Diese „Picard“-Autoren sind echte Füchse. Da sagen sie uns doch glatt, dass das Zeitlinien-verändernde Ereignis in drei Tagen stattfinden wird! Wenn ich mir das Tempo der letzten beiden Folgen ansehe, gehe ich also davon aus, dass diese Geschichte über 5 weitere Staffeln auserzählt wird? Mit Option auf Verlängerung, falls jemand in Kurtzmans Umfeld zufällig erneut an einer brennenden Mülltonne („Hey! Eine Inspiration!“) vorbeikommt. Oder jemanden kennenlernt, der weniger als 2500 Dollar im Monat verdient…

Inhalt: Rios unterhält sich mit brutalen Beamten – die nicht zuhören. Derweilen halten WIR uns die Ohren zu, wenn Picard sich mit einer augenrollenden Guinan unterhält, die irgendjemand auf Wish bestellt hat. Und zuletzt sind da Seven und Raffi, die im Kreisverkehr stundenlang nach Rios suchen.

Besprechung:

So viel dummes Zeug, so wenig Bock. Also gleich losgeschrieben:

– Picard „traut“ sich nicht zu sagen, dass die restliche Crew tot sein könnte. Doch als Agnes es ausspricht, bedankt er sich dafür. – Vielleicht doch ein bisschen zuuu weich geworden, der gute alte Vorzeige-Captain/Admiral? Vielleicht hätten die Borg in „First Contact“ den Augenbohrer nicht auf 40 Zentimeter Tiefe einstellen sollen…

– Zumal wir hier eine seltsame Umkehrung sehen: Die vormals panische Laberbacke – Jurati – ist also jetzt die coole und allseits beliebte Socke. Was ich aber auf ihren wiederholten Alkoholkonsum schiebe. Es war halt DOCH nicht alles falsch, was wir uns damals auf dem Schulhof zusammengereimt haben?

„Jean-Luc, ich weiß, wie gerne du die Sterne sehen willst. Aber genau deswegen haue ich dir ja auch immer mit dem Nudelholz aufs Köpfchen.“ – Traumata sind wie Rotwein: Es gibt viele davon und beides kann man mit der Muttermilch kosten. Am schlimmsten ist aber, dass Jean-Luc ganze 12 Jahre in DIESER Filmkulisse gehalten wurde. Und dabei hatte sein rechtes Auge doch eine Greenscreen-Schwäche!

– Picard bekommt in seinem verlassenen Weingut erneut schlimme Flashbacks von köpfestreichelnden Mamas. Was auch immer damals vorgefallen ist, so ist die Grundaussage schon jetzt klar: Ein so gefestigter Charakter wie Jean-Luc kann nur deshalb so geworden sein, wenn er mehrere Jahre gezwungen wurde, auf einem Fahrrad ohne Sattel zu fahren – oder sich französischen Hartkäse durch die Nase zu ziehen. Diese permanente „Trauma-Logik“ von Kurtzman nervt nach mehreren Jahren nur noch!

– Jurati sucht mehrere Objekte im Zimmer aus, die mit der Zahl „15“ zu tun haben. So trägt sie z.B. plötzlich nur noch Kinderschuhe in Schuhgröße 15 oder versucht mittels Rotwein, den Blutalkohol auf 15 Promille zu bekommen. – Nein, jetzt mal im Ernst: Das war schon sehr krampfig herbeigeschrieben, dass da unbewusste Botschaften aus ihrem Hirn raus wollten. Wobei dieses „Storys-durch-Visionen“-Prinzip ebenfalls zu Kurtzmans Schaffen passt.

OH! DA! Eine braune Substanz! Ich sehe sie! Sie hat helle Punkte drin! Und liegt in einer Art weißen Vertiefung aus weißem Keramik…!

– Kult oder Kruste? Die Szene mit dem musikhörenden Punk aus „Star Trek 4“ wird hier erneut aufgelegt. Einerseits eine nett gemeinte Hommage, andererseits aber auch so billig, dass es in die heutige Zeit „Matrix 4“ oder „Star Wars 9“ passt. Wäre diese selbstreferentielle Retro-Masturbation nicht schon sooo oft im Taschentuch von New-Trek gelandet, hätte ich es vielleicht toll gefunden… Immerhin ist die verklemmte Entschuldigung des Punks schon fast wieder der derzeitige Zeitgeist?

„Natürlich muss ich diese Musik hören. Sonst kommt nachts die Walsonde und flüstert mir ein, dass ich V’Ger wiedererwecken muss!“ – Besser zu viele Retro-Elemente als 20 Minuten lange Episoden: Immerhin hat man es geschafft, für diese Rolle den Sohn von Ira Steven Behr und Lana Wachowski zu gewinnen.

– Schon wieder streckt das hässliche Haupt der Staffelstreckung© seine Nase in Angelegenheiten, die unseren inneren Dramaturgen nix angehen:

> Raffi trauert im Bus erneut um Elnor, diesen blitzgescheiten Kämpferbuben, der seinen Sadismus stets am rechten Fleck hatte.

> Picard und Agnes rätseln, was in 3 Tagen die Zukunft verändern wird. Lustig, denn das wusste man bei „First Contact“, „Die alte Enterprise“ und anderen Episoden immer schon nach ein paar Minuten .

> Die Borgqueen WILL anscheinend helfen, lässt aber nur ab und zu Koordinaten und Zeitpunkte fallen? Was ist das hier?! Die Ziehung der (L)Otto-Zahlen? Eine inoffizielle Batman-Folge mit dem Riddler?

– Ich muss ja gestehen, dass ich die Darstellung der Borgqueen gut finde: Manipulativ, verschlagen, aber doch leeeicht weiblich. Ja, ich habe direkt die Penispumpe von BergH anspringen gehört…

Trotzdem wirkt’s unnötig, wenn sie uns ERKLÄRT, was die Faszination des Kollektivs ist („Wir gehören dort alle zusammen und denken an wollüstige Primzahlen, Lechz!“). Das hätte man in der letzten Folge schon wunderbar zeigen können.

– Und die von der Queen angesprochene „Grausamkeit“ von Jurati war auch eher ein billiger Aufhänger. Nämlich wortwörtlich, als die Queen das eigene „Aufgehängt-Sein“ ansprach.

Mehr fällt euch nicht ein? Ist das erneut diese „Tiefenpsychologie“, die Kurtzman immer mit dem Globuli-Salzsteuer in der Handlung verteilt?

„Naaa, Agnes? Ich weiß jetzt einiges über dich. Du hast als Teenager immer gerne Flaschendrehen gespielt, oder?“ – „Na und? Das tun viele.“ – „Aber nicht in der Vagina, mein Kind!“ – „Waaa! Das hat dir der Teufel gesagt!“ – Beschlossene Sache: Jetzt hat Agnes keine andere Wahl, als zur Borgqueen zu werden. Oder Picard des nachts eine Heizdecke aufs Gesicht zu drücken.

– Besonders spannend ist es übrigens auch nicht, wenn man schon WEISS, dass Jurati erneut abdrehen wird. Und kein einziger (guter) Dialog diese losrasende Drehbuch-Dampflok wird stoppen können.

– Da fasst sich Patrick Stewart zu recht an den Kopp, als er das sieht: In der „Forward Avenue 10“ befindet sich natürlich die Eckkneipe von Guinan. Die übrigens jetzt superjung ist – im Vergleich zu GANZ früher. Totaler Bullshit übrigens, dass Guinan die Doppelfolge „Gefahr aus dem 19. Jahrhundert“ vergessen hat.

(Edit: Okay, DAS sehe ich sogar ein.)

– Auch hier ist klar(?), dass ein fremder, weißer Mann um die 80 Lebensjahre in einer Kneipe(!) nur(?) ein „Dieb“ sein kann – neue Kunden hätten schließlich das geheime Erkennungszeichen gepfiffen?

Und sie misstraut ihm sogar noch mehr, als Picard erwähnt, dass Guinan eine El-Aurianerin ist. Also rrraus mit der Schrotflinte und ins Gesicht gezielt. Tja, denn „Starke Frauen“ bilden ihre 3,5 Kilogramm Östrogen am Tag schließlich nicht durchs Nichtstun!

– Das Gespräch mit Guinan wirkt NOCH weniger passend als in Episode 2.02: Es geht viiiel zu lange ums Schnapssaufen, Hundestreicheln und Arrogant-im-Stuhl-Lümmeln. Aber okay, das sind nun mal die erklärten Lieblingsszenen dieser Serie, gefolgt von „Watt willste, alter Knacker?“-Verbalvariationen.

Kann das sein, dass die Autoren eigentlich einen Bacardi-Werbespot mit Dieter Bohlen drehen wollten, dann aber nur Patrick Stewart bekommen haben?

„Rrrraus, alter Mann! Ich muss noch 2 Pfund Erdnüsse und Oliven in meinen Setzkasten einsortieren.“ – „Entschuldigen Sie, das ist ein Missverständnis. Ich suche eine satirische Kunstausstellung in der Stadt. Da möchte ich nämlich die Reinkarnationen der alten Trek-Helden ausstellen.“

– Guinans Ansprache war ja inhaltlich nicht falsch („Menschen sind doof, wollen immer mehr und ändern nix.“), aber hey: Musste sie nach 2 Sekunden gleich WEINEN? Da müsste ICH bei den derzeitigen Polit-Themen im Büro ja eigentlich mit Schreikrämpfen aus dem Fenster fallen – und das mehrmals täglich.

– Was sollte eigentlich die süßliche Trullala-Musik, als der Kneipenbesucher seinen Hund abgeholt hat? Wurde dadurch dadurch parallel ein Waisenhaus am anderen Ende der Welt gerettet? Habe ich nicht kapiert…

– Und Guinan muss erst mal in die Ecke kotzen (hat danach aber staubtrockene Lippen), weil Picard ein paar Wörter aus einer anderen Zeitlinie wiederholt hat? DAS ist also die berühmte Fähigkeit ihrer Rasse? „Time Sickness“? Fand das früher irgendwie würdevoller gelöst. – Nur gut, dass Data bisher nicht auftaucht. Der hätte bei alldem wohl Migräne, Bauchkrämpfe und Plattfüße bekommen. Gemäß Kurtzman-Logik.

– Die Story mit der Emigrations-Polizei ist… sorry… scheiße. Es mag ja gut gemeint sein, halbwegs aktuelle Probleme der USA anzusprechen, aber diese Plattheit tut Star Trek einfach nicht gut. Trotz der letzten 4 Jahre an Gehirnwäsche.

„Hey, Moment mal… Diese Story enthält keinerlei kreativen Verfremdungseffekte. Oder eine Gefahr, der ich aus eigenem Antrieb entkommen könnt-ÄAEÄAÄH!“ – Elektroschock für’s Zuschauerhirn: Hier sehen wir Rios beim Zwiegespräch mit den verantwortlichen von Paramount+. Die nennen sich übrigens „Mount“, weil die Verbesserungsmöglichkeiten pro Folge sogar das Matterhorn überragen.

Denken wir an den Wachmann Vin in der DS9-Doppelfolge „Gefangen in der Vergangenheit“ – die ja fast zur selben Zeit am selben Ort spielt:

> Der Mann macht dort „nur“ seine Arbeit.

> Er hat Humor, spricht normal mit seinen Schützlingen und „braucht die Überstunden“.

> Er bietet Bashir und Sisko Formulare an, die sie bestmöglich ausfüllen sollen. Und einen Übersetzer oder sogar Hilfe, falls die beiden nicht lesen können.

Doch bei „Picard“ gibt es nur sadistische Knorpelkinn-Träger mit der Lizenz zum Ausknocken. Menschlich und moralisch ist das etwa so spannend wie eine automatisch arbeitende Guillotine.

– Raffi rafft’s nicht: Sie legt sich aggressiv mit Polizeibeamten an, klaut vor(!) einer Polizeistation einen Dienstwagen und musste die Scheibe kaputtschießen, „weil das mehr Spaß als Hacking macht“. Puh… Mit dieser Art von Auftreten hat sie jede vergangene und zukünftige Meckerei (z.B. in Richtung Picard) zur offiziellen Fortsetzung von „Der Kindergarten-Cop“ degradiert. Ich kann diese Figur nicht mehr ernst nehmen. Elnor-Tod hin oder her.

„Hey, hast du gerade drei Hundewelpen überrollt?“ – „Es waren nur Möpse. Außerdem haben die damals Donald Trump gewählt.“ – Humor ist, wenn man trotzdem hupend drauf abfährt: So kommt man an eine Actionsequenz. Der ganze Grund für die Raserei ist nämlich, dass Seven zwar fahren kann, aaaber sie noch dieses 8 Kilo schwere Borgimplantat in ihrem Gas-Fuß hat?

– Haha! Genau der Humor von meinem Vater: Seven fährt wie eine Bekloppte mit dem Auto durch die Gegend! Die kann nämlich gar nicht fahren, aber irgendwie dann doch! HAHA! Brumm! Absperrung kaputt! Und da sage mal einer, dass der 80er-Retro-Hype langsam vorbei gehen würde. Der geht gerade erst sooo durch die Decke!

– Was haben wir nach 30 Minuten eigentlich erreicht? Nun, wir wissen, dass Rios sich irgendwo befindet (= ein spannendes SF-Konzept, wie ich finde), Picard eher zu den offiziellen Öffnungszeiten in die Kneipe gehen sollte (= da sind die politischen Diskussionen weniger trübsinnig) und Gewalt gegen Emigranten gar nicht so positiv ist, wie man als Trekkie bisher dachte.

– Guinan will Picard nicht helfen, weil sie von der Menschheit nichts mehr hält. Allerdings zeigt sie dabei auf „Donation-Zelte“ und friedliche (wenn auch arme) Menschen, die durch eine warme Gasse schlendern. Ich will ja nicht vom Elfenbein-Turm runterschreien, aaaber ist DAS etwa das Schreckensgespenst von Kurtzman-Autoren? Fünf Obdachlose in der Seitengasse? Nicht die Verantwortlichen dafür? Oder das System dahinter? Was bedauert man hier eigentlich genau? Dass das Stadtbild hier nicht so hübsch und fein ist, wie die Autoren es gewöhnt sind?

Okay, ich will ja nichts unterstellen und finde die Grundidee der Szene auch GUT, aber irgendwie hinterlässt die Brandrede von Guinan (Sinngemäß: „Sie sind halt weiß, Picard. Ich hingegen schwarz.“) ein komisches Gefühl. – Vielleicht liegt es aber auch nur an den Hammerschlägen der Marke „Moralin“?

„Sieh dir dieses Elnor… äh… Elend an, Picard!“ – „Ein Wasserspender! Ein Altkleidercontainer! Eine Frau umarmt einen alten Herren! Puh. Ich glaube, ich muss brechen!“ – Lieber Arm brechen als arm sein: All diese Leute haben keine Krankenversicherung. Da sie aber die Erfindung von Stalin ist, sei es ihnen verziehen – ausnahmsweise!

– Auch das Gespräch zwischen der hübschen Doktorin und Rios bringt uns nicht weiter. Ist halt noch mehr Geschwafel über „Autorität“, „Aufopferung“ und scharfe MILF-Blicke durch den Maschendrahtzaun. War alles gut gemeint, aber gedankenlos hingeklatscht. In etwa so wie das… (ACHTUNG, soziales Statement!) maaangelhafte Sooozialsystem der USA…?!

– Hier zeigt sich dann auch, was diese Theaterbühnen-Stumpfheit bei TNG und DS9 gebracht hat: Dadurch hatte man einen konzentrierteren Zugang zu den wichtigen Themen. Doch jetzt hat man das Gefühl, eine moderne Dokumentation zu sehen, gemischt mit Sitcom-Szenen und ein bisschen Geisterbahn-Borg-Gegrusel. Klar, das hätte funktionieren können, wirkt aber so spaßig und SF-mäßig wie jede andere Mischung, die ich mir ausdenken könnte. („Sendung mit der Maus“ und „Markus Lanz“?)

– Labern und Ortswechsel: Rios sitzt am Ende im Abschiebe-Bus statt in der Lagerhalle (immerhin haben sie die Zubringer-Elektroroller weggeschnitten?), Die Borgqueen zieht Agnes damit auf, dass sie früher immer alleine war (war das nicht eher dem Selbsterhaltungstrieb ihrer Mitmenschen geschuldet?) und Seven und Raffi rasen IMMER noch durch die Stadt. – Klar, denn sonst kann man Rios ja nicht vor Episode 7 einholen?

„Hey, wurden wir gerade aus dem Auto rausgebeamt?“ – „Ja. Und wir hatten Glück. Unserer Knie wurden richtig herum hochgeknickt.“ – Und dann, und dann, und dann: Die Erzählstruktur stöpselt einfach immer neue Orte aneinander, wenn einer ausgereizt scheint. Wobei der vorbeirollende Wüstenstrauch (5 Sekunden vorher) bereits den besten Kommentar zu all dem Trubel darstellt…

Ich muss jedoch gestehen, dass ich minimal unterhalten war. Auf einem Niveau, das mir zwar peinlich ist, dafür aber bestens zu dem ständigen Alkoholflaschen-Gewedel in dieser Serie passt, Hicks.

Weingut, Kneipen, Partys, Alkoholiker… Und zwei-drei Figuren, die sich gerne einen einschenken…

Ich glaube, das nennt man „Serviervorschlag“? Für den Zuschauer?

Bleibt nur die Frage, ob man als „Watcher“-Teilauflösung ausgerechnet dieses Wesen hier sehen wollte:

„Ich trete dir mit dem Stiefel in die Schnauze rein, Picard!“ – „Hey, ist das nicht MEIN Text aus einem anderen Paralleluniversum?„

Das Ende mit dem Nebeltor und Qs seltsamen Zaubertrick gegenüber bücherlesenden Studenten müssen wir ein anderes Mal besprechen. Ich habe ja auch nur sooo viele Synapsen übrig, wisst ihr? (*Finger unter Elektronenmikroskop ganz dicht zusammen halt*)

Fazit:

Diese herrlich sinnlosen Zwischenstationen! Dazu das grenzdebile Gefasel von supercoolen Frauen, die aber bei jedem Triggersatz („Saaag mal, wie hoch ist der Hartz 4-Satz eigentlich in dieser Zeit?“) wahlweise eine Shotgun oder eine Packung Taschentücher zum Gesicht heben.

Das ist zwar weiterhin Trash, aber im Gegensatz zu STD wenigstens mit wechselnden Figuren – und mit weniger Blaustich.

Dazu kommt Picard, der eigentlich nix zu seiner Mission erklärt („Glaub mir, Guinan, wir haben eine komplexe Mission vor uns, wegen der… Ooooh, ist das ein flauschiger Hundekooopf?“), aber dafür schuldbewusst dreingucken kann. Natürlich aber – wie immer – ohne zuvor begangene Verfehlung.

UND: Durch den Look von 2021 kommt man auch endlich näher an die echten Perlen des Trash-Films heran.

Weiter so, wir sind hier einer vielversprechenden neuen Franchise-Ausrichtung auf der Spur!

Als Trek-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Als Trash-Gesamterlebnis

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM