dinge eine Ewigkeit. Was MIR die Chance gibt, diese Episode in Spielfilmlänge trotzdem rasch abzuhandeln. Genial! Es ist eben nicht alles schlecht bei Kurtzman.

Und um es klar zu sagen: Natürlich wird NICHT spekuliert, wohin/wann die Magie-Technik damals flog, wie die Föderation es GENAU gefunden & wieder verpackt hat.

Oder was politisch eigentlich abging, als man NUR zukünftigen Rätselfreunden zutraute, mit all dem Zeugs umgehen zu können.

“Puh, ziemlich tödlich, wie du da auf der Blume ausgerutscht bist, Herbert. Lass das Zeugs einpacken und 800 Jahre lang verstecken?“

Das mit der Blume ist nicht mal übertrieben. Hier das Grab des Getöteten… Spätestens hier wäre ich extrem nervös, welche Fallen lauern könnten?!

Und würde mich trotzdem beömmeln, weil dieses „Grabmal“ wie ein Elefanten-Kackhaufen in alten Cartoons aussieht.

„Wow, dieses ikonische Bild von der Discovery! Das wird Geschichte schreiben! Schnell, unsichtbare Tinte her!“ – Abgeschnitten, so wie ich von Geist und Körper: Die Discovery fliegt hier in zwei Hälften gegen den optischen Unschärfeeffekt an. Komisch. Dabei sind es zusammen mit den abtrennbaren Warpgondeln doch normalerweise vier … ähm… Hälften?

Noch fixer geht es, wenn ich den Rest der Episode schnell 1-zu-1 nacherzähle:

Michael: „Es ist damals so-und-so gewesen! Ich weiß alles darüber, weil ich nämlich in einer künstlichen Umgebung stehe, die NICHTS aussagt!“

Moll: „Toll, aber jetzt will ICH auch mal was raten: Wir müssen aus den Symbolen eine Triangel formen. Neun brauchen wir. Denn Triangeln sind das Symbol der Unsterblichkeit im Schulchor!“

Michael: „Ja, aber die Wissenschaftler haben damals Hinweise hinterlassen. Kulturelle! Komplizierte! Bedeutsame! Das heißt, dass wir den ganzen Krempel hier … rausreißen und mitnehmen müssen, bevor wir es anschalten.“

Moll (*haut Michael K.O.*): „Keine Zeit! Muss L’aks Leiche neben den Plastik-Steckkasten für Kleinkinder legen. Das Ding KANN ja nur stinkende Kadaver lebendig machen. Wofür soll es sonst sein?!“

(*Wetterdienst-Mitteilung und danach Stromschlag bekomm, Blumenbeet zum Explodieren bring.*)

„Da! Hinter der CGI-Videowand neben den Dimensionsportalen! NOCH mehr Wände und Portale!“ – „Michael! Woher wusstest du das?“ – „Ausschlaggebend war der 178. Treffer gegen meine Stirn. Danke dir, Freundin!“ – Inception für Computer-Inder mit Inhalts-Allergie: Michael findet die geheime(?) Siedlung der Progeni-Typen. Na, die war aber auch super versteckt! (*an Tapete lehn und in Sparkillers Fetisch-Zimmer rauskomm*)

Derweil bei Saru, der neben den Breenschiffen herfliegt und diese mit tollen Angeboten abschreckt:

Saru: „Wenn ihr uns nicht mehr ärgert, dürft ihr eine Handelsroute zwischen Gelsenkirchen und dem Schwarzen Loch nutzen.“

Breen: „Unakzeptabel. Wir machen alles putt!“

Saru: „Dann muss ich euch sagen, dass ich Kelpianer bin. Ein Jäger. Man nennt mich ‚Den Killer mit dem Blumenstrauß‘! Und ich kenne viele Leute. Auf wichtigen Planeten. Schau mir in die Augen! Da siehst du’s! Und DA! In der anderen Iris auch!“

Breen: „Oh, mein Gott! Er ist irre! Wahnsinnig! Unberechenbar! Zu hüüülf!“

„Ihr müsst nachgeben. Denn ich lüge niemals!“ – „Beweis es!“ – „Hier ist ein amtliches Zertifikat. Wir nennen es in unserem Volk Klo-Papier.“

Inzwischen hat Michael die ohnmächtige Moll weggeschoben und sieht eine Vertreterin der Progenitoren. Natürlich schwarz und jung – so wie Michael.

Zufall? Ich glaube schon.

Alien: „Wir wollen jetzt zusammen was Schönes lernen. Komm mit!“

Michael: „Sehr gerne. Doch halt! Moll, Book, Discovery! Alles geht den Bach runter! So tu doch etwas!“

Alien: „Seeeehr gerne. So lange …. ich …. weiterhin …. in …. absolut langsamer …. Geschwindigkeit sprechen …. kann. Ätherisch, nicht war?“

Michael: „Stimmt. Und sooo beruhigend. Sooo eilig haben wir es nicht.“

Alien: „Wir haben euch übrigens nicht allein erschaffen. Kleiner Nuschel-Fehler bei Picard damals. Wir haben das Gerät hier nur gefunden und benutzt. Ein endloser Kreislauf in Zeit und Raum, vermuten wir.“

Michael: „Na dann. Nimm mich mit und zeig mir alles. Wäre doch toll, wenn ICH am Ende alles rausfinden und aufklären könnte.“

Alien: „Und DU uns sogar erschaffen hast?“

Michael: „HA-HA-HA!“

Alien: „Gulb-gulb-gulb!“

Michael: „Spaß beiseite. Wie war das damals, als unsere Wissenschaftler hier drin waren?“

Alien: „Na ja, damals dachten wir uns diese Schnitzeljagd aus. Denn nur wer seine dunklen Seiten sieht (plötzlicher Tod, sinnfreie Selbstzweifel, Arschbacken-schädigendes Rumreisen) kann das hier erhalten.“

Michael: „Äh. Und wieso ist bei all den freundlichen Worten damals der erste Forscher unter diesem Steinhaufen geland…“

Alien: „Ich kann dir nicht alle Fragen beantworten. Vor allem nicht die guten. Ihr müsst vor der Erkenntnis erst kämpfen. Lernen. Dreinglotzen. Mit feuchten Augen. (*reingeschnittene Bilder der Discovery, von Kämpfen, Saru und Culber. Explosionen, panische Schreie, Chaos*) Es ist alles so wundervoll, unser ganzes Leben. Nicht waaahr?“ (*Geistesverschmelzung mit Michael vollführ, weitere Bilderfluten, wachsendes Gras, Ebbe und Flut*)

„Tja, so war das damals mit der Erschaffung aller Lebewesen.“ – „Äh. So ganz habe ich das nicht kapiert. Kannst du den Part mit der süßlichen Musik noch mal lauter ablesen?“ – Lieber das Universum hochhalten als den Uniabschluss: Hier wird viel Metaphysisches geredet, wirklich Schlaues gibt’s aber nicht. Nur das mit dem „Wir waren einsam“ berührte mich. Ich wäre sooo gern wieder mit dem alten Star Trek zusammen, buhuuu.

Danach kommt Michael unkompliziert nach Hause und heulte allen die Ohren voll, wie wichtig die Technologie ist. Schließlich hat sie sie jetzt GESEHEN.

Michael: „Ja, Leute. Die Aliens haben MIR vertraut. War ja sonst keiner da. Und jetzt: Schmeißt den Krempel hinter den Ereignishorizont des Schwarzen Loches.“

Zuschauer: „Äh…“

Michael: „Keine Sorge. Wenn’s noch mal jemanden gibt, der würdig ist, baut der es einfach nach. Ist doch looogisch. Wir haben dann etwas zerstört beschützt, was wir ohne unsere Suche gar nicht gefunden hätten. Und nun ist es kaputt sicher!“

Zuschauer: „Stimmt. Was für eine epische, lohnenswerte Reise. Mir kommen die Tränen.“

Michael: „Pfff, billige Imitation.“

Da ist es fast spannender, WER Doktor Covic eigentlich ist: „Agent Daniels.“ – Ja, der von ENTERPRISE. Das sagt er dann auch. War wohl sein wichtigster Wohnort?

(„Ich bin Daniel Klapowski. Und ich war schon oft im Baumarkt.“)

Der Rest der Episode besteht tatsächlich aus 20-25(!) Minuten Gequatsche. Es gibt ja sooo viel abzuschließen: Sarus Hochzeit, Bookers sinnfreies Gerede am Strand (im Ernst: JETZT fange ich nicht damit an, mir den Inhalt zu merken!), dann der Blick in die Zukunft, natürlich mit langen Kamerafahrten um liebgewonnene Personen.

(*auf Sparkillers aufgeklebtes Passfoto an Bildschirm zeig*)

Hey, dieses Bild habe ich erst beim allerletzten Hin- und Herspulen gefunden. Vermutlich hatte ich da kurz nicht aufgepasst… Ich möchte, dass dies das abschließende Mysterium der Serie wird und gucke extra nicht nach, was es bedeutet! (Mist, war Geordi etwa ein Cyborg?)

Tja, das war’s. Vorhang zu, alle Münder offen. Aber bitte mit Hand davor, Leute!

Alles recht unspektakulär, trotz Dröhnbildern zwischen grinsenden Gesichtsbaracken. Moll und L’ak waren am Ende so wichtig und präsent wie der Typ, der täglich eure Zeitungen einwirft, die Breenstory so komplett wie eine Grundsteinlegung im Sumpfgebiet.

Alle sind irgendwie zufrieden, bis auf die Breen. Aber die erfinden eh alle 5 Minuten ihre Gesellschaft neu („Hey, noch jemand mit dem heiligen Tattoo am Arm? Ihm nach!“)…

Geschwafel ersetzte echten Inhalt, spontaner Bullshit alle Entscheidungen mit Gewicht. Epische Weltraumentdeckungen schwebten ein – uuund pünktlich wieder aus. Man vertraut sich, geht wieder auseinander (Tilly sogar etwas mehr), macht irgendwas mit den Händen kaputt und baut es mit dem Arsch wieder auf. – Äh. Oder umgekehrt? Keine Ahnung, muss mal im Writer’s Room nachfragen.

Falls es noch nicht rübergekommen ist: Dass die Progenitor-Tech so uninteressant war, lag daran, dass sich niemand(!) dafür interessiert. Nicht die Zuschauer, nicht die Autoren, ja, vermutlich nicht mal die höflichen Eltern der Autoren. („Ja, wir haben uns da mal eine Folge deiner Serie angeschaut. Das mit dem laaangen Gang und den schwebenden Bilderrahmen haben wir nicht verstanden – aber die Farben waren hübsch.“)

„Sorry, Moll. Dein L’ak bleibt leider tot. Aber ich kann dich trösten: Er war nur ein Schauspieler. In einer extrem schlechten Nebenrolle.“ – „Waas?! Er war ein heimlicher Konkurrent für mich?!“ – Leben und liegen lassen: Michael konnte leider keine Toten zum Leben erwecken. Wie auch, wenn sie mich mit ihrer TV-Serie oft nicht mal vom Mittagsschlaf abhalten konnte?

Ein bisschen ist das fast schon sinnbildlich für die Serie selbst: Man rennt sich staffelweise die Hacken ab, während am Ende des Tunnels das blinkende Gadget wartet. Die Autoren freuen sich dabei nur auf IHR blinkendes Gadget („Geldautomat! Meine Lieblings-High-Tech!“), während die Action-Futzis haufenweise Greenscreen-Radau einbauen müssen, bis die virtuelle Linse qualmt.

