Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.01: „Gedenken“

Picard hat es schwer: Mit nur zweieinhalb Angestellten muss er zusehen, wie seine Weingut-Maschinen den roten Saft vollautomatisiert für ihn anbauen. Doch leider übernehmen die Geräte nicht seine Schuldgefühle, die er sich seit der Zerstörung von Romulus macht, weil … er … der Einzige ist, der damals RICHTIG gehandelt hat? – Äh… Wir lassen diesen Logikaspekt mal besser sein und kommen ( SPOILER! ) direkt zur Klon-Tochter von Data, die aus binärer DNA entstanden ist. Das dürfte unkritisch sein?

Warnung! Alles voller Spoiler!

Gleich vorab: Nein, die erste Folge ist KEINE billige Rotweinplörre aus dem Tetra-Pack. Allerdings ist sie auch KEIN Luxus-Rebensaft für mundschnalzende Kelchschwenker. Sie ist aber „okayer“ Supermarkt-Wein in einer Verpackung, die mit Blattgold-JPGs wirbt.

Ja, man sieht direkt den Verpackungsdesigner vor sich, wie er mit Farbtabellen rotiert – und danach gleich mit mehreren Teamleitern seines Unternehmens: „Was kosten die Animationen? Sollen wir mehr Weltraum in den Vorspann packen, für die Zielgruppe? Sind nach ‚Breaking Bad‘ und ‚Dexter‘ immer noch rangezoomte Details in den Vorspannbildern total In? Packen wir die Data-Visionen an den Anfang?“

Und diese Liebe zum Detail zu hundertfachen Teamsitzungen merkt man der Serie zu Beginn auch an. Sie ist halt ein solides Industrieprodukt mit der künstlerischen Note von 15 Kilogramm Obst im Brainstorm-Büro. Das muss aber nichts Schlechtes sein.

„Schhh-Schhh… Beruhigen Sie sich, junge Frau. Fühlen Sie einfach nur meine Hände! Ich nenne sie auch liebevoll ‚Mindestens-l.000.000-Dollar-liegen-drin-pro-Folge-Öffnungen‘!“ – The First Contact: Picard fühlt sofort diese Verbundenheit zu Dahj. Aber irgendwas muss ihm ja wieder Freude im Leben bringen, nachdem Hühner-Würgen und Schweine-Treten nur sehr kurzzeitig halfen.

Kamera, Beleuchtung und Schnitt sind bei „Picard“ nicht überragend (eher der Standard aus der Netflix-Berufsschule), allerdings auch kein visueller Amoklauf wie bei „Discovery“. Wo man sich 2018 noch mit Bleichmittel die Augen ausspülen wollte, damit das Schwarz und Dunkelblau endlich weichen, ist das hier schon deutlich heller.

Picards Weingut wirkt … gut, während der Weltraum seine Blaustichigkeit von meinem Psychotherapeuten endlich verboten bekommen hat (der Antrag lief jetzt 2 Jahre).

Doch so richtig trekkig kommt das alles trotzdem nicht rüber… Einerseits ist‘s verständlich, denn Bauernhäuser, Wohnungen und Verwaltungsgebäude werden sich kaum am Raumschiffdesign von vor 20 Jahren zu orientieren („Wir benutzen an unserer Kaffeemaschine nur das LCARS-Design, Befehl von ganz oben!“). Aaaber trotzdem wäre es schön, wenn man ein Franchise nicht nur deshalb wiedererkennt, weil man – mit Mühe! – die alten Runzelnasen identifiziert. „Modernisieren“ heißt ja nicht automatisch „Ersatzlos wegschmeißen“, sondern auch ein gewisses Aufgreifen des alten Designs.

Hier gibt es jedoch nichts Ikonisches, das mit Wiedererkennungswert glänzt. Stattdessen hagelt es normale Gebäude und Objekte unserer Zeit. Das leicht Klinische, Abgehobene und Glatte, was früher ein Markenzeichen für Trek-Kulissen war, ist nun der AOK-Filiale Gelsenkirchen gewichen. Und dafür musste man nur drei Windows-PCs verstecken und den Mann mit der Hauspost-Karre in den Fahrstuhlschaft schmeißen. Schade… Das wirkt alles nur noch so futuristisch wie ein SF-Film von vor 15 Jahren. Natürlich nur echt mit den Klischee-Klassikern „Transparente Bildschirme“, „Transparente Hologramme“ und „Transparente Nebenfiguren“.

„Danke für das Interview, Sie Schweinepriester. Lassen Sie mich, verehrter Dreckskerl, bitte zuerst ganz freundlich fragen: Hätten Sie die widerlichen Romulaner damals nicht alle verrecken lassen sollen? Also exakt so, wie es dann sowieso passiert ist?“ – Das wird man ja wohl noch fragen dürfen: Das Interview fand ich irgendwie komisch. Ich glaube, es lag am Lippenstift dieser Dame?

Dass das alles jetzt ruhiger daherkommt, halte ich aber für einen großen (Warp-)Schritt nach vorne! Vorbei scheinen die Zeiten, in denen jede zweite STD-Zeile mir körperliche Schmerzen bereitete. Ja, man traute sich hier sogar, die Erwähnung vom historischen Dünkirchen ohne Deppen-Erklärung stehen zu lassen!

Gerade die leisen Momente fand ich gut, wie z.B. den vor sich hin grantelnden Picard vor dem Presseinterview oder den Besuch in seinem privaten Archiv. Doch aufgepasst! Stets lautet der Erzfeind hinter der nächsten Ecke, nämlich der „Kurtzman‘sche Doof“! So muss z.B. ein Hologramm, das einen nur durch das Archiv führen soll, „natürlich“ Symbole auf die Augen bekommen, wenn es in die Datenbank „schaut“. Warum? Na, sonst könnte ja der doofe Zuschauer verwirrt in seine alte DVD-Sammlung hineinstolpern. Um DANN in alten Holodoc-Episoden zu sehen, dass derartige Augen-Rechner-Koordination früher nicht nötig war.

Wirklich trekkig fühlt sich dann auch der generelle Umgang mit neuen Lebensformen nicht an: Irgendwelche Androiden haben z.B. vor Jahren den Mars zerstört, der daraufhin heute noch lichterloh brennt? (Warum haben die eigentlich Silvesterböller für 1.500 Jahre vorproduziert?) – Na, dann verbieten wir mal alle Androiden! Hologramme aber natürlich nicht. Denn die sind toll und können uns nichts tun, obwohl sie vermutlich mit ALLEM vernetzt sind.

Und ist das wirklich realistisch, dass man die komplette Forschung an Androiden verbietet? Es sei denn, sie ist sooo theoretisch, dass man sie an leeren(!) Schreibtischen durchführen kann? Und wo soll da der Übergang sein? In dem Moment, in dem man zwei Metall-Beine unter eine Kiste montiert, die von einer Hologramm-KI gesteuert wird?

In diesen Momenten fühlt sich die alte Trek-Wissenschaftsgläubigkeit unangenehm entschlackt an…

„Ja, Picard… Früher haben wir hier viel an neuartigen Killer-Androiden geforscht, deren plötzlichen Aufstand wir uns aber bis heute nicht erklären können.“ – „Was könnte denn der Grund dafür sein?“ – „Hmm. Ich vermute, das liegt daran, weil wir nur so TUN, als wären wir Wissenschaftler. Lust auf eine Partie Skat?“

Besonders beknackt wird es dann, als Picard erfährt, dass Dahj die Quasi-Irgendwie-Tochter von Data ist. Was folgendermaßen erklärt wird (*Märchenbuch aufschlag*): Man braucht neuerdings nur EINE positronischen Zelle, um daraus quasi Datas Wesen zu „klonen“. Was natürlich sofort die Frage aufwirft, ob man dann nicht einfach den ganzen störenden Chip-Krempel aus Data & Kollegen rauswerfen könnte. Stattdessen zwei Positronen rein (einen für die Datensicherung), Deckel zu, fertig! – Oder anders gefragt… Wie viele Teraytes verstecken sich denn bitte in einem binären Codeschnipsel?

Wäre es nicht cleverer gewesen, wenn man in Richtung Quantencomputer gegangen wäre? Und dafür dann vielleicht die klitzekleine Doofigkeit weggelassen hätte, dass man einfach positronische Gehirne in fleischliche Wesen einsetzen kann? Oder ist das auch wieder so ein „Ash Tyler“-Ding? (= „Ja, die haben mich als Baby aufgesägt, auf Links gekrempelt, durch den Fleischwolf gedreht und mir dann ein positronisches Hirn eingesetzt. Und weil da Sprungfedern drin sind, kann ich jetzt auch mit meinen Menschenbeinen 40 Meter hoch springen! So wie Data bei TNG auch immer!“)

Und wieso muss man diese Wesen immer als Zwillinge klonen!? Okay, mit der Zellteilung von Nvidia-Chips kenne ich mich kaum aus. Und auch Abtreibungen auf dem Motherboard will ich nicht verharmlosen… – Aber könnte man nicht theoretisch… Ich meine, wenn zufällig keiner hinschaut… Man hat dann halt mal kuuurz mit dem Virenscanner nicht aufgepasst… ?

Intellektuell ist das alles schon ein recht dünnes Süppchen, das Picard da durch seine Dritten schlürfen muss.

„Waah, der Romulaner mit der Waffe hat Gift und Galle auf mich gespuckt!!“ – „Das war ein Zuschauer mit seiner Fernbedienung.“ – Sterben mit Reserven: Da Dahj zufällig noch eine Zwillingsschwester(!) hat, muss man sich – wie bei Kurtzman-ST üblich – keine Sorgen um Hauptfiguren machen. Und wenn man das Spiegeluniversum und die Pilzdimension dazunimmt, sind sie sogar schon … zu ACHT?

Apropos SF zum Abgewöhnen: Dahj als Person interessiert mich Null, Niente, Tutto-nix-kompletti. – Dafür kann sie aber (bisher) nichts… Es liegt in der Natur der Sache, dass man als Nerd mehr auf kahlköpfige Raumschiffcaptains steht, statt sich mit hübschen Mädchen aufzuhalten. Natürlich muss der Held (= Picard) einen Grund haben, um grimmig in die Welt hinauszustapfen. Allerdings hätte mir z.B. ein Datenkristall oder ein USB-Stick ebenfalls genügt („Such nach der Prinzessin, Jean-Luc! Du bist unsere einzige Hoffnung!“).

Zumal unsere Geduld arg strapaziert wird. So taucht Dahj erst bei Picard auf, weil sie Datas alte Verbundenheit spürt. Nach einem deeezent endlos in die Länge gezogenen Dialog („Sie sind mir sehr wichtig!“ – „Gleichfalls, mein unbekannter Herr, gleichfalls!“), verschwindet die Gute dann erst mal, während Picard Datas alte Gemälde analysiert – und sich selbst auf jenen Wissensstand bringt, auf dem WIR nach dem ersten Trailer schon waren.

Klar, man muss die Figuren erst einführen. Aber wenn man noch die alten Filme oder Episoden im Kopf hat, so ist diese Verschnarchung von Elementen wie „Guten Tag!“ und „Können Sie mir helfen?“ doch arg gewöhnungsbedürftig. („Sternzeit 28349. Es ist gerade nicht viel zu tun, daher… Oh, muss aufhören! Ein ethischer Konflikt zwischen drei unbekannten Völkern!“) Daher glaube ich den Gerüchten sofort, dass wir in den ersten drei Folgen nicht mal von der Erde runterkommen werden. Schließlich fehlen noch Troi, Riker, der Lebensgefährte von Picards süßeeem Hundi und diverse Diskussionen mit der Sternenflotte. („Nein, Jean-Luc! Sie fliegen erst in zweieinhalb Folgen, Basta! Unsere sinnfreie Mega-Verschwörung kennt da keine Ausnahmen!“)

Interessant ist die Wortwahl in manchen Dialogen. So sagt dieser Charakter auf dem Todesstern: „Sie haben den ganzen Tag schon mit kaputten Leuten zu tun“, während Dahj an anderer Stelle Picard vorheult, dass sie ein „Freak“ sei. Aber das wurde natürlich nur falsch ins Deutsche übersetzt und sollte natürlich nach alter Trek-Sitte heißen: „Ich fühle mich nicht wohl. Ich sollte auf die Krankenstation.“

Die zwei Actionszenen dieser Folge lassen mich dann auch ratlos zurück: Im halben Dutzend werden Picard und Dahj irgendwelche behelmten Hirnis vor die Füße gebeamt, die dann recht analog die Treppe runtergetreten werden. Hätte man sich nicht auf das Gebäude gegenüber transportieren können, um die beiden per Scharfschützen auszuschalten? Oder eine Narkosegranate vor die Füße? Und sind anonyme Analphabeten mit „Lass mal abwarten, wie wir uns einzeln schlagen“-Ehrenkodex jetzt wirklich das, was wir uns erhofft hatten?

Wobei man keine 10 Sekunden über vieles nachdenken sollte. Picard wird z.B. meterweit von einer Explosion durch die Luft katapultiert und erwacht ohne Arzt in seinem Haus? Die Sicherheitskräfte wollen ihre Vertuschung also nicht mal so weit vertuschen, indem sie ihn kurz befragen, ermahnen oder beruhigen? Oder WILL die Sternenflotte gar nichts vertuschen und hält es für völlig normal, dass Häuserdächer explodieren? – Ich bin mir nicht sicher, welche dieser Varianten mich mehr an der Menschheit zweifeln lassen würde…

Noch ist es viel zu früh, von Logiklöchern zu reden, von Dystopien oder widersinnigen Charaktermotiven. Dafür müsste die Geschichte erst mal starten. Ich bin aber bereits jetzt sicher, dass das wieder eine „einmalig gucken“-Serie wird. Sobald man weiß, was es mit den Androiden, den Borg und den Romulanern auf sich hat (letztere kann ich in dieser Serie übrigens nicht von den Vulkaniern unterscheiden!), werden sich wohl nur Vollbekloppte noch mal alles am Stück ansehen. Denn ohne Weltraum, Staunen, Optimismus, Crew und interessante Nebenfiguren bleibt das hier eine verdammt zähe Veranstaltung. Mit Leuten, die sich gegenseitig Episoden erklären, die nie gedreht wurden.

Wobei es natürlich noch andere Meinungen als die meine gibt. Ich zitiere mal Moviejones.de:

„Wir gucken es jetzt direkt nochmal. Und vielleicht dann nochmal. Und bis zur nächsten Folge nächste Woche bestimmt auch noch ein paar Mal.“

Danke, Cut! Sehr glaubwürdig, die Ankündigung eines minimalen Fünffach-Schauens… Aber jetzt bitte noch mal in die Kamera des deutschen Vermarkters, ja?

„Picard, wachen Sie auf! Die ganze Figuren-Einführung war nur ein Traum! Sie sind auf einem Hundekuchen ausgerutscht und haben sich den Kopf gestoßen…“ – „Oh Gott, muss ich das jetzt alles NOCH MAL erleben?“ – „Sobald Sie aus diesem Traum hier aufwachen, ja.“ – Hundekuchen-Inception: Erinnert ihr euch auch noch an diese seltsame Zeit, als man mehrere Geschichten pro Staffel bekam?

Immerhin ist Patrick Stewart immer noch eine schauspielerische Bank. Zwar wird er von der Geschichte, die ihn innerhalb von Sekunden vom Mecker-Opa zum helfenden Helden macht, nicht wirklich gefordert, doch allein seine Mimik und Stimme reichen bislang vollkommen aus.

Wer mir nicht glaubt, kann sich ja gerne kurz Michael Burnham mit grauer Perücke (und dem üblichen Verhalten) in ähnlicher Rolle vorstellen – Würg.

Fazit: Die Episode lebt sehr gut von Picard im Stuhl, Picard im Dialog, Picard im Bett, Picard mit Hund und von Picard in Großaufnahme (Da ist er sowieso am liebsten).

Alleine das rechtfertigt eine solide Abschlusswertung, die von der fast nicht rumwackelnden Kamera und den beinahe erträglichen Actionszenen unterstützt wird.

Doch ab der zweiten Folge muss die wirre „Alle Datas wurde verboten, dafür werden Halb-Androiden jetzt einfach gezüchtet“-Story wesentlich mehr abliefern.

Das alles ist bisher ein plumpes Bedrohungs- und Verfolgungs-Szenario, für das ich auch das zweite erste Mal die Jason-Bourne-Filme sehen könnte.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

P.S.: Kollege Sparkiller versprach für Sonntag auch noch ein eigenes Review. Aber nur, wenn er vorher nicht von der Firma Photoshop in Vektorgrafik-Drillinge umgeklont wurde.

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 24.01.20 in Star Trek - Picard