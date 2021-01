, Die Discovery-Pressestimmen zum Finale von Staffel 3

Zukunftia ist eine meinungsstarke Seite. Eine, die auch die leisen Stimmen von Menschen am Wegesrand hörbar macht (nein, nicht weil wir ihnen in die Rippen treten)… Wir lieben den Disco Diskurs und gutes Star Trek mit Wo-Inhalt-drin. Daher ist es notwendig, auch mal andere Meinungen zu hören, was z.B. das Staffelfinale von „Discovery“ angeht. Ja, wir brauchen mehr positive Stimmen. Und wenn alle Stricke reißen, sogar die von Menschen, deren Meinung uns oft am egalsten ist – jene der Fachpresse. Denn wir sind dankbar für alle Texte, die uns beweisen, dass es nicht so schlecht ist, wie es scheint. Hier kommen sie.

Werden wir vielleicht doch noch etwas Positives an dem Durcheinander finden, das Team Kurtz & Paradise uns auch in Season 3 wieder kredenzt hat?

Schauen wir doch mal, welche Zitate Kollege Sparkiller in den Tiefen des Netzes finden konnte:

Björn Sülter (SyFy):

„Dennoch macht die Hommage an Filme wie ‚Stirb langsam‘ auch hier noch Spaß. Und dieser Spaß dominierte letztlich auch alles: Spaß an Action, Spaß an coolen Gadgets, Sprüchen, Stunts und Effektgewitter.“

„Blendet man alles aus, was vor diesen finalen sechzig Minuten passiert ist und fokussiert sich auf das, was uns hier geboten wird, ergibt das Ganze auch erstaunlich viel Sinn.“

(Kommentar von Klapo: Also wenn man ALLES ausblendet, was auf die pure Action hinarbeitet, ergibt die sinnfreie Action dann selbst Sinn? Und auch noch „erstaunlich viel“?)

Zu Tilly und Michael als Captain: „Außerdem erkennt sie richtigerweise den viel höheren Rang und die Erfahrung der Freundin und Kollegin an. Michael für die Rückreise und den Rest der Mission den Job abzutreten ist sinnvoll und nachvollziehbar.“

(Klapo: Na, war doch ein leichtes Spiel für Tillys Toleranz? Sie hätte JEDEN „freundlicherweise“ anerkennen müssen, da quasi JEDER rang- und eignungsmäßig über ihr steht. Okay, vielleicht außer Burnham. Wegen der kürzlichen Degradierung.)

Auch: „Er [Saru] weiß, dass Michael es im Kern könnte und sieht vermutlich für sie, die Sternenflotte und die Crew mehr Chance als Risiko darin.“

„[Wer die Plotholes ignorieren kann] erhält eine actionreiche Stunde voller Drama, Emotionen und coolen Sprüchen, die schnell vorbeirauscht und die vorhandenen Schwächen effektiv kaschiert.“

(Klapo: Stimmt. Im Kaschieren sind die ganz gut geworden. Liest sich bestimmt gut auf jedem Arbeitszeugnis in jeder Branche?)

„Versucht man einen Mix beider Betrachtungsweisen, schließt die letzte Episode die bisher beste Staffel der Serie angemessen ab […]“

Hm. Ich bin leeeicht positiver gestimmt. Man muss den „Mix“ einfach mal „versuchen“.

Warum nicht mal Nutella mit Hackfleisch essen? Kommt ja immer auf die abenteuerliche Bisstechnik an, ob man das irgendwie wieder trennen kann?

Aber… nur wo? – Im Mund? Im Kopf? Im Restmüll?

Schauen wir weiter:

Robots & Dragons:

Nach fast ausschließlich Kritik heißt es:

“Ein Zeichen der Hoffnung, Teil 2” ist in sich stimmig mit sowohl unterhaltsamer Action als auch Charaktermomenten, wenn man gezielt nach diesen sucht.“

Hier auch wieder der Satz aus dem Review weiter oben: „Insgesamt spannt die Episode mit dem Staffelauftakt einen Rahmen um eine überwiegend solide Staffel und liefert das bisher beste Staffelfinale von Star Trek: Discovery.“

„Ich habe die Folge mit überraschend viel Spaß und Emotionen gesehen, das möchte ich durchaus positiv erwähnen.“

Nun… „Überraschend“ ist schon mal gut.

Man erwartet etwas ganz Grausames – oder Mittelmäßiges – und ist dann positiv erschrocken („Huch! Ei-der-dauz! Da war ich ja doch kurz unterhalten. Sapperlot!“). Da gehe ich durchaus mit.

Nur jetzt NICHT versehentlich an die anderen 80% der Episode denken…

Serienjunkies.de (Abschlussnote: 4,5 von 5)

„Mit Michelle Paradise an der Feder und Olatunde Osunsanmi auf dem Regiestuhl ließ sich bereits ein großartiges Finale erwarten.“

(Klapo: Warum genau? Weil diese beiden Namen hier eingesetzt wurden? Weil die Showrunnerin bisher so tolle Werke abgeliefert hat? Lesen wir hier gar einen Menschen, der sich dafür rühmt, vom „Herrn Professor persönlich an der Prostata behandelt worden zu sein“? Obwohl man eigentlich wegen des gebrochenen Beins im Krankenhaus war?)

„Ich bin sehr gespannt auf die vierte Staffel, die sich vermutlich wieder wie ein Neuanfang anfühlen wird.“

(Klapo: Jau, das kriegen die schon hin. Teilweise sogar mehrfach INNERHALB einer Episode.)

Zu Saru: „Die menschliche, emotionale Komponente dominiert diesen Handlungsstrang, ist wundervoll umgesetzt und balanciert gleichzeitig den actionreicheren Teil an Bord der Discovery aus.“

Zur Story: „Ich konnte jederzeit mitfiebern, habe mich prächtig unterhalten gefühlt und war am Ende froh, dass unserer Crew keine weiteren (Todes-)Opfer abverlangt wurden.“

(Klapo: Zumindest keine sichtbaren Opfer? Und wie viele Bonuspunkte gibt das eigentlich, wenn uns ein Künstler in seinem Werk mit Opfern verschont, wenn es um einen beginnenden Krieg geht? ALLE?)

Fazit: „Ein großartiges Staffelfinale, bei dem für jeden etwas dabei ist und welches das übergreifende Abenteuer zu einem guten Abschluss bringt.“

Okay.

Ich würde zwar eher „übergriffiges Abenteuer“ dazu sagen (auch mentale und moralische Übergriffe sollte man erwähnen!), aber in Sachen „krampfig-gutfinden“ gibt es hier auf jeden Fall Bonuspunkte. ICH hätte mich das nicht getraut. Mutig.

Trekzone (Review 1 von 2)

„Übrig bleibt nach wie vor eine Genre-Serie, der es an harter Science-Fiction mangelt, aber nicht an Herz, starken Figuren, brillanten Schauspielern und einer fantastischen Inszenierung.“

Trekzone (Review 2 von 2)

„Wenn man sich einfach nur berieseln lassen will, ist die Episode optisch sicherlich ein Leckerbissen.“

Also TROTZ den „starken“ Figuren, dem ganzen „Herz“ und den genialen Darstellern soll ich mich nur „berieseln“ lassen?! Das wäre aber doch eine sträfliche Verschwendung des tollen Inhalts!

Trekmovie.com

„The third time is the charm with a mix of fast-paced action and emotional character beats to balance the best season finale of the series so far.“

„For some viewers, they can hit a critical mass where you spend too much time nitpicking, leaving you to miss the moments and the message the episode has to offer.“

„Director Olatunde Osunsanmi did an excellent job of balancing different tones and pacing that each of the stories required, helped along by the excellent Discovery editing team that does not get enough credit.“

„The way the final scene with Captain Burnham was handled just right, giving it some majesty but not overdoing it.“

(Klapo: Jetzt mal Butter by the Fishe…. WENN man denn „overdoing“ hätte betreiben wollen, was hätte man noch MEHR liefern müssen? Mir fällt spontan wenig ein. Musik länger einspielen? Burnhams Gesicht noch länger zeigen?)

„Visually the episode was stunning, saving up some of that impressive budget for an array of exciting VFX; even if the ‘turbo-space’ is ludicrous, it looks pretty amazing, and kudos for them for leaning into it and using it for a story reason and not just eye candy shots. „

(Klapo: Ja, dass die ganzen Effekte für ernsthafte, moralische, tiefgründige Botschaften eingebaut wurden, ist mir auch aufgefallen. Nur war es bei mir ein nächtlicher TRAUM! Was ist deine Ausrede, oh Reviewer?)

„In a time-honored tradition of the franchise, Discovery is improving each season, with many areas left for improvement.“

So, das waren sie, unsere Zitate der letzten Tage.

Man muss allerdings bemerken, dass sich auch die großen Medienseiten langsam schwer tun, die geballten Oberflächlichkeiten der Ära Kurtzman toll zu finden. So ist bei vielen die Bestnote erst unter einigen substanziellen Kritikpunkten zu finden, die normalerweise eine derart hohe Bewertung ausschließen würden.

Einig ist man sich im Subtext, dass man ganz froh ist, alles abgeschlossen zu haben – und man nun geeeerne andere Sachen zeigen darf.

Klar, es ist alles supertoll, aber wenn die Serie sich vielleicht noch ein klitzekleines Bisschen verbessern könnte…? Also nur so weit, dass man sich NICHT mehr einen berieselnden, ablenkenden Action-Plot für die letzte Episode wünschen muss…?

Das wäre doch bei aller Kaum-Kritik eine tolle Sache…?