Wobei zumindest EIN Gespräch mit EINEM der vorher eingesaugten Breen durchaus nett gewesen wäre? Aber nein, diese verdammte Boxsport-Sucht machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Dabei hätte ich HIER sogar Spaß an einem Sonden-Weltraumhafen der Cogenitoren gehabt! Einer, durch den kleine Samenschiffchen mit Warp 9,999 in das ganze Universum fliegen – befüllt mit lebensspendenden DNA-Krümeln zwecks Besiedelung. Dann noch eine kleine Bedrohung dazu (Breen wollen IHR Erbgut reinmischen? Der Hauptcomputer will wissen, warum er den Weltraum beleben soll? Es findet ein Notfalleinsatz auf dem Gleis statt?), und dann wäre die Story schon FERTIG!

Doch man entschied sich für begehbare Schaufenster(!) zu Planeten, die man anscheinend vor Millionen Jahren schon vollgespermt hat. Man wählte zudem eine plumpe Art, Leben und Tod zu verhandeln („Tja, Moll. Partner ist tot. Musst du halt woanders Leute verkloppen. Zum Beispiel bei UNS. Willkommen im Team.“). Und man feiert erneut persönliche Beziehungen – so oberflächlich sie auch sein mögen – und zwar VOR allen langfristigen, strategischen, moralischen und wissenschaftlichen Entscheidungen.

Das ist billig und nicht das, was ich von SF erwarte. Ich finde es ethisch fast verwerflich, wenn Franchises so verblödet werden, dass nur noch Grafikdesigner und unverbesserliche „Ich mag halt Action“-Luschis irgendetwas Positives finden können. Aber immerhin lenken einen die goldgelben Farben im Greenscreen-Karussel etwas von den letzten „Rätseln“ und „Schlussfolgerungen“ ab… Da gab es wieder viel Geschwafel aus dem Dauermonolog-Katalog.

(„Na klaaar! Sie wollten nur GUTES! Und daher müssen wir ein GUTES Stück zur Seite gehen, um den geheimen Eingang zu finden.“)

„Tadaaah! Wir sind verheiratet!“ – „Was für eine wunderschöne vulkanische Zeremonie. Was bedeuteten die Blumen an der Decke?“ – „Nun, die Klingonen essen sie gerne im Blutrausch. Ich selbst finde sie schäbig.“ – Natürlich die Blumen, nicht die Klingonen: Bei der Zero… äh… Zeremonie bestätigt man sich, wie toll es ist, von den Progenitoren abzustammen. Hätte schlimmer kommen können. Mit normalen Ausländern zum Beispiel.

Was jetzt eigentlich gelernt wurde (“Alle Wesen sind vielfältig. Schon wegen der Vielfältigkeit!“) weiß ich immer noch nicht. Außer, dass Michael so vertrauenswürdig ist, dass man ihr die Vernichtung einer Supertechnologie zutraut, die Jahrhunderte einfach nur … 5 Kilometer zu weit RECHTS vom Schwarzen Loch geparkt wurde?!

Dazu passt Old-Michaels grenzdebile Ansprache an ihren Sohn. Die in der Zukunft, die sooo lange geht, dass fast eine neue Zukunft anbricht.

Sie sagt dort, dass man seine Zeit nutzen soll (was auch sonst? Im Bett bleiben? Für Kurtzman arbeiten?) und jeder seinen eigenen Sinn finden muss. Zum Beispiel … „Life itself“.

Clever. DAS gibt eher wenig Widerspruch am Küchentisch?

Immerhin hat man am Ende die Discovery samt Computer Zora im Weltraum abgestellt, damit das Short-Filmchen („Meine Crew ist fort. Tanzen?“) von damals irgendwie Sinn macht. Emotional oder sinnvoll war das aber trotzdem nicht. Ist wohl so eine Art Geheimmission, bei der die Autoren nicht – wie sonst üblich – nachsehen durften, was sie als Begründung aus ihren Nebenhöhlen rausziehen?

