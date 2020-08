„Star Trek – Lower Decks“ – Review der ersten beiden Folgen

Nachdem die Trekfolgen der bisherigen Jahre für Viele nicht ernstzunehmen waren, witterte man ein Konzept dahinter („Nicht eeeernst gemeint? Moment mal, so wie Kurtzmans Bewerbung bei CBS damals?“) und zog tatsächlich beim großen Rick&Morty-Ähnlichkeitswettbewerb den ersten Startplatz. Viel wurde bereits über diese Serie geschimpft, doch heute ist der Tag der Wahrheit! Werden wir in der Redaktion doch die lang geforderte „Schenkelklopf-Rückzugskammer“ einrichten müssen? Oder eher doch diese Rinne, in der Magensäure ablaufen kann? Lest es hier!

Vorab: „Lower Decks“ ist nicht grandios schlecht. Was aber nicht heißt, dass es GUT ist. Vielmehr lebt es davon, dass es quasi das „Trump-Event“ in der Trek-Politik darstellt. Eben eine Anomalie, über die man sich gut beömmeln kann, wenn man sich bereits in einer befreienden Meinungsblase à la „Die da oben tun sowieso nix für mich. Höchstens einen Chip innen‘ Kopp rein!“ gemütlich gemacht hat.

Oder sagen wir es so: Stellen wir uns vor, dass wir in der Redaktion einfach mal entscheiden, den „Gegenteil-Tag“ zu feiern. Also dass zum Beispiel Kollege Sparkiller totaaal intelligent und witzig wird, während ich plötzlich weiß, was der Unterschied zwischen TCP und HTTP ist. Dann kommt plötzlich noch unser Altredakteur und Gründungsmitglied G.G.Hoffmann rein und behauptet, dass er die letzten Derrick-Staffeln doch nicht mehr so toll findet und lieber was „frisches Modernes von 2005“ sehen will.

Das wäre natürlich erst mal sehr interessant, unterhaltsam und ungewohnt, nicht wahr? Aber was ist, wenn man an den Tagen Zwei, Drei und Vier langsam den Gag am „Gegenteil-Tag“ kapiert hat und eigentlich möchte, dass Sparkiller wieder die Webseite am Laufen hält, während Klapo und Hoffmann wieder ihre Rollen als Humorgranate und Dauernörgler einnehmen (ich verrate nicht, wer was macht)?

Dann hätte man – wenn wir jetzt mal den Vergleich auf „Lower Decks“ übertragen – Pech gehabt: Denn hier ist JEDER Tag der Tag des Gegenteils. Statt wie früher „Energie-Ressourcen sind für alle da“ heißt es dann: „Die niedrigen Ränge müssen auf dem Gang(!) schlafen“.

„Warum müssen wir auf dem Gang schlafen?“ – „Weil die Autoren einen ganzen Sack voll mit Schnarch-, Pups- und Nacktwitzen auf `ner Diskette gefunden haben. Das würde auch erklären, warum unser Schiff die ‚USS Leisure Suite Larry‘ heißt!“ – Diverse Geschlechter und Nationalitäten: Ja bitte! Aaaber dann bitte nur in gleichförmigen Borg-Alkoven, weil … ARME LEUTE.

Ja, die größtenteils autonome Elektronik aus TNG/DS9/Voy entpuppt sich plötzlich als Lüge. Denn sie funktioniert nur deshalb, weil hinter den Kulissen stets ein armer Praktikant das Sperma aus dem Holodeck wischen musste. Hier wird jetzt kein Utopia mehr dargestellt, das man erreichen sollte, sondern gezeigt, dass auch hunderten Jahren vermutlich noch Menschen hinter dem Tönnies-Replikator stehen müssen, um von hinten die frisch abgeschlagenen Schweineköpfe durch den Spalt zu drücken – vielleicht noch mit einem technischen Surr-Ton auf den bebenden Lippen, zur Ablenkung… Nein, das ist nicht inspirierend, sondern deprimierend.

Und die früher auch für den Zuschauer interessante Technik an Bord findet jetzt nur noch ein streberhafter Fähnrich interessant, der sich dafür die lila Haare langziehen lassen muss. Wobei ich die Ansichten des „Losers“ sogar gerne gehört hätte, da bei seinen (meist unterbrochenen) Monologen ernsthaftes Trek-Wissen durchscheint. So in etwa stelle ich es mir in etwa vor, wenn ich in der Schule ein Referat über Ritter halte – und mir meine eigenen Lehrerin gelangweilt gegen das Bein kickt…

Wie auch immer… Die auf den „niedrigen Decks“ dürfen jedenfalls nicht von dem reichhaltigen Platzangebot eines Föderationsschiffes profitieren. Doch niemand hat damit ein Problem oder hinterfragt das. Jetzt könnte man als intelligente Serie ja mal hinterfragen, welche Art von Arbeit weiterhin NOTWENDIG ist und wie man Leute dazu MOTIVIERT, die Gammel-Bananen aus dem Replikator zu werfen – warum auch immer das technisch notwendig sein sollte. Hier wird aber tatsächlich ein Klassenkampf etabliert, der von niemandem ironisch, ernsthaft oder irgendwie konstruktiv in Frage gestellt wird.

Grimmige Charaktere (hier der Captain des Schiffes) eignen sich für Humor und Spannungen natürlich mehr als freundliche. Wobeeei ich hier jedoch nichts gegen eine nette Handpuppe im Stile von Mister Garrison gehabt hätte. – Mister Antimaterie-Zylinder?

Die einen haben spürbar haben keinen Bock, den Nachwuchs zu schulen (geht ja alles von der Bauch-an-Bauch-Kumpelzeit ab?), während die „da unten“ viel zu sehr damit beschäftigt sind, ihre kranke Psyche zu streicheln und buchstäblich Staub zu fressen.

So hat man einen der Hauptfiguren mal einfach zu einem Cyborg „gemacht“ (in der Samstagslotterie verloren oder watt?!), woraufhin dieser dauernd Stromschläge bekommt. Luuustig. Da hätte Geordie sich sicher auch „gefreut“, wenn man ihm damals einen Visor aus Kacke an den Kopf gedübelt hätte?

Die Ersatz-Burnham ist hingegen laut und aufmüpfig, kommt aber mit allem durch. Denn am Ende ist sie stets schlauer und fleißiger als alle anderen auf der Brücke. – Weil die Fürhungsoffiziere halt auch nur die Arbeitsauffassung von Friedrich Merz in der Obdachlosen-Suppenküche besitzen („Wenn sie zwei Apple-Aktien kaufen, bekommen sie von mir als Belohnung einen Löffel Kartoffelbrei!“). So hilft „Little Burnham“ z.B. in der ersten Folge den Aliens, weil die Föderation bestimmte Maschinen nicht ausgeliefert hat, die gegen Verhungern(!) helfen. Grund: Die Bürokratie(!)…

Das mag wie ein persifliertes Klischee wirken, weil Picard damals so dröge daherkam. Doch: Wenn es damals hart auf hart kam, war auch Jean-Luc stets bereit, innerhalb von 42 Minuten halbe Planetenkulturen umzukrempeln.

„Huiii, seitdem ich ein Cyborg bin, habe ich sofortigen Zugriff auf 583 alte Trek-Folgen. Und komisch… Jede zweite davon spricht sich GEGEN das Verwenden von schlecht funktionierenden Cyborg-Implanten aus.“ – Moral ist, wenn man trotzdem lacht weiter produziert…

Dass die New-Burnham (Beckett heißt sie) es nur gut gemeint hat, kommt ganz passend, denn so muss der lilafarbene Held (Boimer) sie am Ende doch nicht melden. Stattdessen können alle froh sein, dass unter den blinden Asozialen die einäugige Asoziale immerhin noch die Königin werden kann.

Dieses menschen- und alienfeindliche Bild zieht sich durch die gesamte erste Folge:

– während ein Zombievirus gerade Leute (fast?) tötet, denkt das flirtende Pärchen im tobenden Chaos an eine romantische Squash-Partie (= „Haha, unsere Chefs sind sooo doof, da gehe ich lieber einen wegstecken!“)

– wo ein Erst- oder halt Zweitkontakt früher noch was Besonders war, kann sich die gelangweilte Crew HEUTE kaum den Namen der lieblos hingezeichneten Alienrasse merken. (= „Haha, gibt doch genug Aliens im Weltraum und nächste Woche denken wir uns eben neue aus, LOL! Space-Rassismus rockz!“)

– als Fähnrich Boimer von einer Riesenspinne mit Anusgesicht abgelutscht wird, macht sich niemand Sorgen um den völlig panischen Mann (= „Haha, das Vieh wird ihn schon loslassen und ich weiß sowieso ALLES über Wesen, die ich noch gar nicht kenne!“)

„Sollten wir deinem Freund helfen?“ – „Ach was, der ist als Figur schon so angelegt. Und hat in jeder Folge Schleim, Blutwein und Blut im Gesicht. Muss er, schon wegen seines Personalausweis-Fotos.“ – Irgendwie komisch, dass jeder Gegner den frechen Frauencharakter ignoriert? Das erinnert fast an die „programmierten“ Klaviere, Bahnschienen und Tresore bei alten Warner-Cartoons…

– die in den 1990ern noch belesenen Führungskräfte kloppen jetzt ihre Bäuche aneinander und freuen sich auf Bier und intellektuelle Rest-IQ-Verblödung. (= „Haha, wir sind die Elite und müssen uns dafür nicht mal anstrengen. Rülps.“)

– wer unten ist, kann zwar von seinem perfekten Logbuch und einem Job als Captain träumen, doch eigentlich sind diese „Träumer“ lachhafte Figuren, die weder von den Chefs noch den eigenen Kameraden geschätzt werden. Ob sie hochkommen oder gefördert werden, ist eher dem Zufall oder den Erfordernissen des Drehbuchs überlassen (= „Haha, das hier ist halt eine reeeife Serie für Erwaaachsene. Wenn auch für solche, die mental auf dem Stand einer 30-jährigen Schulhof-Prügelei stehen geblieben sind“)

– niemand der Chefs ist wirklich offen und hilfsbereit. Es sei denn, jemand aus den unteren Rängen hilft ihnen, eine andere unbeliebte Person zu überwachen. (= „Haha, ich Chef, du nix! Genau wie bei mir auffe Arbeit, hömma! Total geil realistisch, dieses Sparx Trecks!“)

– der Mann mit dem heilsamen Schleim am Körper ist „worthless“, weil halt nur der Schleim selbst beschützt werden muss. (= Haha, dann sind die anderen Niedrigoffiziere, die durch den Schleim gerettet werden, ja auch ‚worthless‘? Cool, dann braucht man ja nur halb so viel von der Pampe?“)

Nur einer kann die Zombieangriffe noch aufhalten. Nämlich die Wissenschlaff (kein Schreibfehler) und obskure Trickfilm-Action, bei der sich jeder Trek-Fan sagt: „Geil, genau wie in der Folge mit Picards Flöte – oder die Geschehnisse bei Datas Gerichtsverhandlung damals!“

Klar, Humor funktioniert oft, indem jemand klein gemacht oder verhöhnt wird. Doch wenn das IMMER der einzige Weg ist und sogar einzelne Storyakte zusammenhält, dann langweilt mich das mehr als der zweitklassige Drittkontakt einer Clownsschulen-Crew. – Manchmal kann nämlich auch eine scharfsinnige Beobachtung oder Bemerkung unterhaltsam sein. Und nicht nur die schwarze Kotze, die aus den Zombieopfern spritzt. (= Haha, die edlen Offiziere kotzen genauso wie die von den niedrigen Decks! Voll sozialkritisch, alter Falter!)

