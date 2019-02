Quick-Klap #3 – „Kleber for Two – Eine Uhu-Flasche für das Universum“

Wenn alte weiße Männer (namens Picard) endlich erkennen, dass Michael Burnham die Diplomatenschule mit einer besseren Note abgeschlossen hat, muss das nicht nur Fanfiction in MEINEM Kopf sein.

Denn so langsam werden die Weichen (Köpfe) bereits in Richtung „Patrick Stewart meets Discovery“ gestellt. Das glaubt ihr nicht? Dann lest vor dem Podcast mal in diesen Link rein.

Dein doofer Browser kann die MP3 nicht abspielen. Doooof!

MP3-Download.

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 03.02.19 in Star Trek