Ich fragte mich hier nur noch, wie man sooo viel Zeit verdaddeln kann – mitsamt NOCH einem Rückblick. Im Vorausblick. In einem Nachklapp. Und zwar zur jungen Crew.

Puh, fast schon wie in einer komplizierten Zeitreisen-Folge?

„Ja, tschüss dann. War nett. Vor allem, dass wir 8 Folgen lang eure Gage sparen konnten. Kommt mal wieder. Nein, nicht im nächsten Monat. Da muss ich immer arbeiten. Und daaanach ist es aaauch schlecht.“ – Kinderlachen auf Lachgas: Kennt ihr diese Leute, die sich eeewig verabschieden und trotzdem nicht abdampfen? Die haben jetzt diese Serie gemacht. Und Kurtzman (Vertragsende in 2067) zu ihrem König ernannt.

Ich bin mir sogar sicher, dass irgendwas weggeschnippelt oder verändert wurde. Michael sollte garantiert noch irgendwas Wichtiges erschaffen/lenken (warum sonst die ganzen Britzel-Ladungen bei den Coginatoren?). Was dann aber weggelassen wurde?

Daher lasse auch ich einige meiner Gefühle weg und rufe entnervt:

„Abspann? Let’s fly!“

„Hey, du bist immerhin mein Sohn. Gib mir die Hand!“ – „Ach nö. Ich muss dann immer so doll weinen.“ – „Siehst du, Book? Ich ahnte immer, dass ich seine Mutter bin!“ – Gestern, Heute, Morgen: Das sind all die geplanten Termine, an denen ich diese Serie NICHT mehr sehen werde. Wie auch immer… Nachdem Familie Bookham den ganzen Tag ein Sternenflottensymbol auf dem vertrockneten Rasen geformt hat, kommt Sohnemann vorbei. Der ist jetzt bei Starfleet und bekommt heute die Schultüte mit Taschentüchern und grünem Schleim.

Fazit:

Nach 5 Staffeln, die sich deutlich(!) wie zehn anfühlten, bleibt ein Gefühl der Traurigkeit.

Was hätte man alles für die geschätzten 320-400 Millionen Dollar kaufen können, welche diese Produktion verschlungen hat? – 40 Villen. 3.600 Luxusautos. Ein Sechstel vom Karstadt-Konzern. Oder 20 Lebensmitteleinkäufe (Danke, Inflation!)…

Stattdessen kulminierte man in über 40 Folgen die (übliche) Aussage, dass alles irgendwie supertoll und vertrauensvoll ist, obwohl ständig etwas explodiert und man sich grundlos(!) auf die Fresse haut.

Bevorzugt während man vorgibt, das größte Rätsel der Galaxie zu enthüllen.

(„Hey, wieso blutet eigentlich nie jemand von uns?“)

Da helfen auch nicht die 25 Schlussminuten, bestehend aus personellen Überhangmandaten und bleischweren Bonusworten. Denn egal, wie warm das Licht in Michaels Rentnerdomizil ist, wie viel umarmt, gebrabbelt, an- & weggedeutet und sogar geheiratet wurde:

Es ist nichts passiert. Nein, wirklich gar nichts. Gehen Sie ruhig weiter.

Es ist das Jahr 2017. Wir warten noch immer auf diese neue Star Trek-Serie, die angekündigt wurde. Vielleicht schafft es Bryan Fuller ja tatsächlich, dem Franchise neues Leben einzuhauchen.

Wie schlecht kann es schon werden…?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

(Für den letzmaligen Aufwand und die Effekte könnt ihr gerne einen Stern draufrechnen. Ich selbst bin zu deprimiert dazu.)

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Gut, dass Discovery keine Wurst ist. Jetzt sind wir also am Ende (chronologisch als auch emotional) und die große Frage dieser Staffel wird beantwortet: Woraus besteht denn nun diese hochgehypte Erschaffungsmacht der Vorgänger? Oder, für uns Discovery-Veteranen besser formuliert: Wie BESCHEUERT wird deren Enthüllung werden? … Und? Wurden wir enttäuscht? Nicht wirklich, führte uns das endlose Wettrennen um die Allmacht letztendlich in ein galaktisches Blumenbett mit einem Holo-Kaffeetisch in der Mitte, hässlicher Farbfilter inklusive. Ich hatte vorher schon versucht, mir eine maximal bekloppte Auflösung selber auszudenken (Zombie L’ak? Roter Knopf zum Universum sprengen?), aber an diese billige Renderübung für diese mittlerweile inflationär eingesetzte CGI-Besenkammer kam das alles nicht ran. Stehen denn wirklich so viele auf verwaschene Computerspiele-Grafik aus der Unreal Engine? Und bei der Präsentation des langen Gangs mit all den kreuz und quer im Raum hängenden Portalen hatte ich sowieso einen Pixel-Knick in der Optik. Episch und beeindruckend wirkte das nicht auf mich, vom komischen Waber-Effekt als Treppenersatz (?) bis hin zum später absolut zufällig entdeckten Geheimgang neben Portal #63764 zur NOCH geheimeren (??) Vorläufer-Dimension. Hätte man bei TNG & Co. noch wenigstens kurz mit dem Tricorder rumgeschwenkt und ein paar knappe Erklärsätze fallengelassen („Wir scheinen uns in einer künstlich geschaffenen Subraumrealität aufzuhalten!“), wird hier der Bauplan á la M. C. Escher von allen Anwesenden einfach wortlos akzeptiert. Genauso wenig wurde auch erklärt, warum Moll plötzlich die mitgereisten Breen angriff. Hätten die ihr nicht sogar geholfen beim Finden der Superwaffe? Egal, ein paar Ohrschellen und eine Michael-Ansprache später ist die Molly sowieso wieder ganz lieb. Schön, wie der Handlungsaufbau einer ganzen Staffel mal ganz schnell und locker vom Tisch gefegt wird. Auf der Discovery versucht man mittlerweile Zeit zu schinden, um… äh… eine Menge zu verhindern: Dass das Portal in ein Wurmloch treibt. Dass die Flotte der anderen Bös-Breen ankommt. Dass die Kampfschiffe der ersten Breen die Discovery zerstören. Dass das Shuttle von Book zerbröselt beim Versuch, das Portal mit dem Traktorstrahl festzuhalten. Letzteres ist übrigens extra gefährlich, weil Strahlung. Aaaaaber natürlich zieht Stamets übergangslos das „Anti-Strahlungsgerät Shuttle-Addon“ aus der Hosentasche. Könnte man das Teil dann nicht direkt fest einbauen? Warum das Problem überhaupt erwähnen, wenn es drei Sekunden später bereits gelöst wird?! Aber Culper lauerte im Hintergrund ja auch bereits darauf, dem Book die Anti-Strahlen-Pille in den Rachen zu schieben. Und mit dem Problem der bösen Breen-Kampfschiffe wird ähnlich spannend umgegangen: „Wenn die alle hinter uns sind, entzünden wir einfach das Plasma.“. Okay, ist ein Klassiker, aber gerade deswegen wirken Reaktionen wie „GENIUS!!!?“ danach auch etwas albern. Zumal man meinen sollte, dass man als Kampfpilot mittlerweile lernt, den verschiedenen Sternenflottenhelden nicht mehr in irgendwelche leicht entzündlichen Dunstschwaden zu folgen. Weswegen ICH meinem Kollegen Klapowski am Chili-Freitag auch meistens aus dem Weg gehe („Was hast du mit dem Feuerzeug vor?!“). Direkt als Nächstes entdeckt Burnham das bereits erwähnte geheime (?) Portal zwischen all den anderen Portalen. Dazu hatte ich mir die Notiz „Light, Optical, Illusion“ aufgeschrieben mit dem Kommentar „Hääää?!