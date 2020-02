Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.02 – „Karten und Legenden“

Man darf Picard nicht unterschätzen. Denn aufgeschreckt durch den Burn-Out der fünf Drehbuchautoren (letzte Folge) macht sich der alte Mann nun auf dem Weg, um mit fünf Nebenfiguren das weitere Vorgehen zu benuscheln. Und da er noch immer ein rhetorisches Genie ist, schreckt er auch nicht vor genialen Aussagen wie „Wenn Sie nicht helfen, wird es Sie teuer zu stehen kommen!“ zurück. – Währendessen wird im Weltraum der Film „Auf dem Borgkubus, da wird geschnackselt“ weitergedreht…

„Aufstehen, Plastikmenschen!“

„Wir haben die Arschkarte gezogen.“

„Was ist bei uns braun und klebrig, harrharr?“

Nein, das sind keine Dialoge in den großen Internet-Redaktionen, die sich schon auf ihre nächsten Bestwertungen zu dieser Episode „freuen“, sondern tatsächlich Sätze, die in dieser Episode gefallen sind.

Bereits die ersten Minuten zeigen, dass sich die Menschheit nicht weiter entwickelt hat, als bis zum Rand der allerletzten universellen Grenze: dem Schulhof von Gegenüber.

Wer mir jetzt sagt, dass „Arbeiter“ halt immer so reden werden, wie ihnen das Schnabelimplantat gewachsen ist, der muss mir erst erklären, welche Art von „Arbeiter“ wir in der Trek-Zukunft überhaupt noch benötigen. Denn dort gibt es Traktorstrahlen, Antischwerkraft-Generatoren, Replikatoren und allerlei andere Dinge, die anscheinend dafür sorgten, dass der Bedarf an lästernden Hohlbirnen in den letzten fünf Serien deutlich unter dem Radar geflogen ist.

„Ey, habt ihr dem Burschen eben etwa ein Bein gestellt, Leute?!“ – „Ja, haben wir.“ – „Hey, laut Dienstplan war ICH dafür heute vorgesehen! Kennt ihr denn gar keine zivilisatorischen Regeln mehr!?“ – Demnächst gibt‘s Ausgegrenzt-Lense-Flares: Nicht die ganze Menschheit hat sich weiterentwickelt. Dies geschah nur auf einer kleeeinen Insel unter der Brücke von San Francisco.

Natürlich ist der respektlose Umgang mit Androiden verständlich (aus heutiger Sicht), andererseits aber auch lächerlich. Wir reden von einer Zukunft, in der Data relativ flott zur Sternenflotte gegangen ist, obwohl er der allererste war. Klar, menschliche Vorurteile sind realistisch, aber es ist eben diese Art von „Realismus“, die man sich früher zum Glück verkniffen hat – weil es sonst niemals Star Trek gegeben hätte. Oder zumindest wäre es ein ANDERES Trek gewesen, wenn z.B. Captain Kirk sich damals schon wie im Kurtzman-Franchise verhalten hätte: „LOL, der Roboter sieht aus wie eine große Waschtrommel! Voll creepy, ey!“ (*mit Gabelstapler wegfahr*)

Völlig verwirrt war ich auch über die Wortwahl, als der Androide Amok lief. So brüllten sich alle sofort zu, dass er „okkupiert“ sei. So als wäre das ein eingeübter Störfall, auf den man vorbereitet und dafür ausgebildet ist. Wenn man dann noch bedenkt, wie fix der Androide quasi den GANZEN Mars vernichtet, frage ich mich, was der da überhaupt zu suchen hat! Man lässt in heutigen Atomreaktoren ja auch keine dreirädrigen Behältnisse mit TNT herumfahren?

Zumal mir das wieder mal zu schnell geht: Irgendein Androide lädt irgendwas hoch und Sekunden später schwirrt eine ganze Flotte an Schiffen über die Oberfläche? Hätte man uns nicht wenigstens kurz zeigen können, was in den Schiffen passiert? Haben die da auf der Brücke den Putzeimer weggeworfen und den Captain/Piloten totgeknuddelt? Und was war jetzt der Auslöser? Sagt bitte nicht, dass die Androiden exakt in DIESEM Moment gemerkt haben, dass sie nicht wirklich mit Kacke in den Schuhen zur Arbeit gehen müssen!

Eine der bittersten Pillen in dieser Episode ist allerdings der „Crime-Scene-Wiederhersteller“. Und der geht so: Das Ding analysiert den Raum und rekonstruiert alles(!), was dort geschehen ist. Ich nehme an, wegen den vielen Gesichts- und Kleidungsabdrücken an den rauminternen Luftschichten? Oder ist das Ding das uneheliche Kind eines Videorekorders und einer Miniatur-Zeitmaschine? – Da Kurtzman und Chabon generell nicht mehr viel mitbekommen (die berühmte „Showrunner-Demenz“), wird sich ihre diesbezügliche Aufklärung wohl auf ein gelalltes „Gehaltsscheck schon da?“ beschränken…

„DA haben sie gesessen! Die Moleküle im Raum verraten es uns, Picard!“ – „Äh… Wieso steht neben mir plötzlich ein holographischer Elefant?“ – „Dort war Zugluft. Da wird die Vergangenheit immer etwas ungenau.“ – Diese romulanische Technologie ist „verboten“. Klar, denn das Verbieten von tollen Scannern und wissenschaftlichen Grundprinzipien hat eine lange Tradition bei der Sternenflotte!

Aber „schön“, dass man mal gerade ohne Not ein allwissendes Tool einführt, das man dann entweder nie wieder benutzen wird, oder es – im ungünstigen Fall – irgendwann wieder benutzen wird („Echte Detektivarbeit, was soll das sein?“). Eben ein Schnellschuss, der für 5 Sekunden cool wirkt, danach aber halt nur noch, wenn man sich jene 5 Sekunden in Dauerschleife anschaut.

Wobei man hier ja schon direkt wieder eine Einschränkung einbaute („Oh, ab hier sind Anti-Scanner-Teilchen im Raum, schade!“), um diese gleich wieder zu relativieren: „Aaaber die haben die Daten nicht gelöscht, sondern im Computer nur so umsortiert, dass ich eine Minute drüber nachdenken muss, wie wir trotzdem was wiederfinden. Außerdem hat Alexa noch diverse Fehlerprotokolle gespeichert.“

Wer solche Drehbücher und Technologien einführt, vergiftet auch Hundewelpen mit Schokolade, um sie danach mit einem Gegenmittel zu retten – das sicherlich aus keinem besonderen Grund „Rattengift“ heißt. Ja, das alles klingt immer erst cool und wissenschaftlich („CSI – Picard“), fällt aber schneller in sich zusammen, als man in dieser Folge „Fuck“ oder „Shit“ sagen kann. Da hätte ich lieber eine kurze Erklärung bekommen, ob man sich wirklich einfach in jede beliebige Wohnung reinbeamen(!) kann. Ohne Sperrfeld oder so…

Aber okay, in der Zukunft der Menschheit gibt es ja bekanntlich kein klaubares Geld. Alle arbeiten nur noch, um sich weiterzuentwickeln – und mit den Kollegen abzulästern, harr.

„Die Mail der Schwester stammte nicht von der Erde.“ – „WAS, etwa aus dem WELTRAUM?! Schwillt deshalb die Musik so unglaublich an?! Die Menschheit ist im ALL?! Wenn Sie mich verschaukeln wollen, haben Sie dafür doch diesen Stuhl, auf dem ich abends immer so gerne wippe!“ – Drehbücher für Trekkies im Jahre 1920: Picards Überraschung wirkt völlig fehl am Platz. Weiß der Autor, für welche Serie er hier schreibt?

Auffällig ist an den ersten 15 Minuten auch, dass man ZWEI Erklärszenen (Im Weingut und in der Wohnung) abwechselnd ineinander geschnitten(!) hat, damit es dynamischer wirkt. – Was soll das denn bitte sein? Die erste Staffel „The Witcher“ oder was? Hier hat man leider versäumt, seine strunzlangweilige Exposition einfach durchzuziehen. Quasi als Äquivalent zu den minutenlangen Shuttle-Schlachten bei Discovery.

