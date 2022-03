Die zweite Picard-Staffel wirkt bislang tatsächlich fokussierter – und die Figuren gesetzter. Vielleicht liegt es daran, dass man im Angesicht eines diktatorischen Regimes plötzlich wieder zueinander findet? Ein cleverer Life-Hack, der gerade ja gerade auch im realen Leben probiert wird… Leider hilft all das unserem Freund Elnor nicht weiter. Der bleibt nämlich mit einem brötchengroßen Schussloch in der Schulter zurück – und träumt von der glorreichen Zeit, als romulanische Kampfnonnen vor allem in der Küche und Kindererziehung geschätzt wurden.

Inhalt: Im Jahr 2024 angekommen, muss die Crew erst mal Informationen sammeln. Während sie also ein paar Lockruf-Töne von sich gibt („Infoinfoinfo-Kommkomm!“), guckt Picard einer Dr. Jurati zu, die sich an die pennende Borgqueen ankoppelt. Ach ja, und Rios fällt vom Dach. – Kult?

Besprechung:

Alles beginnt mit einer dreifachen Erschießung. Nämlich von den Hanseln, die von der letzten Episode noch auf dem Schiff geblieben sind.

Tja, wie so oft führt die Serie interessante Figuren ein – und lässt sie dann verpuffen. Äh, diesmal sogar ganz real, im blutroten Phaserstrahl. So hätte ich es durchaus interessant gefunden, wie Sevens „Ehemann“ sich als Gefangener entwickelt hätte. Vielleicht so: „Ich weiß, dass du aus einer alternativen Realität kommst. Aber schon nach wenigen Stunden hatte ich mir Vertrauen zu dir als zu meiner echten Frau. Da kam ich ins Nachdenken – und habe erstmals 20€ ans Technische Hilfswerk gespendet.“

Aber klar, ein Tripple-Schuss mit anschließender Schulterzuck-Selbstmassage ist natürlich „spannender“…? – Zumal es den Cliffhanger der letzten Folge erneut als vernachlässigbares Gadget entlarvt. Erinnert euch bitte an Momente wie diese, wenn ihr wieder mal denkt/lest: „Mal gucken, wie gut sie die Dinge am ENDE auflösen.“

Denn in einer Story werden auch zu BEGINN ständig Dinge aufgelöst – und diesbezüglich sieht hier bisher gar nicht sooo toll aus?

„Ich werrrde euch jetzt in die Vergangenheit brrringen!“ – „Ne, lass mal bleiben. Ich lebe eh schon in einem Iglu aus Trek-DVDs aus den 90ern. Mehr muss echt nicht sein.“ – Die sadistische Alternative zum Kronleuchter: Die Borgqueen zieht noch mal all ihre Kräfte zusammen. Aber okay, dafür hat Picard ja auch all seine Vitaminpräparate rumliegen lassen.

Was mir aber gut gefallen hat, war die Regie. Der Zeitsprung nahe der Sonnenoberfläche war z.B. dynamisch genug, aber nicht zu effekthascherisch. Genau RICHTIG effekthascherisch war hingegen die Schiffsübernahme der Borg-Queen – sogar mit Soundtrack-Schnipseln aus dem achten Kinofilm. Dazu kommen die okayenen Farben wie GRÜN oder sogar WEISS, deren Erfindung ich langsam auch mal der blaublassen Discovery-Welt empfehlen möchte.

Und im Gegensatz zu Michaels Heulsusen-Serie hält man sich bislang auch zurück, alle paar Minuten angesichts eingebildeten Weltschmerzes in Tränen und/oder Fußschweißbächen auszubrechen.

