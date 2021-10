Alle Jaaahre wiedeeer… kommt das Enttäuschungskind. – Wir auf Zukunftia waren früher große Asterix-Fans. Jeder Comic wurde so oft gelesen, bis die Klebebindung selber zu einer Art Zaubertrank wurde und die Seitenränder leichte Petersilienformen annahmen. Diesmal verschlägt es unsere Helden in den Norden, wo es darum geht, ein mystisches Wesen zu finden, das dem Römischen Reich neuen Ruhm einbringen soll. Vielleicht ist ja die Seele von René Goscinny dabei?

Mein Verhältnis zu den „neuen“ Asterix-Comics ist kompliziert.

Gab es beim „Pikten“-Band noch Anerkennung („Juchuuu! Asterix reist wieder rum!“), so wirkte der „Papyrus“-Band schon arg krampfig („Haha. Twitter-Anspielungen. Facebook-Scherze. Verstanden. Das muss ich auf Instagram posten.“).

Bei „Italien“ hat mich die Geschichte dann bereits nach zwei Seiten verlassen – und ist bis heute nicht in mein Langzeitgedächtnis zurückgekehrt. Ganz übel dann die „Vercingetorix“-Geschichte, bei der man den Fokus auf pubertierende Nichtswisser, Piraten-Kalauer und eine nervige Hauptdarstellerin legte.

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Somit war ich erneut gespannt auf den neuen Band. Immerhin wird hier wieder weeeit gereist („Da! Schnee! Kult?“) und ein mythologisches Element angerissen („Da! Greif! Kult?“). Besonders freute mich aber, dass alle vorab veröffentlichten Bilder viel besser gezeichnet wirkten als in den letzten vier Alben. – Gerade die schiefen Schlaganfall-Schläfen hatten mich zuletzt sehr gestört.

Schon DAFÜR hätte ich alleine einen halben Wertungs-Stern mehr gezückt. Getreu dem Motto: „Da! Details! Kult!“

Inhalt: Cäsar will einen echten Greifen besitzen, weshalb seine Männer bei dem Nordvolk der „Sarmaten“ herumirrt. Zufällig sind auch Asterix, Obelix und Miraculix gerade dort, um einem alten Druiden-Freund zu helfen.

Neben dem Greifensuche geht es noch um eine entführte Amazone (die nicht befreit werden kann, da Römer um sie herumstehen?), einen verschwundenen Idefix, einen erkälteten Miraculix und um sehr viel Frauenpower.

Um SEHR viel Frauenpower…

Besprechung:

Bevor wir an die Inhalt gehen, hier erst mal ein paar allgemeine Bemerkungen:

– Die umgedrehten „E“ in den Sprechblasen der Einheimischen erschweren das Lesen extrem. Klar, der „Gag“ ist gut – aber nur in den ersten zwei Minuten, bis die Augenschmerzen kommen. („Hey, vielleicht hilft ein klitzekleiner Schluck Zaubertrank gegen Augenschmerzen?“ – „Nicht jetzt, Klapobelix!“)

– Den Autoren war es EXTREM wichtig, die Frauen der Sarmaten als kriegerisch und selbstbewusst darzustellen. Wogegen nichts einzuwenden wäre, wenn es nicht so platt wirkte. So hüten die Männer hier die Kinder und tragen (laut Obelix) „Frauennamen“, was den Gallier zum Kichern bringt. Mit umgekehrten Geschlechtern hätte man sich diesen Satz nicht getraut, oder?

Zugegeben, laut Wikipedia zogen bei den Sarmaten „auch die Frauen in den Krieg“, aber von einer reinen Östrogen-Streitmacht ist nicht die Rede. Somit wirkt’s erneut wie eine Vorgabe vom Marketing.

Hashtag: #FrauenLesenAsterixDotCom?

Die Männer heißen hier z.B. „Terrine“ und übernehmen das Kochen nebst Haushalt. Kein Wunder, dass der alte Mann da ausrastet… Er ist nämlich homosexuell und hatte sich einen ECHTEN Kerl gewünscht.

– Die Zeichnungen der Nebenfiguren ist erneut schäbig. Gerade die dicke Walküre (= Body-Positivity?) sieht zu Beginn sehr schief aus. Als hätte man auf einen halb aufgeblasenen Luftballon getreten. Aber auch einige Römer und Dorfbewohner lassen Details vermissen… Ja, selbst Bartstoppeln wirkten früher irgendwie stoppeliger.

Hashtag: #AmRechtenBildrandSchautNiemandHin?

– Auch sind mir wieder seltsame „Sprünge“ in den Bildern aufgefallen. Zum Beispiel wirkte es doch arg plötzlich, wie Obelix einen der (eigentlich netten!) Skyther mit einem Baumstamm platt machte. Außerdem gerät unser Dicker Semi-Schlanker nachts mit bebender Nase in Trance(!), was nur für zwei Bilder gezeigt wird.

Wichtiger wäre eh der trommelnde Schamane selbst gewesen, der sich alleine zum Geiselaustausch begibt – was wir nicht sehen durften.

– Auch abseits dieser Beispiele wirkt ALLES zusammengedrechselt. So als wenn Zeit & Raum als Kind im Zaubertrankkessel ertrunken wären. Muss irgendein unterbewusstes Ding sein, denn komplett kann ich mir meine widerstrebenden Gefühle nicht erklären. Vielleicht spüre ich den Burnout des Zeichners? Hilft dem etwa keine … Frau?!

– Auch der Grund des Aufbruchs der Gallier wird einfach nur erzählt: Miraculix habe halt einen „magischen Traum“ gehabt, dass er im Norden gebraucht werde. Das wirkt schräg, da früher immer irgendein Abgesandter ins Gallierdorf kommen durfte. Gerne mit wärmendem Bärenfell oder anderen Utensilien seines Stammes. Ja, da mag man sich schon fast selber eine alternative Story ausdenken! (= “Warum schwitzt der Kleine so?“ – „Der Bärenkopf muss sehr schwer sein!“)

Trommelfeuer an Themen: Angeblich geht es diesmal auch um Corona. Meint jedenfalls die Presse. Klar, das liegt nahe, denn den Greifen gibt es ja ebenso wenig wie das… Virus…? – Doch Spaß beiseite. Noch mystischer wäre natürlich die Suche nach einem GUTEN Asterix-Band seit den 90er-Jahren.

– Cäsar war zwar schon früher selbstüberschätzend, wirkte aber meist wie ein ebenbürtiger Gegenspieler. Und dann diese toll gezeichnete Naaase! Tja, heute erscheint er einen halben Meter kleiner – und vor allem: dümmer. Diesmal will er also einen Greifen fangen lassen, nachdem die Jagd nach dem Zyklopen (was ein Running Gag wird) schon schiefging. Tja. Wenn er meeeint…?

So weit zum allgemeinen Part.

Die Geschichte selbst ist erneut ziemlich fragmentierter Ziegenkäse. Sogar ein fremdes Dorf am Arsch der Heide, viel Schnee und „nur“ eine römische Siedlung schaffen es nicht, die Erzählung in ruhige Bahnen zu zwingen.

Ständig springt irgendwer auf, weil er was gehört, geahnt oder getrommelt hat. Nebenfiguren streiten sich gerne mit hochrotem Kopf (was wohl irgendwie als Markenzeichen aus den alten Bänden hängengeblieben ist?). Und die Geschichte selbst zerfasert schon nach wenigen Seiten wie ein Pipistrahl in weißem Schnee.

Dauernd muss der/die Leser:in aufpassen, mit dem wilden Rumgerenne mitzukommen: Wo ist Idefix noch mal zuletzt gewesen? Was wollte der Chef-Schamane ursprünglich von Miraculix? Wieso kann sich Asterix nicht nachts ins Lager schleichen, um die Geisel zu befreien? – Ständig saß ich verwirrt vor den Bildchen und fragte mich, warum das alles so hektisch sein muss. Liegt es daran, dass dem Franchise in Wirklichkeit bereits der (Achtung) Schimmel auf den Kopf gefallen ist?

Dabei wären fünf Bildchen rund um die dunkelhäutigen Skyther interessanter gewesen als z.B. Obelix, der mit seinem Pony im dicken Schnee stecken bleibt. („Was? Mein Schnee ist nicht dick!“)

Doch die Autorenangst, dass man zu wenig „liefert“, sorgt für eine ständige Unwucht – und für ein Zukleistern mit Nebensträngen. Oder, um es mit Hilfe der Asterix-Lore zu erklären: Natürlich sind fünf Hinkelsteine besser als einer, aber … wo-zum-Geier-soll-ich-die-alle-hinstellen?! (Mit mit Dampf aus den Ohren vorstellen, wo dann auch gleich die Petersilie rausfällt)

„Da! Ein roter Faden! Macht den weg!“ – „Gut, dass man den im Schnee besser fangen kann, hihi!“ – Zusammen sind wir stramm: Diese Damen kann man charakterlich kaum unterscheiden. Aber warum soll es UNS besser ergehen als ihren Ehegatten?

Etwas Spaß hatte ich tatsächlich mit den RÖMERN.

Deren Genervtheit, Gereiztheit und die zynischen Kommentare konnte ich sehr gut nachvollziehen. Warum soll man auch wegen eines Gerüchts in der Pampa herumwandern, wenn selbst die Helden es nicht kapieren? – Da hätte ich mir ebenfalls haltlose Gerüchte, gehaltvolle Mythen und halbgare Verschwörungstheorien ausgedacht. Und im Gegensatz zu Asterix und Obelix war das wenigstens eine konsequente Charakterzeichnung.

Oder, um es mit den hier wieder üblichen Wortspielen auszudrücken: „Die Römer waren Greif-barer.“ Wegen Greif. Versteht ihr?

Ans Herz gewachsen ist mir vor allem der Römer Fakenius (versteht ihr? „Fakenews“, haha), der allerhand Blödsinn verzapfte. Schön auch dessen grüne Gesichtsfarbe, woher auch immer die kommt. Long Covid oder so?

Niedlich auch deren Begeisterung für die dralle Walküren-Blondine. Getreu dem Motto: „Reißt euch zusammen, sonst kommt ihr in die Zelle!“ – „Mit IHR? Lechz.“ – Tja, manchmal sind es die einfachen, kleinen Dinge, die einem am meisten Freude bringen. Wie z.B. mein süßer Idefix, hihi.

Solche Panaroma-Panels gibt es leider selten. Und von weitem sehen die Gesichter hier auch gar nicht sooo schlimm aus. Das links ist doch Julius Cäsar, der ins Bild läuft, oder?

Ein Thema muss ich dann leider ansprechen…

Ich WILL es eigentlich nicht, da dann in den Kommentaren wieder unser Freund „Wokewienix“ zum Hauptgesprächsthema wird. Aber: Dass die eigenschaftslosen Kriegerfrauen dem Asterix erst mal bescheinigten, dass er kein besonderer Krieger sei (haben die Autoren deshalb seinen Zaubertrank tiefgefroren?), war doch … frech. Immerhin haben die Helden ja maßgeblich mitgeholfen. Eine Feststellung in dieser Form hat man das in den 38 Bänden davor auch nicht gehabt.

Aber das kommt wohl davon, wenn uns die Autoren von „Die Tochter des Vercingetorix“ (erneut) zeigen wollen, wo die Burnham den Most holt. Wobei mich wirklich am meisten ärgerte, dass die Ach-so-starken Frauen keinerlei Eigenschaften hatten. Die meiste Zeit standen sie zusammen auf einer Stelle – und blockierten die Hintergrundzeichnungen.

Apropos Hintergrund: Die Enthüllung, was der Greif eigentlich wirklich ist, war gelungen. Wobei ich nicht ganz kapiert habe, warum das Eis auf(!) dem See nur ein paar Zentimeter(!) dick war. Aber schon klar: So eine Tom&Jerry-Sequenz mit zerbrechenden Eisschollen muss ja irgendwo herkommen. So was kann man sich ja nicht einfach aus dem Hintern ziehen.

He, Moment mal?! Wieso hat Jean-Yves Ferri so braune Hände…?

Gerade Fell, Bärte und Haare wirken weniger borstig als damals. Das sieht immer alles sehr brav aus… Ich mochte ja die alten Uderzo-Zeichnungen, wo man dachte: „Hat der das mit einem angespitzten Kamm gezeichnet?“

Fazit: Nach viel wirrem Hin & Her („Ist Idefix immer noch nicht wieder da?“ – „Nein, Obelix. Der bereitet seit 20 Seiten den Schlussgag vor.“) legt die Geschichte im letzten Drittel endlich an Fokus zu.

Oder wie auch immer man es nennt, wenn den Leser was deeezent interessiert.

Da ist es allerdings schon zu spät. Drei Tage nach dem Lesen kann ich mich nur noch an wildes Herumreiten erinnern, bei dem man es witzig fand, Obelix das allerkleinste Pferd unterzujubeln. Vielleicht sollten wir mal über Tierschutz sprechen, statt in jeder Geschichte haufenweise Kriegerbräute einzubauen?

Doch trotz aller Kritik ist dies das stärkste Werk seit den Ausgaben 37 und 38.

Die Bände „Italien“ und „Tochter“ wirkten NOCH unruhiger. Diesmal gab es immerhin weiße (Schnee-)Flächen, um den Geist zu entspannen…