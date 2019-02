„Star Trek – Discovery“ – 2.04 – „Der Charonspfennig“ – Kritik

Was? Einen ganzen Pfennig will CBS für diese Folge haben? Wie, Alex Kurtzman hat seine 25 Millionen schon für neue Ideen ausgegeben? Na, dann… (*klimper*) Ist euch eigentlich mal eingefallen, dass die Episoden sooo hochwertig und intellektuell klingen, dass vielleicht deswegen nicht mal die Doofen zuschauen wollen? Ich meine, man verkauft ja auch am Bahnhofskiosk keine Pornoheftchen mit dem Titel „MacBeth“? Wobei… – Hatte Shakespeare ein Kelvin- und ein Prime-Universum?

Inhalt: Gerade will man Spock endlich treffen, da landet man direkt vor einem roten Riesen-Eumel im Weltraum, der das Schiff festhält. Saru bleibt da nur eines übrig: Sein genetisches Selbstmordprogramm vorzuziehen, während Tilly mal nachschaut, was bei einem Pilz eigentlich zwischen den Lamellen so abgeht…

[Redaktioneller Hinweis: Alex Kurtzman und sein Team baten uns, diesen Screenshot als inoffizielles Symbolbild für die zweite Staffel auszuwählen. Diesem verständlichen Anliegen kommen wir gerne nach.]

Besprechung:

Wie so oft muss ich dem Beginn ein dickes Fleißsternchen verpassen. Das liegt vor allem daran, dass mir die Regiearbeit hier gut gefiel. Statt die Kamera in einen Wasserstrudel zu stellen und sie dann kräftig anzustoßen, gibt es hier recht ruhige Kamerafahrten. Und die geben einem tatsächlich das Gefühl, dass hier Menschen arbeiten, sich besprechen oder ihrem durchgeknallten Hipster-Vulkanierbruder die Medikamente und Langhaarschneider hinterherfliegen. Eben all die normale Sternenflottenarbeit, die wir so schätzen. – Besonders positiv fiel mir das bei der kurzen Teamrunde zu Beginn auf. In der Burnham übrigens erneut mitten im „Red Angel“-Abbild hockte. Da bekommt der Spruch „Jeder ist sich selbst am nächsten“ gleich noch eine ganz neue Bedeutung…

Leider ging’s danach wieder rauf auf der noch oben hin offenen Hektik-Trek-Skala. Wieso z.B. heult Burnham dem Pike schon wieder die Schläfen grau, weil sie Spock nicht sehen kann/sollte/darf? Okaaay, der Mann hat vielleicht Ärzte ermordet (Spock jetzt, nicht Pike), aber WAS genau ist jetzt der Grund, dass Michael sich anscheinend einen Pappkarton über den Kopf ziehen möchte, wenn die Discovery auf die Suche geht? Selbst, wenn sie den Manne tief verletzt hat (KANN man das überhaupt zufriedenstellend auflösen, ohne dass ALLE doof dastehen?), so geht es immer noch um das Universum, Verrat und Mord, nicht um Little Burni im Elfen-Wünsch-dir-was-Ländle.

Was genau wollte die tollste Alleskönnerin überhaupt? Dass man Spock nicht sucht? Oder dass man ihn sucht, ihn dann aber nicht anspricht? Oder dass sie erst mal nicht in Erscheinung tritt, was auf Tausenden von Quadratmetern Schiff und vielen unausgeleuchteten Ecken ja machbar erscheint? Oder dass sich ein anderes Schiff, das sich gerne mit Pilztriebwerken und Befehlsverweigerungen beschäftigt, darum kümmert?

„Oh, dieses Lebewesen ist so schön fremdarti… – Oh, wir schalten nun live in den Maschinenraum, um Tilly beim Ansabbern einer Glasscheibe zu betrachten, bleibt DRAN!“ – Magengeschwür bei CBS: Dieser rote Flatschen ist so ziemlich das einzige, was wir bis zum Ende von dem Wesen sehen. Dabei hätte ich doch gerne gewusst, was DAS da für ein Detail ist (*auf beliebigen, unscharfen Punkt zeig*)…

Der generelle Umgang miteinander lässt immer wieder zu wünschen übrig: Stamets will „die Kurve kratzen“, die Ingenieurin aus Episode 2.01 „keine Pilze von der Pizza in den Antrieb kratzen“, dafür aber Stamets kritisieren: „Ha! Sie machen erst einen auf lustig?“

Nein, hier sind keine hochgebildeten Experten am Werke, sondern gefühlsinfantile Laberwracks, die auf der Suche nach der Raucherecke mal versehentlich für 5 Minuten in eine Physikvorlesung gestolpert sind.

Zudem wird wieder alles durcheinander geworfen, was den Autoren beim ersten Roh-Entwurf vor die Tastatur gerannt ist: Pilzenergie entspricht der Solarenergie auf der Erde, Dilithiumkristalle haben haufenweise Kriege in irgendeinem anderen Kanon verursacht und mit einem angelutschtem Kaugummi(!) wird einfach mal die Klappe im Maschinenraum repariert. Motive, lustige Sprüche und Erklärungen für doofe Zuschauer wechseln sich hier teilweise so schnell ab, dass das Umschalten zwischen all den Bullshit-Ebenen im eigenen Kopf schon fast unter „anspruchsvoll“ fällt.

Manchmal hat man sogar das Gefühl, eine Minute auf das Handy geschaut und irgendwas verpasst zu haben. Doch das stimmt nicht – abgesehen vom Schriftzug „Lasst mich hier raus, die Zukunftia-Leser zwingen mich, diese Serie zu schauen!“, den ich eh ständig unbewusst tippe.

Überhaupt nervt mich der permanente Trash-Talk mehr als die Standard-Storys um die zwei Weltraumglibber mit Komplexen (der eine mondgroß, der andere aus Pilzen). Wenn der Captain z.B. in der höchsten Gefahr noch mal einflechtet, dass er keine Spinnen mag, überlegen RTL und Pro.7 garantiert, mal bei CBS anzurufen – weil sie denken, die anderen hätten ihnen den Cringe geklaut.

„Tilly, die Frau hinter mir hat eine Idee: Wir bohren Löcher in Ihren Kopf, verspachteln alles mit Gips und klatschen ein bisschen Wandfarbe drauf. Die leitet nämlich besser, wenn wir Sie danach unter Strom setzen!“ – Hart, aber herzlos: Wenn ihr glaubt, dass diese Dialog übertrieben ist, dann hört nochmal in die Episode rein. Und dann kommt bitte wieder und beschwert euch über meine Untertreibung, ja?

Was aber am ärgerlichsten an der Episode ist, dass ihre Grundzutaten total … klasse sind. Ja, ganz im Ernst: Mit ein bisschen Feinabstimmung hätte das hier ein Meisterwerk von TNG-… äh… sorry… Orville-mäßigen Ausmaßen sein können! Guckt mal hier:

Von Sterbehilfe und Megafonen – Die Idee einer Lebensform, die vor ihrem Tod noch mal schnell ihre Memoiren in den Schiffscomputer ritzen will, ist nicht zu abgeschmackt und wirkt trekkiger als alles, was die Discovery im letzten Jahr in Trümmerstücke zerschoss… „geforscht“ hat. – Die Idee einer Lebensform, die vor ihrem Tod noch mal schnell ihre Memoiren in den Schiffscomputer ritzen will, ist nicht zu abgeschmackt und wirkt trekkiger als alles, was die Discovery im letzten Jahr in Trümmerstücke zerschoss… „geforscht“ hat.

Er stirbt tot, Jim! – Dass der Einfluss der Sphäre das zellulare Selbstmordprogramm von Saru startete, gefiel mir ebenfalls. Endlich erfahren wir noch mal GENAU, wie viel Angst der Kelpianer immer hatte (Spoiler: sehr viel Angst!). Vor allem die Sterbeszene war gut und rührend gespielt. Kann ich bitte eine Saru-Serie statt einer Wer-sonst-halt-gerade-so-rumläuft-Serie haben? – Dass der Einfluss der Sphäre das zellulare Selbstmordprogramm von Saru startete, gefiel mir ebenfalls. Endlich erfahren wir noch mal GENAU, wie viel Angst der Kelpianer immer hatte (Spoiler: sehr viel Angst!). Vor allem die Sterbeszene war gut und rührend gespielt. Kann ich bitte eine Saru-Serie statt einer-Serie haben?

Der Schimmelflüsterer – Dass Tillys Pilzfreundin endlich damit rausrückte, dass auf Stamets Sporenautobahn gigantische Mengen an schlauen Pfifferlingen (oder was auch immer) überfahren wurden, war toll. Denn endlich werden die Schattenseiten der Pilz-Pulerei aufgezeigt, auf dass wir irgendwann aus völkerrechtlichen Gründen wieder Tempo 100 einführen können. – Dass Tillys Pilzfreundin endlich damit rausrückte, dass auf Stamets Sporenautobahn gigantische Mengen an schlauen Pfifferlingen (oder was auch immer) überfahren wurden, war toll. Denn endlich werden die Schattenseiten der Pilz-Pulerei aufgezeigt, auf dass wir irgendwann aus völkerrechtlichen Gründen wieder Tempo 100 einführen können.

Kommunikation Helau! – Dass es am Ende „nur“ um Kommunikation ging, hätten alle Beteiligten zwar schon zu Beginn feststellen können (Picard hätte das noch um 2 Uhr nachts als Lösungsvorschlag rausgegrunzt!), ist am Ende aber eine okaye Erklärung für die etwas seltsame Störung der Universalübersetzer. Hier kamen mir die Disco-Autoren übrigens vor, als würden sie gerade ein neues Spielzeug entdecken. Wie ein Baby, das endlich merkt, dass es am roten Stoffmond ZIEHEN kann, damit er Töne macht… – Dass es am Ende „nur“ um Kommunikation ging, hätten alle Beteiligten zwar schon zu Beginn feststellen können (Picard hätte das noch um 2 Uhr nachts als Lösungsvorschlag rausgegrunzt!), ist am Ende aber eine okaye Erklärung für die etwas seltsame Störung der Universalübersetzer. Hier kamen mir die Disco-Autoren übrigens vor, als würden sie gerade ein neues Spielzeug entdecken. Wie ein Baby, das endlich merkt, dass es am roten Stoffmond ZIEHEN kann, damit er Töne macht…

Und tatsächlich gab es ein paar Minuten, in denen ich emotional investierter war als damals, als Kollege Sparkiller mir das neue Zukunftia-Design vorstellte („Guck mal, sieht aus wie vorher!“). Ja, fast hätte ich es der Episode abgenommen, dass Saru stirbt, Burnham leiden muss, Tilly in Gefahr ist und Stamets tatsächlich gerne im Maschinenraum singt, um die kleine Pummel-Paula aufzubauen.

Doch leider riss das Drehbuch mit einem beidseitig angebrachten Doppel-Arsch am Ende wieder ein, was der mittlere Episodenteil aufgebaut hatte! Was sollten z.B. die ständigen Schwachsinnis-Durchsagen, dass Spocks Shuttle seit 2 Stunden „außer Reichweite“ fliegt? Und wieso wurden eigentlich wieder mehrere Geschichten auf einmal erzählt? – Hier ein Computervirus, dort ein lustiger Schädel-Bohrer, dann ein Raum, der für 10 Sekunden unter Strom steht… GAH! Man sollte Spendenaufrufe für ADHS-Kliniken zwischen die einzelnen Episoden schalten.

Wie, Pike weiß nicht weiter? Dann zeigen wir einfach WAS ANDERES! Wie, der Doktor auf der Krankenstation kennt anscheinend keine Kelpianer? Dann her mit der riesig-roten Weltraummatsche, die übrigens so verwaschen war, dass ich froh bin, nicht die Spielzeuge zur Serie designen zu müssen!

„Saru, mein Gott! Werden Sie wirklich in dieser Folge sterben?“ – „Ja. Mein Brigitte-Horoskop war in dieser Hinsicht fast dreideutig.“ – Sterben muss jeder mal … nicht: Nachdem Saru seinem einzigen Freund („Mister Flower“) schon mal gut zugeredet hat, stellt sich alles als ein großes Missverständnis heraus. Der Autor dachte nämlich, dass man genetische Eigenschaften einer Kreatur ohne Erklärung ändern darf. Kann ja jedem mal passieren.

Und so kommt auf jede großartige Szene leider wieder der doppelte Rittberger an Dummheit obendrauf:

Pilze ziehen DICH in ihre Dose – Erst klebt der schwarze Schleim an Tilly, dann überwuchert und frisst er sie. „Kein Problem“, sagt sich da der SF-Autor, der vorher noch nie SF geschrieben hat: „Dann lasert man sie halt mitsamt ihrer unangetasteten Kleidung wieder raus.“ Was allerdings nur einmal funktioniert. Denn wenn man kurz nicht hinschaut, zieht der braune Schwabbelklumpen Tilly wieder rein – wie auch immer DAS geschehen ist. Hat denn heute jeder einen Ghostbusters-Saugstrahl am Gaumenzäpfchen?! – Erst klebt der schwarze Schleim an Tilly, dann überwuchert und frisst er sie. „Kein Problem“, sagt sich da der SF-Autor, der vorher noch nie SF geschrieben hat: „Dann lasert man sie halt mitsamt ihrer unangetasteten Kleidung wieder raus.“ Was allerdings nurfunktioniert. Denn wenn man kurz nicht hinschaut, zieht der braune Schwabbelklumpen Tilly wieder rein – wie auch immer DAS geschehen ist. Hat denn heuteeinen Ghostbusters-Saugstrahl am Gaumenzäpfchen?!

Stirb an (k)einem anderen Tag – Was für eine Verschwendung salzigen Klapo-Augenwassers! Nach der dramatischen Röchel-Sequenz von Saru stirbt der einfach … nicht. Dafür wird aber seine bisherige Charakterisierung zu Grabe getragen. Denn aus unerfindlichen Gründen, die vielleicht iiirgendwie mit dem Ende der Folge zusammenhängen, fallen ihm einfach die angstanzeigenden Tentakeln aus dem Nacken, als wäre sein Friseur hinterrücks eingefallen. Ärztliche Entlassungsdiagnose: Für immer kräftig, selbstbewusst und ohne Todestrieb. Und das genau in dem Moment, in dem Michael zum „Final Cut“ ansetzen wollte. Meine medizinische Diagnose: Billig, billiger, Kurtzman-Trek. – Was für eine Verschwendung salzigen Klapo-Augenwassers! Nach der dramatischen Röchel-Sequenz von Saru stirbt der einfach … nicht. Dafür wird aber seine bisherige Charakterisierung zu Grabe getragen. Denn aus unerfindlichen Gründen, die vielleicht iiirgendwie mit dem Ende der Folge zusammenhängen, fallen ihm einfach die angstanzeigenden Tentakeln aus dem Nacken, als wäre sein Friseur hinterrücks eingefallen. Ärztliche Entlassungsdiagnose: Für immer kräftig, selbstbewusst und ohne Todestrieb. Und dasin dem Moment, in dem Michael zum „Final Cut“ ansetzen wollte. Meine medizinische Diagnose: Billig, billiger, Kurtzman-Trek.

(Zeigten die Homer-Simpson-Haare jetzt nur Angst an, oder sorgten sie auch für den nahenden Tod? Waren sie jetzt ein Frühwarnsystem oder Träger der DNA-Krankheit? Ich kapier gar nix mehr…)

Schnauze, fremdes Wesen! Wir wollen dir zuhören! – Obwohl es um Kommunikation geht, blieb mir der Weltraum-Blob so fern wie der Wunsch nach einem vierten Spock-Darsteller. Wir sehen keine Sonde, die auf ihn losgelassen wird, keine Weltraummanöver, keine Interaktion und keine audio-visuelle Idee – außer halt die rote Fleischtapete auf dem Hauptbildschirm. Alle Gefühle des fremden Wesens müssen durch die verbalen Vermutungen der Hauptdarsteller übermittelt werden: „Es will dies, es will das.“ Tja. Danke für den ersten Kontakt durch dritte Hand, lieber Autoren. – Obwohl es um Kommunikation geht, blieb mir der Weltraum-Blob so fern wie der Wunsch nach einem vierten Spock-Darsteller. Wir sehen keine Sonde, die auf ihn losgelassen wird, keine Weltraummanöver, keine Interaktion und keine audio-visuelle Idee – außer halt die rote Fleischtapete auf dem Hauptbildschirm. Alle Gefühle des fremden Wesens müssen durch die verbalen Vermutungen der Hauptdarsteller übermittelt werden: „Es will dies, es will das.“ Tja. Danke für denKontakt durchHand, lieber Autoren.

Fremdscham nicht nur für Xenobiologen – Die Szenen, in denen man dem Zuschauer erklärt, was ein Drogenrausch ist, waren den Machern noch nicht genug, um zuverlässig an mein Augenrollen zu gelangen. So musste noch eine schlechte Stoned-Szene rein, in der Stamets und die burschikose Barbarin mit billig gemorphten Gesichtern rumalbern. Und erwähnte ich schon, dass sich alle kurz vor ihrem Tode noch für den Aufenthaltsort von Spocks Shuttle interessieren?! Hat der etwa die fehlenden 2 Millionen US-Zuschauer für Discovery an Bord? – Die Szenen, in denen man dem Zuschauer erklärt, was ein Drogenrausch ist, waren den Machern noch nicht genug, um zuverlässig an mein Augenrollen zu gelangen. So musste noch eine schlechte Stoned-Szene rein, in der Stamets und die burschikose Barbarin mit billig gemorphten Gesichtern rumalbern. Und erwähnte ich schon, dass sich alle kurz vor ihrem Tode noch für den Aufenthaltsort von Spocks Shuttle interessieren?! Hat der etwa die fehlenden 2 Millionen US-Zuschauer füran Bord?

„Tilly, komm rein! Wir fliiiegen alle hier drin!“ – „Äh, mit welchem Antrieb fliegen denn Pilzsporen durch die Galaxie?“ – „Mit menschlichem Sperma natürlich.“ – Die 50.000 Dollar für Schlachtabfälle und Klebstoff haben sich gelohnt. Ein bisschen doof ist das aber schon, dass diese „Wesen“ in jeder Folge komplett anders auftreten. In der nächsten Episode ist das hier wieder ein rosaroter Geisterpudel aus Tillys Grundschule, wetten?

Nicht unerwähnt bleiben soll auch der subtile Grund, warum es auf der Enterprise keine Hologramme gibt. Pike: „Ich mag die nicht. Reißt alles raus und setzt alte Bildschirme ein!“ – Ich bin mir sicher, dass die Autoren so auch mit Teilen der Story verfahren. Und wie findet die Sternenflotte das eigentlich, wie mit ihrem Eigentum umgegangen wird?

Man stelle sich mal vor, Picard hätte mit einem Brecheisen alle Monitore rauskloppen lassen, weil er lieber was anderes wollte (= alte Bücher?)…

Fazit: Eine recht seltsame Episode, in der man oft gerührt sein WILL. Doch nur, um das mit Rotz getränkte Taschentuch danach vor Wut in Kurtzmans Müslischüssel zu versenken.

Für kurze Momente funktionieren die billigen Manipulationsversuche tatsächlich („Da! Das fremde, wunderschöne Wesen will sein Wissen teilen!“), was jedoch immer wieder zerschlagen wird, weil alles dezent doof ist („Da! Das fremde, wunderschöne Wesen will uns nur umbringen, weil es unseren USB-Anschluss nicht gefunden hat!“) oder man einfach nicht weiß, wie man Dinge auflösen soll („Da! Dieser wunderschöne Saru ist jetzt noch toller und stärker als vorher!).

Und könnte ich bitte noch mal den Flugplan von Spock sehen? Ich will nämlich meine Sitzplatzreservierung canceln…

Gesamtfolge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Die 20 Minuten in der Mitte:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

P.S.: In den nächsten beiden Wochen kommen die Disco-Reviews 2-3 Tage später. Ich verreise zwischendurch, um mich von all dem Blödsinn mal abzulenken.

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Von großen und kleinen Kloppsen

Da, tatsächlich! Ein Krümel Star Trek! Warte mal kurz, Discovery. Du hast da was an der Schulter.Da, tatsächlich! Ein Krümel Star Trek! *abklopf und in den mund steck* Nom. Nom. Ja, ich entdecke Spuren von „Uralte Alien-Zivilisation“ mit einem Hauch „Traurige Auslöschung“. Beherzt im Bukett, trocken im Abgang. Ein echter Klassiker, wenn in diesem Fall auch etwas ranzig in der Auslese. Was nicht überrascht, wenn man bedenkt, wo wir uns hier befinden. Trotzdem, das Konzept um den brodelnden Weltraum-Knödel hatte was. Falsch gedeutete Absichten. Nettes (wenn auch wenig Sinn ergebendes) Rumpopeln am Translator-Konzept. Einen optimistischen Twist. Da soll noch einer sagen, dass wir bei Zukunftia immer nur rumnörgeln würden. Ah, einer von euch hat es gesagt! Dann können wir ja anfangen. *hände reib* So wirkte das ganze Holo-Kom Gedöns NOCH sinnloser, nachdem man dieses nun komplett rausreisst, weil die Enterprise anfällig für (Plot-Ausrede hier selber einfügen) ist. All der Canon-Trouble nur für 2-3 Gespräche mit doof im Raum rumstehenden Lichtgestalten? Und in Tausenden von Jahren hat nicht ein Kelpianer mal den rituellen Selbstmord verweigert? Oder vergessen? Verschlafen? Wodurch man die kleine Suizid-Lüge bemerkt hätte? Offensichtlich ja nicht. Suckers! Tilly bemerkt, dass sie ein „seltsames Kind“ war. Konnte das kollektive „Ach, nee?!“ aller Zuschauer sogar mit ausgeschalteten Ton hören. Womit wir auch zum Balla-Balla-Bereich dieser Episode kommen: Dem Pilzauflauf á la Tilly. Wobei die Gute es trotz ihres Genies ja im Moment nicht leicht hat. So hing der Laberpilz ja nicht nur erst IN ihr ab, sondern dann auch noch AN ihr. Und später UM sie herum. Im Ernst, irgendeiner im Autorenteam muss echt auf Fungi stehen. Immerhin nähern wir uns mit dem Thema Fung-weltverschmutzung anscheinend einem definitiven Abschalten des Mycellen-Drives. Es kann nicht früh genug kommen. Fazit: Der sterbende Opa-Klopps im All bot immerhin den Geist eines netten Star Trek Elements, welches vom Nebenplot um anhänglichen und doof rumlabernden Fußschorf stark beeinträchtigt wurde.

Disco-Bestnoten (= mehr als 6 Punkte) könnte ich daher nur durch verzweifeltes Reininterpretieren von Themen wie Umweltverschmutzung (Mycellen-Netzwek) & religiöse Indoktrination (Sarus Selbstmordklausel) rechtfertigen. Tu ich aber nicht, so! Wertung: 5 von 10 Punkten

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 08.02.19 in Star Trek: Discovery