Rios, Seven und – teilweise – auch Picard mögen zwar manchmal wie Abziehfiguren von Comicbuch-Chefs wirken, sind aber cool genug, um Nixraff-Elnor und Spruchklopf-Jurati wieder auszugleichen. All das macht die 2. Staffel bisher(!) besser als Season 1, wo man den allgemeinen Arschloch-Massenauflauf noch für modernes Fernsehen hielt. Klar, diese Pluspunkte werden nicht lange halten, aber für’s Protokoll sei es erwähnt… („Uuuh, er hat Protokoll gesagt. Bestimmt so ein grauhaariger Alt-Trekki?“)

Zu viel nachdenken sollte man aber über keine Szene…

So schossen die vier Verfolgerschiffe aus 500 Metern Abstand absurd häufig daneben. Damit man solche Momente NICHT hat, gibt es bei Star Trek ja normalerweise Schilde, die stets zwischen 2 und 60 Minuten lang halten – eben so, wie man’s gerade braucht.

Tja, auch wenn es mal GUT inszeniert ist, bleibt Kurtz-Trek eben das Faultier unter den Serienproduktionen. Und da sind meine Fragen wie „Hat die Borgqueen jetzt innerhalb von 2 Sekunden effektivere Torpedos repliziert?!“ noch gar nicht mal inkludiert.

„Und wieder einer tot, piu, piu!“ – „Musste das denn wirklich sein? Wir hätte von ihm noch viel über die alternative Realität lernen können!“ – „Verdammt, stimmt! Ich wünschte, jemand würde mal eine Art SF-Serie erfinden, in der mittels klugen Dialogen eine Art Erkenntnisgewinn vorangetrieben wird.“

Weitere positive wie negative Punkte:

– Dass Rios die komatöse Borgqueen erst mal totschießen will, um sie vom Schiff zu trennen, ist im Eifer des genetischen Defekts sicherlich verständlich. Allerdings nicht nach Trek-Gesichtspunkten. Wenn die Serie ständig von „Zukunft besser machen“ faselt, sollte man auch mal 10 Sekunden nach den eigenen Regeln LEBEN, statt jedes Problem sofort mit der Brechstange nach Bargeld und Wertsachen zu durchsuchen?

– Der Tod von Elnor war seine stärkste Szene bisher. Diese Ausdruckslosigkeit in seinen Augen! Ganz starkes Anti-Schauspiel… Doch Scherz beiseite: Tot bleiben Hauptfiguren ja bei unseren neuen Lieblingsserien sowieso nie. Ich gehe daher davon aus, dass Q ihm demnächst eine belebende Fingerschnips-Behandlung zukommen lässt. Oder irgendwer ihm eine Pfanne mit Discovery-Pilzen in den Sarg schmeißt. Schade, wenn man so was schon vorher weiß…?

– Ganz schwaches Denksport-Kino: Raffi macht Picard Vorwürfe, dass Jean-Luc und Q zusammen(?!) seit Dekaden mit Menschenleben spielen – quasi als gemeinsamer Sport. Ein Vorwurf, der so an den Haaren herbeigezogen ist, dass ich entsetzt bin, wie sehr diese „Täter-Opfer-Umkehr“ in einem einst intellektuellen Franchise vorangeschritten ist. Bin ich dann auch schuldig, wenn ich meinen Straßenräuber zufällig persönlich kenne? Und habe ich ihn bedroht oder ermuntert, wenn ich in ein Pfefferspray in meiner Tasche habe? (Nein, Wladimir, Finger runter. Wir reden heute nicht von dir!)

„Picard, Sie haben wieder alles falsch gemacht!“ – „A-Aber ich stehe doch nur seit Minuten hier herum und ritze mir schuldbewusst die Handgelenke?!“ – „Ja, aber Sie müssen es doch quer über die Adern tun, nicht längs!“ – Schuld, die selbst Jesus nicht vergibt: Elnors Tod bringt die Truppe psychisch an ihre Grenzen. Ab jetzt wird bei den doofen One-Linern nicht mal mehr lustige Trompetenmusik eingespielt!

– Die Sprache ist wieder mal voll „für’n Arsch“, um es mal auf gehobenem Trek-Niveau auszudrücken. Seven bescheinigt z.B. Rios, dass er wie ein „Bastard“ aussieht, während Rios kaputte Technik weiterhin mit „for shit“ umschreibt. Weitere Beispiele könnte ich problemlos bringen, aber dann müsste ich meine Tastatur danach mit Seitenwasser ausspülen.

– Jetzt ist der Moment gekommen, wo die Prämisse rund um Q, die Borg und die alternative Zeitlinie fertig aufgebaut ist – und die Zeitstreckung eintreten wird. Prompt gibt es bereits so aufregende Sachen wie „Auf hohes Gebäude klettern und Stadt scannen“ oder „Borgqueen reparieren, indem man sich teilweise assimilieren lässt“. Was früher ein winziger Teil einer einzigen Episode war, wird nun wieder zum medialen Lebensabschnittsgefährten. Wie wäre es daher mit dem Slogan: „Scannen, Schießen, Scheiße labern – Eine Detektivgeschichte in 97 Akten“?

– Juratis Mini-Assimilation ging zu flott: Zigarrenstummel an die Haut und weg isse!? Da fragt man sich als pfiffiger Zuschauer natürlich sofort, ob daaa nicht doch was schiefgehen kann? Wobei… Es steht ja ein altersschwacher Picard ohne medizinische Ausbildung daneben, der mit ihr im Notfall über das „Unterbewusstsein“ oder „vermisste Katzen“ sprechen soll. Na, wenn DAS nicht wissenschaftlich abgesichert ist… – Wird übrigens auch mal wieder Zeit, dass die Katholische Kirche die Federführung bei der Astronomie übernimmt, oder?

„Ich sehe im Borgkollektiv einen Raum, in dem etwas an der Wand steht: Lo… Lok…“ – „Oh Gott! Locutus von Borg?“ – „Ach neee… Es ist nur der Lokus für Transgender.“ – Zwiegespräch mit Zwieback: Schön, dass Dr. Jurati so mutig dahin geht, wo noch nie jemand zuvor verblödet ist. Andererseits hat sie eine gewisse Vorgeschichte, was Alien-Gehirnwäsche in der Teeküche angeht?

– Witzig oder doof? Entscheidet es selbst mit eurem Alkoholpegel: Rios wird in die Großstadt gebeamt, nur leider NEBEN die Feuerleiter. Einerseits ein lang erwarteter Fehler, über den sich ganze Generationen an schülerhumoristischen Fanfiction-Autoren beömmelt haben, andererseits macht’s die typischen Star Trek-Ideen aber auch kaputt. Siehe dazu auch „Tasse in die Handfläche replizieren“ oder „Im Holodeck in der Wandtextur hängen bleiben“.

– Plump oder straight gezeigt? Raffi landet unvermittelt im Obdachlosenviertel, wird sofort überfallen und schlägt den Angreifer nieder – feschen Spruch inklusive. Für den hat der Bösewicht schließlich „bezahlt“, denn Sekunden später ist seine eigenen Brieftasche leer… Klar, hier kann man sich lachend auf die Schenkel kloppen („Muhaaa! Wie damals in Star Trek 4! Nur ohne Subtilität, Alter!“) oder halt drauf hinweisen, dass es auch nach gut 30 Minuten an Tiefsinn mangelt.

– Juratis Geist wird derweil von der Borgqueen besucht. Die Assimilation läuft nämlich neuerdings über „Türen, die im Geist aufgemacht werden“ („Haha, DAS war die Humor-Tür! Mit einer Klinke in Form einer alten Banane!“), oder auch mittels „Euphorie“.

Das ist einerseits mal was anderes, hat andererseits aber nicht mehr diesen technisch-brutalen Charakter von früher. Und seit Kurtzman bin ich vorsichtig, wenn plötzlich ALLES per Psychotherapie geregelt wird. Zumal man hier ja auch nix mehr ZEIGT. Also weder Nanobots-Schmiere am/im Kopp, noch die „Räume“, die man sich neuerdings selber vorstellen muss. („Hey, hier ist der Zu-wenig-als-Baby-gestillt-Raum. Faszinierend.“)

– Nett war die List, mit der Jurati und Seven den Wachmann überzeugten, sie auf das Gebäude zu lassen. Nett und sympathisch war auch Rios, der im Krankenhaus mit einer hübschen Ärztin flirtet. Die vielleicht sogar die einzige „starke Frau“ im neuen Star Trek war, die mir nicht nach 20 Sekunden tierisch auf die Nerven ging.

„Sie sind leider auf den Kopf gefallen und müssen mit mir nun 48 Stunden lang mexikanische Pornos gucken.“ – „Hm… Ich weiß gar nicht, was die bei Zukunftia immer haben? Dieses neue Trek ist doch gar nicht sooo übel?“ – Ein neuer Art(z)style: Wir wissen dank DS9 ja bereits, dass es 2024 gewisse Aufstände in Amerika gab. Aber… in der Hose?

– Doch bei all dem „Nett“ will ich trotzdem pampig mit dem Fuß aufstampfen und betonen, dass DAS nicht Star Trek ausmacht. Wenn ich amüsante Begegnungen im Fahrstuhl will (oder einen kessen Spruch auf dem Fischmarkt), kann ich andere Serien schauen. Gibt ja genug davon, die nach einer Staffel auf Netflix abgesetzt wurden… („The Fishmarket And Time To Love“ – Eine indische Selbstfindungsserie in Australien)

– Das Affentheater um Rios’ Kommunikator war auch wieder Halb-Halb: Einerseits menschlich, dass der kleine Junge ihn nur für Erdnussbutter rausrücken will, andererseits sind auch das NICHT die epischen Geschichten, für die ich früher Star Trek eingeschaltet habe. Oder erinnert sich jemand an Rikers Abenteuer im Jahr 1980, als er einem Kind eine Tüte Eis kaufen musste, damit es sich nicht seinen Phaser in den Mund steckt? – Seht ihr, ich auch nicht.

– Typisch für die Serie ist auch, dass ich bis eben vergessen hatte, dass man im Jahr 2024 eigentlich den „Watcher“ sucht, der von der Borgqueen erwähnt wurde. Hier darf man sich dann wieder zurechtreimen, wer das ist: Datas Kopf, der mal in einer alten TNG-Doppelfolge in einer Höhle lag? Guinan? Gar jemand aus DS9? Ein Schwippschwager von Q? – Mann, sind jetzt alle außer mir gespannt darauf!

„Fuck, die Einwanderungsbehörde steht vor der Tür. Operieren Sie im Nebenraum den Rollstuhlmann und geben Sie sich als Arzt aus!“ – „Und was werden Sie tun?“ – „Ich lese mein Buch ‚Subtilität in Drehbüchern‘ weiter, was sonst?“ – Illegales Einwandern von SF-Ideen verboten: In der DS9-Episode zum Jahr 2024 war’s noch etwas abstrakter…? Puh, bin aber trotzdem froh, dass Kurtzman am Set keine Trump-Gummimaske gefunden hat.

Ganz gut gelungen war das Zwiegespräch zwischen Queen und Picard. – All der Hass, die leeren Versprechungen und das Misstrauen!

Schade nur, dass ich solch schönen Szenen inzwischen die selben Gefühle entgegenbringe.

Fazit:

Zwischen all den hässlichen und kleinkarierten Storyelementen (= Raffi-Gemecker, Elnor-Verblutung) gesellt sich immer wieder mal eine schöne Szenen zum Träumen – und zum „First Contact“-BluRay-Streicheln.

Klare Sache: Bisher ist die 2. Staffel halbwegs fokussiert und schafft es auch bei doofen Gags und Wendungen immer wieder, ernstere Dialoge aufzumachen.

Auch wenn ich befürchte, dass ich nach zwei Folgen im 2024er-Einwanderungsbehörden-Land, wo ein Waldbrand(!) am Straßenrand die dystopischste Idee der Autoren ist, ein wenig die Lust verlieren werde.

Aber bis dahin gilt: Der Durchschnitt wird knapp erreicht.

Aber bitte nicht wieder die Wertung in der Mitte durchschneiden, okaaay, Kurtzi?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM