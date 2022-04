Es sagt viel aus, wenn der Blick auf die Episodenlänge einem schon ein wohliges(?) Schaudern beschert. Diesmal waren es nur 41 Minuten statt 50 oder gar 60. Ohne Vor- und Abspann dürfte wir also sogar locker bei 39 Minuten landen. Ein verfrühtes Ostergeschenk, für das ich mich gerne bedanke. Denn jede Minute ist überflüssig, da wir hier ja keine Trek-Serie mehr schauen, sondern… äh… eine Zeitreise-Sitcom mit fantasyunterstützenden Dystopie-Utopien…?

Inhalt: Q nimmt Kontakt zu Dr. Data Soong auf, um ihm die Goldene Coronaimpfung© für seine Tochter zu schenken. Währenddessen richtet Dr. Jurati die Shotgun auf die Borgqueen, die langsam einen ungesunden Jurati-Fetisch entwickelt („Nur du kannst mir helfen, wie du zu sein!“). Und Picard muss einer Wächterin der Zeit erklären, dass einem Picard-Familienmitglied geholfen werden muss. Die Psychotherapie durch Q soll durch die Krankenkasse nämlich NICHT weiter bezahlt werden!

Besprechung:

Was für ein Ritt, was für eine Wahnsinnsfahrt. Da weiß man gar nicht, wo man zuletzt aufhören könnte…

– Wieso sieht die Zeitstrang-bewahrende Menschen(?)frau so wie die Romulanerin Laris aus? Das macht nicht mal dann Sinn, wenn man Q in die Gleichung reinnimmt („Hey Klapo, ich versetze dich in die Vergangenheit. Und Kollege Sparkiller ist jetzt dein lieber Papi. Aber mit dem Charakter von Markus Lanz!“).

– Generell war es mir zu hektisch, dass man Picards Vorfahrin parallel zur Vorstellungsrunde eingeblendet hat. Wenn ich ständig hin- und herschneiden wollte, könnte ich auch wieder mit der Papierschere meine Handgelenke bearbeiten, wie die letzten „Picard“-Freitage auch?

– Aber okaaay. Durch dieses Schnittgewitter mit Laber-Graupelschauer übersieht man wenigstens, dass auch die junge Astronautin namens Picard ein nervliches Wrack mit der Lizenz zur Psychologen-Großkundin ist. Motto: „Wenn man im Simulator Mist baut, holt man die Therapietermine nach, die man VOR dem Job bei der NASA benötigt hätte“

– Und wir vergessen vielleicht, dass Picard natürlich WIEDER für 30 Sekunden mit der Waffe bedroht wird. Halt nur mal so. Das Wetter war gerade schön und beide hatten sich noch nicht aufs Sofa gesetzt. Früher hat man sich noch geräuspert und am Kopf gekratzt, aber seit Kurtzman läuft das halt anders.

– Rios wird nicht aus dem Bus rausgebeamt, weil man das ja quasi in der letzten Folge mit Seven und Raffi schon hatte („Du warst die letzten 132 Male zu auffällig. Jetzt machen wir es mal anders, um die restlichen 0,001% des Zeitstrahls zu retten.“). Aber ich fand’s gut, dass man dann die Zeitlinie geschont und lediglich ein Dutzend Gefangene hat laufen lassen. Das wird sich schon nicht weiter auswirken…? („Hey, war das etwa… Putins brutalerer Nachfolger?“)

„Hey, denen haben wir schön den Kiefer zertrümmert!“ – „Ja, aber wird das nicht die Zukunft verändern?“ – „Hm. Eine zukünftige Rasse aus kieferlosen Wüstlingen? Kann sein, aber DAS war es wert.“ – Lieber ein weicher Zeitstrahl als gegen den Wind gepinkelt: Die schnelle Rettung lässt offen, wofür die ganze Story überhaupt da war. Ich tippe auf… „Dritte-Staffel-erst-dann-machen-dürfen-wenn-zweite-voll-ist?“

– Supergut den Stil von Star Trek getroffen: Rios beglückwünscht seinen neuen(?!) Freund vom Sitz gegenüber für seinen Faustschlag gegen die Wache („Toll, Pablo! Abklatschen, Umarmen und dann einen Zungenkuss gefällig?“). Besonders „schönes“ Detail: Das leise Flöten der Star-Trek-Melodie im Hintergrund. Tja, das sind eben die großen Trek-Tugenden: Glaskinn-Massagen und Männlichkeit.

