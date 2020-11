„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.05, „Die Trying“

Die Föderation ist gefunden! Sie hängt in einem (emotionalen) Trägheitsfeld ab und hofft darauf, dass die auffällig wabernde Blase von niemandem gefunden wird, der sich für reinfliegende Riesenschiffe interessiert… Doch auch hier stößt die Crew erst mal auf Skepsis: Seitdem mal eine Truppe Neandertaler mit Keulen durch das Hauptquartier gezogen ist, fürchtet man sich vor Zeitreisenden aus der fernen Vergangenheit. Aber dazu fällt Burnham bestimmt ein neutralisierender Satz ein? (= „Fürchtet euch nicht“?)

Bei allem tollen „Staun“ und „Huch“ zu Beginn muss ich das sagen, was ich IMMER sage: Nämlich „Hate“.

Es ist ja z.B. schön, wenn wir zusammen durch die Augen der Crew blicken und Dinge betrachten können. Aber dieses emotionale Getue (Tilly: „Hihi, ein fliiiiegender Regenwald.“ – Alle: „Hahaha! Hammer Gag!“) wirkte bei mir kaum, als man die neuen Schiffe und Basen der Sternenflotte/Föderation kommentierte.

Wobei das vielleicht Geschmackssache ist – oder vielmehr davon abhängt, wie geschmacklos IHR inzwischen geworden seid.

Denn ich fand das ehrfürchtige Staunen vor großen Weltraum-Gerümpel (Dyson-Sphäre, V’ger…) immer dann gut, wenn es eher gesetzt verlief. Danach gerne gefolgt von trockenen Maßeinheiten und Fakten. Dieses „Waaas, da passen ja bestimmt 2000 Menschen rein, weil die Schiffe nach 900 Jahren DOPPELT so groß sind, boaaah!“ wirkte auf mich eher dümmlich.

Ja, Dinge sind nach tausend Jahren plötzlich größer. So was kannste dir nicht ausdenken…

Wobei erneut auffällt, wie unsicher und unprofessionell die Autoren sind. Schon zu Beginn sind sich Saru und Burnham einig, dass sie bezüglich des Treffens mit der Sternenflotte „keine Worte“ haben. Ich wiederhole: Beide. Kei-ne Wor-te. – Danke für diesen „modernen TV-Dialog“ zu zukünftigen Machtstrukturen und diesbezüglichen Erwartungen. Gleich danach kommt aber gleich wieder ein Thema auf, das die Autoren interessiert: Burnhams Mudder. Puh, da sind wir aber gaaanz knapp an epischer Welt(raum)politik vorbeigeschlittert, um auf persönliches Eierstock-Tralala überzuleiten.

„Guck mal, eine kleine Föderation, ganz für uns alleine!“ – „Ja. Sie ist klein. Aber dafür passen die verbleibenden Vulkanier in den Kleiderschrank in Sektor B.“ – Nach der Schrumpfkur(tz): Man erwähnt rasch, dass die Föderation und die Sternenflotte heute „dasselbe“ sind. Puh, wieder mal ein amerikanisches Leitmotiv untergebracht… („Die NATO besteht aus den USA. Noch Fragen?“)

Das ruhige Gespräch mit dem Admiral gefiel mir von der Dynamik her gut. Keiner hat geweint, keiner ist grundlos ausgerastet oder großkalibrig-schießwütig geworden. Dennoch darf man bei näherer Analyse schon nachfragen, was jetzt die Knackpunkte waren:

– Die Besucher aus der Vergangenheit haben sich nach einem ihnen unbekannten Gesetz „strafbar“ gemacht, weil sie die Zukunft verändern? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ICH würde mir zutrauen, mich in diesem Fall vor einem Gericht ohne Anwalt verteidigen zu können.

– Okay, man ist misstrauisch, ob das mit dem Sporenantrieb und „Control“ stimmt. Man muss Datenbanken auswerten und Leute beläst… äh… befragen. Ist okaaay, aber eigentlich ist das diese Stelle, die mich z.B. in Filmen tierisch nervt! Jene Stelle, in der das Gegenüber eine halbe Stunde lang nicht glauben mag, dass es Poltergeister gibt oder der Protagonist wirklich von der Regierung gejagt wird.

– Dass man die Discovery nachrüsten und Saru das Kommando wegnehmen will, kann man halbwegs verstehen. Dennoch: So ganz warm werde ich mit dieser Art der Story nicht. Statt weltraumweite Dinge anzugehen (Probleme gibt es im Quadranten genug!), wird man als Zuschauer abermals gezwungen, sich Sorgen um Sarus Altersvorsorge, Burnhams Arbeitsplatz und Tillys leckersten Replikatorplatz zu machen.

Dass die Sternenflotte moralisch bereits auf den Felgen fährt, ist eh von Anfang an klar: Die Sicherheitschefin ist vom Gesicht her eine amtliche Zitronen-Verkosterin, das Hilfsangebot zur Seuchenbekämpfung wird vorsichtshalber sofort abgelehnt und generell scheint sich die Ach-so-versteckte Sternenflotte seit 100 Jahren (trotz warmer Betten, Energieüberschuss und Happischnappi) sehr schlechter Laune zu erfreuen…

Ein weiterer Hinweis auf „Bad Mood“ mag auch die Tatsache sein, dass man unterschwellig dem zurückbleibenden Saru GEWALT androht. Aber das ist sicher nur meine Interpretation.

„Ich verstehe ja, dass Sie Ihr Schiff behalten wollen, Burnham. Aber wir wollten eh krasse Waffen, Transporter und Nanotechnologie dranschrauben.“ – „Das finde ich ungerecht. All diese Sachen sollten doch erst AN MIR festgelötet werden“? – Lieber Zugluft als Zukunft: Das alte Schiff sorgt erst mal für Misstrauen. Kein Wunder, es sind ja auch noch zwei Schichtwechsel bis zur üblichen „Mann, sind die krass!“-Erleuchtung.

Psychologisch finde ich es auch sehr interessant, wie wenig die Crew – und die Autoren – ihre bisherigen Abenteuer ernst nimmt. Statt den teilweise lächerlichen Storys im Nachhinein etwas Würde zu geben, lächeln sie beim „Verhör“ selbst darüber, dass es „Sternenflottenoffiziere vom Himmel regnete“, Tilly sich mal in eine „blonde Domina“ verwandeln musste und Culber „tot war“, sich aber heute mit dem „Mörder gut versteht“.

Man fragt sich unwillkürlich, wie alle Beteiligten in einer Staffel über die derzeitige Handlung sprechen werden: „Dann trafen wir auf die Föderation in der Blubberblase, wo keiner unsere dysfunktionalen Befindlichkeiten wertschätzte. Mir kommen heute noch die Tränen darüber!“?

Symptomatisch unsympathisch kommt auch Burnham daher, die sofort vorschlägt, Daten von der Sternenflotte zu entwenden, um das „Space-Corona“ einzudämmen – zu Sarus verständlichem Entsetzen. Vermutlich verfolgt er das „Amerikanische Epidemie-Modell“? Ne, im Ernst: Glück für sie, dass sie neben solchen Aufmüpfigkeiten weiterhin die beste Kriegsverbrecherin und Befehlsverweigerin aller Zeiten ist. Was würde Den Haag sonst ohne sie machen?

Aber auch der Captain von Burnhams Gnaden steht mies da, da er erst mal abwartet und – laut Michael – „nicht für die Crew kämpft“. Ja, Recht hat sie! Ein Kirk, Sisko oder Picard hätte schon längst mit dem Zeigefinger ein Loch in den Besprechungstisch gepiekt! Und sie liegt richtig damit, dass diese Mannschaft aus psychologisch ungeschulten Raumfahrt-Mimosen es „nicht verkraften“ würde, wenn man sie trennte.

„Okay, die aus der Kindheit hochgradig Gestörten bitte nach rechts.“ – „Das können wir nicht. Hat unsere Mutter immer verboten.“ – „Na gut. Dann die sensiblen Hochbegabten bitte nach links.“ – „Nö. Dafür sind wir Wissenschaftler zu cool. Funkyyyy!“ – Teile und herrsche: Um den Einfluss der Discovery-Crew zu begrenzen, scheucht man sie in alle Himmelrichtungen. Man nennt dies auch das „Hühnerschwarm-Paradoxon“.

Emotional und oberflächlich wird es alle paar Sekunden, wenn man richtig hinhört… Machen das andere Kritiker der Serie eigentlich, oder werden dort nur funkelnde Lichter und Uniform-Designs durchgezählt?

Burnham denkt z.B., dass die fremden Sicherheitsleute die Discovery-Crew „hassen“ (ja, der berühmte „Hass“ von professionellen Militär-Inspektoren?), einer der Ansprechpartner trägt eine Brille, weil er dadurch „schlauer aussieht“ (Einblicke in Kurtzmans Fielmann-Karriere?) und die Imperatorin weiß sofort, wie sie blinzeln(!!) muss, um die Hologramme zu deaktivieren. – Die im Gegensatz zum Holodoc übrigens so künstlich wirken, dass sich Professor Moriaty (TNG) problemlos zu deren Stammeskönig aufschwingen könnte.

Und nein, wenn man im 30-Sekunden-Takt über so etwas stolpert, ist es kein Nitpicking mehr.

Auch die Bedrohung wirkt wie von der klapprigen Kurtzman-KI zusammengeklöppelt: Die Protein-Krankheit kommt daher, dass vor 1000 Jahren zu viel Müll auf einem Planeten gelagert wurde – was Sarus Crew natürlich weiß. Deswegen sind die Pflanzen dort „mutiert“ und alle Prionen haben sich auf Links gedreht. Was den wild naschenden(!) Alienbesuch bei der Nahrungssuche nicht gestört hat. Vermutlich ist die andere Hälfte an Vogelbeeren verreckt? Nur gut, dass kein Abflussreiniger ohne Kindersicherung rumstand…

Und wieso hat man die Nahrungsstaubsauger vom Planeten „Schlurp“ eigentlich nicht GEFRAGT, wo sie sich vergiftet haben? Sogar Burnham & Co. nehmen nur an, dass es an jenem Ort geschehen sein könnte.

Noch besser ist nur, dass ein Saatgut-Schiff aus dem 23.(!) Jahrhundert rumdümpelt, das bei der Problemlösung helfen kann. Da dieser Kahn so unglaublich wichtig ist, wird dieser gerne mal – in all seiner Winzigkeit – am Arsch der Heide abgesetzt, wo es wehrlos in Ionenstürmen abhängt. Aber gut, in diesem Fall kommt ja alle hundert Jahre mal einer vorbei, um nach der sich ständig drehenden Aufbewahrungskammer im Inneren zu sehen?

„Wenn wir die uralten Original-Samen vom heute verstrahlten Planeten finden, können wir die kranken Alien-Hirne heilen.“ – „So wie damals beim Corona-Virus, als wir eine Fledermaus aus dem Jahre 1565 suchen mussten?“ – Da lacht die Wissenschaft mit Burnhams Tränen: Die Übergänge zwischen den Teil-Storys erfolgt holprig. Aber das ist verständlich, denn es hängt ja noch der Vatertags-Bollerwagen hinten dran.

Angesichts solch kindischer Doofheiten muss ich mich schon fragen, was wir als nächstes an aktuellen Themen bei STD sehen… Aliens, denen auf dem Plastikmüll-Planeten der Prengel abfällt, weil sie zu viel Polypropylen geschlürft haben? Ein altes Kernkraftwerk über dem Klingonischen Indianerfriedhof, der kriegsbereite Zombies ausspuckt? Der Fliegende Holländer, der eine Gruppe abergläubischer Borg in Angst und Schrecken versetzt?

Die eigentliche Handlung beginnt allerdings erst am Ende der Folge. Und innerhalb dieser fängt dann gefühlt alle 5 Minuten eine neue Episode an.

– Das Saatgutschiff wurde völlig von Pflanzen überwuchert. Kein Wunder, es hat ja auch jemand die Tür zum Samen-Lagerraum offen gelassen. Und vermutlich auch die Türen zur Sonnenlicht-Kammer, zum Wasser-Reservoir und zur Blumenerde-Sammlung?

– Eigentlich geht es aber um einen Typen, der beim Beamen versehentlich „außer Phase“ geworfen wurde und nun als irres Schreckgespenst (das verdächtig nach kaputtem Hologramm aussieht?) um seine tote Familie trauert.

„Ich wurde falsch gebeamt. Daher befinde ich mich zur Hälfte in dieser Transporterunfall-Episode mit Geordi und Ro Laren. Und meine andere Hälfte in einem billigen Cyberspace-Film der 90er-Jahre.“ – Bitte laden Sie den neuen Nvidia-Treiber herunter: Der unpassende Effekt macht viel kaputt. Aber gut, man wollte dem Zuschauer optisch was bieten. Vor allem, nachdem minutenlang Michael Burnham zu sehen war.

– Eigentlich geht es aber auch um Nhan (die Powerfrau mit der Atmungs-Zahnspange), die zum ersten Mal wieder Leute ihres Volkes sieht, das immer „viel arbeitet und arm ist“. Zur Steigerung von deren Bruttosozialprodukt geht sie am Ende übrigens von Bord.

– Eigentlich geht es aber darum, den kaputtgebeamten Typen innerhalb von wenigen Sekunden wieder heile zu beamen, damit er mit Burnham so lange um seine Familie weinen kann, bis das Passwort für das Saatgut nach oben gespült wird.

– Eigentlich geht es aber darum, dass der heilegebeamte Typ nicht von Bord möchte, obwohl er nicht nur mental total verstrahlt ist. Hm… Da könnte man glatt ein Drama um den Willen von Patienten… – Ach ne, doch nicht. Da ist ja noch ein weiteres „Eigentlich“ in der Pipeline:

– Eigentlich ging es darum, dass die Discovery innerhalb von 3(!) Stunden die Anti-Prionenkrankheits-Samen holt, um zu beweisen, dass das Schiff total super ist. Und nebenbei Saru zu retten, der nämlich als „Geisel“ zurückbehalten wurde. Hätte ja sein können, dass Captain(!) Burnham 15 Minuten zu spät wiederkommt? – Meine Güte, ist das alles hohl.

– Apropos hohl: Die Imperatorin darf abermals mittels Psychopathen-Gewäsch verbreiten, dass sie ja nur wegen Burnham die Discovery begleitet. Ihre Morde werden auch kurz angesprochen, sind aber nicht mehr so wichtig – angesichts der Tatsache, dass ihre Horror-Dimension von der unseren wegdriftet und daher die gegenseitigen Besuchskontakte eingeschränkt wurden.

„Sie sind jetzt schon so lange unterwegs und morden noch immer gerne. Warum?“ – „Ich denke, ich habe einfach ein … ausnehmendes Wesen. Haha, verstehen sie? Ausnehmend!“ – Grau, schau, wem: Der Dialog mit Dr. Frankensteins Großcousin war eher oberflächlich. Kann aber auch sein, dass Georgiou nur auf seine Blutgerinnungswerte scharf war?

Am Ende gibt’s wieder was aus der Kitsch-Kommune. Frisch rausgepresst aus dem, was vermutlich die letzte Zuschauerbefragung ergeben hat (= „Maaach mahl mehr Stark-Treck rein, so mit ahlten Gevühlen und soo.“)

– Saru erzählt von alten Renaissance-Malern. Und dass die Discovery quasi auch so was sei. Dem harten Admiral leuchtet das ein. Irre, wie er nun mal ist.

– Burnham erfährt von Nhan (die einfach auf dem kaputten Schrottschiff bleibt), wie toll sie ist.

– Nur dank der Discovery kann die Föderation wieder „nach oben“ blicken. Hm… Hängt da etwa schon der Strick zur gepflegten Selbsttötung?

Angeteast werden übrigens noch zwei NEUE Geheimnisse, die mich zwar nicht interessieren (= Burnhams Mudder ist auf Roter Materie durch einen Steinpilz-Wald geritten?), aber hier der Vollständigkeit halber erwähnt werden sollen:

– Die Imperatorin wirkt abwesend und scheint von irgendwas beeinflusst zu sein. (Na dann viel Spaß, bei der Trulla den NEUEN bösen Einfluss vom ALTEN zu separieren)

– An zwei Stellen im Universum summt man das gleiche Lied. (Bin gespannt, wann die Serie die Erfindung von Funkgeräten, Büchern oder Erinnerungen bekannt gibt)

Der „Burn“ ist weiterhin so uninteressant, dass es nur Dutzende Theorien gibt. Von denen man uns nicht mal eine präsentieren möchte, trotz Betteln von Burnham.

Vermutlich hatten die Autoren selber nur eine Idee, die man sich für das Ende aufsparen musste. (= Burnhams Mudder ist auf Blauer Materie durch den Champignon-Wald geritten?)

„Jetzt haben Sie ja gesehen, wie wir arbeiten, Admiral. Wir sollten daher nun über eine feste Mitgliedschaft sprechen.“ – „Ich weiß nicht… Diese ‚Vereinigten Knorkefinder von Discovery‘-Organisation, von der Sie sprachen… Kommen da wirklich keine monatlichen Abogebühren auf uns zu?“

Fazit: Wissenschaftlich und psychologisch besitzt diese Folge in etwa das Volumen von Prionen, die man zu ollem Origami gefaltet hat.

Schlimmer noch als die verqueren Ansichten aller Beteiligten (z.B. Burnham, die Saru seine Seriositäts-Flausen austreibt) ist aber das Durcheinander an Geschichten, Figuren und Lösungen.

Um WAS es hier eigentlich GEHEN soll, erscheint mir schleier- bis schemenhaft. Fast wie der Typ in der „Phase“.

Und wie auf dem Saatgut-Schiff wuchert aus jeder Ecke irgendeine (Story-)Ranke hervor, die dann schnell totgegossen wird, sobald man sich drauf eingelassen hat.

Auf die eher schattenhafte Föderation/Sternenflotte WILL man sich aber gar nicht erst einlassen. – Keine Zivilbevölkerung, keine Politiker, kein Herz, keine Struktur…

Ergo: Kein Like.

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM