„Star Trek – Discovery“ – 2.03 – „Lichtpunkt“ – Kritik

Viele künstlerischen Entscheidungen kann ich heutzutage nur schwer nachvollziehen – so auch bei Discovery. Warum z.B. spielt man beim Vorspann keine lustige Benny-Hill-Musik? Das würde viel besser passen als technische Geräte, die uns Wissenschaftlichkeit und Rationalität vorgaukeln. Dazu würden dann ein paar Clowns in Nahaufnahme passen, die sich mit einem lauten Hupgeräusch auf die Nase drücken. – Aber okay: Jene Clowns sehen wir dann ja ein paar Sekunden NACH dem Vorspann…

Inhalt: Tyler und die klingonische Kaiserin haben politische Probleme bei den Klingonen (hat der TÜV die Bombe im Planetenkern nicht regelmäßig überprüft?), Burnham, Spock und Spocks Mutter haben Probleme mit der Nervenheilanstalt („Wie buchstabiert man AOK?“) und Tilly hat Probleme mit ihren Geistervisionen. Also wieder ein ganz normaler Tag in Fanfiction-City…

Besprechung:

Der Ton für diese Folge wird schnell gesetzt: Tilly rennt für ihr Kommandotraining mit einigen Sportskanonen um die Wette, während die Kamera sich wild überschlägt („Waaah! Ein FLUR! Er MUSS sich bewegen! Was sollen sonst die Nachbarn denken?!“) – wobei sie allerdings von ihrer neuen Visions-Freundin „in ein Gespräch verwickelt wird“. Diese will allerdings nichts Wichtiges, sondern Tilly nur berichten, wie toll, genial, nett und wunderschön sie doch ist. Ich nehme also an, es handelt sich um ein Kommandotraining für die Jesus-Nachfolge?

Nach der kurzen, 30-sekündigen Laufpause hat Tilly dann aber die Kraft, noch alle anderen(!) Wettbewerber zu überholen und gleichzeitig ihre neue Bestzeit aufzustellen! Also entweder hat sie sonst immer 31 Sekunden länger benötigt und ihre Kondition jetzt um 1.900% gesteigert, oooder sie hängt beim Sportunterricht immer mit ihren imaginären Freunden ab, während die anderen Läufer höflich hinter der Ecke warten…

„Was, die Topmodels müssen nicht mal prusten und ich kann sie trotzdem überholen? Lasst ihr hier etwa gerade jemanden gewinnen? Die Faulheit des Autoren?“ – Crying At The Discoteque: Warum hier ständig das Licht an und ausgeht, obwohl das Deck von Fußgängern benutzt wird, ist mir zum Glück NICHT schleierhaft. Denn bei dieser Serie erstaunt mich gar nix mehr…

Es geht weiter mit Michael Burnham, die auf der Discovery ihre Ziehmutter in Empfang nimmt. Aus irgendeinem Grund flüstert die Stiefmütterliche ihr sofort(!) verschwörerisch ins Ohr, bloß „keine Regung“ zu zeigen, weil es um Spock gehe. Doch warum tut sie das? Hätte sie ihr das nicht 10 Meter weiter sagen können, wie es später eh getan wird? Ganz zu schweigen davon, dass wir den Transporter-Heini fast NICHT gezeigt bekommen. Obwohl es sich sogar gelohnt hätte! Szenen wie diese häufen sich hier erneut und zeigen mir an, dass es den Machern pupsegal ist, ob sie eine Schimpansenbande beim Nüsseknacken oder halt Science Fiction filmen. Wobei bei diesen Leuten selbst der Affengruppenfilm unter Anschlussfehlern leiden würde – weil z.B. die Nüsse am Ende wieder HEIL wären.

Regisseur dieser Episode ist übrigens Olatunde Osunsanmi, der schon zwei Episoden aus der ersten Staffel verbrochen hat – darunter Folge 1.13, die von uns im Durchschnitt sagenhafte 1,25 von 5 Sternen bekam.

Aber okay, der Regisseur kann wenig dafür, wenn das vorliegende Drehbuch an schlimmste Staffel-1-Verbrechen erinnert:

– Klingonen, die wirres Zeugs brabbeln. Und auch mal schnell vom menschlichen(!) Tyler in die Ecke gedrückt werden.

– Burnham, die für jeden und alles (Klingonisches Reich!) die Top-Ansprechpartnerin ist. Wobei die aber echt aufpassen muss: Wenn Tilly unfallfrei ihre Pickelcreme absetzen und zwei vulkanische Glückskekse vorlesen kann, ist SIE die Nummer 1!

– Kamerafahrten, die einen glauben lassen, dass das Raumschiff Discovery in ein Erdbebengebiet eingeflogen ist (= große Staffelhandlung?).

„Michael! Hast du eine Idee, was du Spock angetan haben könntest, dass er sich so verhält?“ – „Du meinst, in der Zeit, in der ich ihm immer mit roten Porzellan-Engeln verdroschen und ihm aus der ‚Apokalypse des Johannes‘ vorgelesen habe? Tut mir leid, dazu fällt mir nichts ein…“ – Ganz ohne Paralleluniversum: Nun kann nur noch die GUTE Burnham retten, was die BÖSE Burnham verbrochen hat.

Auch darf sich der geneigte Zuschauer fragen, warum Spock denn nicht schon längst zu Rate gezogen wurde. Okay, zugegeben: Die Sternenflotte hält ihn ja anscheinend gefangen, was Pike, Mutti und Burni durch munteres Rumraten schnell „rausbekommen“ („Er ist ein lieber Junge und würde keine DREI Ärzte töten.“ – „Stimmt! Bei dieser Serie wären es FÜNF!“).

Trotzdem darf die Frage erlaubt sein, warum man der Sternenflotte neuerdings NIE trauen darf, wieso hilfreiche Informationen zur aktuellen Mission nicht beim Flaggschiff ankommen dürfen(!) und wieso man nach 2 Minuten mal schnell eine Rettungsmission beschließt – statt einfach mal einen Admiral anzurufen und DEM zu sagen, dass der eveeeentueeell versteckt gehaltene Spock das Universum retten könnte. Denn das ist im Kurtzman-Universum ja ein glaubwürdiges Szenario. Einmal pro Woche.

Auch Ash machte mir wenig Freude. Und das liegt nicht nur an dem Hipster-Zopf und dem schlecht geschauspielten Rumflenn-Gesicht! – So ist weiterhin nicht klar, ob er jetzt mehr Voq oder mehr Tyler ist. Was leider NICHT für eine spannende Identitätsgeschichte sorgt, sondern nur für nervige Rein/Raus-Aktionen im Süßigkeitenladen der Persönlichkeitsprobleme: Wenn Tyler beknutscht wird, fühlt er sich halb „vergewaltigt“, wohingegen er sich gleichzeitig beschwert, dass er nicht als Klingone behandelt wird. Exakt so geht das die ganze verdammte Zeit, so dass der Zuschauer am Ende nur noch nach der Axt sucht, um das arme Vögelchen von seiner schweren Drehbuchkrampferitis zu befreien.

Der ganze Klingonenpart ist absolut misslungen. Und das erstreckt sich über die feuchte Aussprache (L’Rell nuschelt auch in Deutsch!) über die nicht vorhandenen Feinheiten der Politik („Alle doof, nur ich nicht“?) über das völlige Fehlen oder Versagen von Leibwächtern, über die immer noch verkorkst aussehenden Klingonen (= Eierkopp mit altem Besenhaar drauf?), bis hin zu dem generellen Problem, dass man all diese Sachen eigentlich GAR NICHT mehr sehen wollte. Wegen der objektiv vorhandenen Scheißigkeit in Staffel 1.

„Du musst nur an dich glauben, Tyler! Du kannst es schaffen!“ – „Aber all das Shampoo! Die Scheren! Und dann noch der Kamm! Ich fürchte mich vor diesem Schritt!“ – Schlechter abgeschnitten als Tilly: Schon schade, dass wir an einem Friseur-Schild wohl nie das Wortspiel „Kahless cut’s less“ lesen werden.

Was Psychoprobleme angeht, ist allerdings auch Spock irgendwie vom Logik-Wickeltisch gefallen: Mit einem Nebensatz wird etabliert, dass der Junge die halbe Kindheit(!) an den gruseligen Engeln gemalt hat und generell große „Empathie-Defizite“ habe – was bei Vulkaniern wohl eine ähnliche Beklopptheit ist wie das Gefasel der Impf-Gegner bei den Menschen? Der Grund für Spocks besorgniserregenden Emotionsmangel ist jedenfalls, dass Burnham unseren Spock vor den Logik-Extremisten(!) schützen wollte und ihm daher etwas „sehr Schreckliches“ angetan hat. Was das war, erfahren wir auch in dieser Folge nicht; viel lieber flennt Burnham ihrer Mutter die Kutte voll und erwähnt zum zehnten Mal, dass sie es „wieder gutmachen“ wollte. – Danke schon mal für’s Nicht-Weiterhelfen, Misses Ultralogik.

Auch Tilly muss natürlich emotional erst mal dem mit dem Dampfhammer bearbeitet werden. Nachdem Silvia sich nach einem Nervenzusammenbruch erfolgreich auf dem Schiff versteckt hat (warum ließ sie sich nicht auf der Krankenstation untersuchen? – Ach ja: Da tauchte die Vision zuerst auf!), naht endlich die Lösung aus der Dose: So erfindet… äh… ENTDECKT ihre Freundin Burnham innerhalb von 5 Sekunden, dass Tillys Visionen mit der Kombination aus Pilzsporen und Schwarzer Materie zusammenhängen. Was soll es denn auch sonst sein?

Im Ernst, ich meine das nicht mal ironisch! Sonst entdeckt man ja in dieser Serie nix: Keine wirklich fremden Planeten oder Lebensformen, dafür aber Schwarze-Materie-Deus-Ex-Machina, Rote-Engel-Deus-Ex-Machina und Sporen-Deus-Ex-Machina.

Stamets weiß natürlich sofort, was zu tun: Aus einem zufällig rumliegenden Device einfach einen undefinierbareren, multidimensionalen Pilzstaubsauger bauen (im Sinne von „einfach ungefragt einschalten“) und einen riesigen Schleimklumpen aus Tilly rausziehen. – Wie bitte? Ärzte? Trikorder? Krankenbett? Sicherheitsleute? Schmerzmittel? Nicht doch, Leute! Wir sind hier doch (*spastisch drei Finger abspreiz*) im Hause von Cooly-McCoolen-Stein! Yooo, younge Bitches und Bitcherellos! Moderne Space-Science hält sich doch nicht long mit crazy Sicherheitsmaßnahmen auf, jo-joo! Sieht doch viiiel zu uncrazy aus, wenn die da noch einen lahmen Schnitt-Shit einbauen und wir die Bitch erst noch auf der Krankenstation ausklappen müssen. Yeah-Yeah, oder wie oder what?! (*Schirmmütze von Kurtzman seitlich aufgesetzt bekomm*)

„Okay, den Pilz in der Brust haben wir. Und jetzt bitte die Beine breit machen, während das CGI-Team noch mehr von den blauen Lichtern anrührt!“ – Und wieder was, das suckt: Stamets hat auf der J.J.Abrams-Medizinschule mindestens drei Semester „Hammer auf die Rübe“ studiert.

Dass wir im Pilzbereich neben Tardigraden, Zeitreisen, Dimensionsreisen, Raumreisen und Geistererscheinungen jetzt noch schnell „Intelligente Pilze mit Schulbank-Fetisch“ hinzufügen müssen, stört aber hier keinen mehr, oder?

Apropos gestört: „Schön“ auch die weitere Story um L’Rell und Tyler… Nachdem ein fieser Oberklingone das gerade erst eingeführte Kind gemopst hat, sehen wir erst mal komplizierte Verhandlungen trifft man sich einfach an der Tempelecke von Mc’D’Onal’ds und haut sich gegenseitig die rosarote Blutpampe aus der Wampe. Kurz vor dem Ende der Schlachtplatte werden L’Rell und Tyler dann aber gelähmt und beinahe umgebracht – doch WAS ist DAS?! Es ist die Deus-Ex-Machina-Imperatorin! Und die kommt in allerletzter Sekunde, zerschießt alle in rote Wölkchen und setzt ihre zynischen Sprüche ab.

Und während L’Rell mittels Klon-Technologie so tun kann, als wären Tyler und Baby getötet worden, hockt der bezopfte Ash plötzlich auf einem Section-31-Schiff. Natürlich mit seinem patentierten „Bin ich Klingone, Mensch oder Blumentopf?“-Blick. Aber das interessiert die Imperatorin nicht, denn die trägt immerhin Domina-Klamotten und hat einen netten Kumpel aus dem M-Quadranten dabei ( M otorrad). Ja, denn dieser missgestaltete Stiernacken steht für alles, was man von einer nicht geheimen Geheimdienstorganisation erwartet: Pockennarben unter rasierten Glatzen, eine gewisse Körperfülle (Untergrundarbeit erfordert bekanntlich viele Prügeleien mit Araberbanden und Hooligans!) und eine Mimik wie aus einem gefrorenen Pferdeapfel geschnitten!

Kurzum: Ich habe noch nie so viel gelacht wie bei dieser Folge!

Die Blubberblasen-Pistole der Imperatorin, bei der nur die Guppys in der Blase fehlten! Das lächerlich niedrige Alter von Amanda („Heute darfst du mal die ältere, beste Freundin sein, Michael.“)! Die Tatsache, dass die Pilz-Halluzination nur mit Stamets schimpfen(?) wollte und sonst nichts in dieser Folge tat! Die rote Gesichtsfarbe mit eingebauter Abhör-Funktion! Burnham, die die halbe Episode einfach nur rumweint! Der Masterplan des fiesen Klingonen („Hahaa! Ich drücke deinen blutigen Finger unter diesen Vertrag – der damit rechtskräftig wird! Niemand wird den jemals anfechten, wenn du tot bist!“)! L’rell, die von ihrem Volk jetzt tatsächlich Merkel… äh… „Mutter“ genannt werden will!

„Leute, echt? Schon wieder der alte ‚Babykopp in Handtasche‘-Gag?“ – Kopf ab hilft beim Episodengenuss: Hier sehen wir einen geklonten Babyschädel. Oder, wie dieses Volk es nennt: „Kleiner Lockenwickler von Kahless“. Ja, Discovery lebt die Trek-Tugenden dergestalt aus, dass man zum Logik-Extremisten werden möchte (*2 Kilo TNT an Bauch schnall und Kurtzman zum Essen einlad*)

Oh Gott, könnt ihr in den Kommentarfeldern bitte mit den Logikfehlern weitermachen? Ich habe ja eigentlich Wochenende, nicht das große 3-Tage-Hirn-Abschieds-Festival.

Wer bei Star Trek schon immer(?!) auf Blut, Gedärm und Brutalitäten stand, kommt hier voll auf seine Kotz… Kosten. Und wen schon immer gestört hat, dass unbekannte Lebensformen – wie z.B. Tillys Pilz in der Brust – zu viele Motive bekommen, darf sich hier endlich an sinnlosem Geschwafel erfreuen, bei dem der Wirt einfach nur dazu bewegt werden soll, seinen Kameraden die Ohren vollzubrabbeln. Was keine clevere Überlebensstrategie für den Parasiten ist, da sein Wirtskörper mit Knüppelschlägen im Hausflur rechnen muss.

Ja, Discovery ist einfach ein Meisterwerk, bei dem man gar nicht nachkommt, die genialen Details aufzuzählen! Wie z.B. dieses scheußliche, klingonische Plastikkopf-Baby, das wie gerade geboren aussieht, obwohl L‘Rell sich schon meterlange Haare hat wachsen lassen! Und wie wunderbar L’Rell das geköpfte Baby in der Hand hält, was in dieser Serie „vermutlich“ als premiummäßig ehrenhaft durchgeht! Herrlich! Ganz große Star-Trek-Missachtung!

Ja, da kann Satire erst mal einpacken und 12 Wochen Urlaub auf Hawaii machen!

„Okay, auf was setzen wir den Kurs?“ – „Der dritte Stern von links… geht sicher leicht kaputt, wenn man draufballert?“ – Meister Leder und sein Pumuckl: In der Section 31 gibt es so viel schmutzige Arbeit zu tun, dass man nicht mal die Zeit hatte, die Antagonisten-Klamotten aus den 60er-Jahre-SF-Filmen auszuziehen.

Fazit: Discovery ist ein grandioses Kunstwerk, das uns allen vor Augen führt, wie zerbrechlich doch die menschlichen Vorstellungen von „Logik“, „Dramaturgie“, „Psychologie“ und „Nur mal kurz ein Review schreiben“ sind!

Fast glaube ich, dass dieses Durcheinander aus naiven Werten („Wössenschaft-Olé-Olèee!!“) und mörderischen Handlungen („Guck mal, der tote Klingone verliert seine Därme, hihi!“) volle Absicht darstellt. Ich ahne sogar, dass diese Serie lediglich ein neuer Prank von Jan Böhmermann sein könnte.

Wie auch immer: Die Imperatorin bringt es am Ende der Episode gut auf dem Punkt: „Hier gibt es immer was zu tun!“ und „Mit Freaks hat man einfach mehr Spaß!“. Na dann, freier Eintritt für alle!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Ein Drehbuch in Blut geschrieben Hey. HEY! Warum liest du denn so langsam? Das muss schnell, schnell, SCHNELLER gehen! Burnham. Tilly. Amanda. Der Klingonen-Transformer-Typ. Roter Engel. Sporen-Knödel. Nivea-Creme mit Mikrofone drin. Sektion 31. Appe Baby-Köpfe. Jahaaa, los geht’s mit dem vollen Story-Urknall in den Hirnen der Autoren! Wir. Haben. Doch. Keine. Zeeeeit! Glücklicherweise sind alle Beteiligten wieder supertoll. Vor allem (natürlich) Tilly mit ihren zwei Tillies. Wer sonst kann schließlich einen Marathon gewinnen UND dabei noch für einen kleinen Plausch eine Pause einlegen? Ist es ein Vogel? Ist ein Raumschiff? Nein, es ist Super-Tilly, die plumpe Powerfrau, welche selbst an durchtrainierten Kollegen wie eine unaufhaltsame Dampflok mit Locken-Lichtgeschwindigkeit vorbeischnauft. Üble Gerüchte übrigens, dass dieses fulminate Vorbild an Übermenschlichkeit eigentlich total nervig ist. Schließlich ist ihre halluzinogene Begleiterin mit eingebauter Dünnschissfaselfunktion(tm) noch um einiges NERVIGER! Wissenschaftler hielten dies für unmöglich, aber was wissen diese schließlich im Vergleich zu unseren Disco-Schreiberlingen?! Apropos total irre, langsam wird es ja mal Zeit für den Spock. Ist er ja nun nach seiner angeblichen Selbsteinlieferung aus der Klappse inklusive Wärtermord ausgebrochen. Toll, diese Meta-Biographie aus dem Blickwinkel der meisten Discovery-Zuschauer. Konnte mich da so richtig reinversetzen. Also, sprichwörtlich, nachdem ich mir vor lauter Kopfkratzen bei diesem Folgen-Festival der Kurtzman’igkeit den Schadel selbst geöffnet habe. Konnte die Hilfeschreie meines Gehirns aber auch einfach nicht mehr ignorieren. Ich gucke Star Trek, holt mich hier raus! Deswegen wurde mir auch ein wenig übel, wobei die vielen Schnitte und rotierenden sowie rumwackelnden Kameras auch nicht geholfen haben. Aber dafür ist der Trek endlich wieder cool, cool und nochmal cool! Und wisst ihr, was noch cool ist? Haare! Jede Menge Haare! Krieg ist schließlich vorbei, da können unsere Neu-Klingonen auch endlich mal wieder dieselben sprießen lassen, als wenn demnächst die Jahresversammlung der Hippster-Vereinigung ansteht. Vollbäre. Schnurrbärte. Damenbärte! Sie sind alle gekommen. Auch der kleine Idefix!

Was sagt dieser doofe Rumnörgler dahinten? Das wäre alles nur eine verzweifelte Kehrtwendung unserer lieben Ideen-Niederschreiber? Zu dieser üblen Nachrede muss ich erzürn erwidern… jau, da hatta recht. Aber sowas von. Trotzdem, woanders geben die sich doch so viel Mühe. Vor allem damit, über unsere geliebte Prime-Zeitlinie zu wachen. Zum Beispiel war der Hinweis, dass kaum noch jemand 2D-Bildschirme im 23. Jahrhundert verwendet eine tolle Anspielung darauf, dass… diese irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Mal im Ernst, liebe Autoren, wenn ihr GAR KEINEN Bock darauf habt, euch nur irgendwie an bestehende Regeln zu halten, warum dann nicht einfach ein ganz neues Serien-Universum erfinden? Die wenigen Grob-Details (Phaser, Transporter, paar Logos, ungefähres Schiffsdesign) hätte man doch auch noch weglassen können. Ah, sorry, mir wird gerade gesagt, dass das mit den Kohlen sonst nicht mehr passen würde. Also die, höhö, Milliaaarden, welche man mit Disco höchstwahrscheinlich verdienen wird. Vor allem beim Merchandise. Kann ja gar nix anderes mehr sehen in den Geschäften. Alle jubeln nur von Discovery, Discovery, Discovery. Also, die dafür bezahlten Seiten und (Kotz!) „Influencer“, meine ich.

Klar, kann natürlich sein, dass Frau Rot(engel) irgendwie mit dem Finger schnippt und alles oll werden lässt. Wäre zwar ebenfalls superbescheuert, aber würde… dadurch ja auch super zum REST passen! Das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Apropos dick. Schön, dass man Tilly-Vannily mit einer langen und aufwändigen Prozedur von ihrer Brain-Laberschnalle befreien konnte. Und mit lang meine ich 5 Sekunden und mit aufwändig das spontane Grabschen eines Elektro-Saugnapfs, um den Pilzknödel aus dem anderen Knödel zu ziehen. Sorry, meinte gar nicht schön, sondern schön doof. So doof! Das hörte auch nicht auf. Von Abhör-Gesichtssalbe, geschmackvollen Babyköpfen und Imperatorin Schauzu (Nee, Danke, reicht) lief einem spätestens am Schluss geradezu der Blutwein aus den Ohren. Besondere Problemlös-Spannung kam auch mit ihren fliegenden Totmach-Knubbeln auf. Alle sind super. Alle sind toll. Sogar Mutti Spock, welche sich auch mal eben á la Badass selbst auf die Suche nach Söhnchen macht. Fazit: Ein „Best“-of des gesamten bisherigen Discovery-Gagas. Hier wurde alles in einen Topf geworfen (Das sind wir. WIR sind der Topf! #gagatopf) und nicht einmal so wirklich umgerührt. Ein All-you-can-Handlungsfäden der schlechten Laune, denn auch die düüüüstere, duuuunkle und düüüstere (Ja, das war Absicht!) Stimmung kam hier auf ihren Höhe… Tiefpunkt. Vor allem beim ZUSCHAUER! Wertung: 2 von 10 Punkten Mit „So doof, dass es schon wieder… sehr doof ist“-Bonus: Wertung: 5 von 10 Punkten



Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 01.02.19 in Star Trek: Discovery