– Seven und Raffi nerven sich gegenseitig an. Denn die eine ist unvorsichtig und depressiv, die andere hingegen depressiv und unvorsichtig. Tja, die passen einfach nicht zusammen…?

Beim nächsten Thema müssen wir etwas ausholen. So habe ich große Vorbehalte gegenüber dem ganzen Plot um Jean-Lucs depressive Vorfahrin, Renèe Picard!

Es mag ja „nett gemeint“ sein, dass man hier das Thema Depressionen aufmacht, doch wenn man die Serie kennt, weiß man schon jetzt, dass sie am Ende fünf toxische Vergewaltiger in einer Gasse umhauen wird. Um dann „Hey, mir geht es schon viiiel besser!“ zu rufen.

„Oh Gott, schon wieder einen Raketenstart nicht geschafft.“ – „Ja, Mandy. Und das liegt alles nur an dir. Die Ingenieure, Techniker und Analysten sind sich einig, dass deine Tränen zu wenig elektrische Impulse weiterleiten.“ – Die Lage mag aussichtslos erscheinen. Aber man sagt ja nicht umsonst unter Astronauten: „Wenn du 2 Minuten an dich glaubst, backt das Bodenpersonal dir einen großen Kuchen – UND noch einen kleinen für die Menschheit.“

Auch halte ich es für billig, DAS als SF-Plot anzubieten. Auch wenn es sicherlich nicht dabei bleiben wird, schon aus Staffelstreckungsgründen.

Nicht falsch verstehen: Dieses Thema kann jeden Zukunftia-Redakteur unter uns täglich (erneut) betreffen, aber in einer solch schwachsinnigen Serie finde ich es deplatziert. Und auch bei TNG hätte ich wohl eher mit dem Kopf gewackelt, wenn Riker von seiner schweren Bulimie erzählt hätte. („Bleiben Sie stehen, Herr Cardassianer, ich wollte ihnen mal das Mittagessen von gestern zeigen! Wenn ich es richtig anstelle, kommt es durch die Trompete raus.“)

Sicherlich KANN man so etwas bringen, aber entweder erleben wir Abenteuer in den Weiten des Weltraums, oder wir befassen uns 10 Episoden lang mit eingebildeten und realen Unpässlichkeiten, die es leeeider nicht möglich machen, mal spontan Urlaub auf dem Mond zu machen.

Zumal man Depressionen hier auch nicht unbedingt als reales Problem vorstellt, sondern impliziert, dass Q der jungen Frau ihr Seelenleid nur eingeredet hat – oder zumindest verstärkt. Was in meinem Kopf ein solches Durcheinander an Deutungen, Gefühlen und Widersprüchen auslöst, dass ich vor Schreck fast ein Borderline-Syndrom mit Schizophrenie entwickelt hätte.

Sollen wir hier erneut „lernen“, dass machtvolle Männer (wie Q oder Picard) junge Frauen nur manipulieren und zurückhalten? – Ich fürchte, die Antwort lautet erneut: „Was soll die doofe Frage? Etwa noch nicht genug Kurtzman-Trek geguckt?“

– Langsam wird es echt behämmert(er): Nach Brent Spiner in ENT (Soongs Vorfahre), Brent Spiner in Picard, Staffel 1 (Soongs Sohn) und diversen Data-Kopien kommt nun also… Soongs Vorfahre aus dem Jahr 2024. – Ich hatte mich angesichts der Brent-Spiner-Ankündigung schon gefragt, welcher Androiden/Gentechnik-Fetischist denn in dieser Staffel wieder aus dem Universitäts-Labor gekrochen kommt.

– Und wie bei Jean-Luc scheint es irgendwie eine Vorschrift zu geben, nach der Nachfahren Jahrhunderte lang den selben Beruf ausführen müssen. Und in Sachen „Genpol“ darf man vermutlich auch nur seinen eigenen Klon bespringen?

„Hey, diese Frau hat schwerste Depressionen. Wo kommen die her?“ – „Sie ist unter einer Leiter hergelaufen. Danach kam ihr auf der Straße eine schwarze Katze entgegen.“ – Kontext ist für Anfänger: Irgendwie holten mich die Dialoge nicht ab. Komisch, dabei hat die Autorin (Cindy Appel) mir doch bei ganzen 4 MacGyver-Folgen bereits eine Rampe in ihre geistige Wunderwelt gebaut?

– Soji ist auch wieder da. Gott im Himmel, warum habe ich auch DAS geahnt? Denn zufällig sieht die Tochter vom ersten(?) Soong so aus wie der Android aus 2396, der aus Datas Positronen geklont wurde. Somit ist es offiziell: Wer sich JETZT noch über die ganzen Gastauftritte freut, bekommt von mir einen kybernetischen Nackenschlag! (*alte Grafikkarten auf dem Unterarm festbind*)

Oh, guckt mal! Chakotay hatte 2024 einen Bruder in Los Angeles, Hugh.

– Soong will natürlich nur seine Tochter von einem Gendefekt befreien. Weil er sie sooo liebt, hat er schlimme Experimente an Soldaten vorgenommen. – Oh, ich bekomme gerade einen Anruf. Die Videospiele des Jahres 1995 sind dran und wollen ihre Backstory wiederhaben.

– Die Borgqueen lockt einen Wachmann in das abgestürzte Schiff. Blöd für ihn, dass man in den letzten Episoden vergessen hat, dass sie jederzeit(?) ihre Stachelschlange ausfahren kann? – Im Ernst, solche Szenen sollte man nterlassen. Was kommt als nächstes? Rios fällt ein, dass er die ganze Zeit einen Phaser am Gürtel hatte? Oder Q findet heraus, dass er mittels Zungeschnalzen viel besser zaubern kann als beim Fingerschnipsen?

– Bei den Dialogen (und deren Wortwahl) bekommt man echt Trommelsausen und Frackflecken… Ein einziges Cringe-Fest für Hobbyautoren, die meinen, dass man alles kurz & knackig präsentieren müsse, weil das mal in einem Autorenhandbuch für 12-Jährige stand. Zum Beispiel fand ich den Dialog zwischen Q und Soong unter aller Sau („Ich bewundere Ihre Arbeit.“ – „Sie sind ein Irrer, ich gehe!“), dicht gefolgt von der Borg-Queen, die den gefangenen Polizisten als „Schätzchen“ bezeichnet.

Okay, ich habe ausnahmsweise die deutsche Synchro angewählt, aber ich vermute mal, dass es im Englischen ähnlich war? („I like your work!“ – „You are a crazy man! You should be schäming yourself!“)

„Sie haben meinen 3D-Drucker gehackt und mir einen Analplug ausgedruckt. Was bezwecken Sie damit, Q?“ – „Hey, hey, hey… Erkennen Sie einen Freund der seriösen Wissenschaften nicht, wenn er Ihnen Zeichen schickt?“ – Zur Ehrenrettung von Dr. Soong muss man hinzufügen, dass er sich kürzlich auch mit einem afrikanischen Prinzen im Café getroffen hat, nachdem die Spam-Mail reinkam.

– Besonders „süß“ an dem Gespräch in dem Cafè war der Moment, an der Soong meint, dass er Q natürlich „töten“ würde, wenn dieser sich als gefährlich erwiese. Das sei ja klar, wenn man Soong „kennen würde“.

Echt jetzt? Was ist der Mann denn nun? Grenzwertiger Wissenschaftler mit Problemen vor Ethik-Ausschüssen oooder ein gesuchter Axtmörder?

– Picard überredet die Zeitwächterin auf eine clevere Art, ihm zu helfen: „Zusammen sind wir stärker“. – Schade, ich hätte gerne NOCH mehr Floskeln gehört. So was wie „Blut ist dicker als Wasser“, „Wer anderen eine Grube gräbt“ oder „Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden“ hat mir echt gefehlt.

– Wie oft will die Borgqueen eigentlich noch darauf hinweisen, dass „Agnes in jedem Multiversums-Cluster total alleine ist“ und „sogar die Telefonauskunft bei ihr sofort auflegen würde“? Kann ja sein, dass die Frau eher nerdig ist, aber dieses Sprüche à la „Echt jetzt, du bist totaaal alleine, weil neben dir gerade niemand steht!“ kapiere ich nicht.

– Wo kommen noch mal die schützenden Kraftfeld(!)-Dronen im Jahr 2024(!) her, mit denen Soong seine Tochter draußen davor bewahrt, dass ihr „Blut zur Säure wird“? Wurden die VOR oder NACH unserer hochmodernen Erdgas-Technologie erfunden?

„Papi? Manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Welt ein Zerrspiegel ist, der nicht den Regeln von Physik gehorcht.“ – „So ein Quatsch. Und jetzt iss deinen Spinat auf, sonst werden deine Augäpfel zu Harnsäure und deine Füße zu Feuerholz.“ – Gibt der Logik den letzten (Arsch-)Kick: Irgendwie wirken die Drehbücher unausgegoren. Aber zu ihrer Ehrenrettung muss man amerken: Das könnte auch am Dahingeschissen-Sein liegen?

– Die krasse Krankheit von Ur-Soji habe ich auch nicht kapiert: „Das kleinste Staubkorn vernichtet ihr Atmungsystem“? Und was machte die dann überhaupt draußen im Garten (oder auch drinnen)? Etwa durch die Hose atmen? Und wieso wurde so getan, als wenn sie nicht Schwimmen gehen kann? Nachts kann sie doch raus („Sonnenlicht ist wie Feuer!“), der Pool ist direkt nebenan und sie schläft sogar neben ihm! Vielleicht mal mit FFP2-Maske und großem Hut ins Kino gehen, statt 20 Jahre lang dem Papi auf der Pelle sitzen?

– Okay, Jurati erschießt die Borgqueen, um sich dann nanobot-mäßig noch mal im Gesicht rumgrabbeln zu lassen. Aber gut, wusste ja keiner, dass die Borg dadurch ihre Helferlein übertragen…

Ne, Leute. Ich meinte das nicht ironisch. So was weiß hier echt keiner.

– Bin ich zu doof für die Handlung? Bitte sagt JA! Denn dann ist diese Episode hier toll und ich darf mich auf die Nächste freuen… – Warum war es jetzt z.B. klar, dass Renèe Picard auf der Party für Jazz-Begeisterte etwas zustoßen würde? Warum ist Jurati reingekommen, obwohl sie nicht eingeladen war? Die strengen Sicherheitsmaßnahmen fangen erst an, wenn man mit sich selber spricht und am roten Kleid rumfummelt? Und wieso setzte man sie in Handschellen in den Sicherheitsraum, statt sie rauszuwerfen oder zur Polizei zu bringen?

– Wieso lernt man „Antikes Coden“ an der Sternenflotten-Universität? Mit normaler Androidenprogrammierung nicht ausgelastet, oder was?

– Jurati darf sich fortan die Vision der Borgqueen angucken. Gut so, denn es gab schon lange keine Visionen mehr, die die Handlung voranbringen! Das stand in meinem Kaffeesatz – und stimmt daher nicht.

„Ich werde dir helfen, hier rauszukommen! Als erstes musst du das Wachpersonal dazu bringen, die ‚Ocean‘s Eleven’-DVD aus deinem Büstenhalter zu friemeln.“ – Einbruch mit vier Fäusten: In der nächsten Episode werden wir die berühmte Tom-Cruise-Szene sehen, in der er sich in einem weißen Raum abseilt. Diesmal aber an Borg-Tentakeln. Jahaa, da kennt die Kurtzman-Kreativität nichts!

– Was war jetzt Qs Problem? Der kann nicht mehr zaubern, macht dafür Picard verantwortlich, der aber durch Q erst hier aufgetaucht ist? Das könnte einerseits natürlich eine sehr komplexe Auflösung bedeuten, die mit Zeit, Raum und Kausalität spielt, aaaber andererseits… Tja.

Das waren nicht mal alle Logikfehler, aber jede Minute für Notizen zu pausieren, das hätte nichts gebracht. Außerdem muss ich mich um meine beiden Söhne kümmern (*Worf und Stamets reinwink*)

Die beiden sind mein ganzer Stolz. Ich habe sie durch Zeitmagie gezeugt, als ich auf einer Kuckucksuhr Sex hatte. Toller Twist, oder? Mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht!

(*Fähnrich Kim unauffällig in Wandschrank zurückdrück*)

Fazit:

Die Dialoge und die ganze Welt sind ein solch chaotischer Blödsinn, dass auch ICH eine tödliche Krankheit aufsteigen fühle!

Ja, meine Augäpfel brennen wie Kurtzmans qualmende Socken, wenn er ohne Hingucken ein Script durchwinkt.

Und meine Ohren schlackern wie Espenlaub, wenn Genetiker mit Wunderspritzen innerhalb von Sekunden irgendwelche Fantasy-Leiden heilen. („Ihre Haut brennt wie Säure, wenn sie aus dem Fenster schaut. Es sei denn, es ist eine Kamera dabei. DANN sieht man nix.“)

Und wenn das Drehbuch alle paar Sekunden ERKLÄRT, was ich zu fühlen und zu lernen habe („Hey, sind diese illegalen Experimente nicht illegale Experimente?“ – „Nicht, wenn meine leidende Tochter eine leidende Tochter ist!“), dann wachsen mir immer Tentakeln aus dem Gehirn.

Ganz schlimm.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM