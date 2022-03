Dass die erste Staffelfolge von „Picard“ teilweise solide daherkommt, ist keine Überraschung. Wie bei Season 1 scheint man Himmel und Doofe in Bewegung gesetzt zu haben, um auf dem Kurtz-Trek ein paar leckere Goodies zu drapieren. Ja, ich sehe fast einen riesigen Hebel vor mir, der einmal im Jahr gezogen werden darf, sodass aus einer Luke zwei ECHTE Trek-Fans ins Autorenzimmer purzeln. Die sich kurz die Augen reiben und 24 Stunden lang alte Episoden nachrecherchieren… Und zusätzlich den Serienstandard von heute. („Drei Sekunden ein Schiff zeigen, das nicht verwaschen ist? Faszinierend!“)

Inhalt: Picard ist glücklich auf seinem Weingut. Doch irgendetwas in ihm (schlechte Leberwerte?) sorgen dafür, dass er an sich und seinem Weg zweifelt. Als seine langjährige Haushälterin ihn küssen möchte, erkennt er außerdem, dass er nun eine neue, todbringende Krankheit hat: Er ist Socially Akward – und er kann nicht mehr so lange im Bett. Doch am Ende der Episode kommt ein alter Gegner wieder, damit er sich endlich… selbst… findet?

Besprechung:

Der Beginn ist gelungen: Die Waffen, die Raumschiffgänge, dazu das Phaserfeuer, das wir uns (noch) nicht erklären können. Alles ist allererste Kulissen-Sahne aus dem Sperrholzkatalog! Schade nur, dass die Kamera den Anschein macht, den Aufenthalt von roten Socken (oder sind es Fähnriche?) in einer eingeschalteten Waschmaschine zu verfolgen. Weniger Epilepsie wäre hier definitiv mehr … äh… Nicht-Epilepsie gewesen.

Der neue Vorspann wirkt zudem epischer, abwechslungsreicher und musikalisch ausgereifter. Vielleicht sind das sogar die besten 80 Trek-Sekunden, die wir seit Jahren gesehen haben. Auch wenn man natürlich anmerken kann, dass das Heranzoomen auf mikroskopischen Krimskrams (Pixelwolken, Phantasiepartikel und Picards Hautschuppen?) zu Retro wirkt. Und mit den Weiten des Weltalls wenig zu schaffen hat?

Positiv geht es auch zuerst weiter: Wir sehen Picard, der zu passender Jazz-Popmucke durch seinen Weinberg schreitet – begleitet von Arbeitern und einigen Maschinen. Ja, hier blitzt plötzlich Liebe zum Detail auf, Liebe zum Filmschnitt, Liebe zur Franchise(selbst)liebe. Tja, und wie der alte Mann da steht, wirkte er nicht mehr so tüddelig und gebrechlich, wie man ihn noch in der ersten Staffel zeichnete.

Hier steht ein gereifter Android Mann, der sich gerne Hektoliter an Rotwein reinschüttet, das Leben genießt und die Photoshop-Etiketten seines Edlen Tropfens inspiziert.

„Nein, ich kann dich nicht küssen. Da läuft mir immer der Servo-Sabber aus dem Androidenkiefer.“ – Zusammen ist man mehr alleine: Jean-Luc will aus irgendeinem Grund einsam bleiben. Immerhin ein Aspekt der Figur, der an TNG erinnert… Aaaber vielleicht liegt es daran, dass er als Kind mal in das Weinfass mit der programmierbaren Aroma-Materie gefallen ist?

Ebenso gefallen hat mir der Dialog mit seiner romulanischen „Mitarbeiterin“ beziehungsweise „Love Interest“.

Dass Romulaner trotz ihres Gefühlskälte „anders lieben“ als die Menschen („even more deeply still“), war eine interessante Einsicht. – Klar, das wirkte fast unpassend, wenn man an die ollen 1990er-Romulaner denkt, aber ein wenig Kitsch tut einem ganz gut. Schon um mit dieser schleimigen Schicht die abgehackten Köppe und rausgequetschten Augen aus Staffel 1 zu überdecken.

Wir sehen danach einen jungen (und einen alten) Picard, der in die Sterne schaut – und man nimmt der Figur ab, was die „Magie“ der endlosen Weiten für sie bedeutet! Wobei der nette Weltraum-Kamerazoom durch eine aufreißende Anomalie gestört wird…

Aber alles gut gefilmt, mit einem Verständnis von Dramaturgie, Übergängen und (positiven!) Überlängen. Schmalzig zwar, aber dafür auch schön schwielig. So als wenn die alten Trek-Bauarbeiter-Hände hier noch mal rrrichtig zupacken wollten.

Ein paar der Picard-Zitate (z.B. bei der Rede im Starfleet-Hauptquartier) hätten in einem weniger kurtzman-verhafteten Franchise sogar das Zeug für Evergreens, die man sich auf Trek-Cons in die gummiohrenverklebten Lauscher wispern könnte:

„The true final frontier is time!“

„Und nach dieser Ansprache zu den Themen ‚Hoffnung und neue Horizonte‘ eröffne ich den Tagesordnungspunkt 1: Die neue Deckeloberfläche für genormte Gurkeneimer!“ – Spielt gern an sich rum: Patrick Stewart spielt plötzlich MEHR wie Picard als in Staffel 1. Von dem ollen Cosplay-Mix aus „Starfleet-Legende“ und „Entschuldigungs-Heulboje“ ist bisher wenig zu sehen.

Seven of Nines Faustkampf auf Captain Rios’ altem Schiff sorgt dann plötzlich für die notwendige(?) Düsternis. Aber okay: Man wollte nach den warmen Worten natürlich auf die… äh… piratenpolitsche Gefahrenlage im Weltraum überleiten? Und hier möchte ich erstmals vorsichtig kritisieren und anmerken, dass man uns die neue Anomalie auch hätte zeigen können, OHNE vorher angepisste Söldner zu erledigen.

Oder zumindest ohne das hämische Grinsen dabei? Wäre ja auch mal schön, wenn man die vorher angepriesenen Werte nicht gleich wieder (er)bricht?

Und warum musste Dr. Jurati auf einer Party nervös werden, nur weil ein sympathischer Android sie anspricht? („Hey, machen das hübsche Leute etwaaa? Hupsala, bin zu betrunken zum Heiraten. Sorryyyy.“)

Und die nichtssagende Ansprache von Soji auf dem Androiden-Maskenball(?) über’m Swimmingpool war auch nicht mehr so perfekt wie die ersten 20 Minuten mit Picard („Ich habe Vertrauen gelernt, nachdem wir Synthetischen wieder erlaubt waren. Vertrauen, aufgebaut durch diiiesen Mund uuund durch diiiese Ohren uuund durch diesen weggeschnippten Popel!“)

Zumal man uns hier WIEDER bahnbrechende Gesellschaftsveränderung nur damit erklärt, dass irgendwer mal das Wort „Trust“ zehnmal in die Echoschlucht gerufen hat.

„Hey Leute! Wie nennt man zwei Synthetische, die in einen Pool fallen? Na klar… Schwimm-thetische, gnahahaa!“ – Eine Ansprache für die Rechenschieber unter den Androiden: Was grundlogische Wesen an diesem FDP-Neujahrsempfang so toll finden, weiß ich nicht. An tiefsinnigen Dialogen („Guck maaal! Münder sind zum Labern da!“) kann es jedenfalls nicht liegen…

Und dass der echte Captain Rios plötzlich in einem seriösen(!) Starfleet-Schiff rumlümmelt, war doch etwas schwer zu schlucken. Aber okay, Fachkräftemangel und die neue Soldauszahlung (in goldgepressten Latinum-Zigarren?) machten es vielleicht möglich.

Was auch möglich war, ist diese ranschmeißerisch-jugendliche Sprache, die in der zweiten Episodenhälfte immer mehr zurückkehrt. Eben dieses abgehackte Discovery-Sprech, das jede Minute darauf wartet, für witzig und selbstreferentiell gehalten zu werden. Eben jene anerkennungsheischende Hollywood-Schreibe, die mit den uralten Star-Trek-Dialogen so viel zu tun hat wie ein Hauswand-Graffiti mit einer Doktorarbeit:

Rios: „I need your brain.“

Jurati: „That’s kind of … kind.“

Rios: „Make it so!“

Aber all das wird den Fans nichts aufgefallen sein, denn nebenbei zeigt man in einer langen Einstellung die neue „USS Stargazer“. – Ja, ihr hört richtig! Also Sabberluken auf 8 Uhr, dazu photonentorpedomäßiges Lob auf Achtern!

Allerdings fällt schon auf, dass bei so nahen Einstellungen weiterhin die Textursuppe von Innen beschlägt (mal wieder auslüften?) und die Kamera sooo nah am Schiff vorbeikreiselt, dass irgendwie mein Ästhetik-Senor nicht getriggert wurde. Was natürlich auch am Schiff selber liegen könnte?

„Was?! Die Deppen von der Konstruktionsbasis haben die fünfte und sechste Warpgondel nicht an die Schiffstoiletten montiert? Aber wie sollen wir dann im Kreisverkehr rechts abbiegen?!“ – Hier wird (dran)geklatscht, aber nicht Applaus: Irgendwie mochte ich dieses Design noch nie. Denn das geht deutlich schlichter! Wobei… Dafür gab es ja schon die Brückendialoge?

„Schön, dass Sie da sind, Jurati. In letzter Zeit wieder irgendwelche alten Freunde getötet?“ – „Nö. Aber ich habe meine alten Verbrechen ironisch bei der Poolparty erwähnt. War eine Auflage des Staatsanwalts, damit ich die 5€ Bußgeld nicht zahlen muss.“ – Demokratie und Beinfreiheit: Nichts verkörpert ein Sternenflottenschiff mehr als das.

Weitere Baustellen, die sich schlau stellen:

– Picard gibt einem wahnsinnig schlecht schauspielernden Elnor-Schauspieler ein Buch. Natürlich von Spock geschrieben. Man weiß ja, was den Fans die Hose eng macht. („Da steht drin, dass du richtig leben und auf Partys gehen sollst – also seeehr frei übersetzt.“)

– Überhaupt wird Picard von Raffi beinahe wieder herablassend behandelt. Im Ernst, ich sage meinem ehemaligen Chef auch nicht immer, dass er nicht genug aus seinem Rentnerdasein gemacht hat („Was?! Nur drei Gartenzwerge aufgestellt? Check mal dein Leben, Alter!“)

– Als die Stargazer auf Seven mit Rios’ altem Schiff (diese Zufälle auch immer?!) an der Anomalie eintreffen, wird erst mal diskutiert, wie gut oder schlecht man dubiose Schmuggelkähne (oder WAS war Rios’ Höllensarg damals doch gleich?) behandeln sollte. – Ich würde ja näher darauf eingehen, warum das komisch ist, aber eben haben sich ein Mafiosi mit Polizeiuniform und ein geläuterter Straßenräuber in meinem Garten getroffen. Es ging wohl um Mercedes- und Dacia-Tuning an Bundeswehr-Autos?

– Die Anomalie ruft mündlich nach Picard… Okay, damit kann man leben. Trotzdem sind diese Zufälle und „gewollten“ Drehbücher ein stetiges Ärgernis. („Und die Anomalie hat auch gesagt, dass Picard seinen verschwundenen Mops mitbringen soll!“)

– Guinans Auftritt hat mich kälter gelassen als ich dachte. Hätte es da nicht auch ein Papagei getan? „Saurianischer Brandy, Earl Grey, Old Days! KRAH!“

Zumal auch das wieder nur die Wiedersehensfreude des Zuschauers triggern soll. Es wunderte mich schon fast, dass SIE nicht aus Spocks Buch vorgelesen hat – während sie zuuufällig eine Data-Maske auf dem Kopf hat.

„Hey, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Woran lag’s?“ – „Die Autoren haben ihre Liste erst heute auf den Kopf gedreht. Vorher standen Jake Sisko und der uneheliche Sohn von Tom Paris weiter oben!“ – Tag der offenen Drehtür im Franchise-Knast: So schön die ganzen alten Gesichter auch sind… Sie nerven! Und ich habe eh nur wegen Q eingeschaltet, so!

– Schade: Picard sagt Guinan nicht, dass er jetzt ein Androide ist („What happend there?“). Das wäre ein extrem gutes Thema gewesen! „Hey, mein richtiger Körper ist eigentlich tot, lass uns drüber flennen!“ – Verschenktes Potenzial! Zumal ich als Zuschauer das Thema auch ständig vergesse. Und wofür war das Gespräch mit der alten Lady jetzt da? Für ihren letzten Satz, dass man ja noch einen Schnaps wegzischen könne?

– Ruckzuck wird Picard zur Anomalie geschickt, die nonstop den Aufnahmeantrag in die Föderation runterbetet (Artikel 15). Eigentlich eine interessante Idee… Aber bevor bei mir keine Gehirnoperation stattfindet, die mich die letzten 50 Kurtzman-Episoden vergessen lässt, bleibe ich eisern bei meiner Körperhaltung (*Arme ganz doll verschränk, bis Hände blau werden*). Und weise lieber darauf hin, dass Sevens Nebenbei-Bemerkung („Viele haben Angst vor mir, weil ich Borg war!“) Jahrzehnte zu spät kommt, um glaubwürdig zu sein.

– Und wegen der Verweigerungshaltung der Zuschauer ist die Überraschung auch nicht sooo groß, als sich die grüne Anomalie als Borg-Schiff entpuppt, das der Föderation beitreten(!) will. Und hier wird es langsam unrealistisch, dass man einer Großmacht, die mehrere Völker unterjocht hat, überhaupt so offen zuhört. (*Aktuelle TV-Nachrichten verdräng und Fernseher laaangsam in Aquarium schieb*) Zumal mir Picard langsam auf den Wecker geht. Watt denn nu? Die Borg hassen oder knuddeln? Ewiges Trauma oder freudvoller Dackelblick?

„Sie wollen also bei der Föderation mitspielen? Kein Problem. Dann halten Sie sich aber bitte an die Erste Direktive, Abschnitt B! Sie dürfen z.B. nur Völker assimilieren, die nicht unmittelbar ein Patent auf den Warp-Antrieb haben.“ – Mein Freund, die Mörderbande: Hier hätte ich mir mehr Abstimmungen mit z.B. Präsidenten gewünscht. Oder darf Picard das neuerdings alleine entscheiden? …. – Okay. Ist Kurtzman-Trek. Ich ziehe die Frage zurück.

Wie bitte? Ob die Idee von Picard langfristig eine schlechte war? Nun, gucken wir doch mal, wie die Verhandlungen eine Minute später so ablaufen? Ah, kein Grund zur Sorge:

„Guten Tag, liebe Föderation. Haben Sie was dagegen, dass ich mich im Kostüm einer motorradfahrenden Riesenmotte an Ihren Computer hänge? Ich habe gestern nämlich eine Banküberweisung vergessen.“ – „Kein Problem, die Dame. Wir wollten sowieso frühstens in 30 Sekunden auf Sie schießen.“ – Im Tentakelarm großer Regierungen: Die Verhandlungen laufen gut. Wer genau hinsieht, kann vielleicht sogar erkennen, für wen?

Während der Zerstörung der Flotte – und des Borgschiffes – landet Picard zurück daheim. Bei seinem Roboter-Butler und einem frechen Q.

Ende.

Wir treffen uns dann in 10 Wochen für die Story-Auflösung wieder, ja?

Fazit:

Wie bereits bei der Pilotfolge (1.01) strampelt sich das Kurtzman-Trek hier mächtig einen ab, um (wie von den Fans gewünscht) freundlich, wohlgenorm… wohlgeformt und moralisch gut genährt zu wirken.

Den ersten 20 Minuten könnte man daher locker 3 von 5 Sternen geben.

Doch hinter dem Ächzen der Franchise-Maschinerie erkennt man schnell erste Risse: Lugt neben den tollen Moralreden wieder ein übercooler Handkantenschlag von Seven ins Bild? Macht der neue „Test“ von Q überhaupt Sinn – und hat diese Prüfung überhaupt etwas mit Picards Vertrauensproblemen und seiner verständlichen Altersstarrheit zu tun?

Im Grunde kann man diese Folge also vernachlässigen, da sie erst am Ende ihr wahres Gesicht zeigt. Und egal, wie nett und hell hier zu Beginn alles ist: Die übliche Saat aus „schlimme Anomalie“, „Kaffeetrinken mit den Borg“ und „kaum interessante Crew“ liegt bereits auf dem Acker. Und begann mich am Ende dieser 55 Minuten schon so anzuöden, dass der gute erste Eindruck weg war!

Immerhin ist die Regiearbeit diesmal besser.

