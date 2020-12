„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.11, „Su’Kal“

Endlich mal eine Episode, die mich r… tatlos zurück lässt. Diesmal fühlte ich mich nach dem Ansehen angenehm leer, befreit von aller Last im eigenen Schädelgefängnis. So als hätte man sich so lange auf den Rücken gegeißelt, dass die Peitsche durch den Brustkorb wieder rauskommt – und für 45 Minuten einfach mal liegen bleibt. Da der „Burn“ nun endlich „erklärt“ wurde (= Das Kieksen aus der Kindergartengruppe war schuld!), legt sich nun eine seltsame Stille über das Land. Liegt es daran, dass sogar Burnham heute ruhig in ihrer Krippe schlummert?

Keine Panik! Bleibt ruhig! Legt euer glattgestriegeltes Sonntags-Hologramm über eure pochende Halsschlagader und hört mir zu!

Ja, ich weiß: Für die ekelhaften Hater unter euch mag die Gesamtbewertung unten unwirklich wirken. Viel zu hoch, zu nett, zu vergebend. Doch habe ich gute Gründe dafür, diesmal mit Wohlwollen an diese Geschichte heranzugehen, auch wenn diese teilweise harsche Kritik verdient hat. Der wichtigste Grund ist diesmal: Es IST eine Geschichte!

Mal abgesehen von allem, was mit dem schwachsinnigen Langzeit-Arc zu tun hat (zu dem „Burn durch ADHS-Wutanfall“ kommen wir später), erleben wir diesmal eine Story, die in ihren Grundzügen SINN macht. Klar, wir sprechen nicht von „Kann uns morgen auf dem Weg zur Arbeit passieren“-Sinn oder „Würde ein Physiker müde abnicken“-Sinn. Jedoch ist die Idee, dass ein Kelpianer-Kind jahrzehntelang von einem Holodeck aufgezogen wird, erst mal klassisches Star Trek.

– Nicht mehr und nicht billiger.

Lässt man technische Details außen vor, so ist es nachvollziehbar, dass man jenem „Kind“ zahlreiche Programme an die Hand gibt, die es unterhalten. Die es zu Bett bringen (Vorleser), es körperlich fit halten (Kampfsport) oder es in Form eines Monsters zu Tode ängstigen, wenn es von Rettern abgeholt werden könnte…

Okaaay, beim letzten Element ist mir nicht gaaanz klar, was da jetzt abging – außer dem Urin in die Hose.

„Seid ihr die Retter unseres Mündels? Deinstalliert uns dreimal für ‚Ja‘ und zweimal für ‚Nein‘.“ – Flackern statt flunkern: Immerhin ist schnell klar, um WAS es hier geht. Wer hätte gedacht, dass eine 71-jährige Drehbuchautorin, die bestimmt nur zuuufällig David Cronenberg kennt, eine der besseren STD-Folgen schreibt? (*Arm hochnehm*) Okay, wer Kurtzmans Standard-Writer kennt, hat bei der Antwort einige Vorteile…

Trotz aller gelungenen Bilder (die Treppenhäuser, das Set-Design) muss man natürlich schon fragen, was so ein Holoprogramm eigentlich leisten muss/soll/kann. So wäre es ja sinnig gewesen, den Kelpianer NICHT in eine holographische Bröckelbude zu stecken, die nicht mal genug Lichter für Lens Flares aufweist.

Und auch die Tatsache, dass die Simulation nach 125 Jahren schlecht funktioniert, erklärt nicht, wieso man das Kind nicht in hellen Räumen (á la Enterprise D) und/oder Frühlingswiesen aufgezogen hat. Es sei denn, im internen Dropdown-Menü wurde nach 50 Jahren versehentlich „Apokalypse Now“ statt „Pusteblumenland“ als Standard-Skin festgelegt.

So bin ich ein wenig hin- und entzweigerissen zwischen den extrem „magischen“ Elementen (Saru bekommt z.B. einen menschliche Textur – und läuft daher nicht mehr auf Hufen?!) und dem, was laut Freud sogar SINN ergibt. Seien es die ins Nichts führenden Treppen, der dunkle Wald oder verschlossene Türen, die plötzlich aufbrechen.

Hier wird seeehr großzügig die verwirrte Innenwelt des einsamen Kelpianers (= düster) mit dem vermischt, was eigentlich sinnig gewesen wäre (= geschützte, helle Umgebung). Trotzdem funktionierte es für mich streckenweise, da die Episode mit einer konkreten Stimme spricht. Und dadurch im wahrsten Sinne des Wortes „stimmig“ wirkt.

Und ja: Sigmund Freud wird bei Tillys Gesprächsscharmützeln mit Grünspan-Lilli sogar erwähnt. Während sie eine Art „Kitzler“(!) auf der Unterseite des Captain‘s Chair streichelt, um sich zu beruhigen. – Das ist dann schon fast wieder auf eine Art „woke“ und „feministisch“, dass ich das als ausreichend subtil würdigen kann. Zumal mich der prollige „Bitch-Talk“ mit der Gegenspielerin ausnahmsweise kaum gestört hat.

Wenn Picard mit einem Mafia-Boss mit Schrott-Fetisch verhandelt hätte, hätte er sich womöglich ebenfalls fünf Goldketten umgehängt?

„Hey, du bist kein echter Captain, Tilly. Das sehe ich doch sofort an der Art, mit dem der Showrunner uns das Gegenteil beweisen will.“ – Lieber Trash-Talk als noch eine Folge auf dem Müllplaneten: Die Hinhalte-Gespräche sind zwar eher auf Schulhof-Niveau, jedoch hat auch hier die Serie bereits weitaus Schlimmeres abgeliefert. (“Wolln‘wa schießen?“ – „Ist der Papst katholisch?“)

Bevor mir noch mehr Positives einfällt, hier weitere Tiefpunkte der Episode:

– Burnham findet sofort, dass Saru „emotional reagiert“, nur weil es um einen Kelpianer geht? Und deutet an, dass sie selbst ein Hort der Ruhe und der Ordnung wäre? Na, da hoffen wir mal, dass Burnham nie einen MENSCHEN retten muss, wenn sie eines Tages ebenfalls am klitoralen Beruhigungs-Pin unter dem Captain‘s Chair reiben muss…

– Irgendwie bekomme ich Kopfweh, wann immer sich Books Schiff für Sekunden in zehn Einzelteile zerlegt. Was ist eigentlich aus der guten alten Sorge um die „Strukturelle Integrität“ geworden?

– Dass Ensign Tilly jetzt hochoffiziell Captain(!) spielen darf, will ich schon gar nicht mehr angemessen kommentieren. Mein Sack mit der wurfbereiten Schimpansenscheiße ist schließlich leer und der Scheibenwischer an meinem Bildschirm noch nicht installiert.

– Was ist eigentlich aus den Strahlenschutzanzügen aus der allerersten(!) Episode von STD geworden? Selbst wenn man die zugunsten von Future-Sonnenmilch zwischenzeitlich aus dem Hangar geschmissen hat, so hätte man die doch wenigstens bei Admiral Graubart NEU ins Schiff packen können? Und wo bleibt ein persönliches Körper-Kraftfeld, wenn man es mal Sinn ergeben würde?

– Ich werde das Gefühl (die STD-Autoren: „Oooh, er hat Gefüüüühl gesagt!“) nicht los, dass man Sarus Schauspieler einfach mal ohne Make-Up zeigen wollte. Daher auch Burnhams extrem schwachsinnige Holoverwandlung in einen Trill(!) – die mit dunklen Flecken auf dunkler Haut unter einem Kapuzenumhang überraschenderweise an Wirkung verliert. Immerhin sehen wir Culber mal als Bajoraner. Passt zu seinem schwulen Gehabe, hihi… (Nicht böse gemeint, die Serie WILL ja, dass wir das so wahrnehmen! *auf Hammerabdruck an Stirn zeig*)

„Ah, du symbolisierst die Angst des Kelpianers, der sein Schiff nicht verlassen will?“ – „Fast richtig. Ich bin die Angst des Zuschauers vor Story-Auflösungen im Kurtzman-Universum. Daher habe ich mich auch in zehn Rollen gebrauchtes Klopapier eingewickelt.“ – Überwinden statt überwintern: Leider wird dieses coole Element nur halb zu Ende gebracht. Aber: Diese Hälfte ist immerhin schick animiert!

Der absolute Tiefpunkt ist natürlich die Enthüllung, WAS den Burn verursacht hat. Im Ernst, so was kannst‘e dir nicht ausdenken, was an sich schon wieder ein philosophisches Faszinosum ist, da es sich ja jemand ausgedacht hat. Aber gut, kann ja sein, dass Kurtzmans Hirn nachts immer in einem Glas neben dem Bett übernachtet.

Bereit für die Auflösung? – Der junge Kelpianer hat einen Wut- bzw. Einsamkeitsausbruch bekommen, der sich im Holodeck(?) derartig verstärkt hat, dass in der gesamten(!) Galaxie fast zeitgleich alles Dilithium in die Binsen ging. Welche ART von Energie-Device das jetzt vollbracht haben muss, bleibt natürlich so offen wie der Arsch vom Energieerhaltungsgesetz.

Auch wenn ich extrem gerne eine ZDF-Dokumentation dazu sehen würde („Für diesen Energiebedarf müsste man so viele Atombomben aufstapeln, dass es von hier bis zum Mond reichen würde. Und das bedeutet in Fußballstadien umgerechnet…“).

Dass ich jetzt nicht wutschreiend gegen kackebeworfene Wände renne, hat allerdings einen Grund. Erstens habe ich bei dieser Serie eh schon mit dem Schlimmsten gerechnet (= Burnham hat sich beim Coronatest das Stäbchen an die falsche Nasenscheidewand gedrückt?) und zweitens bin ich fast schon erleichtert, dass ausnahmsweise kein schizophrener Hobby-Adolf aus dem Schäferhund-Zwinger gesprungen ist, um alles putt&platt zu machen.

Ja, die Ursache für den Burn ist Hirnschmalz-zersetzend blöde, aber darin wenigstens schon fast eine Art Understatement. Da ist mir ein Datenschluckauf im Telekomnetz von einem depressiven Techniker tatsächlich lieber als die Chuthullu-Androiden bei „Picard“. WENN schon Schmachmaten-TV, dann bitte so lokal begrenzt wie möglich!

Wobei es nicht nötig gewesen wäre, dass der Apostroph-Mann (*nachguck*: Su’Kal) ausgerechnet auf einem Dilithium-Planeten hockt, damit alles Dilithium im All explodiert. Im Gegenteil: So wirklich Sinn macht es nicht, dass ausgerechnet der Ursprung des Brandes am wenigsten destruktive Harry-Potter-Energie abbekommen haben soll.

„Argh, ich spüre einen neuen Brand durch meinen Körper jagen!“ – „Oh, nein! Nicht noch mehr Dilithium, das sich auflöst!“ – „Keine Sorge! Diesmal wären es Eisenatome. Schließlich habe ich Blutwurst gegessen, die mir jetzt im Darm sitzt.“ – Pfusch am Bau: Irgendwie ist unser Universum sehr fehleranfällig gegenüber destruktiven Wünschen. Man stelle sich einen Wutbürger vor, der in der Andromedagalaxie auf einem Stapel… von… äh… Ausländern sitzt?

Trotz all der Seltsamkeiten ist die Episode stimmig…

Ich mochte z.B. Sarus Moment der Ruhe, als das amtliche Opa-Hologramm ihm die Kelpianer-Hymne des verschlungenen Algen-Buffets vorsang. Ich mochte auch die recht zurückhaltende Art, die Burnham an den Tag legte, als sie sich als einfaches „Lernprogramm“ ausgab (eine Rolle für sie, an die ich mich gewöhnen könnte: „Löwenzahn“-Onkel für Minderbemittelte). Ja, ich mochte sogar die schnell-effektive Übernahme der Discovery durch die Gegner. Auch wenn ich beim begeisterten Anfeuern der Widersacher nicht alles mitbekommen habe.

Sogar die etwas seltsamen Ausweichmanöver im Weltraumnebel („Wir dürfen im Nebel nicht mit Nebel zusammen stoßen!“) machten mir teilweise Freude. Jedenfalls mehr als die Generic-Tentakel-Lösung, die am Ende die Discovery einfängt. Hier sollte ein Exzorzist endlich mal alle Hentai-Elemente aus New-Trek entfernen!

Leider verlor man aber auch bei den Positivpunkten etwas den Fokus und setzte am Ende auf blaustichig-bunte Optik-Ablenkung („Mittels fliegenden Plattformen über das tosende Holo-Meer, Doktor?“ – „Ich dachte schon, Sie fragen mich nie danach, Saru-Schnuckelchen.“) statt auf die gelungenen Dialoge mit dem ewigen Waisenkind, das nur noch auf Holofiguren und Spielchen wartet, die es noch NICHT kennt.

Äh, oder sollen WIR das etwa sein, die nörgelnden Trekkies? Die am Ende sogar selbst Schuld sind, wenn Kurtzman seinen Burn(-Out) bekommt? Ich bin mir sicher, dass ich da einer ganz (sc)heißen Sache auf der Spur bin…

„Das ist jetzt mein Schiff. Ich danke dem Internationalen Feministenverband und der Lobbygruppe für pubertierende Azubi-Teenager, dass sie mir durch Tilly dieses Geschenk gemacht haben.“ – Trotzdem immer noch maskuliner als Saru beim Nackt-Kommandieren: Ein bisschen beruhigt es mich, dass das Schiff endlich in grünen Händen ist. Die mit den grünen Stellen hinter den Ohren hatten ja schon 2,5 Jahre ihre Chance.

Interessant ist, dass sich ein Thema durch die komplette Staffel zieht: Lebewesen, die „außer Phase“ sind (der Trauernde auf dem Saatgut-Kutter), Lebewesen, die zwischen zwei bis vier Dimensionen/Zeiten rumwabern (Georgiou), tot und gleichzeitig als Halluzination auftreten (das gemischte Geschlechter-Doppel). Und heute halt der unwissende Emo-Krüppel im Wunderland der flackernden Laber-Hologramme.

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Autoren sich im Ungefähren und Verrauschten am wohlsten fühlen. Alles und jeder existiert hinter irgendwelchen physischen Blubberblasen (Föderation, Waldplanet, Müllhalde, Burnhams ständig wechselnde Frisur), die entweder ewigen Schutz gewähren oder einfach verpuffen, wenn einem „Ewiger Schutz“ zeitlich doch nicht gaaanz passt. „Ewig“ zieht sich nun mal, vor allem gegen Ende hin.

„Spannend“ auch, wie sehr EMOTIONEN nicht nur im übertragenene Sinne unser (STD-)Universum formen, sondern sogar ganz real. Wobei ich die weniger geschwätzige Herangehensweise beim „Reisenden“ aus TNG noch spannender fand. Und DER war damals schon ein grenzwertiger Halbglatzen-Emo.

Kein Wunder, dass man es schon gar nicht mehr hinterfragt, wenn Burnham plötzlich kopfüber durch die Simulation fliegt (Schwerkraft lokal ausgestellt, weil… wegen kaputt?) oder es einem komplett egal ist, ob neue Zuschauer eigentlich die Idee eines Holodecks kapieren, wenn dieses nie(!) abgeschaltet wird.

„Soll ich dir ein Schlaflied vorsingen, Saru?“ – „Hm. Eigentlich habe ich dafür ja meinen eigenen Showrunner.“ – Armer Tropf, Schoß am Kopf: Einerseits ist es nett, Saru mit menschlichem Flenn-Gesicht neben einem uralten Geschichtenerzähler zu sehen. Andererseits wirkt er so NOCH schwächer als damals, als Picard damals in „Star Trek 7“ den Tannenbaum vollgeheult hat. Oder als Sisko, der im Wurmloch immer seiner MILF-Mudder hinterherrannte.

Wie so oft hat auch diese Folge nette Ansätze und Ideen, scheitert aber an dem dramaturgischen Küchenschwamm-Effekt: Nur wenig ist greifbar – und wenn doch, kommt immer nasses Seifenwasser raus.

Und der Rest kann dann AUCH noch zur Unkenntlichkeit mutieren. Holodeck-Logik und Strahlungswerten sei Dank.

Wirklich dramatisch fühlte sich nichts davon an. Wie bei Su’Kal selbst, der im ewigen Holodeck eh kein Interesse mehr an der Art (Hauptsache „was Neues“) der künstlichen Ablenkung hat, so war auch MIR der Burn-Ursprung egal. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich immer noch nicht kapiert habe, was jetzt konkret die Ursache war. Schiffscomputer? Nebel? Mutation? PSI-Fähigkeit? Holographische Milch ist in den Reaktorkern gelaufen?

Fazit: Es ist nicht so sehr der folgenübergreifende Storystrang, der erstaunlich gut zu den Autoren passt (= „Einmal falsch geheult und das Universum explodiert“), der mich hier interessiert hat.

Vielmehr fand ich die Abstraktion auf dem Holodeck ausnahmsweise gelungen und „entlastend“.

Ob nun Treppen ins Nichts führen, Bandnudel-Monster unschlüssig durchs Bild schwirren oder Hologramme Unfug-labernd in der Ecke stehen: Da sich die gesamte Serie wie ein kaputtes Holodeck anfühlt, reflektiert die „Handlung“ sehr gut das generelle Gefühl.

Dieses Gefühl der Reinigung sollte wirklich jeder mal empfinden. Aber dabei bitte nicht auf die Fernbedienung setzen!

Sonst implodieren alle Chipstüten des Multiversums.

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM