, „Star Trek – Picard“, Kritik zu 2.09, “Das Versteckspiel”

Endlich gehts weiter mit dem Rätsel um Q! Und zwar ist es so, dass Q in dieser Folge gaaar keine Zeit hatte. Dafür hat Dr. Soong aber das Kalenderblatt gewechselt und statt „Tag des Vaters“ den „Tyrannentag“ enthüllt. Tja, aber das war bestimmt wieder die Schuld von Picard, der bereits seit 8 Episoden die Welt (und seine Lungenflügel) in Atem hält. Und auch diesmal sehen wir ihn durch dunkle Räume in Röntgenbild-Farbtönen huschen. Während er ständig so Dinge ruft, die man sonst aus „Elden Ring“ als Hinweise von Onlinespielern kennt… („Finger probieren, aber Loch!“)

Inhalt: Im Rausch des Bewegungsdrangs rennen alle Hauptfiguren wild in der Gegend rum, obwohl man sich teilweise hätte beamen können. Aber nur so kann man die Privat(borg)armee von Dr. Soong dazu bewegen, sich sämtliche Implantate abzutrainieren und ebenfalls durch das Weingut zu schleichen – immer mit 0,1 bis 35 km/h! Denn nur wenn Picard richtig rumgehetzt wird, kann die Borg-Queen einen Kilometer weiter das Schiff von Rios übernehmen.

Besprechung:

Die Borgqueen braucht die La Sirena, um das Schiff der Europa-Mission aus dem Orbit zu beschießen. Sabotage am BODEN geht vermutlich nicht, denn da sind schließlich sogenannte „Alarmanlagen“ und „Vorhängeschlösser“?

Richtig gehört. Die Borgarmee der gesichtslahmen Metal-Sänger will Rios’ Schiff einnehmen. Was sie sogar innerhalb von Sekunden schafft, da alle sich plötzlich BEAMEN können.

Eine Fähigkeit, die anscheinend mittels Nanosonden-Achselschweiß von Drohne zu Drohne übertragen wird? Oder hatte Doktor Soong in seinem Daniel-Düsentrieb-Werkkeller bereits einen Transporter-Prototypen rumstehen? Bestimmt schon mit Android-Version 14 oder so.

„Ja, mehr Truppen, meeeehr! Ja, beamt noch einen auf den Kartoffelacker gegenüber. Die TV-Saison geht weiter uuund die Chips müssen assimiliert werden!“ – Truppenstärke für Kopfweiche: Ich war so frei, das schönste Bild der Borgarmee für euch rauszusuchen. Aber okay, „Präzisionsschläge“ beim Gegner sind viel einfacher, wenn man vorher ein menschliches Fadenkreuz von einem Kilometer Länge bildet?

Empört über die (Fast-)Übernahme der La Sirena ziehen sich Picard & Co. auf das Weingut zurück (Warum auch nicht?), in das sich die Borg freundlicherweise nicht reinbeamen (Dem Schild „Vorsicht vor dem Hunde und bissigen Logiklöchern“ sei dank).

Hier beschießt man sich gegenseitig mit SF-Lasergewehren, gemischt mit Kalaschnikows(?), damit die manchmal durchblitzende Trek-Reststimmung heute schon vor dem Frühstück Feierabend machen kann.

Wo all die Borg-Drohnen so schnell herkommen und wie es nach der Szene in der letzten Folge weiterging, als man nur EINEN Soldaten umwandelte (die restlichen fanden das so knorke wie Obelix bei der Zaubertrankausgabe?), das wird uns nicht erklärt. Was generell nicht schlimm ist, da diese Folge von einem Spatz mit Morbus-Crohn-Erkrankung in den Vorgarten geschissen wurde – und dann von einer alten Indianerin in ein fertiges Drehbuch übersetzt.

Nach dem sinnfreien gegenseitigen Beschießen ohne Durchschlagskraft („Schnell, dieses schimmelige Weinfass wird uns schützen!“) fällt auch Picards Truppe ein, dass man dank Laris’ Technologie „beamen“ kann. Äh… Na, diese Nebeltore halt, die immer exakt GLEICH aussehen, auch wenn drei nebeneinander rumwabern. Der gebrechliche Picard bleibt jedoch zurück, um ausreichend in Gefahr zu bleiben und tiefgründige Dialoge mit Dr. Soong zu führen. So in der Art von: „Sie werden niemals damit durchkommen!“ – „Muhahaha! Selbaaa!“

„Mister Bond, ich werde Sie graaausam töten!“ – „Und danach?“ – „Keine Ahnung. Zusammen ein Nanobot-Eis essen oder so?“ – Fast wie im Film „Enemy Mimimi Mine“: Widersacher, die erst in der Zukunft erfahren werden, dass sie mal den selben Pulli tragen, entdecken plötzlich die Hassliebe des Liebeshasses füreinander. Also, wer DA nicht schwul wird, dem wurde vermutlich bereits in den Kopf geschossen?

Der Grund für die mittelgute Weingut-Belagerung ist übrigens, dass man Picard aufhalten will, das Schiff zurück zu erobern. Was angesichts von hunderten Drohnen ein realistisches Ziel sein dürfte…?

Außerdem wollte man unbedingt die besten Szenen aus „Star Trek 8“ durchspielen, wo Data ebenfalls nicht die Codes für das Schiff (damals die Selbstzerstörung) rausgeben wollte und auch hier ein kleines Erdenschiffchen abgeschossen werden sollte. Ja, wenn die Kurtzman’sche Recyclinganlage erst mal in Gang ist, werden die alten Drehbücher sogar noch um Logiklöcher ERWEITERT, damit der Mehrwert nicht nur dadurch entsteht, weil man bei CBS-Aktien auf „Short“ geht.

Auch Visionen aus der Kindheit müssen wieder sein. Diesmal träumt Picard davon, dass sein Vater nicht gleeeich (mit)spielen wollte, so dass sich ein äußert natürlich-menschlicher Dialog ergibt. Hier mal sehr frei übersetzt:

Mutter: „Du bist ein Griesgram.“

Vater: „Bitte was? In Wissenschaft und Forschung wird auch nicht mit LEGO gespielt! Hummhumm. Wo ist meine Pfeife und mein Monokel?“

Klein Picard: „Hihi, Griesgram, Griesgram! Wort luuustig!“

Mutter: „Pöh. Dann spiele ich eben alleine mit meinen Psychopillen auf dem Monopoly-Brett.“

Vater: „Apropos Psycho… Du bist ja schon seit Tagen relativ gut drauf. Schön!“

Mutter: „Knurr… Blödguck.“ (Warum erwähnst du das?)

Klein Picard: „Will jetzt `pielen!“

Mutter: „Na gut, Augen zu. Verstecken. Du suchst jetzt ein neues Trauma, oookay? Und wenn wir es gefunden haben, hauen wir alle den fiesen Papa mit einer Lutherbibel auf den Kopf!“

„Papa, Mama hat mir heiße Bohnensuppe in das Hemd geschüttet und Kekse aus zerstampften Schlaftabletten gebacken.“ – „Nicht schlimm. Wir leben in einer Utopie, in der es keine psychischen Erkrankungen gibt. Man darf sie nur nicht erwähnen, sonst bringt sie der Ghul erst vorbei!“ – Das Thema der verschlossenen Türen ist sehr präsent. Tja… Die Autoren für diesen Schmarrn sollten sich ebenfalls dran gewöhnen?

Im ernst, das war so mies geschrieben und gespielt, dass ich ahne, warum sich Jean-Luc mit 17,5 Lebensjahren alle Haare vom Kopp gerissen hat. – Aufbau, Problemstellung und Dialogübergänge: Note 6.

Die Autoren scheinen selbst im Keller gehalten zu werden und als einzige Liebkosung einen Pistolenschuss in den Fuß zu kennen? („Oh, danke, Sir! Das tut mir gut. Solange Sie nicht ohne Ankündigung das Licht anmachen und meine Joghurtsorte auswechseln, ist alles okay.“)

Aber gut, die Vision beschert Picard in der Jetztzeit einen tollen Einfall: „Haa! Verstecken! DAS ist die Lösung!“ Und schon knattern die Maschinengewehre und der alte Mann hechtet mitsamt seiner Knalleridee im Flur herum. Sogar im Kreis, wenn ich es richtig gesehen habe? „Verstecken“… Tzzz. Wie die nur immer auf diese Ideen kommen?

Und Soong verhält sich jetzt bereits wie ein Comic-Bösewicht, der zu viel Zeit in Kinderbüchern des Jahres 1970 verbracht hat. Ich wollte fast schreiben, dass nur noch so Dialoge fehlten, wie „Ganz wie Sie wünschen, gnahaha!“, aber es könnte sein, dass der sogar DRIN war?

Generell muss man der Episode aber Respekt zollen, wie man hier auf alle Kleinigkeiten geachtet hat! Kein Detail wurde ausgelassen, keine Szene überhastet gedreht. Man muss wirklich auf jede Nuance achten, um nichts zu verpassen:

– Seven und Raffi sehen den grünen Laserpointer der Borg am Fenster – und schleichen sich dann GENAU dran vorbei, worauf natürlich der Stuntman-Nahkämpfer mit geschickten Torkel-Skills durch die Scheibe fällt. Unterstützt von einem Kameraman, der mit der freien Hand noch das Licht an- und ausschaltet.

„Sag mal, hast du eigentlich das letzte Resident Evil durchgespielt?“ – „Ne. Ich komme immer nicht an der Stelle vorbei, an der offensichtlich zwei Zombies stehen, ich aber genau drauf zugehe, als wären sie nicht da.“ – „Puh. Wie unfair.“ – Früher hätte ich gesagt, dass alle Charaktere zu Schießbudenfiguren werden. Hier allerdings muss ich erstmals den Begriff „Schließmuskelfigur“ verwenden.

– Picard denkt weiterhin über seine Kindheit nach, wo sich seine Mutter beim Versteckenspiel einfach mitten in den Raum stellt. Äh, und selber rausgesprungen kommt?! So wie damals, als Kurtzman auf dem Parkplatz die Lizenz für Star Trek bekommen hat? („Gehen Sie weg! Hier haben Sie alles, was Sie wollen!“)

– Moooment? Picards irre Mutter fühlt sich in dunklen Gruselkellern am sichersten? Das Prinzip der „Umgekehrten Psychologie“ habe ich mir immer anders vorgestellt…

– Und kann es sein, dass die Autoren selber verwirrt sind, was Picards Weingut und zeitliche Abläufe angeht? Wenn z.B. das Geheimgang-Bücherregal im Jahr 2024 total zerstört war, warum hat man es Jahrhunderte später einfach genau SO wieder da hingebaut?! Nur die „tausend tödlichen Gefahren im Keller“ hat man über all die Zeit nicht behoben. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass man 23. Jahrhundert ein paar morsche Planken hätte flicken können. Aber ich bin kein Experte für Betonmischer mit Nanobot-Pampe drin…

– Und die scharfe Ärztin soll tatsächlich mit einem „Trikorder“ eine Kugel rausoperieren?! Okay, vielleicht haben die Medizinischen Trikorder einige Funktionen dazubekommen, aber es klingt echt so, als würde ich sagen: „Natürlich kann man mein Auto reparieren! Dafür gibt es schließlich Windows-PCs (mit denen mein Werkstattmeister die Ersatzteile bestellen kann)!“

„Ja, einfach ganz fest draufdrücken und dann mit kreisenden Bewegungen reindrücken, bis ich schreie.“ – „Soll das etwa dein Ernst sein?“ – „Natürlich nicht. In Wirklichkeit musst du das Ding über einen alten Voodoo-Schrein reiben, bis die Farbe abgeht.“ – Technik, die entkleistert: Früher hat die Technologie in Star Trek Spaß gemacht. Heute macht der Spaß nur, dass er wegkommt.

Alle paar Sekunden geschieht etwas, bei dem mental anhält und sich fragt, ob man das wirklich gehört/gesehen hat. Das ist bei New-Trek nicht neu, tritt aber so geballt auf, dass man zwischendurch zweifelt, ob Episoden überhaupt in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt werden.

Besonders starkes Beispiel:

Laris und Picard streifen also erneut durch das Gewölbe. Und lustigerweise fragt sie Picard, was damals hier passiert sei, obwohl wir (und sie!) GENAU das vor zwei Folgen gesehen haben? Aber okay, im Folterkeller, den man ungern kindersicher umbauen möchte, fällt einem gerne mal ein alter Weltkriegs-Panzer auf den Kopf. Und somit die Erinnerung an alte Folgen flach…?

Derweil rennen Raffi und Seven mit einem Messer und einem Korkenzieher(!) auf ein Rübenfeld mit feindlichen Borg zu. Natürlich erst nach der traurigen (aber Selbstmord-erklärenden) Geschichte, dass Seven nie bei der Sternenflotte arbeiten durfte, weil sie eine Borg war. Ja, so kennt man die Flotte: Androiden, alte Glatzenträger und kybernetische Lebensformen sind nur solange willkommen, bis Alex Kurtzman stumpf das Gegenteil behauptet. – Demnächst fehlt echt nur noch Deanna Troi, die erzählt, dass sie ihren Job an den Nagel hängen musste, weil sie im Betazoiden-Trainingslager immer mit kaltem Wasser abgespritzt wurde.

Vergessen wir bei all dem aber nicht Holo-Elnor, der als mordendes Kampfhologramm durch das Schiff springt, am Ende aber mittelmäßig viel erreicht. Übrigens komisch, dass die 50% an Frauen im Mordkommando, die man damals noch sah, plötzlich zu 100% Männern wurden, als es ums Abschlachten ging?

Wobei ich auch finde, dass das Borg-Make-Up zu oft vergessen wurde. Oder muss ich mich im finsteren Filmstudio konzentriert nach Augenringen und schwarzen Fingernägeln umsehen, um die Drohnen identifizieren zu können?

„Elnor, du kannst aufhören, ihn zu töten. Er ist bereits roter Brei. Und wird vom CBS-Marketing als Werbebild für unsere Serie angefragt.“ – „Deine Lippen sagen ‚aufhören‘, aber meine Subroutinen sagen ‚Psychopath werden und als Super-KI die Welt erobern.‘ “ – Mach alles ab: ich finde es unfair, dass man den neuen Trek-Serien immer die angeblichen Abschlachtszenen vorwirft. Wenn man vom Rituellen Schächten spräche, klänge es doch alles gleich viel freundlicher?

Und wäre vielleicht die Erwähnung, dass das dies „nur“ gequälte Menschen sind, mal nett gewesen? Ich finde – dank mehreren Jahren Kurtzman: Nö! Immer feste drauf!

Und wieso genau sehen die Borg, die man halb in die Wände beamt, plötzlich selber wie Stein aus? Klar, so wirkte es weniger blutig, aber in meinem Kopf blieb dadurch nur hängen, dass der Transporter irgendwie Materialien wild vermischt. Und dass er macht, dass komische Photoshop-Stillleben entstehen, bei denen Kollege Sparkiller schon den roten Kulli klacken lässt? („Liste mit Verbesserungsvorschlägen kommt sofooort!“)

Generell machen mir die Borg in der Variante namens „Überstunden im Dritten Weltkrieg“ keinen Bock mehr. Wo ist das ikonische Aussehen? – Ist ja schön, dass man Jurati neuerdings einen Computerchip aufs Dekolleté pinselt und die Buben eher wie Neonazi-Autisten mit Waffenschrank-Fetisch rüberkommen, aaaber die staksigen Bewegungen und die langsame, aber unaufhaltsame Gefahr war doch spannender als Schusswechsel im (dämmerungsbedingten) Schwarzwald.

Entweder sind die anrückenden Massen gerade unter CGI-Rhododendron verborgen („Pilze und Ameisen müssen assimiliert werden!“) oder man sieht grüne Laserstrahlen durch die Dunkelheit zucken (Irgendwie nicht die cleverste Entscheidung, potenzielle Opfer stundenlang anzuleuchten, bis man dort ist?) oder man lässt die Armee stundenlang um das Haus patrouillieren, als wenn man auf irgendwas warten müsste. („Scholz sagt, die schweren Waffen kommen bei Morgendämmerung – aber nicht, an welchem Morgen.“)

„Hey, was machen unsere Verfolger denn plötzlich in den Wänden? Genau da, wo wir langgehen?“ – „Na, haben Sie denn nicht die hässlichen Risse gesehen?“ – „Im Mörtel?“ – „Nö, in der Logik.“ – Neu: Das tätowierte Wandtattoo… Dank Späßen wie diesen vergisst man schnell, dass sich Picard und Laris minutenlang gemütlich über Kindheitserinnerungen unterhalten konnten. („Und wie war das genau, als sie hier mit den Nazis wohnten?“)

Wobei ich trotz der sinnfreien Verfolgungsjagten, die am Ende doch nur auf die andere Seite des Weinguts führen (äh… Gab es noch ein ZWEITES Weingut, das näher an der La Sirena lag?!), einige Teile der Folge unterhaltsam fand. Allein das sinnfreie Flüchten vor Soong, der nach wenigen Sekunden(!) den Geheimgang findet, wird in meinem „Großen Staffelstreckungs-Almanach“ mehrere dutzend hundert beschriebene Seiten ausmachen. In Schriftgröße 78.

Unironisch gelungen fand ich sogar das Gespräch zwischen Jurati und der Borgqueen. Zwar wieder mit dem Holzhammer in die Großhirnrinde gestampft, aber durchaus nett: „Hast du schon mal überlegt, dass dich noch mehr Assimilationen nicht glücklicher machen?“

Wobei der Vorschlag, sich doch bitte mittels „sterbenden Raumfahrern“ fortzupflanzen, vieles wieder kaputt gemacht hat. Was würde DAS dann werden?!

Leute wie Seven, nur halt wiederbelebt und somit trotzdem versklavt? Oder wollte man die Borgqueen dazu auffordern, ein paar „seltsame Unfälle“ im Weltraum zu inszenieren? Sooo viele willige Frischfleisch-Leichen ohne Moralkompass (also von wegen Beisetzung, Ritualen, Totenruhe und so) dürfte es doch auch nicht geben?

„Jurati, sind wir uns einig?“ – „Okay. ICH werde in der nächsten Staffel nur meinen Opa in Säure auflösen und DU dafür auf die Assimilierung von Vulcan verzichten.“ – Nanobots für Giga-Blabla: Gewalt wird viel zu oft schlecht gemacht. Sie ist sogar beruhigend und wohltuend, wenn man einen Feind häutet. Oder noch schlimmer: ihn sinnlos in die Freundschaftsfalle labert.

Das Ende war so wirr, dass ich mir mit dem Bürotacker ein paar Borgimplantate in die Augenbrauen heften wollte:

– Seven wird erst durch die Borgqueen zermatscht und dann gerettet, wobei ihr dann gleich wieder die altbekannten Implantate aus den Körperöffnungen ploppen. Schon komisch bei all dem sonstigen Nano-Gedöns? Oder bekommt jeder bei der Geburt einen universellen „Borg-Code“ mit Lageplan für eventuelle (und individuelle) Kronkorken am Körper?

– Picard hat also Mama rausgelassen, die sich dann in der verglasten Schrebergarten-Kirche erhängt hat. Einerseits natürlich ein tragisches Schicksal, aber andererseits traue ich dem 100-jährigen Picard nicht zu, dass er das all die Zeit verdrängt und niemals nachgefragt/aufgearbeitet hat. („Papa hat immer gesagt, sie sei nach ‚Strickhausen‘ verzogen.“)

– Was war jetzt noch mal der Grund, dass man sich quasi freut , dass Jurati als Borgqueen das Schiff klaut? Da waren so viele Wendungen durch Spontangefasel, dass ich nicht mehr mitkam. So muss es sich wohl anfühlen, wenn ich am Bahnhof überfallen werde, aber niemals Anzeige erstatte – weil der Räuber mir eine traurige Geschichte vom Bürgerkrieg erzählt. Woraufhin wir beide Mönche werden. (Nur, dass er halt meine Rolex behält)

– Warum nochmal EXPLODIERT ein Phaser direkt, wenn jemand ihn abfeuern will, aber nicht die richtige DNA aufweist? Und seit wann ist das so? In dieser Episode, von 11:30 bis 11:45 Uhr? Und wäre das auch eine Idee, um Autos vor Dieben zu schützen? Türgriff länger als 5 Sekunden erfolglos angefasst und es gleiten kleine Sägeblätter über die Finger? Wenn Frost herrscht und was klemmen sollte, könnte man ja auf 10 Sekunden hochgehen…

„Was, Selbstzerstörung auf diesem Wege?! Dafür habe ich nicht mit dem Rauchen und Trinken aufgehört.“ – Erst TNT, dann auf NTV: Der berühmte Doktor Soong ist so wandelhaft wie ein Opossum mit eigenem Maskenbilder. Mal ist er der liebende Vater, der die Moral verachtet, dann wieder der Terrorfürst, der im Kindergarten Geschichten von der „Zwangsamputierten Raupe Nimmersatt“ vorliest.

– Wieso wird Sevens Implantat-Rückkehr überhaupt so groß beachtet? Okay, sie war in ihrem Leben „zu wenig Annika“ (dafür aber in zu vielen schlechteren Trek-Serien?). Doch erstens kann man das wohl kaum von einem Silikonpopel an der Stirn abhängig machen und zweitens: Wenn man sich als kämpfender Fantasy-Ranger einem Baller-Fetisch hingibt, liegt der Verlust der Menschlichkeit vielleicht doch … woanders?

– Und wieso weiß Picard eigentlich immer am Ende, worum es geht? Dagegen ist Doctor Who ja ein Waisenknabe mit chronischem Informationsdefizit… („Ich hab’s! / Kommt mit! / Heureka! / Scheiß die Wand an, JETZT wird es mir klar! / Folgt mir, ich weiß, wo man am besten über die eigenen Schlappen stolpern kann!“)

– War die Borgqueen jetzt wieder moralisch gut? Oder hatte sie einfach keinen Bock mehr auf die ewigen Diskussionen im Krampf-Gedankenland? Und wollten die Heldinnen unsere Jurati jetzt GAR nicht mehr wiederhaben? (Wobei, diese Antwort fällt wohl bei jedem Lebewesen gleich aus?) Und was sollte das Geschwafel von „Freundschaft“, wo man sich eben noch töten wollte? Oder ist das so ein typisches Lesben-Ding?

„Und da hing sie, die Mudda. Nie wieder ist sie danach mit mir durch die Katakomben gelaufen. Aber manchmal hat Papa sie aus dem alten Teppich gewickelt und rumgetragen, bis es komisch gerochen hat.“ – Der Tod ist nur ein neuer, sehr kurzer Nano-Anfang: Auf diesem Bild sehen wir die ersten die Rückmeldungen der Testzuschauer zu „Picard – Staffel 3“.

Alles in allem also ein besonders wilder Ritt, bei dem nach viel Gerenne und Geschwafel immer noch nicht klar ist, wer WAS genau will. Ob Renée Picard nun mit ihrer Rakete explodieren, Bakterien entdecken oder eine eigene Zwillingsschwester klonen muss (so was wurde ja bereits angedeutet), interessiert einen fast schon so wenig wie das Schicksal von diesem Dings.

Wie hieß der doch?

Anfangsbuchstabe war ein „Q“, glaube ich…

Fazit: Das hat man auch selten, dass einem ein „Tag der offenen Tür“ im Irrenhaus angeboten wird – aber am Ende muss die halbe Stadt wegen grassierender Idiotie abgeriegelt werden…

Der Grad der Sinnlosigkeit und Widersprüchlichkeit wäre nur noch zu steigern, wenn die „Europa-Mission“ am Ende nur bedeutete, dass man ein paar Bakterien in einem Tümpel in Mitteleuropa sammeln wollte.

Eigentlich wäre das sogar ein halber Stern, aber das alles ist in seiner hemmungslosen Egal-heit so seltsam, dass man Unterhaltswerte finden kann.

Allerdings darf man vorher nicht eine TNG-Folge gesehen haben.

Nicht mal eine schlechte.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM