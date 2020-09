„Star Trek – Lower Decks“ – Review der Folgen 6+7

Bisher hält unser guter(?) Vorsatz, wirklich JEDE neue Trek-Episode zu reviewen, dem medialen Trommelfeuer der Kurtzman-Ära stand. Doch erste Risse zeigen sich langsam in unserer Redaktion: So verabschiedet sich Kollege Sparkiller demnächst für einige Tage in eine Klinik für weichgeklopfte Schenkel, während ich langsam keine Lust mehr habe, jedes „Lower Decks“-Script mit dem aktuellen Wahlprogramm der FDP abzugleichen. – Trotzdem hier nun die nächsten beiden Besprechungen…

Episode 6: Terminal Provocations

Vergesst „RoboCop 2“, „Rambo 3“ und andere Gewaltfilme wie z.B. die Abrams-Star-Trek-Movies… Das brutalste und menschenverachtendste Werk unserer Zeit ist definitiv DIESE Episode. Denn hier wird wirklich alles aufgefahren, was Ghandi und Gene Roddenberry zum Schulter-an-Schulter-Sargtanz animiert:

1) Eine ekelhaft dämliche „Alienrasse“ von Müllfetischisten, die für 100 Jahre alten Sternenflotten-Schrott einen Krieg mit der Föderation riskieren. Oder zumindest ein Backpfeifengewitter mit durchnässten Mülltüten.

2) Eine Holodeck-Episode, in der „Badgy“ – ein sprechendes Sternenflotten-Abzeichen – in einen Blutrausch gerät. Und alles um sich herum in blutige Fetzen zerhaut (Gerüchten zufolge wird es auch „Alex Badgeman“ genannt).

3) Und dann ist da noch ein gelockter Oberdödel, der sich an einen Computerkern anschließt, um (schl)aua zu werden. Weswegen der missbrauchte Prozessor sogleich marodierend durch die Gänge rast.

„Ich mach den Kopf ab! Wird den Zuschauern vor dem Einschalten übrigens auch empfohlen.“ – Philosophische Frage für Leseratten des Duden-Verlags: Wenn man in JEDER Folge die angeblich so üüübermächtigen Sternenflotten-Regeln bricht, ohne dass es einen interessiert, warum nennt man sie dann „Regeln“? Müssten sie nicht eher „Da hat mal so‘n Depp was hingeschrieben“-Wörters heißen?

Und hier ist er wieder: Der hässliche Stiefvater-Zwillings-Klon des wohlbekannten Anarcho-Trickfilms… JEDES dieser drei Probleme wird hier dadurch gelöst, dass man den Gegner entweder erfrieren lässt (Siehe Story Nummer 2), oder seine Widersacher einfach gegeneinander schleudert (Punkt 1+3), was dann aber nur zufällig passiert. Man will ja nicht versehentlich so etwas wie Kompetenz oder intelligente Charaktere aufkommen lassen, während man stolz davon berichtet, wie geil und zielführend es ist, ALLE Regeln zu missachten und am Ende zu LÜGEN.

Im Ernst, wer schreibt diesen Käse nur jede Woche? Die Aufsichtsrat von Wirecard, oder watt?

Klar, es ist „nett“, oder zumindest das exakt-amüsante Gegenteil von „nett“, ein sprechendes Sternenflotten-Logo irre werden zu sehen. Nur hat man diesen Scherz jetzt schon ein paar Folgen zu oft gesehen. Siehe auch den eher rustikalen Sicherheitschef aus dem Volk der eher spießigen Bajoraner. – Man fragt sich inzwischen schon, WAS das ehrwürdige Trek-Franchise den Machern eigentlich getan oder gezeigt hat (= dass man „Moral“ nicht wertsteigernd anlegen kann?), um jede Woche im Randale-Rambazamba zerfleddert zu werden.

„Es will uns töten? Für was hält sich das Ding eigentlich!?“ – „ICH – BIN – TNG-FAN – DER – ERSTEN – STUNDE!“ – Gelötet, um zu töten: Und noch eine neue Lebensform mit destruktiven und antisozialen Neigungen. So langsam gibt es bei „Lower Decks“ so viele von denen, dass sogar Facebook sagen würde: „Fein. Neue Durchschnitts-User für unsere Plattform.“

So wäre es z.B. durchaus kreativ gewesen, Badgys allerletztes Gefühl für Regeln herauszukitzeln. Oder den rumsausenden Computerkern (warum eigentlich ZWEI aufmüpfige KIs in einer Folge?) mit etwas abzulenken, was sein seppeliger Schöpfer vorher noch im Hirn hatte. Stattdessen spart man sich den Pazifismus für eine Bande von Müll-Aliens auf, die wohl auch Streifenpolizisten mit Steinen bewerfen würden, um an zwei Pfandflaschen zu kommen. Und ausgerechnet HIER, wo Gegenwehr vertretbar gewesen wäre, hält sich die Brückencrew vornehm zurück. Übrigens mit stets nach unten gezeichneten Augenbrauen, was im Trickfilm-Genre das internationale Symbol für „miese Antagonistenschweine“ ist.

Somit lässt mich diese Episode von allen bisherigen am Ratlosesten zurück. Ungefähr so wie der durchgeknallte Locken-Typ zurückgelassen wird, den man mal gerade an einen anderen Platz weg-befördert – und sich dann darüber kaputtlacht, weil‘s dort eher ungeil ist.

Toll… Genau so, wie ICH mich seit dem „Discovery“-Start vor 3 Jahre fühle.

Episode 7: Much Ado About Boimler

Und diesmal befindet sich im Sack des unmoralischsten Schiffes der Föderation folgendes:

– Ein genmanipulierter Hund (= „Hatte Bock drauf, so was zu bauen.“), der wegen gefährlicher Alien-DNA eingesperrt wird.

– Ensign Boimler wird bei einem unnötigen und dummen Transporter-Experiment durchsichtig. Ein zufälliger UNFALL wäre schließlich nicht Franchise-demontierend genug gewesen? (Gibt da wohl ein hartes Controlling seitens des Produzenten…)

– Hund und Boimler werden zusammen mit anderen „Freaks“ in einem Massenlager eingesperrt, weil die Sternenflotte ihre Unfälle und fehlgeschlagenen Experimente geheimhalten will. Positiv: Die gelungene Gulag-Atmosphäre und der Wärter, der sich mit „ICH bin das GESETZ“-Sprüchen von den sonstigen „Lower Decks“-Drehbüchern abhebt, die solches Gedankengut nur zu lahmen 80% andeuten.

– Parallel dazu stellt Beckett Mariner eine Freundin von sich bloß, die ihre Phase des Blödsinns-Verzapfens hinter sich lassen will. Ein Thema, das wir in der Serie bereits seit einiger Zeit nicht mehr hatten – allerdings nur, weil immerhin 7 Tage zwischen den veröffentlichten Folgen liegen.

Das klingt wieder alles so rotzig wie sonst, doch diesmal muss man der Episode zugute halten, dass (fast) ALL diese Punkte am Ende aufgelöst, relativiert oder sonstwie positiv besetzt werden. So war der Gulag z.B. nur ein Problem mit dem Licht(!) und der fehlenden Kommunikation. Und des Komforts. Und des fehlenden medizinischen Personals. Und irgendwelcher sinnvollen Strukturen…

Am Ende werden die „Freaks“ tatsächlich wie die Könige behandelt – weswegen der einzige Nicht-Freak allerdings nicht die heißen Schnitten abbekommt und den Luxus-Planeten sofort verlassen muss. Tja… Ohne Klassenkampf-Krimi geht die Mimi hier eben weiterhin nicht ins Bett.

„Natürlich ist es uncool, sich selbst ‚Freaks‘ zu nennen. Andererseits ist das bei unseren Einschaltquoten auch egal.“ – Wenn der glücklich dranbleibende Zuschauer der eigentliche Freak ist: In diesem Raum sehen wir alle traurigen Experimente und Unfälle. In der zweiten Reihe leider gerade nicht zu sehen: „Discovery“ und „Picard“.

Und auch, wenn der Hund am Ende ein glückliches, elfengleiches Wesen wird: So richtig froh werde ich nicht mit diesem ständigen Spielchen aus „Alles düster und frech“ und „Haha, der Gag ist diesmal, dass es nur halb-düster und halb-frech ist“.

Ja, so langsam könnten wir hier schon fast selbst ein L.D.-Drehbuch schreiben:

„Boimler findet ein paar ehemalige Borg, die sich ständig in Netzwerke einhacken müssen, um sich nicht einsam zu fühlen. Dort konsumieren sie pausenlos Pornografie, cardassianische Enthauptungs-Videos und Verschwörungstheorien. Nach einigem Hin und Her werden sie von ihrer Online-Sucht entwöhnt, weil sie plötzlich ein Maschinenraum-Problem in der realen Welt lösen müssen. – Der Gag am ENDE ist dann aber, dass sie auch in der Realität ständig Sex haben, Leute enthaupten wollen und weiterhin an alle Verschwörungstheorien glauben.“

Ihr versteht schon: Das alles ist irgendwie einfallsreich UND berechenbar zugleich. Hier will man sich nicht festlegen, ob man nun glühender Trek-Fan ist (das Quallen-Weltraumwesen ist in dieser Folge tatsächlich der TNG-Pilotfolge entliehen), oder das alles doch nur für spießigen Kackscheiß hält.

Somit darf man weiter darauf warten, dass sich die Serie auch mal etwas Rückgrat in den Leib beamt. Ob nun per Transporterunfall (beim Tauschen der Scripts zwischen den Autorenteams?) oder einfach mittels normalem Nachdenken…