Jetzt könnte man sagen, dass „South Park“, „Family Guy“ & Co. auch oft mit Respektlosigkeiten arbeiten. Ja, das tun sie. Aber das tun sie weniger und im Zweifel moralischer und BESSER als „Lower Decks“, Folge 1. Denn auch diese Serie sieht sich als „cleveres“ Dekonstruktions-Vehikel für ein gebeuteltes Franchise, das in den letzten Jahren schon froh sein konnte, wenn man ihm ein paar Brotkrumen in die Schrottpresse geworfen hat…

Abrechnung Folge 1

Wertung für eine Star Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung für eine anarchisch-modische Trickserie

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Haben wir noch was vergessen? Ja, und zwar Folge 2, die zumindest ein paar meiner Kritikpunkte wieder revidiert!

[„Hat er gerade ‚revidiert‘ gesagt?“ – „Der ist ja verrückt! Zwei Meinungen und nicht EINE davon gekauft oder verstellt? Wie machen die das bei Zukunftia nur immer?“ – „Fehlender Support von irgendjemanden, mein Freund, nur durch den fehlenden Support…“]

Ja, mit Episode 2, die zumindest an zwei-drei Ecken so was wie eine Charakterentwicklung und Figurentiefe andeutet, fand ich dann doch noch eeetwas Spaß am Gegenteil- Tag -Jahrzehnt von CBS.

Vor allem, da man nach dem asozialen Start ein paar klitzekleine Überraschungen einstreut, die man mit viel Phantasie fast „menschlich“ nennen kann: So wird z.B. jedes erdenkliche Alien als böse, aufbrausend oder ruppig gezeichnet, doch am Ende gibt es dann doch EIN Wesen, das etwas „Gutes“ tut. Und Beckett Mariner steckt am Ende tatsächlich einmal zurück, um ihrem Lieblingsopfer Boimer ein gutes Gefühl zu geben. Nicht zu vergessen Ensign Rutherford, der sich verschiedene Abteilungen anschaut und trotz seiner Unentschlossheit am Ende von allen gern gehabt wird, weil er sich für eine Aufgabe entscheidet, die zu ihm passt.

Die muss natürlich trotzdem „Low“ sein, versteht sich…

Zwar war mir das schon wieder zu unmilitärisch und daher willkürlich (wäre alles straffer, würden die Gags auch besser wirken), aber okay, es ist ja „nur“ eine Trickserie, wer würde da bewusst oder unbewusst ein gutes Worldbuilding erwarten? – Hey, Moment mal! ICH würde das normalerweise tun!

Leider wird alles zuletzt wieder ent-moralisiert, weil Boimer mit seiner Lästerei in der Kantine plötzlich unsympathisch rüberkommt. Aber zumindest zeigt diese Episode in Ansätzen, dass man nicht zu 100% der Zeit irgendwelche Figuren runtermachen muss, um eine Geschichte zu erzählen. Manchmal reichen auch nur 70%…

Und somit bin ich am Ende von Folge 2 doch verwirrt, ob sich aus dem Massenproduktions-Anarcho-Zeichentrick womöglich noch etwas ganz Eigenes entwickeln könnte, bei dem menschliche Herzen nicht nur für Bodyhorror-Gags benötigt werden.

Die Tür ist für beides offen: Dazu, dass die sich leitenden Offiziere weiterhin wie Mercedes-Fahrer mit eigenem Sitzrasenmäher verhalten – oooder halt zu echten Mentoren werden. Beckett Mariner könnte zu einer komplexen Figur werden, die bisher nur so überkandidelt war, um zum Serienstart Kurtzman und dem Gelegenheitszuschauer zu gefallen, in Wirklichkeit aber nur etwas in ihrer Seele überspielt. Zugegeben: Bisher sieht es eher so aus, dass sie weiterhin als Chef-“Mary Sue“ durch die Gegend stolzieren wird, um die 30-jährige Berufserfahrung ihrer bisherigen 5 Jahre Sternenflottendienst auszupacken.

Und das nervt auch in Episode 2 furchtbar; zumal Boimer trotz seines größeren Fleißes und Wissendurstes kein einziges Mal RICHTIG liegt – sondern seinen Achtungserfolg bei einer Art fingiertem Theaterstück bekommen muss! Da wäre es toller gewesen, er hätte wirklich mal besser reagiert als Mrs.-„Ich schreie rum und hample allen Aliens die Stirn faltig“-Mariner.

Hier ist also Potenzial für beides vorhanden. Für eine weiterhin völlig hohle Doofmannsberieselung oder für etwas, wo die Figuren ihre Gags ZUSAMMEN erleben, nicht als gegenseitiges Opfer.

„Wir sind dicke Freunde, Junge! Wir Klingonen stehen halt auf 20-jährige Girls. Die kann man nach dem Sex so schön in der Bathlet-Tasche zusammenklappen.“ – Weiterhin bleibt sich das Franchise einer gewissen „Tendenz“ in Bezug auf farbige Frauen, die grundlos alles können/dürfen/sollen, treu.

Und da weder Kurtzman (noch seine anderen Autoren) hier auftauchen werden, könnte es sich sogar zu etwas entwickeln, das … okay ist. – Vielleicht nicht „Bringt Star Trek voran“-Okay oder „Warte seit Wochen auf die nächsten Folgen“-Okay, aber zumindest etwas, bei dem man nicht Schaum durch seine Zahnlücken versprühen möchte.

Ich kann aber auch gut verstehen, wenn jeder Kurtzman-Geschädigte bei diesem ADHS-Trip einer 20 Jahre zu spät gekommenen TNG-Parodie den Phaser ins Korn wirft…

Zuletzt sei erwähnt, dass die Dialoge gut eingesprochen sind, der Zeichenstil voll okay ist (ich mag kleine Details bei der Schärfe oder der Beleuchtung) und dass das Ganze durchaus witzig sein kann. Das Timing klappt, und die kleinen (Dialog-)Scherze sind oft gute Einsprengsel, die von den leicht hektischen Animationen ablenken.

Wer mir sagt, dass er „nicht laut lachen musste“, sollte sich fragen, ob er/sie nicht vielleicht ein kleines Brain-Problem hat. Denn wer als Erwachsener bei z.B. einer Simpsons-Folge noch laut in den Raum lacht, hat – frei nach Lagerfeld – die Kontrolle über sein Leben verloren. Eine Art „inneres Amüsement“ ist vollkommen ausreichend! Oder seid ihr etwa die Leute, die sich im Kino bei jeder Eiswerbung bereits den Bauch halten? („Hoho, die haben ‚Stiel‘ gesagt!!“)

Nein, das Problem hier ist nicht die fehlende Witzigkeit… Das Problem ist, dass wir bei einer ultralustigen „Raumschiff Orion“-Parodie ebenfalls fragen würden: Echt, DAS bringt ihr nach all den Jahren?!

Abrechnung Folge 2

Wertung für eine Star Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung für eine anarchisch-modische Trickserie

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Gesamtfazit:

Nach Episode 2 bin ich noch verwirrter, da ich nicht weiß, welche Botschaft mir die Serie mitgeben will…

Den Obdachlosen mit einem Karl-Marx-Buch verkloppen und ihm danach im Replikator ein Eis bestellen?

Leute, die unter mir in der „Rangordnung“ stehen, als „nutzlos“ bezeichnen und sie dann loben, wenn sie statt als Pfandautomaten-Reiniger lieber als Schuhputzer arbeiten wollen?

Sollte man sich ERST eine ernsthafte Welt aufbauen und sie dann mit den Klöten einreißen? Oder ERST alles kaputt phasern und am Ende sagen: „Hier ist die Nummer meiner Versicherung. Und diese hundert Euro bekommst du so auf die Hand“?

Alles an diesem Experiment wirkt seltsam, schief und unnötig, strahlt aber trotzdem eine gewisse Rest-Faszination aus, die man im Fachjargon das „Non-Kurtzman-Leuchten“ nennt.

Ich bleibe bei meinem Fazit daher dem Aufbau der Geschichten treu und empfehle im Sinne der Quantenphysik alle denkbaren Zustände gleichzeitig: Auf keinen Fall weiter ansehen! Aber trotzdem ab und an reinschauen…