Wobei der ganze Plot erzählerisch eine kleine Zumutung ist. Die Sternenflotte interessiert sich z.B. weder für romulanische Agenten („Jede Art von feindlichem Agent hätte das Dach wegsprengen können, Jean-Luc!“), noch für schlaue Nachfragen („Was wollen Sie denn noch? Sie durften doch schon 10 Sekunden mit meiner geschlossenen Tür sprechen?“), noch für das Hinzuziehen von irgendwelchen Spezialisten („Die Abteilung für ‚Androiden, Klone und Attacken auf altgediente Captains‘ wurde letzten Monat geschlossen.“)…

Vorbei sind hier die TNG-Zeiten, als man aufgrund der reichhaltigen Erfahrung mit kruden Geschichten fast JEDE Information überprüfen musste. Und zwar von „Riker, sie wurden also im Schlaf von Aliens in den Subraum entführt?“ bis hin zu „Wenn nur SIE sich an die originale Zeitlinie erinnern, müssen wir dem trotzdem nachgehen – Sie selbstsüchtiger Penner!“

Und das fand ich immer schön. Es gibt nichts Nervigeres, als Figuren zuzusehen, die mit sinnvollen Argumenten an anderen Figuren abprallen, die man eigentlich mögen möchte… Bei Star Trek musste man früher immer davon ausgehen, dass die gut ausgebildeten Offiziere keinen Scheiß erzählen. Und wenn doch, dass sie weeenigstens von einer außerirdischen Macht irregeführt wurden.

Und ich weiß auch nicht, ob mich die Aussicht auf eine gigantische Verschwörung innerhalb der Sternenflotte supertoll davon ablenkt…

„Picard, Sie bilden sich alles nur ein!“ – „A-Aber ich habe bereits haufenweise Beweise und Daten gesammelt … und … und … sie in irgendeine Tasche… Auf welchem Planeten befinden wir uns gerade?“ – Endlich wissen wir, warum die Serie nicht „Star Trek – The Mentalist“ heißt: Picard hätte sich viel schlauer anstellen können. Die Dame in Führungsposition übrigens auch. Aber das gab die allgemeine Trump-Allegorie leider nicht her.

Wie so oft passen auch die „Kleinigkeiten“ nicht. Hier mal nur drei davon:

– Ganze 15 Jahre nach NEMESIS beschweren sich die Arbeiter z.B. noch darüber, dass das Replikator-Essen mies und „wie aus der Dose“ schmeckt? Unglaublich, wie diese „Molekular Nachbauen“-Technologie seit DS9 weiter den Bach runter gegangen ist…

– Ein Romulaner-Schönling verhält sich wie ein Philosophie-Student und Berufs-Hippster. Fehlte nur noch, dass er sich die Haare einmal im Kreis um den ganzen Schädel kämmt, während er mit der anderen Hand Milchkaffee schlürft.

– Das mit Picards „Krankheit“ und seinem Arzt war mir auch zu schwammig: „Ich habe da irgendwas gefunden; es könnten 10 verschiedene Horror-Syndrome sein. Ein paar enden tödlich, ein paar andere übrigens auch. Kann lange oder auch kurz dauern. Eigentlich ist es bisher nur eine kleine Anomalie. Ich müsste noch viel mehr testen.“ – „Danke sehr, das genügt mir schon, falls ich spontan aus der Serie aussteigen möchte. Tschüssi!“

Was mich jedoch nachhaltig schockiert hat, war das hier: 14(!) andere Völker wollten aus der Föderation RAUS, weil die Menschen den Romulanern helfen wollten?! War das zu Zeiten des Dominionkrieges auch so, als die Romulaner zu Verbündeten wurden? Oder als man in „Star Trek VI“ den Klingonen die Hände reichte und alle froh darüber waren? – Lächerlich. Zumal diese 14 Völker so tun, als wenn das Problem verschwunden wäre, als Romulus verkokelt ist. Das Romulanische Reich hat immer noch genug Planeten und Raumschiffe, um sich zu rächen. Man hilft sich quasi selbst , wenn man ihnen hilft.

„Na, wie war ich, Mister Alien-Penis?“ – „Hihi, Alien-Penis! Den Spruch muss ich gleich auf Insta posten! Und jetzt reiche mir bitte mal den Fidget-Spinner, ich muss meine Hände wieder mit dem Jahr 2018 synchronisieren.“ – Bis(s) zum Fanverdruss: Die laxen Dialoge und Teeniefilm-Elemente machen mich fast krank. Huch, habe ich jetzt etwa auch Picards „Irgendwas von allem“-Syndrom?

Generell ist die ganze Episode nur dazu da, Picard rumzuscheuchen. Alles nur, damit er bei seinem Arzt, seiner Angestellten, seiner Chefin, potenziellen Crewmitgliedern und seiner schwachen Blase um Audienzen und Unterstützung ersuchen kann. Da sein berühmtes diplomatisches Vorgehen aber nur noch bei alten Weintrauben für Reifevorgänge sorgt, tut er sich damit äääußerst schwer. Er wirkt in der Hippster-Story teilweise wie ein Nebencharakter, der lediglich ein paar Fragen stellen muss. Damit uns die wirklich wissenden Figuren erklären, was hier eigentlich abgeht. Mein Tipp wäre: Das alte Star-Trek-Gefühl, da nicht mehr richtig drangeschraubt?

Weitere Dialogbeispiele gefällig?

„Romulaner stehen auf Drama!“

„Keine Sorge, ist alles halb so wild!“

„Wusste gar nicht, dass Romulaner so sexy sein können.“

„Wir spenden hier die Wiederauferstehung.“

Das klingt alles so furchtbar ewig-gestr… -heutig, dass ich direkt die Macher vor mir sehe, die vor der anvisierten Zielgruppe Kunststückchen vollführen. Die Autoren nehmen für diese unnötige „Modernisierung“ in Kauf, dass normale Romulaner z.B. nicht von „Geistern“ reden würden, um die Drohnen im Borgschiff zu beschreiben. Oder sich vielleicht irgendwie anders verhalten würden als eine amerikanische Motorrad-Gang, die kürzlich auf veganes Essen umgestiegen ist.

Auch gefällt mir das „Forschen“ im Borg-Kubus gar nicht. Gefühlt werden da Studenten rangekarrt, die nach einer lächerlichen Kurzeinweisung losgeschickt werden, um wild in der Gegend rumzustehen. – Trotzdem gilt natürlich: „Nichts anfassen, was Sie nicht kennen!“ (Was für die Neulinge ALLES dort sein sollte?) „Gehen Sie davon aus, dass das alles gefährlich ist.“ (Darum ist das Sicherheitspersonal stets nur ein paar Kilometer entfernt?) „Guten Tag. Ihre Sicherheit liegt uns sehr am Herzen.“ (Schön, dass die Autoren auch schon mal eine Brauerei-Besichtigung hatten?)

Wäre das nicht nett, wenn nur echte Ärzte die Borddrohnen befreien würden? Ja, ich weiß schon, was ihr sagen werdet: „Klapo! Wie sollen die hübschen, klugen und diversen Frauen denn sonst ihr Biologiestudium abschließen, wenn sie nicht mal an kleine Praxisprojekte beim einstigen(?) Erzfeind gelassen werden?“ – Und ich bin mir sicher, dass die Schreiberlinge sich exakt die selbe Frage gestellt haben.

„Willkommen in der Forschungseinrichtung ‚Borg-Borgenheide-Süd‘. Sie brauchen hier keine Angst zu haben, solange Sie zwei gesunde Beine haben und im Notfall in Transportstrahl-Geschwindigkeit laufen können.“ – Haben die Romulaner so einen Personalmangel, dass sie aus dem halben Quadranten Leute für ihr Projekt casten müssen? Und auf wie vielen Serverfarmen muss die vollständige Geheimhaltungserklärung gespeichert werden?

Und nur so ein Gedanke: Könnte es sein, dass der toootal sichere, aber dabei völlig gefährliche Kubus iiirgendwie noch mal Probleme machen wird? Ich meine nämlich, mit einer 3-Meter-Tröte einen dezenten Warnton auf zukünftige Problemchen vernommen zu haben…?

Generell bleibt das alles stets oberflächlich und psychologisch dünn wie Picards Pergamenthaut. So lobt Jean-Luc z.B. seine Besucherin natürlich dafür, dass sie Earl Grey trinken will – während er (haha, total spaßig!) erwähnt, dass er mit Science Fiction noch nie viel anfangen konnte. Klar, einzeln genommen sind das durchaus nette Szenen, doch insgesamt hat man das Gefühl, im Frankenstein-Kabinett gelandet zu sein. Alte Elemente sind nur dazu da, bis zum Erbrechen wiederholt oder verniedlicht zu werden (Ist „Nummer Eins“ nach seinem Marketing-Auftrag eigentlich schon ins göttliche Hundekörbchen geschlüpft?), während man mit unkoordinierten Arschdrehungen die Dinge einreißt, die WIRKLICH wichtig waren/sind.

Und nein, das ist nicht diese EINE verdammte Teesorte!

Im Nachhinein muss man zudem anerkennen, dass viele Dialoge bei TNG gar nicht schlecht gealtert sind. Sie mögen nicht Hipp sein, aber sie transportieren Informationen ohne zu viel Gefühlsduselei. Wenn ich jedoch HIER sehe, wie klischeehaft die Geheimdiensterlinnen miteinander sprechen, bleibt mir glatt die düstere Bedrohungsmusik im Subwoover stecken:

Chefin: „Pfff… ‚Überraschend’… Das ist das schlimmste Wort in unserem Metier.“

(Zuschauer: „Verstehe… Weil man beim Geheimdienst alles weiß?“)

Untergebene: „Woher wissen Sie denn, dass..?“

Chefin: „Sie fragen mich, wieso ich das Gespräch der Admiralin mit Picard kenne? Wollen Sie mich etwa beleidigen?“

(Zuschauer: „Verstehe. Man weiß also immer noch alles, Mannomann.“)

Untergebene: „Ich verbürge mich mit meinem Leben für ihn.“

Chefin: „In der Tat. Das tun Sie…“

(Zuschauer: „Verstehe! Wenn man nicht immer ALLES weiß, wird man ausgeknipst!“)

Klar, für die meisten Zuschauer ist das total finster und unheimlich. Man spürt direkt, wie sie ihre Warpgondeln fröstelnd aneinander reiben. Für mich ist dieses Klischee-Verklumpe um dreizehn starke Frauenfiguren und mehrere Quatsch-Technologien aber emotional eine ziemlich eindeutige Angelegenheit…

„Picard weiß zu viel! Wickeln Sie ihn daher in den Lense-Flare in diesem Zimmer ein und bringen Sie ihn zum Schweigen! Aber finden Sie vorher raus, was er weiß. Er darf die Erde nicht verlassen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er uns zu unserem Ziel führt. Das wir beide ja bereits kennen.“ – „Macht Sinn, Frau Müller. Und nun ist es wirklich ganz dringend Zeit für ihre Medikamente…“ (*Pillendose auspack*) – Konkurrenz belebt das Geschäft: Ich hatte mein privates Trinkspiel eigentlich ganz auf „Sektion 31“ ausgerichtet. Oder sind die beiden Frauen das sogar AUCH?

Fazit: Nach viel Blabla kommt man am Ende endlich zum Kern: Es geht um zig querfinanzierte Verschwörungen, die man aus einem einzigen Kurtzman-Neuron geklont hat.

Und das alles nur echt mit Dialogen wie „Wenn du keine Erfolge bringst, habe ich keine andere Wahl“ und vielen schlecht gespielten Blicken aus dem S/M-Studio der Sternenflittchen… äh… -flotte.

Eigentlich hat’s mich damit auch schon verloren… Ich warte jetzt nur noch auf den süüüßen Hund und den Auftritt von Riker und Troi. (In genau dieser Reihenfolge)

Für Liebhaber von James-Bond-Filmen für Teenies:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Für Star Trek-Fans:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Ist der Enterprise zu hoch? „Bitte, Klapo, nicht mehr hauen! Ich schreibe meinen Meinungskasten doch schon so schnell es geht!!“ „Weniger labern, mehr TIPPEN!!! Wir müssen unbedingt aktuell bleiben, Zukunftia ist schliesslich nicht ohne Grund

der Unhold… äh… Goldstandard unter den unbezahlten Review-Seiten!“ „Ich mach ja schon, buhuhuuu! Aber darf ich diese ganzen tollen Premieren-Einladungen wirklich nicht annehmen?“ „Heißen wir FilmJones, oder was?! Wenn du immer nur jubeln willst, Spark, dann bewirb dich bei diesen Junkies mit ihren Serien. Und jetzt… mach hinne! Einen Mann mit der Glatze soll man schließlich nicht warten lassen. *’captain picard tag’ banner im redaktionsflur aufhäng*“ — So, da wären wir. Tschuldigung auch, dass bei der Premiere kein Spark-Kasten dabei war. Aber die erste Folge musste man auch erst einmal verdauen. Liebgewonnene Figuren UND die Optik einer alten Unterhose mit Bremsspuren? Post-TNG Weltenaufbau, welcher für die Darstellung einer irgendwie sehr untrekkigen Welt genutzt wird? Zusammen mit so einigen Dialogen zum Stirnklatschen („Zwillinge! Dann gibt es also noch eine?!“ – Inspektor Picard) und albernen Actionsequenzen („So. Ich explodier jetzt UND werde von Säure zerfressen. Gut, dass ich so sorgfältig bin!“) weiß man dann auch nicht, ob man weinen oder… noch mehr weinen muss. Und schon der Anfang der zweiten Folge macht keinen guten Eindruck. Die Rückblenden-Einleitung mit seinen braun-orangenen Matschfarben erinnert stark an Discovery und selbst ein Einblick in die Arbeit einer marsianischen BP-Raffinerie wirkt dystopischer als ein Spaziergang in der Gelsenkirchener Innenstadt. Was wohl auch an den Androiden-Sklaven und deren in ihrem Rassismus sehr subtilen Meistern liegt („Das sind keine Menschen! Raaah!“). Witziger war da höchstens das BING der Replikator-Mikrowelle, wobei die 60er-Jahre des 24. Jahrhundert in dieser Beziehung schon irgendwie mehr Stil hatten. Wie erwartet kam es dann auch zum Aufstand der Data-Verwandten, was einen wundern lässt, warum man diese so schnell umprogrammieren kann. Ist ja nicht so, dass dies selbst beim einzigen aktiven Androiden in der Sternenflotte nicht bereits MEHRMALS vorgekommen ist. Was man als Arbeitgeber nicht alles für einen niedrigen Mindestlohn in Kauf nimmt. Wo ich gerade das Intro sehe. Würde wetten, dass die selbe Firma wie schon bei Disco dabei ihre Finger im Spiel hat. Dieses schmierige Zusammenspiel von Objekten (Borg-Würfel, Pupillen, Picard-Stückchen) mit zurückhaltender Gähn-Musik ist irgendwie genau deren Stil. Nur der Picard-Kopp am Schluss mit seinem trotzigen Gesichtsausdruck („Nein, Herr Pfleger, ich esse meinen Wackelpudding NICHT! Hier muss ein Schlussstrich gezogen werden!“) fällt etwas aus dem Rahmen. Als Nächstes untersucht Picard mit seiner romulanischen Haushälterin/Geheimagentin die Wohnort der kaputten Data-Tochter. Indem er einfach in ihre Wohnung beamt. Einbrecher lieben diesen Trick! Und mir kann keiner erzählen, dass DIESE Föderation keine Verbrechen kennt. Übrigens darf man jetzt auch „Fuckers“ in Anwesenheit von Picard sagen. Sehr unhöflich, das Jahr 2399. Idee für ein Trinkspiel: Jedes Mal ein Glas hinter den Knorpel gießen, wenn „Zhat Vash“ gesagt wird… *nach zwei minuten vom stuhl fall* Nach etwas sehr viel Technobabble folgt die große Enthüllung: Der Zwilling ist nicht auf der Erde. Große Enthüllung jedenfalls, wenn man Picards Gesichtsaudruck (und die dazugehörige Spannungsmucke) als Maßstab nimmt. Vielleicht hat der Gute auch nur kurz vergessen, dass er schon ein- oder zweimal im Weltraum war. Szenensprung zum Borgwürfel. Was gab es doch für Theorien, als dieser via Trailer zum ersten Mal gezeigt wurde. Wurde er von den Romulanern als Instrument der Rache gebaut? Gehört zu einem Plan der Borgkönigin? Haben sich die Spitzohren mit ihr verbündet? Nee, ist ein Office-Tower für ein Technologie-Startup. Wer hat’s erraten? Also, ICH nicht! Auf dem Würfel wohnen dann auch der Bruder von Discovery-Spock (zumindest optisch) und die Schwester von Datas Tochter (Nee, Namen wie D’ash, J’ush, Pr’oz und Co. merke ich mir nicht. Pöh!) in moralisch zweifelhafter Eintracht. Dort erfahren wir dann auch, dass beide sehr geheimnisvoll sind. Szene vorbei. NÄCHSTE! Schon besser: Ein alter Bekannter von der USS Stargazer informiert Picard über eine Unregelmässigkeit beim medizinischen Scan. Eine Anspielung auf das Irumodische Syndrom der allerletzten TNG-Folge. Vor lauter Ehrfurcht wird Jean-Luc aber einsatztauglich geschrieben und macht sich auf zum Sternenflottenkommando.

Nett ist dabei die klassische Trek-Musik, welche die restliche dadurch aber leider extra fade und einfallslos erscheinen lässt. Noch besser: Der übliche Bös-Admiral stützt sich auf Bürokraten-Argumenten was die Nicht-Rettung der Romulaner angeht, wodurch Picard endlich mal wieder seinen etwas staubigen Moral-Zeigefinger wedeln kann. Dabei kommen z.B. Erinnerungen an „Star Trek Insurrection“ hoch. Zurück zum Würfel. Eine Gruppe „Arbeiter“ erhält eine Einleitung über die Gefahren mit Borg-Technologie, was diese nach langer Zeit wirklich mal wieder gefährlich erscheinen lässt und dieses Mal an Star Trek 8 denken lässt. Ein Borg-Schiff in romulanischer Hand, auf welchem sich aber auch freiwillig verschiedene Aliens aufhalten könnte man tatsächlich als originell bezeichnen. Mache ich jetzt auch einfach mal, so. Selbst die Romulaner selbst werden unterschiedlich dargestellt, vom Schönling-Spock-Ersatz bis zum Punker mit Power-Brauen oben dran. Und so geht es halt weiter. Die Anspielungen halten sich dabei angenehm in Grenzen oder fügen sich recht schmerzfrei in das Gesamtbild ein. Am wichtigsten: Die neuen Ideen überwiegen, auch wenn diese nicht immer überzeugen. Depri-Sternenflotte, Fox News-Moderatorin, Träume als Lösungsmittel, da geht noch was. Fazit: Der erwartete Frust wie bei Discovery scheint bis jetzt auszubleiben. Klar, „tunen“ könnte man viel, für meinen Geschmack vor allem bei der Optik mit ihrem verwaschenen Farblos-Look. Aber Bock zum Weitergucken ist auf jeden Fall da und selbst ein etwas vertrockneter Patrick Stewart kann noch an den Bildschirm fesseln. Vielleicht könnte jetzt noch jemand diesen Kurtzman auf diese Falltür dort drüben locken… ? *auf hebel an der wand schiel* ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

