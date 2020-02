Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.03 – „Das Ende ist der Anfang“

Phantastisch. Wir sind erst in Episode 3 und so laaangsam steuern wir bereits auf die Troi/Riker-Szene zu, die wir vor Wochen mal in einem Trailer sahen. Ich muss schon sagen: Wer sich jemals über zu überfordernde Medien aufgeregt hat, hat in den letzten Jahren vermutlich keine „moderne Serie“ angeschaut. Aber immerhin sind wir nun wirklich im Weltraum angekommen. Oder, wie Jean-Luc es in der letzte Folge noch ausgedrückt hätte: „In waaas bitteschön?“

Nein, ich nehme der Serie ihren düsteren Hintergrund weiterhin nicht ab. Alleine der Rückblick am Anfang wirkt nach etwas, was ein Impfgegner bei einer Fake-Mondlandung geschrieben haben könnte:

Picard trottet mit seinem Federmäppchen über den leeren Vorplatz des Starfleet-Gebäudes, murmelt was von wegen „Alle Hilfsflüge eingestellt“ und „Upsi, ich bin versehentlich zurückgetreten“, was man an sich schon seitenlang diskutieren könnte. Seine damalige Mitstreiterin (= Raffi, das Burnham-Derivat aus den Picard-Comics) findet das jedenfalls doof, schlägt verschiedene Alternativen vor („Kreuzfahrtschiffe? Kumpels mit getunten Schlachtkreuzern? Rumsitzen und drogenabhängig werden?“), von denen sie am Ende aber nur ihren letzten Vorschlag umsetzt.

Völlig aus dem Nichts heraus vermutete sie übrigens, dass das Verhalten der Vorgesetzten „sehr nach den Romulanern“ klingt. Was so abseits von der Realität ist, dass man Picards senilen Kopf mit beiden Händen mitschütteln möchte. Das wäre ungefähr genauso, als wenn ein Minister aus dem Weißen Haus kommt und mitteilt, dass „Die Hilfsaktion in Somalia nicht genehmigt wurde“. Woraufhin seine Kollegin vermutet: „HA! Da stecken bestimmt die Somalier dahinter!“ – Viel schlimmer ist allerdings, dass das EXAKT die Story sein wird.

Und ich muss auch sagen, dass mich diese Grundschul-Verschwörungen langweilen. In der Schaltzentrale der Föderation mit Ihren 150 Mitgliedern, zig Planeten, Staaten, Schiffen, Politikern und Generälen sitzen also nur 1-2 Entscheidungsträger, die man mal schnell von Seiten der Romulaner „unterwandert“ (ich stelle mir dabei tatsächlich eine Hacke und Schaufel vor). Ich sehe ihn direkt vor mir, den Föderationspräsidenten, wie er sich schulterzuckend in seinem genderneutralen Schrittbereich kratzt und sagt: „Ich bin für alles, was die Frau da sagt!“

Hier offenbart sich ein Demokratie-, Gesellschafts- und Psychologie-Verständnis, für das normale Trekkies schon extrem oft mit dem Kopp vor’s Schott laufen müssten.

„Aber Picard, die gesamte Föderation zerbricht! Was sollen wir denn jetzt nur machen?“ – „Sehen Sie dieses Gerät dort drüben?“ – „Ja, was ist damit?“ – „Das ist eine Schaukel, huuuii!“ – Nach dem Dominion kam das Dumm-inion: Die Hilfsflüge mussten eingestellt werden, da die Romulaner den Mars angezündet haben, um sich selbst zu schaden… (Kann das bitte exakt SO in der Episodenbeschreibung bei Sat.1 stehen?)

Übrigens werden aus dem Fandom wieder relativierende Sätze kommen, wie: „Aber guck doch, in Folge 3.34 von DS9 wird doch etabliert, dass Tribbles die Sternenflotte fernsteuern können!“ – Aber die interessieren mich nicht. Wir erzählen hier immerhin im Jahre 2020 eine 10 Episoden währende Spionage-, KI- und Deppen-Kaugummigeschichte. Da muss schon mehr bei rumkommen als „Drei Romulaner haben sich die Ohren abgefeilt“. An mangelnder Screenzeit kann es ja nicht liegen.

Ich bin’s auch Leid, wenn man nach 50 Jahren mal gerade die komplette Trek-Stimmung so dreht, dass die Serie auch 1980 oder (mit Abstrichen) 1880 spielen könnte: Raffi hockt in einem Wohnwagen und raucht Drogen, während sie Picard sein „luxuriöses“ Weingut vorwirft. Kurzum: Sozialneid Reloaded. In einer Zukunft ohne Geld und Armut erwarte ich, dass ALLE einen weißen Wohnbunker bekommen, in denen sie sich vor ihrem Replikator die Bäuche vollfressen können.

