, „Star Trek – Picard“, Kritik zu 2.08, “Gnade”

Immer diese Kult-Stories! Man weiß gar nicht, welche Fan-Conventions man nach Geschichten wie dieser als erstes besuchen soll. – Erlebt auch ihr die grenzenlose Spannung, wenn Picard im Verhörzimmer vor sich hinglotzt, bis Ghost-Guinan die Psychotherapie einläutet. Seid dabei, wenn Raffi und Seven erkennen, dass man manchmal „unhöflich und eigennützig“ ist, dann aber 20 Folgen lang nicht. Lasst euch von der neuen Borg-Queen fesseln, die ihre Bekanntschaften wie eine ganz normale Triebtäterin auf den Müll wirft… – Ja, Star Trek lebt! Nur hat es halt ein SEHR realistisches Zombie-Kostüm an.

Inhalt: Jurati entdeckt beim Batterie-Auslutschen die Martial-Arts-Talente des Kameramannes. Rios entdeckt, dass er hübsche Frauen erstaunlich hübsch findet. Ein FBI-Agent glaubt, dass Picard ein Alien ist, vergisst aber leider, einen bestätigenden Arzt mitzubringen. Und Q entdeckt, dass er bald sterben muss, da das auf einem Bierdeckel im Autorenbüro stand.

Besprechung:

Wieder eine Episode, in der wenig passiert, dafür aber viel in die Länge gezogen wird. So sind SF-Konzepte wie „Unsterbliche Wesen“ oder „Wesen mit Nanobots“ nur noch dazu da, uns möglichst viel Alltag in einer schlechten Thriller-Serie schmackhaft zu machen.

Getreu dem Motto: Wenn die Ampel grün wird, ist das quasi der bewohnte Planet des kleinen Mannes…

– Guinan channelt erneut ihren inneren Trunkenbold-Detektor: „Ich kenne Ihre Sorte, für Sie ist es was Persönliches!“ Und gleichzeitig soll Seven ihren „Inneren Borg“ befragen, wo sich neue Borgqueens üblicherweise in Großstädten des Jahres 2024 rumtreiben. – So langsam ist es auch mal genug mit diesen Erklärungen, die sich nur durch angebliche „Erfahrungen“ ergeben? Das ist ja fast schon Klassenlehre-Rassismus! Ich gehe ja auch nicht zum Einwohnermeldeamt und sage: „Sie sind im Öffentlichen Dienst; ich kenne Ihre Sorte! Sie essen gerne Briefmarken und trinken von Olaf Scholz gesegnetes Regenwasser.“

„Ich weiß genau, wie Sie ticken: kleiner Penis, große Eier! Und Sie bringen Ihrer Frau künstliche Blumen mit und denken, dass das Liebe ist.“ – „A-Aber ich bin doch schwul!“ – „Das denken Sie nur. Nicht mal für diese Art von Ehrenamt hat es bei Ihnen gereicht!“ – Schimpf & Scha(n)de: Warum Guinan so unsympathisch rüberkommt, verstehe ich nicht. Hilft das vielleicht, wenn man sehr alt, weise und psychologisch bewandert ist?

– Sprachlich und humortechnisch habe ich auch schon mal weniger geweint… Man kommt sich ja schon fast vor wie bei einem Zukunftia-Review? Ständig hagelt es Witze über Drehtüren, „verborgte Schiffe“ und andere Knallerschoten von der Fitz-Asmussen-Beerdigung. Okay, ein paar sind sooogar gelungen, aber wenn man bedenkt, dass das hier Star Trek sein sollte, keine Bewerbung für eine neue Sitcom (= 3 Frauen aus der Zukunft gründen eine WG – und alle sind schwul?), bekomme ich schon wieder meinen wöchentlichen Schlechte-Laune-Cringe.

– Irgendwie finde ich es seltsam, dass man drauf pocht, dass der FBI-Agent ja nur ein kleines Licht ist. Und diese Alienjagd nur was Persönliches sei. Ja, nicht mal die Kamera im Verhörraum ist angeschlossen! – Aber immerhin hat der Mann ja ein komplettes Sondereinsatzteam in die Kneipe geholt? Ist das bei solchen Behörden so üblich? „Ja, Herr Müller. Die drei mutmaßlichen islamistischen Terroristen gehören ganz Ihnen. Und dem blinden Archiv-Hausmeister, der sich so gerne die Ohren zuhält.“

– Okay, jetzt müssen wir uns alle kurz konzentrieren: New-Soji will mittels einer VR-Brille das Labor ihres Vaters durchsuchen(?!), weil das Programm aus 2D-Bildern schöne 3D-Umgebungen machen kann. ICH würde ja einfach den gewünschten Bildausschnitt vergrößern, wenn ich das Bild da habe. Aber vermutlich wollte sie in den alten JPGs die Schranktüren aufmachen, oder so was? („Hey, eine weiße Photoshop-Platzhalter-Textur ist dahinter?! Papa verbirgt also wirklich was!“)

– Aber klar, nur auf diesem Wege konnte die Simulation von Q mit ihr sprechen. Und ihr sein Paket ankündigen. Anrufen, Briefe einwerfen oder zum Fenster reinrufen ist schließlich sooo was von 2022, ey! Witzig finde ich aber die Vorstellung, wie Q in einem Gebüsch vor dem Haus liegt und darauf wartet, dass die dumme Plunze endlich den VR-Helm aufsetzt. Vorher „darf“ er ja auch nicht das Paket in die Luftschleuse legen? („Oh, eine mysteriöse Substanz von einem unbekannten, verstörenden Hacker? Uuui, das habe ich mir immer schon mal in den Arm spritzen wollen!“)

„Kuckuck! Ich bin ein alter Freund deines Vat… Franchises und wollte dir nur kurz sagen: Ich muss immer noch brechen, wenn ich an die Playstation4-VR-Brille denke.“ – Das Doom-Level für Leute mit Wohnzimmer-Phobie: Dies ist Technologie des Jahres 2024 für Menschen, die SF-Filme aus dem Jahr 1990 schon falsch verstanden haben.

– Wieso denkt Picard, dass die Weltraum-Mission abgesagt wird? Schießt man da nicht mit Kanonen auf Spatzenhirne? Man hat doch schließlich nur mehrere Spinner auf einer Party gesehen, die wahlweise rumgeträllert oder wehmütig den Schnaps angelächelt haben? Oder stand das Triebwerk als „Special Guest“ hinter der Bühne? Und Renée Picard vielleicht mal zu diesem Abend befragen, das ging nicht? – Man sagt doch auch nicht alle Mars-Missionen ab, weil Elon Musk auf einer Party wieder durchgeknallt ist? („Ich habs!! Bitcoins, die in einer Erdumlaufbahn neue Tesla-Batterien erzeugen!?“)

– Jurati tötet jetzt ihre Kneipenbekanntschaften, weil sie sie nicht assimilieren kann? Normalerweise würde ich das als „gestört“ bezeichnen, aber wenn man sich hier Seven und Raffi so anschaut, kommt es mir irgendwie ganz … normal vor. („Raffi, du hast zum zweiten Mal erwähnt, dass ich mal eine Borg war. Das macht mich wüüütend! Denn Borg sind immer wüüütend!“)

– Zumal ich Raffis Verfehlung nicht gecheckt habe. Da müsste Kollege Sparkiller auch durchdrehen, wenn ich ihm bescheinige, dass er gut Grafiken erstellen kann. („Waaas, Klapo?! Du manipulierst mich und willst doch nur, dass ich mich nackt ausziehe und mit dem nackten Hintern deinen Küchenboden poliere. Buhuhuu, du bist immer so gemein!“)

– Jurati muss nun Handy-Akkus fressen, damit sie genug Nanosonden produziert.

Punkt.

Äh, irgendwie ging das früher bei den Borg einfacher, oder? Da musste man nicht erst stundenlang vor alten Bud-Spencer-Filmen abhängen (Wegen der nötigen Mischung aus Endorphinen und Gewalt) und sich giftige Stoffe und Abflussreiniger hinter die Binde kippen. So wie der durchschnittliche „Picard“-Zuschauer es heute oft machen möchte. – Aber okay, dafür gab in den 90ern keine coolen Matrix-Kampfsequenzen auf dem Schrottplatz…

„So, euch habe ich es gegeben. Nie wieder werdet ihr behaupten, dass Alex Kurtzman WENIGER als zehn SF-Franchises kopiert hat!“ – Rocker mit Rock: Jurati muss nur noch wenige Schritte gehen, um weitere Borg erstellen zu können! Dazu gehört ein Auslandssemester in Argentinien und fünf Strahlenbehandlungen von einem transsexuellen Marsmenschen.

– Ich fand die Romanze um Rios und die Ärztin zu Beginn ja mal nett. Zumindest ist die Dame die sympathischste Figur, seitdem 2017 das Franchise neu gestartet ist (nämlich ins Trashjahr 2007). Doch langsam nervt’s, wie man uns mit jedem Halbsatz eine reale oder eingebildete Vertrautheit ins Gehirn drücken will: „Ich tue mal so, als wenn ich eine heiße, verheiratete Milf bin, aber duuu bist aber nur so mittelmäßig interessiert und steckst ihn nur so halb rein!“ – Was ist das denn für eine Art des Storytellings? Fanfiction am eigenen Körper? Freigang im Erklär-Bär-Irrenhaus? Rollenspiel mit Unterlevelelung bei „Intelligenz“?

– Q hat also keine Kräfte mehr, kann aber als allseits bekannter(?) FBI(!)-Agent bei irgendwelchen geheimen(!) Verhören auftauchen?! Ich frage mich bei so was ja immer, wie man das als Autor vor sich selber rechtfertigen kann. – MIR müsste man ja 500€ für jeden diesen Logikfehler geben, damit ich sie mir durchwinke. (Ist das etwa das neue Geschäftsmodell von CBS/Paramount? Geld- und Gehirnwäsche-Experimente in einem?)

– Der Dialog an sich war teilweise stark. Was man angesichts der dauer-aggressiv dreinblickenden Guinan erst mal schaffen muss! So erfahren wir, dass Q halt jetzt sterblich ist und darüber erzürnt. Stark gespielt!

– Blöd nur, dass das alles langsam keinen Sinn mehr macht, da Q es zu Beginn der Staffel nicht gewusst haben kann. Und die Autoren vermutlich bei Episode 7 noch munter rätselten, was das alles soll? – Egal, wie der ganzes Schmonzes endet: Es wäre schön doof, sich selbst in der Vergangenheit einzusperren, nur um über Picard pseudotiefgründige Dinge aus einem mental kranken Glückskeks zu behaupten. (“Er ist hier, weil sein Kopf das Gefängnis seiner Vergangenheit ist. Roger-Roger. Sein Hutmacher ist das Feuer der Sterne, doch er weiß es noch nicht!“)

„Ich werde sterben, das ist sicher!“ – „Aber warum?“ – „Haben sie schon mal in SO einer Serie mitgespielt und danach versucht, beim Rasieren konzentriert in den Spiegel zu schauen?“ – Tod durch Autorenkoks: Dass Q langfristig umkippen wird, müssen wir nicht befürchten. Seit Discovery erscheint jede Hauptfigur wieder an der Tür, die nicht schnell genug vor dem Mycel-Netzwerk wegverwesen konnte.

– Doktor Franken-Soong ist wieder unterwegs. Mit wohldurchdachten Sprüchen wie „Ich habe dich erschaffen, weil ich es wollte, muhaha!“ zeigt er endlich auf, dass man moralisch flexible Wissenschaftler auch clever darstellen kann. – Er muss dafür lediglich ein Dimensionsportal erfinden, hinter dem dieses Geschwafel als Qualitätsdialog gilt.

– Was wollte er jetzt eigentlich mit/von seiner Tochter? Drei Gene umstöpseln, um zu beweisen, dass man auch mit Schamhaaren auf den Fingernägeln ein gutes Leben führen kann? Im Ernst, so langsam sollte mal jemand enthüllen, was jetzt der SINN hinter den ganzen Klonen war, die vorher schon im Klo runtergespült wurden. Wollen irre Psychopathen jetzt eine Master-Rasse oooder reicht heutzutage eine „Mister-Rasse“?

– Der dümmste Moment der Epsiode war wohl, als Guinan als Grusel-Hologramm mit Bildschluckauf im Raum erschienen ist, um dem FBI-Agent zu sagen, dass irgendwie … manchmal … was mit der … Vergangenheit … abgeht…? Was von Picard dann dankbar aufgegriffen wurde: „Ach, da meine nicht anwesende Geister-Kollegin es gerade erwähnt hat… Sagen Sie, ging bei IHNEN mal was in der Vergangenheit ab?“

– Erst durch diese Doofheits-Spezialbehandlung konnte der Rückblick freigeschaltet werden. Und so sehen wir den Agenten als Jungen, der angesichts von zwei Vulkaniern am See (okay, es war nachts und deren Ikea-Lampen standen so gruselig im Wasser) total durchdreht. Gut, dass es auch hier wieder tolle Klischees gab (Personen schleichen sich direkt vor einem an, weil die Taschenlampe für eine Sekunde aus war?), sonst hätte ich mich vor lauter Lachen totgegruselt.

„Äh, s-s-sind S-Sie Aliens?!“ – „Nein, wir sind Wissenschaftler und erforschen nachts Teiche.“ – „Verstehe. Ist ja auch wahrscheinlicher. Ich geh’ nach Hause.“ – Aliens für Spießer: Eigentlich war nichts hieran dramatisch. Hätte man die Gedankenverschmelzung nicht verkackt, so hätte der Junge die Begegnung GANZ anders abspeichern können. („Diese Braut war richtig hot, Lechz!“)

– Die gezeigte Gedankenverschmelzung darf auch nicht fehlen… Inzwischen kann die ja alles: In Sekundenschnelle Gedächtnisse löschen, Bierflaschen aufmachen, das Mobilfunknetz verbessern.

– Es ist wieder Trauma-Zeit im Mimosen-Hilfswerk: Der arme Agent hat sich seit ganzes Leben lang gefragt, warum er diese Griffel im Gesicht hatte. Sie waren so quetschend, so groß, so griffelig! Seine größte Angst war seitdem: „Wenn sie einmal da waren, kommen sie auch wieder.“ Ja, das sind Trek-Geschichten mit Gehalt und Spannung! Und das nächste Mal an dieser Stelle: „Vom Bajoraner als Kind am Ohr gezogen – Therapierfähig oder für immer für die Gesellschaft verloren?“

– Picard kann die kleine Geste zum Glück aufklären, was wohl der versöhnliche Höhepunkt der Folge sein sollte? Mein Gott, dieses Star Trek. Wie machen sie das nur immer, die großen Fragen zu behandeln? Und das nächste Mal: „Mit einem vereinigten Trill gesprochen – Ist Schizophrenie dadurch übertragbar?“

„Sehen Sie? Dieser Druckpunkt hilft übrigens sehr gut gegen Haarausfall. Ich selbst habe ihn nämlich NIE gedrückt!“ – „Meine Güte! Sie haben mich erleuchtet. Dann muss ich Sie ja doch nicht dem Präsidenten der Vereinigten Staaten übergeben.“ – Friede, Freude, Leierkuchen: Und wieder ist ein Problem gelöst worden, wegen dem man jahrelang den nächtlichen Toilettengang in die eigene Matratze umgeleitet hat.

– Preisverdächtig: Guinan überzeugt sich selbst im Laberflash davon, dass die Menschheit toll ist. („Hey, ich verstehe! Ihr seid nur deshalb so kacke, weil ihr die Scheißigkeit selbst weiterentwickeln wollt. Ihr kleinen Tüftler, ihr!“)

– Kreischverdächtig: Rios frisst Kuchen mit seinem Ziehsohn und repariert das Schiff. Das ist nicht spannend, aber dafür… äh… mehr heile als vorher?

– Kannste dir nicht ausdenken: Der FBI-Agent geht geläutert aus dem Zimmer und kommt mit Umzugskiste wieder rein. „Gekündigt, weil der Kommunikator nicht außerirdisch genug war.“ (Warum eigentlich nicht?) Immerhin, er freut sich fast drüber. Denken so auch die Autoren auch über IHRE Jobs?

– Zeit für Zeitgeschwafel: Guinan erklärt, dass man die Zeit nicht verstehen könne. Das beruhigt den geschassten Agenten. Er wird unter der Brücke viel… ZEIT haben, um darüber nachzudenken?

– Die Drehtür für Dadaisten: Soong wird nach Q auch von der Borgqueen besucht. Jetzt soll er der „Vater der Menschheit“ werden und erneut den Raumflug verhindern. Das nächste Mal kommt dann Khan persönlich vorbei? („Mit der Dampfwalze über ihre Tochter drüber. Das würde helfen!“)

„Sie werden große Dinge erfinden, Dr. Soong!“ – „Wie groß genau, Lechz?!“ – „Das längste Baguette der Welt. Für das Guinness-Buch der Rekorde.“ – „Oooh. Das enttäuscht mich.“ – „Es ist aber ein GEKLONTES Baguette.“ – „Okay, Lady. Bin dabei!“ – Würde man das hier mit Fanfiction vergleichen, wäre das eine große Beleidigung. Für die Fanfiction.

So langsam würde ich auch gerne wissen, was das alles SOLL. Bisher habe ich das hier verstanden:

– Q will Picard etwas wichtiges zeigen. Oder beibringen.

– Später stellt sich heraus, dass Picard lernen sollte, wie es man bequem unter Autoreifen abhängen kann.

– Parallel wird eine düstere Zukunft gezeigt, die Picard verhindern soll. Doch damit diese Zukunft überhaupt eintritt, muss Q erst mal Renèe Picard davon abhalten, einen Raumflug zu unternehmen…?

– Wobei Picard schuld an allem ist, weil er zufällig im Rampenlicht der Autoren steht?

– Wobei Q vermutlich noch tagelang Zeit hat, Renèes Raumflug zu sabotieren. („Mein falscher Hausarzt hat angerufen. Mein Ausschlag ist zu schlimm für den Weltraum!“)

– Q stirbt und verliert seine Kräfte, hat aber alle mentalen Kräfte der Welt („Superhacker und FBI-Agent, zu Ihren Diensten.“)

– Weil all das noch nicht genug ist, setzt die tote(!) Borgqueen ihre 14 Tage andauernde Assimilation durch, wofür sie in Kneipen randaliert und einsamen Frauen was vom Pferd erzählt.

– Und dann ist da noch Dr. Soong, der irgendwie aus einem Ethikrat geflogen ist (stand in allen Zeitungen), aber immer noch total wichtige Festivitäten zu bevorstehenden Raumflügen besuchen darf.

Wenn DAS dieses „neue Star Trek“ ist, will ich mehr davon! Ab irgendeiner Dosis MUSS man doch psychedelische Farben sehen, oder?

Fazit:

Totaler Schwachsinn, der inzwischen so krude daherkommt, dass es mich nicht mehr ärgert.

Es gibt langsam nichts mehr, was die Autoren noch schlimmer machen könnten – oder was ich für unmöglich halten würde.

Borgqueens, die an Autobatterien nuckeln? Warum dann nicht auch Klingonen, die feministische Fetischclubs gründen? Und wenn jedes Trauma durch eine kurze Erwähnung geheilt werden kann, warum reist man nicht mal zu V’Ger und sagt der Sonde, dass Papa und Mama immer sehr stolz auf seine dicke Wolke waren?

Als man früher oft sagte, dass bei „Star Trek alles möglich“ sei, hat man halt noch längst nicht so weit wie Alex Kurtzman gedacht.

