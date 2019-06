Schmutzige Trek-News machen die Runde – wir machen’s eckig!

Vergesst das „Goldene Blatt“ mit all seinen Artikeln zu Prinzen, Queens und Babys im Abnehmwahn! Die besten Gossip-News schreibt dieser Tage sowieso nur Star Trek – oder wie auch immer man das nennen soll, was wir in den letzten Jahren von Alex Kurtzman gezeigt bekamen. Allerdings betrachten wir die neuen Gerüchte äußerst kritisch. Denn eigentlich ist die jüngste Trek-Geschichte für mich ja ein riesiger (V)erfolg!

Gerücht:

Alex Kurtzman soll effektiv aus dem Franchise gefeuert worden sein. Eventuell „darf“ er aber noch an anderen Produktionen als an Star Trek mitwirken – zumal sein 25-Millionen-Dollar-Vertrag eigentlich noch 4 Jahre laufen würde.

Richtigstellung:

Dies ist Unfug, der lediglich von Gerüchteschleudern und YouTubern verbreitet wird! Selbstverständlich besitzt Alex Kurtzman mehr Vertrauen als der Papst, Mutter Theresa und Robert Habeck. Alex Kurtzman fährt ein Franchise auch nicht vor die Wand, sondern er streicht sie großflächig mit dem von ihm auserwählten Medium – wenn auch mit Anlauf.

Gerücht:

Angeblich soll die erste Episode zu „Star Trek – Picard“ bei Testscreenings rund 80% des Publikums nicht zugesagt haben. Nur jene Personen, die die Abrams-Filme mochten, waren in ihrer Bewertung deutlich gnädiger.

Richtigstellung:

Auch dies ist Quatsch. Natürlich liegt die Zustimmungsrate bei einer Picard-Serie deutlich höher. „Picard“ ist nämlich Griechisch und bedeutet übersetzt: „Der, der unabhängig von den Autoren unfehlbar ist“. Und sollte es tatsächlich DOCH so sein, dass 80% der Zuschauer die ersten Szenen doof fanden, so liegt der Fehler sicher darin begründet, dass man nicht zu 100% Abrams-Fans eingeladen hatte.

Gerücht:

„Star Trek – Picard“ soll billig aussehen, da fast alles mit Greenscreen gedreht wurde. Der Hintergrund (= haha!) ist der, dass man sich noch nicht auf ein Design einigen konnte, das z.B. auch Hersteller von Merchandise-Artikeln toll finden könnten.

Richtigstellung:

Hier liegt ein Missverständnis vor. Natürlich wurde viel vor einem grünen Hintergrund gefilmt. Dies liegt aber darin begrün(de)t, dass die Weingut-Trailer Nummer 2 und 3 noch fertig werden mussten – und diese natürlich in der Natur spielen.

Gerücht:

Netflix soll eine Klage angedroht worden sein, da sie irgendwelche Vertragsfehler in Bezug auf „Star Trek – Discovery“ begangen haben sollen. So sei das aktuelle Desinteresse von Netflix nach Season 2 daran schuld, dass die Finanzierung der dritten Staffel eher schwierig wird.

Richtigstellung:

FALSCH! Natürlich kann Netflix nichts dafür, dass CBS noch nicht mit dem Dreh der dritten Staffel begonnen hat. Ursprünglich wollte man daher die FANS verklagen, die in den 90ern noch gerne Star Trek geschaut hatten. Allerdings konnte die Anwaltsschreiben in jene Fans nicht zugestellt werden, da die meisten Briefe mit dem Vermerk „Unbekannt verzogen, ganz ehrlich jetzt!!!“ zurückkamen.

Gerücht:

Amazon habe sehr wenig für „Star Trek – Picard“ geboten und nur deshalb gewonnen, weil Netflix quasi auch nur Kleingeld angeboten hat. Inzwischen bereut Amazon angeblich aber dennoch, dass sie „Picard“ bekamen, da sie erst jetzt das Unverständnis der Trekkies mitbekämen.

Richtigstellung:

Dass sich solche große Konzerne wie Amazon und Netflix vorher nicht ausreichend informieren und Qualitätssicherung betreiben, erscheint unglaubwürdig und somit wenig glaubhaft. – Äh… Wobei: Wenn Amazon und Netflix sich das vorher auch in Bezug auf CBS gesagt haben, greift das Argument vielleicht nicht mehr?

Richtigstellungs-Fazit:

Wie so oft werden wir alle paar Wochen mit angeblichen News zu Star Trek überrollt, die uns zeigen sollen, wie schlecht die Serie angeblich laufen soll. Und wie so oft rufen wir euch zu, einen kühlen Earl Grey zu bewahren und auf CBS zu vertrauen. Denn laut CBS war die letzte Staffel STD sehr beliebt, wird die dritte noch viel besser und die Picard-Serie der neue Heiland unter’m Antichristen-Himmel.

Zukunftia verabscheut daher schmutzige Gerüchte und freut sich bereits auf die ALLE angekündigten Trek-Projekte im TV. („Stamets – The Series“, „Klingon Hair – The Aftermath“, „Spock & Pike – Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“, „Section 32“, „Voq – The Early Years“)

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 17.06.19 in Star Trek