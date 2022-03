Gerade in der Dystopie angekommen, geht es erst mal an das Sammeln von Informationen: Warum ist Admiral Picard in dieser Welt so finster geworden? (Falsche Zielkoordinaten von Laus/Leber?) Warum ist ausgerechnet Seven zur düsteren Präsidentin mutiert? (Weil ALLE starken Frauen nun mal Präsidentin oder Päpstin werden?) Und wie gelingt es Dr. Agnes Jurati eigentlich jeden Tag, nicht mit dem Kopf zuerst aus dem Bett zu steigen? (Kraftfelder?) Nun: Die Antworten auf ganz andere Fragen sehen wir hier.

Inhalt: Ein sehr brutaler Q mit Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom („Verstehen Sie niiicht?! Es ist alles anders, aber doch irgendwie gleeeeich, muhahaha?!“) hat zu viel Kurtzman-Trek geschaut und Picard nebst Kumpels in einer dystopischen Welt abgesetzt. Hier müssen sich erst mal alle finden.

Besprechung:

Schon hier kann ich konstatieren, dass diese Art des Geschichten-Erzählens so clever ist wie das Zusammenfügen von Puzzleteilen aus drei verschiedenen Puzzles – mit einem Lötkolben. Mir wird jetzt schon übel, wenn ich daran denke, wie z.B. die vermummte Borg-Queen mit Picards Kindheitstrauma (= Mudda wurde vom Grinch in den Keller gezerrt?) und der hier konstruierten Dadaisten-Dystopie zusammenhängt.

Ich bin mit solch plumpen Paralleluniversums-Geschichten eh langsam durch.

Es ist ja nicht die spannendste Geschichte, bekannte Figuren per „Magie“ irgendwo abzusetzen und zu sagen: „Klapowski, Sie sind ab jetzt Herr Assad! Was fällt Ihnen ein, Sie Lümmel?!“ – Da würde ich mich nur verlegen am Kinn kratzen und murmeln, dass man mich ja auch im Körper von Mahatma Ghandi hätte absetzen können. Schon rein frisurentechnisch wär’s näher dran gewesen.

Ähnliches gilt für Seven, die plötzlich als Präsidentin rumläuft – und erst mal wieder die übliche persönliche Ebene abklappert: „Wo ist Rios? Und könnten Sie bitte in einem Nebensatz Captain Sisko erwähnen, für die Trekkies?“

„Heute steht ein straffer Zeitplan an. Wir werden 15 Dissidenten verhaften. 14 davon müssen vorher mittels eines übergroßen Schaumstoffwürfels ausgewählt werden!“ – Dystopie für Trek-Dyslexie: Die Skizzierung der kaputten Gesellschaft erfolgt sehr feingeistig. Der Herr rechts konnte zum Beispiel gar nichts anderes werden – er hat schließlich schon als Kind immer gerne aus Pads vorgelesen.

Und ich stelle mir gerade bildhaft vor, dass ICH in ein Paralleluniversum verbannt werde und erst mal solche Flitzpiepen wie Jurati und Raffi suchen muss. Schauder! Oder halt andere Leute, mit denen ich gerade zufällig zusammen war: „Was, Sparkiller ist in diesem Universum ein Haarmodell mit HTML-Fetisch? Och nööö, nicht schooon wieder…“

Die Szenen im Detail:

– Echt jetzt? Q ballert unserem Jean-Luc erst mal die Nase blutig – für ein „Vergehen“, das man als Zuschauer nicht kapiert (zu leise „Hallo“ gesagt?). Oder halt für ein Vergehen, das vermutlich von Q selber fabriziert wird. Wir sehen also eine brutale Geste, die zu dem verspielten Gottesgleichen so sehr passt wie ein Schlammcatchwettbewerb zu Angela Merkel. Bereits hier stellt sich nicht mehr die Frage, was eigentlich die „road not taken“ ist. Denn wir sind bereits in der trüben Dystopie-Suppe rechts abgebogen.

– Mit Feinsinn hält sich die Serie auch weiterhin nicht auf. Mit hämischem Stolz präsentiert Q unserem Picard einen ganzen Jahresvorrat an Kurtzman’schen Folterphantasien: Die knochigen Schädel von Gul Dukat, General Martok und Sarek stehen plötzlich in Picards Weingut herum. Klar, etwas plumper wäre es sicherlich noch gegangen (Shinzon? Lore? Der rechte Hodensack von V’Ger?), aber vermutlich hatten die Autoren einfach keine Bolzenschussgeräte mehr zur eigenen „Gehirnstimulation“ im Haus…

„Und hier ist der Schädel von Ihrem Papa. Ein sehr brutaler Mann, der trotz seiner Brutalität aber immer seeehr sadistisch war.“ – Star Trek mit Köpfchen: Dabei hat Q unserem Captain noch gar nicht diesen neuen Traubentret-Androiden gezeigt. Ja, diesen Heini in SS-Uniform, der immer „Unser Saft brrraucht Rrraum“ ruft!

– Picard hat an etwas Schuld, was in einer alternativen Zeitlinie passiert? Was ja bekanntlich ALLES ist, was denkbar ist? Hat sich Major Kira jemals in den Schlaf geweint für das, was ihr Pendant im Spiegeluniversum anstellt? Und Jean-Luc soll Vergebung finden, etwas reparieren oder erkennen? Oder doch nur beim Sackhüpfwettbewerb den vorletzten Platz schaffen? – Ja, wissen es die Autoren zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon? MIR spritzte nach den ersten 10 Minuten an „Erklärung“ jedenfalls schon der Schwurbel-Sprudel aus dem Kopp raus…

– Die Ansprache vom bösen Picard war furchtbar. Schauspielerisch irgendwo zwischen „Urmel aus dem Eis“ und „Tackatucka-Land“. Wer sich davon mitgerissen fühlt, lässt sich wohl auch von 90-Jährigen Murmelrentnern auf der Parkbank zum Sturm auf den Bundestag überreden? („Und sehet, dieses heroische Taubenfutter wird unser Volk nähren. Humm… Humm… Humm…“)

– Rios’ Auftreten im neuen Universum störte mich nicht – dafür war es zu fix und zielführend („Hallo, Präsidentin. Ach, Seven, du bist das? I’m on my way!“). Und dass Raffi und Elnor sich so zielsicher am Rande eines Terrorangriffes in „Blade Runner“-City trafen, war ebenfalls angenehm effektiv. Denn wäre das hier Discovery, hätte man sich erst mal drei Folgen per Videochat angeschmachtet? („Deine Schauspiel-Skills sind wie dampfende Kartoffelabfälle im Nebel!“)

– Die Tilly-haftigkeit von Dr. Jurati war da schon anstrengender. Zumal ihre plumpe Art ein paar Sekunden zuuu lang ging, als Seven nebst Anhang hereindackelte. Denn sie hatte da ja schon halb begriffen, dass man sich in einem Paralleluniversum befindet? Und nebenbei bemerkt: Mit solchen „Sitcom-Szenen“ der Jetztzeit (nebst faselndem Katzen-Avatar) wird sich dieses New-Trek niemals einen eigenen Look aufbauen können. – Was kommt als nächstes? Picard in der WhatsApp-Gruppe im Granufink-Wahn?

„Ich bin eine Wissenschaftlerin. Ich bin analytisch und vernünftig. Ich liebe Logik.“ – „Kann mal jemand dieses digitale Katzenvieh ausschalten? Ich versuche gerade, meinen Frühstückskorn ohne Lachanfall durch meine Nebenhöhlen zu ziehen.“ – Die Wissenschaft schafft sie alle: Forschung ist seit Kurtzman nur noch eine Empfehlung für kurzzeitige Ausnüchterung.

– Jetzt erledigt die „halbierte“ Borg-Queen plötzlich den Job von Guinan, oder was? Dass sie die Änderung der Realität wahrnimmt, will ich ihr zwar durchgehen lassen, aber ein bisschen dröge und faul wirkt diese Abkürzung dann leider schon. Und mit ein bisschen weniger Zucken und Ächzen hätte man es den Autoren vielleicht abgenommen, dass sie nicht (weiterhin) total geil auf Folterszenen sind.

– Positiv vermerken will ich, dass das Zusammentreffen aller Charaktere nicht nervig war. Trotz Nervbacken-Jurati, Nuschel-Picard und Doofguck-Elnor war es recht einfach, dem Informationsaustausch – über die Borgqueen – zu folgen. Und auch dem nachvollziehbaren Plan, dass man Qs Änderungen im Jahr 2024 stoppen muss. Ja, all das sollte selbstverständlich sein und nicht gelobt werden müssen, aber gegenüber Discovery („Anomalie sprengen und DANN als Energiequelle nutzen!“) war das schon auffällig.

„Hey, Frau Queen. Wussten Sie, dass ich in einer anderen Zeitlinie darüber nachgedacht habe, Sie in die Föderation aufzunehmen?“ – „Das ist aber nett. Aber warum?“ – „Die Pfleger haben gesagt, dass mir dann die Zahnfee in der Nacht nicht immer das Gebiss vom Nachttisch klaut.“

– Dass man mit der Borg-Queen und der Präsidentin (bzw. Seven) nicht einfach davonbeamen kann, war logisch. Trotzdem wurden mir in diesem Moment die Brillengläser vor Enttäuschung welk… Denn um die Staffel vollzukriegen, muss man natürlich(?) wieder an jedem Ortsschild ein Hindernis installieren, das bequatscht oder beschossen werden muss. Natürlich aber nicht „be-scant“. DAS hätte zu sehr an alte TNG-Zeiten erinnert?

– Ein klein wenig „verstecken“ (über dem Nordpol?) hätte sich der (fast) raufbeamende Rios ja schon können? Dass der einfach im Präsidentenpalast rumbeamen will, aber im Orbit nicht mal kuuurz von einer Schlachtschiff-Armada „befragt“ wird, war etwas fragwürdig. Zumal man mit solchen Methoden ja den ganzen Tag das präsidiale Sicherheitssystem auf Trab halten könnte? – Und es gab doch früher automatisch(er)e Dämpfungsfelder, oder nicht?

Interessant ist aber, dass die Figuren (vor allem Seven und Picard) den radikalen Ansatz mitmachen. Sie spielen die Tyrannen schnell und erstaunlich gut – wenn man Juratis Probleme bedenkt, 5 Sekunden zuzuhören oder mal ganz die Schnauze zu halten. Ja, Seven hält sogar eine Rede vor einer fäustewedelnden Menge mit „Kill! Kill!“-Schrei-Reflex. Und sie wirkt dabei nicht irritierter als ein Berufsredner beim Verlesen der Abendnachrichten. Man sieht sie davor nicht mal kurz schwitzen – oder gar hadern…

„In die Suppe, in die Suppe!“ – „Maggi für alleeee!“ – „Hey, Leute. Bin ich hier richtig beim großen Demokratie-Domino-Day?“ – Politikerziehung zum Brüllen: Nach dieser aufbauenden Situation bringt uns Star Trek aber noch was Wertvolles zur Vergebung bei. Siehe dazu das nächste Bild weiter unten.

Klar, die Story verlangt(?) es an dieser Stelle, doch sie machen das so GUT, dass man sich ernsthaft fragt, ob das „einfach nur“ eine gelungene Szene ist, in der man halt Zeit für seinen eigentlichen Plan gewinnen will.

Oder ob auch Star Trek inzwischen die „coolen“ und „autokratischen“ Ideen nicht ein wenig zu sehr feiert…? So hätte man in den alten Serien noch theoretisch darüber debattiert, was nun genau in dieser Welt schiefgegangen ist („Captain, sie scheinen in einem unnötigen Krieg zu viele jüdische Nationalsozialisten neben Atomkraftwerken bombardiert zu haben!“). Doch derlei Gründe interessieren hier gar nicht mehr.

Zugegeben, dies ist eine Dystopie, die man nach der Zeitreise wieder weggefegt haben wird, aber dieses Liebäugeln und Rumprobieren in derartigen Gefilden (siehe auch Georgiou und das Spiegeluniversum) wirkt seltsam. Denn obwohl man zu den Guten gehört, zeigt man nie gute Dinge, die sie tun. Wir erinnern uns daran, dass Seven in Episode 1 erneut als gewissenlose Kämpferin vorgestellt wurde. Und korrupte (oder zumindest zwielichtige) Gestalten wie Rios mal schnell zum Captain eines Flaggschiffs befördert werden.

„Elnooor, waruuum? All unsere homosexuellen Abenteuer auf dem dystopischen Mädcheninternaaat.“ – Den Schneid nicht abgekauft: Von wegen, Star Trek interessiere sich nicht mehr für die Wissenschaft! Hier sehen wir z.B. die ersten 50% des bekannten Doppelspalt-Experiments aus dem Physikunterricht.

Und gerade in diesen Zeiten gibt mir das ein seltsames Gefühl. Wenn eine Wissenschaftlerin wie Jurati lieber säuft und stammelt, statt über die traumatisierte Borg-Queen entsetzt zu sein, ist das nicht sehr trekkig. Und auch der kurz gezeigte Anschlag auf einen Wolkenkratzer lässt an Kontext vermissen. Klar, man tat es für „Vulcan, Cardassia, Cronos“, aber WER in dem Ding jetzt wohnte – oder versehentlich begraben wird – wird mit keinem Wort erwähnt.

Sollte diese Art von Storys, die wir seit Jahren in Star Trek(!) bekommen, irgendwas über den demokratischen Geist in den USA aussagen, wäre das eher… bedrückend?

Besonders auffällig fand ich eine der letzten Szenen: Picard soll vor einer johlenden Masse die wehrlose Borgqueen hinrichten. zeitgleich arbeitet der Rest des Teams daran, allesamt hochzubeamen. Doch statt als angesehenes Diplomatietalent eine halbgare Rede zu improvisieren, die läppische 30 Sekunden Zeit erkauft, fängt der alte Mann an, die „bösen“ Wärter zu erschießen.

Alles sehr seltsam. Und warum heißt diese Episode eigentlich „Buße“? – Was habe ICH den Machern der Serie denn getan?!

Fazit:

Eigentlich ist auch diese Folge GUT gefilmt (sind die ersten STD-Regisseure etwa jetzt mit dem 4. Semester fertig?) und gewisse Informationen und Entwicklungen bauen halbwegs nachvollziehbar aufeinander auf. Eine Seltenheit!

Aber wenn man tiefer blickt, muss man sich erneut fragen, WAS die Macher uns eigentlich zeigen oder erzählen wollen…?

Einen verkniffen dreinschauenden Picard, der sich neuerdings nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Alternativvarianten schämen muss? Und das, während man die finstere Welt dazu nutzt, um aus ihr witzige Sprüche und Verwechslungskomödien-Humor rauszuquetschen?

Ich bin noch nicht sicher, wie man all das bewerten soll. In jedem Fall bleibt ein äußerst schlechtes Gefühl – und das, obwohl die „Helden“ gerade jetzt erst aufbrechen, um die Welt zu „retten“.

Oder gerade deswegen…?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM