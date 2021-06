„Star Trek – Lower Decks“ – Review der Folge 1.10

In diesen Zeiten kann man es ohne Ironie feststellen: Die sagen- und (generell altersmäßig) umwitterte 1. Staffel „Lower Decks“ ist vermutlich das BESTE Stück Star Trek, das wir in den letzten 10-20 Jahren erwarten konnten. Natürlich nur dann, wenn wir „The Orville“ und „Star Trek – Nemesis“ nicht dazu zählen. Kein Wunder, dass ihr seit Monaten eine Nachbesprechung des zweitklassigen „Darf man Mitarbeiter auch mit einer Kraftfeld-Kette festbinden?“-Animationsfinales verlangt.

Okay, Episode 10 ist durch. Und mein Gefühl dazu ein bisschen … ambivalent. Wobei das schon ein zu kluges … Wort … sein … tut – für eine Folge, in der der Sicherheitschef sich freudestrahlend auf ein fremdes Schiff begibt, um dort im Alleingang einen Haufen austauschbarer Augenbrauen-Träger umzunieten.

Tja. Bei „Lower Decks“ weiß nie, ob man per Urinstrahl fröhlich sein Revier markieren möchte (immerhin ist es recht flott erzählt), oooder einen wütenden Kothaufen auf die Story setzen… Auf jeden Fall liegt man mit „Irgendwas unter der Gürtellinie“ bei dieser Serie immer richtig.

Auch im Staffelfinale kommt es mir so vor, als müsste die Produktionsfirma noch zusätzliches Potenzial einkaufen, um es danach ausreichend verschenken zu können. Zum Beispiel beginnt die Story mit einem Besuch auf dem TOS-Planeten, auf dem einst Supercomputer Landru die Menschen versklavte. Statt aber clevere Betrachtungen aus dieser alten Geschichte zu ziehen, die mit Religion und/oder Politikern zu tun haben könnten, sind die Bewohner einfältige Abziehbilder, an denen die Autoren nach Sekunden schon wieder die Lust verlieren. Anders ausgedrückt: Für Mohammed-Karikaturen würde sich „South Park“ nicht entschuldigen, für ein solches Drehbuch aber schon.

Hintergründiger oder subversiver Humor ist eben nicht die Sache der Macher. Ja, teilweise fehlt es mir sogar an ganz normalem Humor, ohne intellektuelles Adjektiv davor.

„Hey, heute können wir DIESE alte TOS-Folge erwähnen.“ – „Krass? Sind wir schon im Alphabet bei L wie Landru?“ – Die Staffel kam mir länger vor: Auch abseits von „Discovery“ und „Picard“ kommt man mit akuter Zitat-eritis immer irgendwie weiter. Gibt’s dagegen nicht mal eine Impfung?

Ähnlich verhält es sich mit den Pakleds (bekannt aus TNG), die einst der „Witz des Quadranten“ waren. Was schon wieder ganz … witzig ist, denn die neue Darstellung als witzlose Brutalos, die angeblich „kein Witz“ mehr sind, empfinde ich als weitaus witz… lächerlicher. Weiterhin schafft es die Serie nicht, uns Alienvölker zu präsentieren, die man nicht um 0 Uhr mit dem Baseballschläger an der U-Bahn-Station vorzufinden erwartet. Für den einen mag das anarchisch wirken, ich hingegen finde es ana-schnarchig.

Unterhaltsam wäre es zum Beispiel gewesen, wenn die ungebildeten Pakleds Crewmitglieder entführen, weil sie noch immer „klug werden wollen“ – um ihre Opfer dann als Lehrer in einer Space-Schule einzusetzen. Oder wenn sich die alten Deppen neuerdings für so KLUG halten, dass sie ihre Bauteile an fremde Schiffe DRAN bauen wollen, statt sie zu stehlen. – Doch „Lower Gags“ hat weiterhin kein Problem damit den allerersten Ideen-Post-It vom Monitor abzuziehen und zu rufen: „Heureka! Metalltentakel und Schusswaffen! Finaleeee fertig!“

Somit ballert, wummert und belämmert man sich durch einen uninspirierten Schluss, bei dem man möglichst viele Explosionen und martialische Figuren verwendet. Und ja, es gibt sogar ein Todesopfer zu ertrag… beklagen. Am Ende ist das aber egal, denn wir wurden ja so erzogen, dass alle Crewmitglieder egoistische Sprücheklopfer sind, deren körperliches Wohlergehen jederzeit auf dem Altar (= ein alter ACME-Tresor) geopfert werden darf.

„Hey, wieso schießen die schon wieder aufeinander?!“ – „Ich habe diese Creme mit Kurtzman-Pheromonen auf alle Raumschiff-Hecks gestrichen. Narrensicheres Mittel!“ – Tentakel-Debakel: Was die Pakleds von den anderen Aliens bei „Lower Decks“ unterscheidet? Na, die seelenlose Seriennummer auf der Unterseite…

Fast noch ärgerlicher ist jedoch die Sub-Story und Becket Mariner, die nun endlich als Tochter des Captains geoutet wird.

Statt diese Tatsache für clevere Beobachtungen zu verwenden (wie würdet IHR reagieren, wenn eure Freundin die Tochter eures Chefs wäre?), geht man den Weg des geringsten Graue-Zellen-Widerstands und lässt alle Offiziere im Koksrausch rufen, wie toll, genial und beliebt doch Becket Mariner sei – sogar stets mit dem expliziten Hinweis(!), dass man das ja nur wegen ihrer mächtigen Mutter behauptet. Was dem Ziel des „Heimlich Einschleimens“ voll zuwiderläuft.

Kein Zweifel: Würde man hier statt Star Trek einen Supermarkt karikieren, würde diese Serie den Pfandautomaten mit der Bazooka befüllen, arme Angestellte auf dem Kassenlaufband festschnallen und eine wahrhaftige „Vitaminbombe“ („Mit den Vitaminen T, N und T!“) in der Obstabteilung deponieren.

„Hey, Deanna. Weißt du, was meine stärkste Eigenschaft bei TNG war?“ – „Dass du dich ebenfalls nie an Regeln gehalten hast?“ – „Korrekt! Überleg mal, wie viele junge Frauen und Mädchen ich dadurch inspiriert habe!“ – Bitte gehen Sie Riker, hier gibt es nichts zu sehen: Das übliche „Regeln sind für Pussies Nicht-Feministen“-Narrativ wird einfach nicht alt!

Fazit: Klar, bei einer Parodie muss es nicht immer mit Zartgefühl abgehen, aber nach der durchaus abwechslungsreichen 9. Folge wirkt das erneut so, als hätte ein zehnjähriger ADHS-Patient diese Folge geschrieben. Oder sie zumindest mit sehr nachdrücklichen „Piuu-Piuuu“-Geräuschen phonetisch nachgestellt.

Natürlich in einem äußerst knappen Zeitfenster, irgendwo zwischen Homeschooling und „Lass mich mal gucken, was sich die letzten 10 Sekunden auf meinem Handy verändert hat“-Grundeinstellung.

Das ist – gerade nach den zarten Verbesserungen der vorherigen Wochen – enttäuschend. An den aggressiven Unterton hat man sich ja schon fast gewöhnt, aber derart einfallslos war er selten.