Wer diesen Kurtzman‘schen „Spiegel der Gesellschaft“ für total clever hält, sollte mir auch bitte sagen, ab welcher „Modernisierung“ ein Schluss-Strich (haha) gezogen werden muss. Wenn Worf aus der Krankenversicherung geworfen wird, weil er die Beiträge nicht gezahlt hat? Oder wenn Beverly Crusher ihr Kindergeld für Wesley zurückzahlen muss, wie sie dessen „Auslands-Dimension-Aufenthalt“ nicht angegeben hat?

Ebenso Balla ist es, dass die Föderation nach dem Androiden-Aufstand erst mal für 15 Jahre die Daumen umeinander kreisen lässt: Alles verboten, es wird nicht mehr geforscht, Hintergründe interessieren nicht, wir sind wie Trump und das auch gut so! – Auch hier ist es mir egal, dass Raffi das ebenfalls kritisiert. Wenn man schlechte Drehbücher dadurch legitimieren kann, indem man die Figuren das SAGEN lässt, würde man bei „Discovery“ ja gar nicht mehr aus dem Schwafeln rauskommen. („Hey, die letzten 2 Jahre, Burnham… Kamen die Ihnen nicht auch wie ein schlechter Traum vor? Als wenn irgendeeein Wesen mit Word-Programm von außerhalb…?“)

„Picard, Sie werden mich nie überreden! Es seeei denn, Sie wiederholen die Worte, die ich Ihnen eben per WhatsApp habe zukommen lassen.“ – „Äh…‘dkjg#*Ekf-Smiley‘?, meinen Sie die etwa?“ – „Sie Fuchs! Wie machen Sie das immer nur?“ – Für viele notwendige Dialoge könnte man stattdessen bloße Platzhalter einbauen. So wie man z.B. „Jean-Luc“ neuerdings einfach „J.P.“ nennt. Spart halt Platz! Und die Autoren wissen eh nicht, wie man Picards Vornamen schreibt.

So, nachdem wir das aus dem Weg haben, muss ich gestehen, dass dies die bisher BESTE Episode der noch jungen Dingsda… (*nachschlag*) äh… PICARD-Serie ist. Klar, für Trek-Verhältnisse sind die Romulaner, das Worldbuilding, die Atmosphäre, die aufgepfropfte Mythologie und das Erwähnen von mangelndem GELD(!) eine bodenlose Frechheit, für die Kurtzman neben Chabon einen laaangen Ausflug zum Hügel Golgatha machen sollten. Wobei für Vulkanier mit doofer Fielmann-Sonnenbrille eine Kreuzigung noch zu gut ist…

Aber: Als generische SF-Serie mit Geronten ist das Ding gar nicht sooo schlecht. Die Regiearbeit ist z.B. beinahe die Gelungenste, die wir in den letzten 2-3 Jahren Star Trek bekommen haben! Die Übergänge zwischen den Szenen passen diesmal, das Tempo ist in Ordnung und die Kameraarbeit für Kurtzman-Verhältnisse fast revolutionär! Sieht man mal von den zu schnellen Schnitten beim lockeren Verkloppen der Spezialeinsatzkräfte (= Fachgebiet „Umfallen“?) ab, so ließ sich das sehr gut wegschauen. Ja, zum ersten Mal seit Langem habe ich dem Minutenzeiger keine aufmunternden Stupser geben wollen.

Klar, das Zusammentrommeln von Picards neuer Crew schwelgt in Klischees, bei denen z.B. kernige Typen sehr gerne Zigarren rauchen und Nerd-Frauen angeekelt die Schusswaffe fallen lassen („Oh Gott, war die auf Betäuben!?“). Aber es ist auf eine Art dämlich, die für mich auch „Independence Day“, „Lexx“ und „Farscape“ unterhaltsam machen. – Ich befürchte jedoch, dass die heutige Abmischung nur zufällig mit meinen persönlichen Geschmacksverirrungen zusammenfiel und man das Pathetische, Religiöse und Weltenrettende demnächst wieder so ernst nimmt, dass mir das zufriedene Lachen im zugeschnürten Halse steckenbleiben wird.

„Die Zerstörerin der Welpen! Sie… kommt in das Tierheim! Mit vergifteter… Hundeschokolade!“ – Reden statt Reben: Immerhin kommen wir laaangsam mal von der Erde weg und erleben statt Hartz 4-Offizieren mit Wohnwagenwänden aus purem Nikotin auch mal was von den „Anderen“. Hier z.B. von einer Spar… äh… Wahrsagerin, die seit Jahren nach der Puzzlevorlage für ihre Karten sucht.

Einzelne (Mini-)Teile der Ideen finde ich durchaus schlau! Zum Beispiel, dass die Borg bzw. die befreiten Romulaner selbstverständlich traumatisiert sind und somit Trost in einer (Fake?-)Mythologie suchen. Klar, am Ende ist das nur wieder das bekannte „Mystery Box“-Geschwurbel für Leute, die beim J.J. Abrams-Schreibkurs nur die letzte Powerpoint-Präsentation mitbekommen haben. Aber grundlegend und grundsätzlich ist der Ansatz psychologisch erklärbar. Wohingegen man es naaatürlich wieder übertrieben hat, als die alte Romulaner-Zigeunerin was von „Zerstörerin der Welten“ brabbelte, ewig lange ihre Wahrsagerkarten verteilte (für den Rückblick in der nächsten Folge?) und sich das Hirn wegschoss. Weil: Nicht mehr benötigt.

Man fragt sich sofort: Ist der Borg-Kubus auf einem alten Indianer-Friedhof gebaut worden und übermittelt Infos aus uralten Zeiten? Ist das Wissen wirklich so schlimm, dass es einen verrückt macht, oder ist es nur so verrückt, dass es einen schlimm macht? Und weiß Hugh NOCH mehr, als das Drehbuch eh schon zwischen den Zeilen andeutet? Wird er gar eine Art Darth Vader im Dienste des bösen Imperators (und wechselt am Ende die Seite?) oder bleibt er da, wo er ist?

Bitte nicht falsch verstehen… Ich mag hier das Handwerkliche durchaus leiden, interessiere mich aber nicht ernsthaft dafür, ob Burnhams böse KI, Zeitreisen, dubiose Abstammungen, Datas DNA oder sonst was für alles verantwortlich sind. Hier wird man später mit weit hergeholten Erklärungen vermutlich ebenso weit ins Absurde vordringen, wie die Autoren beim Schreiben mit dem Finger in ihre Nase.

Aber solange man sich nicht in sinnfreien Actionszenen ergießt oder sich gegenseitig ewig ERZÄHLT, wie alle Charaktere funktionieren, tut es nur noch halb so dolle weh.

„Kurs auf den fünften Scheibenkratzer von Links… Energie!“ – Flieg doch stattdessen auf die Schnauze, wenn‘s dir hier nicht passt: Ja, das Schiff ist hässlich, dunkel und die Brücke so unspannend aufgebaut, dass die Designer früher wohl noch nicht mal „Buden“ aus Wolldecken basteln konnten. Aber man tut auch nicht so, als wenn das Ding toll wäre. Das hilft beim Schlucken.

Zu kritisieren gäbe es noch viel. Von der Inkompetenz der romulanischen Biker-Gang (Bombe in Picards Haus reinbeamen, anyone?), über die eher lächerliche Mitkomm-Motivation der nervösen Wissenschaftlerin („Ich habe einen Mann erschossen und kam sowieso gerade in eine Lebenskrise!“) bis hin zu der viel zu plakativen Darstellung von Raffi. Gerade Letztere wirkt mit ihrem Wohnwagen und der Raucherei verdammt wie „Drogenkonsum in den USA – The Serie“.

Aber ohne krampfige Data-Träume, schnell reingepopelte Enterprise-Hologramme und falsch dargestellte Replikatoren wirkt das wenigstens wie eine durchschnittliche Doofmanns-Serie, die man zurecht nach einem Jahr wieder vergessen hat. – Ach, dass ich so viel Quasi-Qualität noch erleben darf!

Fazit: Eine „phantastische“ Folge von irgendeiner neuen Serie, die mit Star Trek so viel zu tun hat wie Worf mit einer Prima-Ballerina-Tanzgruppe.

Picard steht halt immer schön in der Mitte, wenn ein paar Archetypen auftauchen, aus eher lächerlichen Motiven mitfliegen und dies auch brav zu Protokoll geben („Hauptsache Auftrag!“, „Ich habe mich zwar standhaft geweigert, aber trotzdem nichts Besseres zu tun!“, „Entschuldigen Sie, ich war doch nur als Haushälter angestellt?!“)…

Das ist zwar immer noch krude und seltsam, aber hat mich wenigstens Null gelangweilt. So kann es gerne weitergehen. ENERGIE, liebe Serienmacher!

Oder, wie ihr es in eurem derzeitigen Abwandlungs- und Umkrempelungswahn wohl ausdrücken würdet: KLUNERGIE!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Die romulanische Biker-Gang unter den Trek-Folgen. Na, meine Mitcoolen, alles fiiiiit? *tiefen zug aus dem vape-stick nehm und hustenanfall bekomm* Mein Kollege DK (natürlich „Di-käi“ ausgesprochen) hat bestimmt schon das meiste gesagt, aber so ein paar Kleinigkeiten möchte ich auch noch loswerden: – Faltencreme Deluxe: Überraschend gut gefallen hat mir die Verjüngung von Captain Picard um ca. 14 Jahre, gerade im Vergleich zu anderen Versuchen wie „The Irishman“. Teilweise blitzte da die bekannte TNG-Birne durch. Gibt es so etwas auch für Drehbücher? – Utopie aus der Wechselstube: Bisher war man ja meist schlau genug, dass etwas vage Konzept der bargeldlosen Zukunft nicht genauer anzusprechen. Nicht so hier, wird Picard doch um seinen schönen Weinberg beneidet, während man selbst á la Hillbilly im Wüsten-Wohnwagen haust. Also statt auf die Kohlen einfach immer schön auf das Familienerbe aufpassen? – Vorwürfe zum Wegwerfen: Etwas merkwürdig kam der Bruch von Picard mit seinem ehemaligen 1. Offizier, der Raffi, rüber. Also weil sein Bluff beim Sternenflottenkommando nicht funktionierte, wurde diese automatisch entlassen? Und obwohl Jean-Lu… pardon… JL mit seiner Taktik etwas Gutes erreichen wollte ist der dadurch nun total doof und nicht mehr ansprechwürdig. Während Raffi ihm gleichzeitig vorwirft, dass er sich nie bei ihr gemeldet hat? („Verpiss dich von meinem Wohnwagen, Picard!“ *wenig später* „Buhuu! Du hast mich nicht mal angerufen!“) Außerdem sollte ein Rausschmiss eigentlich GERADE in der tollen Trek-Gesellschaft des Roddenberry kein derartiger Beinbruch sein, dass man sich gleich beleidigt in die Wüste zurückzieht um dort ein siffiges Einsiedlerleben zu führen. – Romulanische Assis: Etwas nitpickig, aber dass vorher noch nie Romulaner assimiliert wurden ist schon etwas seltsam, da ja alleine in Star Trek 8 schon diverse Rassen gezeigt wurden UND am Ende der ersten TNG-Staffel die Romulaner nur deswegen auftauchen, weil die Borg sich auf deren Außenposten gestürzt haben. Wobei letzteres etwas inoffiziell ist, daher lasse ich dies gnädigerweise durchgehen. – Commodore Blues Brother. – Die Holo-Fresse: Mein Problem, aber bei all den schrubbeligen Dreitagebärten in der Serie hatte ich tatsächlich nicht sofort gemerkt, dass das Hologramm vom selben Darsteller wie Captain Rios… öh… dargestellt wird. Und ist Romulaner-Spock mit denen irgendwie verwandt?? – Captain Taff: Extreme Subtilität bewies man mit der Einführung des extrem beinharten Captain Rios. Klinge in Schulter? Check. Zigarre im Mundwinkel? Check. Tattoos? Check. Sixpack? Check. Mehr Klischees hatten wohl keinen Platz mehr. – Astro-TV im Weltraum: Wenn man gewisse Lücken einer Story nicht mehr füllen kann, dann helfen Elemente wie Traumvisionen und Kartentricks vom Borg-Orakel einem Autoren natürlich schön weiter. Extra praktisch: Für die Space-Tarotkarten einfach angemalte Tortillas Nachos verwenden. Lecker! Fazit: Es ging weiter wie gehabt. Aber was soll man auch sonst schreiben, wenn diese Picard-Serie eigentlich ein Picard-Film ist, denn man schlicht in 10 Teilen zerstückelt hat? Es gab nette Stellen wie die romulanischen Geschwister, erschreckend einfallslose Momente wie die Einführung des coolen Captains und so einiges an Balla-Balla. Siehe z.B. die Motivation von Raffi, sauer auf JL zu sein. Liebe Schreiberlinge, wenn ihr DAS richtig machen wollt, dann schaut doch mal auf MEINE Motivation, warum ich sauer auf EUCH bin! ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