“. Denn woher wusste Michael nun genau, dass an dieser ganz bestimmten Stelle ein unsichtbarer (!) Durchgang war? Wieso war ihr diese Entdeckung ein „Holy shit!“ wert, wenn man zuvor bereits tonnenweise ähnliche Raumtunnel gesehen hat? Zur selben Zeit erreicht Saru die Flotte der bösen Breen-Thronräuberin Tahaal. Und obwohl man nur noch gefühlte fünf Meter davon entfernt ist, was einem sogar gezeigt wird, kündigt man dies noch einmal via Dialog an. Ja, Danke, das konnten wir uns tatsächlich selber denken, liebe Autoren. Unser Kelpianer zeigt sich bei darauf folgenden Verhandlungen auch ähnlich gewitzt wie Moll beim Intrigieren mit den Breen („Euer Chef ist voll doof. Aber ich nicht!“ – „Klingt toll! Es lebe der neue Chef!“). Hier blufft Saru damit, dass er Tahals Militärbasen zerstören wird, wenn diese nicht kehrtmacht. Beweise oder irgendwelche Machtdemonstrationen sind dabei natürlich nicht nötig, sondern lediglich ein knallhartes „Können diese Augen lügen?!“. Ist Putin eigentlich via Skype erreichbar? *wimperntusche auftrag* Ebenso beeindruckend verläuft das finale FINALE Rätsel der Schnitzeljagd, wo Burn & Moll wie in einem 90er-Flashspiel ein paar Dreiecke über den magischen Kaffeetisch schieben müssen. Und ein Fehler von Moll hat dabei so logische Folgen wie das Verändern der Gravitation in einem Sonnensystem! So etwas hätte es bei Myst nicht gegeben! Aber Kindergarten-Star Burnham schiebt natürlich alle Spielsteine an die richtige Stelle und kriegt dafür auch ein dickes Lob von der Erzieherin („Rrrrichtig, die Kuh macht Muh! Ihr Menschen seid weit gekommen, da hat sich meine Wartezeit von vier Milliarden Jahren doch gelohnt!“). Währenddessen löst die Disco-Crew das Problem mit dem fetten Brenn-Schlachtschiff. Dieses will man einfach via Pilzsprung an den Rand der Galaxis schmeißen. Bestimmt ein komplizierter Vorgang, wofür man deswegen auch ganze zwei Minuten (!) Zeit einplant. Also von dem ersten Gedanken, dies überhaupt zu versuchen, bis zum Moment wo man die Discovery (so ganz nebenbei) in Untertassen- und Antriebssektion aufteilt. Hatte man DAS eigentlich vorher überhaupt mal erwähnt? Die burnwürdige des Gipfels wird für ihre Lösung des Puzzles für Dreijährige übrigens als Verwalterin des ganzen Vorläufer-Apparats rekrutiert. WER SONST auch, nee? Aber Michael lehnt erst mal ab, kriegt dafür aber noch eine ordentliche Info-Vision mit auf den Weg, mal wieder bestehend aus günstigem Stock Footage. Was uns diese mitteilen sollte war mir, oder den Autoren, am Ende aber nicht ganz klar. Für diese große Ehre bedankt sich Michael, indem sie das nervige Portal zur Vorläufer-Dimension in eines der beiden schwarzen Löcher kickt. Den Krempel kann man ja auch niemanden anvertrauen und St. Michael hat wohl keinen Bock. Rückblickend frage ich mich ja, ob die Sternenflotte überhaupt mal irgendwas zu bestimmen hatte. Aber Folgen hat dies sowieso mal wieder keine. Kovich erzählt einfach, dass dies sowieso sein Plan war, während dieser verträumt den Blick über seine nerdige Nostalgie-Sammlung schweifen lässt. Im Ernst, sein Regal mit Geordis Visor, Siskos Baseball und Beverlys Büstenhalter kam aus dem Nichts. In Sachen Fan-Anbiederung war ja selbst die Museums-Raumstation in Picard Staffel 3 eleganter in die Geschichte eingewoben. Dasselbe gilt auch für die Enthüllung von Kovich wahrer Identität. Was für ein Twiiiiist… das gewesen wäre, wenn man damit vorher auch irgendwas angefangen hätte. *spark-maske vom gesicht reiß* Und ich muss es wissen! Ich, der Gene Roddenberry!!!

Ich bin gar nicht tot, obwohl ich es HIER NACH gerne wäre! *maske wieder mit tesafilm drankleb* Danach folgt der (lange) Epilog. Saru und seine Schnitte vom Vulkan feiern Hochzeit, bei der laut meiner Notiz der Kult-Dialog „Du bist am Leben!“ – „Das ist mehr, als viele andere haben!“ fällt. Oder war es nur ein schwitziger Fiebertraum? Die hatte ich seit 2017 nämlich regelmäßig. Der daraufhin folgende Sprung ein paar Jahrzehnte in die Zukunft fühlte sich dann etwas wie ein Nachdreh nach dem Absetzen der Serie an. Sohnemann Michael Junior tritt seinen Kapitänsjob an, weswegen Mutti ihn zum Hauptquartier begleitet. Dort ist der Sohn aber erzählerisch plötzlich weg und Michael steht allein auf der Brücke der Discovery, welche auf Befehl von Kovich wieder ihren Retro-Look erhält. Muss ja wegen dieser sechs Jahre alten Short-Trek-Folge alles krampfhaft hingebogen werden. Dann noch eine schnulzige Montage wo alle etwas fremdschämig-steif auf der Brücke stehen und sich umarmen. Uuuuuuunnd… Abspann! Fazit: Frei! Ja, wir sind frei! Und was war das nur für eine Reise. Das Wichtigste sind natürlich die Feinde, die wir dabei getroffen haben („Kurtzmaaaan!“). All die besonderen Momente („The Power of Math!“) und all die sympathischen wie professionell-agierenden Charaktere. Mit Phaserfeuer gezeichnete Sternenflotten-Symbole! Brücken-Flammenwerfer! Gar nicht fremdschämig-krasse Crew-Parties! Wunderschön emotionale Gründe für galaktische Katastrophen („Er war einfach voll traurig!“) UND UND UND! All dies verbunden mit hochwertigen Computereffekten („Wer hat wieder mit dem Vaseline-Filter rumgespielt?!“) und immer kleiner werdenden Echt-Kulissen. Und das Finale hat ALL DIES noch einmal wunderbar verknüpft. Wieder waren ganze Sonnensystem in Gefahr („Moll hat die Dreiecke falsch verbunden, die dumme Nuss!“). Wieder gab es unglaublich bekloppte Problemlösungen („Was wenn Pilzsprung, aber besser?!“ – „GENIAL!!!“). Wieder gab es subtile Hinweise darauf, dass die Autoren wohl gar keine normal funktionierenden Menschen sind („Haha! Wachsklumpen im Kaffee! Süß!“). Wie alle anderen Star Trek Serien zuvor hat sich Discovery im Verlauf stark gewandelt. Vom düsteren, brutaleren Anfang („Klingone zum Menschen? Was nicht passt, wird passend gemacht! Her mit der Knochensäge!“) bis zum Ende als etwas klassischeres Fake-Trek, welches nur oberflächlich an die Vorläufer erinnerte. Zu selten war das echte Trek-Feeling (Folge 5.04 mit dem „Time Bug“ kam zuletzt, mit viel guten Willen, noch am nächsten dran), zu konstruiert und charismafrei sind die Charaktere. Die großen Staffelhandlungen waren sich immer zu ähnlich („Galaxis in Gefahr? Ist denn schon wieder Montag?!“) und auch die Auflösungen sorgten für ordentlich Deja-Vu („Captain Burnham, Borg-Flotte voraus!“ – „Sofort umdrehen, das ist doch das Picard-Finale!!“). Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Und der Himmel ist das Limit. … Okay, wann kommt nochmal der erste Trailer für Starfleet Academy? ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 31.05.24 in Star Trek: Discovery